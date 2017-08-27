برجك اليوم الاثنين 28-8-2017 الابراج اليوم الاثنين 28/8/2017 توقعات حظك اليوم الاثنين 28 اغسطس 2017 Abraj Today on August 27, 2017

برجك اليوم الاثنين 28-8-2017 الابراج اليوم الاثنين 28/8/2017 توقعات حظك اليوم الاثنين 28 اغسطس 2017 Abraj Today

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برج الحمل اليوم 28/8/2017

برج الحمل اليوم الاثنين 28 اغسطس 2017

ثقتكم بانفسكم كبيرة ويعمكم النشاط – تسيطرون على زمام الامور وتنجحون في الدفع بمصالحكم . فترة ايجابية فاستغلها …. الشمس تسلط الأضواء على الدعم الخارجي و ربما اهتمامات مالية و قروض و ديون . صفحة او قرار جديد .

برج الثور اليوم 28/8/2017

حظك اليوم برج الثور الاثنين 28-8-2017

يوم اخر يتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني – ضعوا سلم اولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا الىى غذائكممم وراحتكم . كن صبورا . اما ان تشعر بالراحة و الهدوء الكامل او الهدوء التام .

برج الجوزاء اليوم 28/8/2017

برج الجوزاء اليوم الاثنين 28 اغسطس 2017

تنشطون اجتماعيا وتلتقون الاصدقاء منكم من يشارك في حفل او مناسبة سعيدة . تفرح بدعم جهة ما . قدم حلولا معتدلةةة كيي تحظى بتحالف جيد .

حظك اليوم برج السرطان 28/8/2017

برج السرطان اليوم الاثنين 28 اغسطس 2017

تظل الفرصة متاحة لمن يبحث عن عمل ومن يعمل ينجح في اثبات جدارته للمسؤولين ويحافظ على انجازاتة القائمة . اذا نظمممم وقته جيدا و احترم المواعيد . ان هذه الفترة تتطلب الدقة و المتابعة فلهذا حضر جيدا ولا ترتجل .

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 28/8/2017

برج الاسد اليوم الاثنين 28 اغسطس 2017

تنشطون في سفر او اتصال بعيد يوم مناسب لاجتياز امتحان او اجراء مقابلة انها فترة جيدة لخوض تجربة جديدة كما انها فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف او ثقافة جديدة او مجال ما . من اجمل ايام الشهر.

برج العذراء اليوم 28/8/2017

برج العذراء اليوم الاثنين 28 اغسطس 2017

تظل الامور المالية تشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب له صلة بشراكة او تعويض . قد تسعد بالتسوية مع احدى الجهات . لا تفرض رأيا ولا تكن عنيدا . ولا تهمل اوراق الثبوتية وعدم حملها.

الميزان اليوم 28/8/2017

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 28-8-2017

ترغبون في تدعيم شراكتكم – يومم مناسب للقيام بعمل يتطلب تعاونا من طرف ثان . ولكن يجب تجنب الانتقاد و توجيه الملاحظات و حاذر المواجهات الكلامية حاذر مخالفة التعليمات و القوانين أيضا.

العقرب اليوم 28 اغسطس 2017

برج العقرب اليوم الاثنين 28 اغسطس 2017

انجزوا ما تراكم لديكم من عمل تجدون تعاونا من الزملاء – نظموا جدول غذائكم وخذوا قسطا من الراحة من حين الى اخر . انها فترة مهمة جدا بالرغم من التوتر السائد . حاذر النزاعات و التذمر و التمرد ولا تغامر بموقعك.

القوس اليوم 28 اغسطس 2017

حظك اليوم برج القوس 28/08/2017 الاثنين

تزداد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم . تكون الحظوظ قوية . كما ان الفترة مناسبة لاجتماعات مهنية اوو عائليةة و لتلطيف الاجواء .

الجدي اليوم 28/8/2017

برج الجدي اليوم الاثنين 28 اغسطس 2017

ترغبون في ادخال تعديل على مسكنم والتفاهم مع افراد العائلة . وقد تقدم على خطوة جريئة وقد تظهر مسألة مهمة تحتاج للحوار.

