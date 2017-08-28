توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 29-8-2017 حظك اليوم الثلاثاء 29-آب-2017 توقعات ماغي فرح 29 اغسطس on August 28, 2017

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 29-8-2017 حظك اليوم ماغي فرح

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سنعرض لكم حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرون من أغسطس والوضع الفلكى اليوم وتوقعات جميع الأبراج اليوم الثلاثاء 29-8-2017.

اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرون من أغسطس حيث يتواجد القمر اليوم فى برج القوس النارى مما يعطى الحظوظ الكبير لمواليد الأبراج النارية برج الحمل وبرج الأسد وبرج القوس وكوكب المريخ وكوكب فينوس يتواجدون فى برج الأسد النارى أيضا والشمس تتواجد فى برج العذراء الترابى والمشترى متواجد فى برج الميزان وكوكب زحل يتواجد فى برج القوس النارى.

توقعات برج الحمل اليوم الثلاثاء 29-8-2017

يتواجد اليوم القمر فى برج القوس النارى وهذا هو منزل الحظ بالنسبة لك عزيزى مولود برج الحمل لذلك لديكم فرصة من أجل تحقيق مكاسب مالية وسيكون لديكم القدرة على التعليم بصورة أكبر وأسرع وزيادة معرفتك ومعلوماتك أيضا اليوم يمكنك توطيد علاقتك بجهات أجنبية اذا كان لكم علاقة بجهات أجنبية أيضا السفر من الأشياء المناسبة اليوم والتى يمكنك تحقيق من السفر مكاسب مالية اليوم مواليد برج الحمل لديكم روح لتفاهم الأمور بصورة أكبر وأفضل أيضا سيكون لديكم القدرة على فهم المشاعر الخفية وقد تعطى دعم وتحصل على دعم فى المقابل.

توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 29-8-2017

اليوم يتواجد القمر فى منزل المدخرات لذلك اليوم لديكم فرصة هايلة من أجل تنظيم نفقتهم اليوم من الأيام المناسبة من أجل البيع والشراء شيء من الممتلكات اليوم يمكنك عمل إنجاز فى تلك المجال أيضا لديكم القدرة على إدارة الممتلكات الخاصة بك وأيضا يمكنك التخطيط بصورة أكثر من رائعة لتطوير نفسك من الناحية المالية وأيضا التخطيط من أجل تطوير مشاريعك الخاصة.

توقعات برج الجوزاء اليوم الثلاثاء 29-8-2017

اليوم مولود برج الجوزاء القمر التى يتواجد فى برج القوس النارى فى مواجهة مع برجك لذلك من المطلوب من مواليد برج الجوزاء التحرك بحذر والتحكم فى إنفاعلاتهم وفى ردود أفعالهم وتحتاج اليوم عزيزى للهدوء والصبر وعليك تقبل وجهة نظر شريك العمل وشريك الحياة.

توقعات برج السرطان اليوم الثلاثاء 29-8-2017

اليوم يتواجد القمر فى منزل العمل لذلك الوضع الفلكى أكثر من رائع لمولود برج السرطان على الجانب المهنى حيث تملك الطاقة ويظة ذهنية رائعة ولديكم القدرة على توظيف جهودك لتحقيق أحلامك وأهدافك أيضا مواليد برج السرطان تملك اليوم قوة الملاحظة مما يساعد مواليد السرطان على القيام بكل كبيرة وصغيرة على أفضل ما يكون.

توقعات برج الأسد اليوم الثلاثاء 29-8-2017

الوضع الفلكى داعم للغاية خصوصا أن القمر يتواجد فى منزل الحب مما يعطى مولود برج الأسد اليوم طاقة عاطفية أكثر من رائعة وسيكون لديكم القدرة على تقوية مركزك وعلى المستوى العاطفى سيكون لديكم القدرة على التعبير عن مشاعرك وقضاء أوقات أكثر من رائعة مع الحبيب مع الأولاد اذا كان لديكم أولاد.

توقعات برج العذراء اليوم الثلاثاء 29-8-2017

اليوم القمر التى يتواجد فى برج القوس وهذا الوضع الفلكى معاكس لك عزيزى العذراء لذلك عليك الحافظ على هدوء أعصابك خصوصا على الصعيد العائلى والأجتماعى وحاول إدارة أى حوار بهدوء وبدون عناد ولايوجد داعى للدخول فى عناد أو خلافات مع الأهل ومع الأصدقاء.