الدلو اليوم 28 اغسطس 2017.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 28-8-2017

تنشطون في السفر والاتصالات ومنكم من ينطلق مرحلة مهنية للتريج لمشاريعة بنجاح – يوم مناسب لاجتياز امتحان – وقدددد يتقدم منك احدهم للمساعدة او للتعاون.

الحوت اليوم 28/8/2017

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 28/8/2017

تظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل اضافي ومنكم من يسترد مالا يعود له او يحصل على هدية . لا تضيع الفرص .. ووظف طاقاتك الذهنية و الفكرية و البناءة لوضح حد للتساؤلات . ناقش بوضوح و تجنب الالتباسات. حظك اليوم الاثنين 28-8-2017 برجك اليوم الاثنين توقعات الابراج اليوم الاثنين الأبراج اليومية 2017.

حظك اليوم لبرج القوس على الصعيد المهنى

عليك أن تؤدى أعمالك فى هدوء وتخف من عصبيتك، حتى لا ينقلب عليك رؤساؤك فى العمل، وكذلك الزملاء فأنت فى غنى عن كل هذا.

القوس على الصعيد العاطفى

الرومانسية وحدها ليست كافية لنجاح العلاقة، فعليك أن تحكم العقل فى تصرفاتك أكثر من ذلك، حتى لا تخسر الحبيب فى أقرب وقت.

القوس على الصعيد الصحى

صحتك ستكون بخير إن لم تتناول الأطعمة التى يتم إعدادها خارج المنزل، فهى ليست صحية بالقدر الكافى الذى يجعلك تقبل عليها.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك الفترة المقبلة لك بفترة من مراجعة النفس وضبط انفعالاتك، قبل أن تؤثر على سير حياتك بشكل طبيعى.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 21/8/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لا تذهب بعيدا عن منزلك اليوم

برج السرطان

يقدم اليوم السابع أهم التوقعات برج السرطان، التى تمر الشمس فيه من 22 یونیو الی 22 يولیو، ويتحكم القمر ببرج السرطان، الذى يعطى مواليد برج السرطان صفات التقلّب والرقّة والمزاجية، وتعد الأميرة ديانا من مشاهير برج السرطان.

برج السرطان على الصعيد المهنى

تفكر كثيراً اليوم فى ترك المهنة وخوض التجربة فى مكان جديد، ولكن الأمور المالية تدفعك للاستمرار لبعض الوقت، زملاؤك فى العمل يختارونك للتحدث عنهم عند مدير الشركة، فحاول تفهم مطالبهم لذا رتب حديثك حتى تتمكن من تأدية المهمة بأفضل شكل.

برج السرطان على الصعيد العاطفى

لديك الكثير من الاختيارات اليوم لتذهب فى نزهة مختلفة مع الشريك، صفاء ذهنى ومصارحة ونقاش طويل ينتظرك أثناء الجلوس مع الشريك، عند المساء لديك فرصة جيدة لاستعادة ما فاتك مع عائلتك فى جلسة وحديث لمدة طويلة.

برج السرطان على الصعيد الصحى

التزامك بالنظام الغذائى فى الفترة الماضية ومواظبتك على ممارسة الرياضة باستمرار طور من لياقتك البدنية بشكل واضح، ووضعك على الطريق الصحيح نحو الحصول على الجسم المثالى، الأدوية التى وصفها لك طبيبك الخاص الفترة الماضية حان وقت التوقف عنها، إذا تسبب ذلك فى حدوث مشكلات صحية لك قم بزيارة الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يوم ملىء بالمفاجآت وفرصة ممتازة لقضاء وقت ممتع بصحبة عائلتك فى الهواء الطلق، لا تستمتع للآراء السلبية التى يبثها البعض حولك واستمر فى طريق تحقيق أهدافك.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 21/8/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى فرصة من ذهب تنتظرك اليوم

صورة برج الميزان

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، الذين يتميزون بالتوازن وعدم حبهم للمواجهة الحادة، ويعد الفنان العالمى ويل سميث من أشهر مواليد برج الميزان.

برج الميزان على الصعيد المهنى

حياتك المهنية تنتظر منك المزيد من التقدم وتحقيق الإنجازات اليوم، فقد أخذت فترة من الراحة الفترة الماضية وعليك تعويض ما سبقك فيه الآخرين من زملائك فى العمل.

برج الميزان على الصعيد العاطفى

لا تنتظر أن يعبر لك الشريك عن مشاعره وبادر أنت اليوم بتلك الخطوة، حتى وإن رأيتها مغامرة كبيرة، ولكن اليوم الحظ يحالفك فاستثمر تلك الفرصة.

برج الميزان على الصعيد الصحى

من الممكن أن تتعرض اليوم لبعض التوتر والقلق النفسى بسبب ضغوطات العمل ستنفعل معها بعض الوقت ولكن بنهاية اليوم سينقضى ذلك كله وستشعر بتحسن كبير فى حالتك الصحية، كما أن نظامك الغذائى يحتاج لبعض الالتزام بنصائح طبيب التغذية فلا تهمل ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

إذا عقب أحدهم على أفعالك اليوم فتقبل ذلك بصدر رحب واستمع لنصائح الآخرين، تطور واضح فى حياتك العاطفية بنهاية اليوم وفرصة ممتازة للتعبير عن مشاعرك المدفونة للشريك، ابحث عن السعادة اليوم فهى على مسافة قريبة منك اليوم.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 21/8/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى بوسعك أن تعود لحياتك الطبيعية من جديد

صورة برج الحوت

الغيرة والمشاعر المرهفة والحنان الجارف فى وقت واحد الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة برج الحوت، فيتسم مواليده بالعقل والحكمة والميل إلى العزلة والخجل الشديد، والغضب العارم الذى دائما ما يصدر منهم فى عدد من المواقف، ويعد الفنان حسين فهمى أحد مشاهير برج الحوت.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى

التأقلم هو كلمة السر فى أيامك المقبلة، وعليك أن تنصاع لما تفرضه عليك أجواء العمل، ولا تدع انفعالاتك تفسد ما قمت به من جهود فى الفترة الماضية.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفى

إصرارك على الخروج من حالة الاكتئاب التى سيطرت عليك فى الفترة الماضية هو سلاحك فى الأيام المقبلة، أنت تستطيع تحمل تبعات هذه الحالة.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحى

حالتك الصحية مستقرة لكنك بحاجة إلى المتابعة مع أخصائى نفسى، حتى تعيد هيكلة نفسك مجددًا، ولا تترك فرصة لعودة الطاقة السلبية من جديد.

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش فترة من الأمل والرغبة فى الحياة من جديد، بعد حالة من الإحباط والشعور بالفشل سيطرت عليه فى الأيام الماضية.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 21/8/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لا تجعل أحدهم يتدخل فى حياتك الشخصية اليوم

الثور

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج الثور، فعلى الصعيد المهنى هم من أصحاب الذكاء الاجتماعى والحكمة وحب الانتقاد وعشق التفاصيل وكره القيود والروتين، ويعد ديفيد بيكهام من مشاهير برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

تفكر جيداً اليوم فى تطوير حياتك المهنية، حصلت على مكافأة كبيرة وانتقلت لمنصب كبير فى الشركة فازدادت الأحلام أمامك وتطمح بالمزيد، احرص على الاجتهاد والإخلاص فى أداء عملك وستحقق أهدافك فى وقت قريب.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى



لا تجعل الظروف المادية تقف عقبة فى طريق تحقيق حلمك بالبقاء للأبد مع الشريك، فبالتدبير وتوفير النفقات ستتمكن من تحقيق حلمك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

تعانى اليوم بشدة من مشكلات فى القولون فلقد كسرت التزامك بالأكلات المتاحة لك بتناولها وعليك زيارة الطبيب اليوم، لا تتعرض للانفعال والتوتر اليوم وقم بتصفية ذهنك وتفكيرك بشكل مستمر.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور

حياتك الشخصية ملك لك وحدك لا تجعلها عرضة لإبداء آراء الآخرين بها، فاستمع لنصائحهم وامضِ فى طريقك، لا تسرف فى أنفاقك للأموال اليوم فلديك التزامات عائلية كثيرة الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الجوزاء 21/8/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لا بد أن يكون لديك إرادة

برج الجوزاء

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجوزاء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات، على رأسها المزاجية الشديدة التى تجعل بعض الأبراج غير قادرين على التكييف معهم، وتعد الفنانة العالمية أنجلينا جولى من مشاهير برج الجوزاء.