توقعات برج الميزان اليوم الثلاثاء 29-8-2017

الوضع الفلكى داعم للغاية خصوصا أن القمر يتواجد فى منزل العلاقات وهذا يعطى مولود الميزان اليوم لبقة ودبلوماسية وستعرف تجذب الأخرين لك وأيضا لديكم القدرة على التأثير فى الاخرين بصورة كبيرة اليوم مواليد الميزان لديهم فرصة من أجل إصلاح العلاقات التى بها مشاكل قد تكون علاقات عائلية أو علاقات عاطفية.

توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء 29-8-2017

اليوم يتواجد القمر فى منزل المال مما سيعطى لك القدرة عل التصرف بصورة رائعة فى التطويرات المالية واليوم لديكم فرصة رائعة من أجل تحقيق ماكسب مالية ولكن عليك الحذر حتى لاتقع فى الأخطاء ولاداعى للتسرع ياعزيزى مولود برج العقرب.

توقعات برج القوس اليوم الثلاثاء 29-8-2017

اليوم يتواجد القمر فى برجك عزيزى القوس لذلك لان تقف أمامك أى شيء على الأطلاق حيث أن القمر التى يتواجد فى برجك ياعزيزى سيعطى لك الثقة الكبير فى النفس ولديكم إصرار من أجل تحقيق نجاح مواليد القوس لديكم القدرة على لفت أنظار الجنس الأخر وذلك بسبب تواجد القمر فى برجك اليوم.

توقعات برج الجدى اليوم الثلاثاء 29-8-2017

اليوم يتواجد القمر فى منزل الثانى عشر بالنسبة لك لذلك تشعر بالرغبة فى الأنعزال لكن عليك مقاومة تلك الرغبة ومن الأمور المهمة ياعزيزى عدم الأعلان عن الخطط التى سوف تقوم بها ولاداعى للفخر والتباهى أمام الأخرين ياعزيز الجدى.

توقعات برج الدلو اليوم الثلاثاء 29-8-2017

الوضع الفلكى اليوم يدعمك عزيزى مولود برج الدلو لانى القمر يتواجد فى برج القوس النارى وهذا هو منزل الأصحاب بالنسبة لك عزيزى الدلو مما يعطى مولود الدلو حياة إجتماعية رائعة وأيضا على الجانب المهنى هناك فرصة لتنمية أعمالك واذا كان لديكم مشاريع خاصة بكم لديكم القدرة على تنمية مشاريعكم.

توقعات برج الحوت اليوم الثلاثاء 29-8-2017

عليكم اليوم حماية نفسك من المكأئد خصوصا أن القمر يتواجد برج القوس النارى وهذا هو وضع معاكس لك ياعزيزى لذلك عليك أن تكو صبور اليوم والعمل فى سرية وكتمان.

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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2017

شعبيتك في انخفاض فاحذر وحاول أن تكون اكثر دبلوماسية واقل صراحة مع الآخرين، وبخاصة مع زملائك في العمل لان المشاكل قد تأتي من كلامك وعدوانيتك الزائدة، في فترة ما بعد الظهر قد يكون لديك الكثير من المسؤوليات والاعمال مما يجعلك مضغوطا. المساء قد يخبئ لك الكثير على المسار العاطفي فكن اكثر ليونة مع من تحب.

برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2017

أنت جذاب اليوم للجنس الآخر، الذي يجد فيك الكثير من الامور الجيدة وبخاصة جرأتك في الكلام والتقرب منه، لا داعي لأن تجعل الانتقام يسيطر عليك، واستغل هذا النهار المليء بالفرص والحظ. في فترة المساء قد يكون لديك الكثير لتعمله والبرامج تبعدك عن الشعور بالملل، مواليد 13 الى 20 أيار الاكثر جاذبية لهذا اليوم.

برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2017

تحاول التركيز على أمورك العملية وضغط العمل قد يكون اكثر من الايام الماضية. كن أكثر حركة ولا تجعل الملل يتسرب اليك، عليك التفكير مليا قبل القيام بأية مبادرة بهذا الاتجاه لانها ستكون مصيرية، في المساء جلسة هادئة مع الاصدقاء تكفيك لأنك تعب وتريد نيل قسط من الراحة.

برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2017

ما تزال تعاني الأمرين يا مولود السرطان فأنت مضغوط جدا في مجال العمل ولا تعرف كيف تصرف امورك، احذر على صحتك وحاول إراحة نفسك من التعب الذي تشعر به وبخاصة في فترة المساء التي تعطيك دفعة الى الوراء لما تلاقيه من شريك حياتك او من اصدقاء فالافضل عدم رؤية احد.

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2017

أمورك لا بأس بها اليوم، لكن عليك حفظ لسانك الذي ينطق بكلام كالسيف يقطع العلاقة بينك وبين الاشخاص المقربين لديك، لكنه يوم جيد للعمل وعمل بعض المبادرات المهمة او القيام حتى بامتحان. هذه الليلة تصمم على الجلوس في المنزل لتقضي وقتا اطول مع عائلتك التي فقدت وجودك بينهم في الايام الماضية.

برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2017

التطورات التي تجري على الساحة هي لصالحك فما يزال الحظ يقف الى جانبك، ذكاؤك ينجيك من الكثير من الامور لتفكيرك المسبق بها، في فترة ما بعد الظهر احذر من حوادث الطرق لقيادتك الطائشة، في المساء الأوضاع صاخبة جدا ولديك بعض البرامج المهمة فحاول القيام بها ولا تؤجلها ليوم غد.

برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2017

ما تزال تائها يا مولود الميزان ولا تدري ماذا تفعل اليوم فأنت كالاطرش بين الناس، فكل الامور تحدث حولك وأنت لا تفعل أية حركة سواء كانت مع أو ضد، وتلتزم الصمت لأنك لا تدري ماذا تتصرف، احذر على صحتك في فترة المساء فقد تتعرض لوعكة صحية وبخاصة مواليد 15 الى 22 تشرين الاول.

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2017

أمورك لا تطمئن اليوم فاحذر جيد، وحاول أن تركز في عملك وبخاصة اذا كنت تعمل في مجال المال او المحاسبة، فأي خطأ اليوم سيكلفك الكثير وخصوصا في فترة ما بعد الظهر، تتحرك الامور لتدعمك في فترة المساء وبخاصة على المستوى العائلي فتتلقى دعوة اجتماعية هادئة تنسيك هموم العمل.

برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2017

ضغوطات في العمل متتالية عليك منذ الصباح وحتى مغادرتك لعملك، الحذر واجب من اشخاص لا يريدون لك الخير في فترة الظهيرة، في فترة ما بعد الظهر يصبح الجو هادئا وتخلو حياتك من أية أحداث مهمة، حتى يأتي المساء الذي يحمل تطورات كثيرة وبعض الاخبار الجيدة.

برج الجدي حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2017

ما تزال تتصدر القائمة يا مولود الجدي وبخاصة على المسار العملي فأنت تبدع فيما تفعل، رؤساؤك في العمل مسرورون بما تفعله وستلاقي التقدير في هذا اليوم لجهودك، في فترة ما بعد الظهر قد يخرج مبلغ لا بأس به من جيبك. في فترة المساء قد يفيدك الجلوس مع من تحب لكي تحل معه بعض المشاكل العالقة.

برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2017

عليك بالصبر يا صديقي الدلو، فأنا أعرف الظروف التي تمر بها والتي تجعلك حساسا لأبعد الحدود لأي كلمة توجه إليك حاول ألا تعطي اهتماما للكلام الذي تسمعه من الآخرين وتصرف بترجل، ضغوطات العمل قد تجعلك عصبيا ايضا وبخاصة في فترة ما بعد الظهر. الوساوس لن تتركك في فترة المساء لذلك أنصحك بالخروج والترفيه عن نفسك وبخاصة مواليد 11 الى 19 شباط.

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2017

يستمر هدوء الأجواء يا مولود الحوت، لكن عليك باستغلال هذا اليوم لتسيير أعمالك قبل أن يأتي يوم غد، فاليوم يدعمك الى ابعد الحدود وبخاصة على المسار العملي، اما العاطفة فلا بأس بها في المساء لأنك رومانسي جدا وتعبر عن عواطفك بشكل صحيح مما يقرب الحبيب منك

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