أنجلينا جولى

أنجلينا جولى

برج الجوزاء على الصعيد المهنى

كنت محملا بشكل كبير من المسئوليات فى كل من الحياة الشخصية والمهنية، عليك تنظيم نفسك بحيث يكون لديك قدرة لإدارة وقتك بشكل جيد للغاية.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

إن سوء الفهم والعقبات التى لا داعى لها كانت تغرق مشاعرك تجاه شريك حياتك فى الماضى القريب، أما اليوم قد يواجهكما حدث تختفى فيه كل هذه الشكوك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى

اليوم هو يومك، قد تكسب التقدير فى عملك وبين أصدقائك، ولكن كن حذرا لعدم تقدير نفسك لنفسك ولا يجب أن تهمل حاجتك الأساسية ويجب أن تكون صحتك أولا، لذا تناول الطعام فى الوقت المناسب.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

كنت تشعر بإحساس المغامرة، ولكنك تسير فى طريق كله عقبات فى طريقك ولكن بإرادتك ستقاوم كل شىء.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 21/8/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى احتفظ بأسرارك ولا تثق بأحد

العذراء

الاحتمالات وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة فى بعض الأحيان هى أبرز صفات برج العذراء الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويعد القيصر كاظم الساهر من مشاهير برج العذراء.

برج العذراء على الصعيد المهنى

الأرباح المالية شىء مهم، لكن عليك أن تضع تركيزك فى جودة العمل فى المقام الأول، حتى لا تكون أرباحك على المدى القريب فقط.

برج العذراء على الصعيد العاطفى

لا تتوقع الأفضل حتى لا تُصدم بالواقع، وعليك أن تحتفظ بهدوء أعصابك ولا تجعل أسرارك على مرأى ومسمع من الغرباء، واكتف بحديثك مع نفسك فقط.

على الصعيد الصحى

ألمك النفسى أشد من الأوجاع البدنية، وعليك أن تتناول قدرا كبيرا من المشروبات التى تساعد على ارتخاء الأعصاب، ولا تنسى الزنجبيل الأخضر والنعناع حتى تتخلص من الأرق.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعود مجددًا إلى تمسكه بعناده بعد فترة من تأمل الواقع حوله، وتأكده من صحة قراراته إلا أن مخاوفه من بعض الأشخاص ما زالت تسيطر عليه.

برج العقرب حظك اليوم الاثنين 21/8/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى ترقية قريبة فى طريقها إليك

برج العقرب

الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وبئر الأسرار الذى يعلم شيئا عن كل شىء، وروح هادئة ومشاعر دافئة تستتر وراء هذا القناع الذى يضعه برج العقرب الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويعد بيل جيتس من مشاهير برج العقرب.

برج العقرب على الصعيد المهنى

خططك تسير على النحو الأمثل الذى رسمته لها، ومن المحتمل أن تتلقى أخبارا بترقيتك قريبًا، فأنت تستحقها بعد الإنجازات الأخيرة التى حققتها.

برج العقرب على الصعيد العاطفى

ثقتك المطلقة فى الآخرين لا تعنى عدم توخى الحذر، وعليك أن تتأكد من شكوكك بهدوء ودون أن تزعج أحد حتى تقطعها باليقين.

على الصعيد الصحى

حالتك الصحية بحاجة إلى عناية حقيقية، فتجاهلك للمشاكل الكبيرة يتسبب فى زيادتها بشكل دائم، وعليك أن تقوم بزيارة عاجلة للطبيب حتى تتابع معه حالتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش بشكل مستقر ولا يعكر صفو استقراره سوى بعض المتاعب الصحية التى ألمت به فى الفترة الأخيرة، وتزايدت بسبب إهماله لها.

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 21/8/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى مفاجأة تسبب لك خسارة مالية فادحة

برج الأسد

يقدم اليوم السابع لمولود برج الأسد توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 21/8/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو برج نارى يتميز مواليده بالسيطرة وحب التحكم، بالإضافة إلى الثقة بالنفس والكرم الشديد مع الآخرين وهو برج لا يتقبل الانتقادات أبدًا، ويعد وحش الشاشة الفنان فريد شوقى أحد مشاهير برج الأسد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى

الحياة العملية لديك متوازنة ومهاراتك محددة بشكل جيد ومثير للإعجاب، وستحصل على العديد من الفرص لمعرفة المزيد فى عملك والتواصل مع أشخاص آخرين فى العمل، ولكن رغم ذلك ظروف غير متوقعة يمكن أن تسبب لك خسارة مالية فادحة.

برج الأسد على الصعيد العاطفى

تحصل على بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك واتجاه علاقتك به بشكل أفضل اليوم، وكان شريك حياتك فى الأيام الماضية يرسل لك إشارات مربكة كنت تعجز عن تفسيرها وتجعلك تشعر بالانزعاج إلا أنك تتمكن من فهمه أخيرًا اليوم.

برج الأسد على الصعيد الصحى

تستمتع بصحة جيدة اليوم وتشعر أنك خال من الإجهاد تمامًا، فحاول الاستفادة من هذا الوقت وتقوم ببعض المهام التى تتطلب نشاطًا بدنيًا أو تنغمس فى أنشطة رياضية.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

كنت متهورًا فى صنع قرارك خلال الأيام الماضية، ولكنك اليوم ستدرك أهمية التخطيط الدقيق فى عملك وتنفيذ خططك بشكل سليم ومنظم.

حظك اليوم برج الجدى الاثنين 21/8/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى تحاول الوصول لقلب شخص تحبه

صورة برج الجدى

إذا كنت من مواليد برج الجدى فيقدم اليوم السابع لك توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 21/8/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الترابى الذى يتميز أبناؤه بالجدية الشديدة وتحمل المسئولية والتخطيط للنجاح، بالإضافة إلى الصبر الشديد، ويعد الزعيم جمال عبد الناصر أحد مشاهير برج الجدى.

برج الجدى على الصعيد المهنى

تقابل إغراءات عدة فى طريقك اليوم ولكن من الضرورى أن تلتزم مسارك السليم، فأى محاولات لاختصار الطرق ستكون فى النهاية مضرة لحياتك المهنية، فالتزم الطريق الصحيح رغم صعوبته.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى

تحاول الوصول إلى قلب شخص تحبه وأنت قريب جدًا من بداية جديدة وحميمية، ولكن يجب أن تضع فى اعتبارك البحث عن الحب والرحمة وألا تنظر للعلاقة بنظارات وردية ملونة، وفى الوقت نفسه لا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك.

برج الجدى على الصعيد الصحى

لفترة طويلة كنت تتجاهل صوتك الداخلى الذى يحثك على أن تتبع نظام حياة صحى وسليم، ولكنك اليوم تدرك أهمية ذلك وتعرف الشيء الصحيح الذى ينبغى عليك القيام به، فتمسك بهذا وخطط لروتين رياضى عملى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

اليوم هو الأمثل للتغيير فقد تصبح على اتصال بشخص ما يجلب الكثير من التغييرات فى حياتك أو وضعك الاجتماعى، ورغم ذلك ليس شرطًا أن تكون كل التغييرات جيدة بالنسبة لك وستحتاج إلى النظر فى التغييرات هل هى جيدة لك على المدى الطويل أم لا.

حظك اليوم برج الحمل 21/8/2017 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى حينما تنوى شيئا لا يستطيع أحد أن يقف أمام طموحك

صورة برج الحمل

عصبى وطيب وطموح ويتصف بسرعة الانفعال إنه برج الحمل أحد مواليد الأبراج النارية، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، وتعد الفنانة العالمية سيلين ديون من أشهر مواليد برج الحمل.

الحمل على الصعيد المهنى

يمكنك الحصول على إجازة تفصل بها عن ضغوط الحياة العملية لتواصل نجاحاتك بعدها فى أجواء مريحة، فأنت شخص مزاجى وكلما كانت نفسيتك أفضل كلما ساعدك ذلك على العطاء فى العمل أكثر من أى شيء.

الحمل على الصعيد العاطفى

تشعر براحة وسكينة مع الحبيب وعليك ألا تلتفت إلى أى المشاكل فدع القلق وانطلق، فالحياة السعيدة تنتظرك أنت وشريك الحياة.

الحمل على الصعيد الصحى

صحتك بحاجة إلى إدخال السرور لقلبك لتعمل على التخلص من الاكتئاب الذى من شأنه أن يؤثر على حياتك بطريقة سلبية، فإن لم تنته منه قضى عليك.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك الفترة المقبلة لك بفترة مميزة من الإنجازات والطموحات طالما أنت قررت ذلك، فأنت عزيزى الحمل حينما تنوى شيئا تصل له ولا يستطيع أحد أن يقف أمام طموحك.

حظك اليوم برج الدلو ليوم 21/8/2017 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى مزاجك يميل إلى الاكتئاب

برج الدلو

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حيث يتميز النساء من أبناء هذا البرج بالذكاء الشديد، ويعد المخرج يوسف شاهين من مشاهير برج الدلو.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

مزاجك يميل إلى الحزن والاكتئاب، سوف تذهب كل من متع الترفيه اليوم، ولكن لا تقلق بشأن أموالك القادمة فمن المرجح أن يكون لها تأثير سلبى.

برج الدلو على الصعيد العاطفى

فرص رومانسية كثيرة حولك اليوم، ومع ذلك تحتاج إلى التحقق من الأولويات الخاصة بك قبل أن تختار شريك حياتك، بحيث لا تنشأ مشاكل فى المستقبل.

برج الدلو على الصعيد الصحى

قدراتك الإبداعية تتعزز يوما بعد يوم، ولكن ذلك سيكون الحال مع عبء العمل الخاص بك، صعب، فيجب عليك تخفيف على نفسك يمكنك أن تذهب إلى جلسات التدليك أو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

لا بد أن تتعلم من دروس الماضى جيدا، فلا تخطئ مرة أخرى مثل تلك الأخطاء وعليك أن تتخذ خطوة عملاقة نحو حل المشاكل الرئيسية التى كنت تواجه فى حياتك.

برجك اليوم الاثنين 28-8-2017 الابراج اليوم الاثنين 28/8/2017 توقعات حظك اليوم الاثنين 28 اغسطس 2017 Abraj Today

توقعات الأبراج اليوم 2017 حظك اليوم كارمن شماس , الابراج اليومم ماغي فرح , ابراج اليوم الاثنين 28 /8/2017, ابراج نجلاء قباني أبراج اليوم الاثنين 28 اغسطس 2017 ،حظك اليوم من جاكلين عقيقي فى ابراج اليوم الاثنين 28 -8-2017 توقعات الابراج ، حظك اليوم من ماغي فرح فى عالم الابراج الفلكية ابراج اليوم لمعرفة لمعرفة تفاصيل اخبار توقعات حظك اليوم الاثنين 28 -8-2017 يمر عليك غدا حظك الاثنين 28 اغسطس يوم حظ سعيد هذا الاستنتاج ظاهر اليوم فى طريقة حركة النجوم التى تلمع فى السماء وياخد كل نجم اسم برج يصف معانى الابراج اليومية، ابراج اليوم الاثنين 28 -8 , برج الميزان , برج الاسد , برج الثور , برج الحمل , برج الدلو الاثنين 28 /8/2017 ,حظخك اليوم فى برج الجدي 8/ 28 /2017 , حظك اليوم فى برج الجوزاء 28/ 8 /2017 ,حظك اليوم فى برج السرطان الاثنين 28 /8/2017 ,حظك اليوم فى برج العذراء الاثنين 28 /8/2017 ,حظك اليوم فى برج العقرب 28/ 8 /2017 ,حظك اليوم فى برج القوس الاثنين 28 /8/2017 فى علم التوقعات الفلكية الغربية الصحيحة اليوم الاثنين 28 اغسطس 2017.

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