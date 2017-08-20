ابراج الإثنين 21/8 ابراج اليوم الإثنين 21-8-2017 Abraj Today , توقعات حظك الإثنين 21 أغسطس آب2017 on August 20, 2017

برج الحمل الاثنين 21 أغسطس

حظك اليوم برج الحمل ، أنت مفعم بالطاقة والتفاؤل ، ولا عجب أن كل شيء تواجهه ينجح بسرعة وبكفاءة ويثمر نتيجة جيدة ، إعجاب كل من حولك بك واضح ويعزز من ثقتك بذاتك.

لكن احذر من التمادي في الأهداف نتيجة للغرور أو الكثير من التمحيص ، لأن هذا الحظ الجيد الواضح سرعان ما سيتحول إلى سوء حظ.

برج الثور الاثنين 21 أغسطس

حظك اليوم برج الثور ، هناك ما يعوقك عن التقدم في اتجاه أهدافك ، فلا تيأس أو تتوقع تلقي الكثير من المواساة من أي شخص ، احشد قوتك واستمر في تتبع أحلامك ، حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشيء.

لا تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك ، انظر إلى هذه المشكلة كمهمة أخرى يجب إنجازها ، وثق أنه لن يقف أمامك أي شيء.

برج الجوزاء الاثنين 21 أغسطس

حظك اليوم برج الجوزاء ، سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل ، كما أن روح الفريق ملحوظة ، اعمل في فريق كلما أمكن ذلك ، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك.

قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك ، ما رأيك في إقامة حفلة ، أنت في حالة مزاجية جيدة ويمكنك تحَمل أي شيء ، لكن لا ترهق نفسك ، وإلا فسوف تعرض صحتك للخطر.

برج السرطان الاثنين 21 أغسطس

حظك اليوم برج السرطان ، لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي ، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك ، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع ، كما قد تساعد آراء الآخرين ، سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات.

ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف ، سلامتك الجسدية قد تصبح أفضل ، فكر في أسلوب حياتك ، ولكن لا تكن قاسياً على نفسك.

برج الأسد الاثنين 21 أغسطس

حظك اليوم برج الأسد ، استجمع شجاعتك من أجل تحقيق المشروعات المعد لها منذ مدة ودافع عن أفكارك بالتأكيد الذاتي حتى تتغلب على المتشككين.

سوف يتجاوب من حولك بإيجابية مع حماسك وسوف يحاولون تشجيعك أكثر ، هذا صحيح أيضاً بالنسبة لحياتك العاطفية ، لا تخجل من إظهار هذا الجانب المكتشف حديثًا من ذاتك ، هكذا يكون التقدم إلى الأمام.

برج العذراء الاثنين 21 أغسطس

حظك اليوم برج العذراء ، يمكنك اليوم تبني موقفاً مؤيداً لتقوية الروابط الأسرية ، وسوف تتقبل عائلتك ذلك بسعادة وسوف تدعمك بشدة في خططك. هذا التعزيز في العلاقات سوف يستمر أيضاً في حياتك العاطفية.

قد تتقرب من شخص محدد ، قد ينتج عن ذلك علاقة طويلة المدى.

برج الميزان الاثنين 21 أغسطس

حظك اليوم برج الميزان ، لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم ، فعلى الرغم من خططك ، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. قاوم الرغبة في لوم الآخرين .

إذا سارت الأمور ضد رغبتك ، توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل على أية حال ، لا تيأس ، ولكن استغل الفرص التي لا تزال معروضة ، بدلاً من تنفيذ كل شيء بالقوة ، واجه الأشياء بشيء من التواضع.

برج العقرب الاثنين 21 أغسطس

حظك اليوم برج العقرب ، سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي اليوم ، مسببة لك الكثير من الضغوط ، ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحياناً بدلاً من تحمل مسئولية كل شيء.

سوف يساعك هذا على توفير طاقتك للأشياء الهامة بحق ، خاصة في العمل ، يجب أيضاً أن تفكر في صحتك ، لأنه على المدى الطويل لن يعود عليك بالفائدة أن تستهلك كل قوتك في مدة زمنية قصيرة.

برج القوس الاثنين 21 أغسطس

حظك اليوم برج القوس ، تعيش فترة توازن بدني وذهني متناغم ولا ظهور لأي عائق خارجي في الأفق أيضاً ، بل على النقيض ، غالبية محيطك ودي معك وخدوم وحياتك تسير بأفضل حال.

لكونك تتمتع بالحيوية أكثر ، فبإمكانك القيام بكل ما ترغب فعله مع ذلك ، عليك أن تتساءل كيف سيكون الوضع بالنسبة لك اذا صارت الأمور أصعب من الآن.

برج الجدي الاثنين 21 أغسطس

حظك اليوم برج الجدي ، إن العراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة طويلة تظهر تدريجيًا وتتحول إلى واقع ، وبات تفاديها مستحيلاً. واجه تلك التحديات في أسرع وقت.

حتى وإن كانت المهمة صعبة ، كلما تأخرت في ذلك ، تراكمت العراقيل ووجب عليك مضاعفة المجهود لتجاوزها.

برج الدلو الاثنين 21 أغسطس

حظك اليوم برج الدلو ، بسبب الظروف المتغيرة ، يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد ، لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط ، ابدأ بإعادة التفكير في الموقف بتمعن.

قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة ، اذا لم يكن هذا هو الوضع ، فتذكر إن مخطط الرحلة غايتك في حد ذاته.

برج الحوت الاثنين 21 أغسطس

حظك اليوم برج الحوت ، في الوقت الحالي ، الأمور لا تسير كما تشتهيه الأنفس ، فأنت ترهق نفسك بأعباء وأعمال كثيرة محاولاً درء سوء الحظ لديك ، مما يؤثر على صحتك تأثيراً قوياً.

يجب أن تقتنع بأن الأمور تتغير ولا تدوم ، وقد يستحيل حدوث الشيء في بعض الأحيان ، رفِه عن نفسك قليلاً عندما لا تسير الأمور كما تتوقع.

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برج الحمل الاثنين 21 أغسطس حظك اليوم برج الحمل ، أنت مفعم بالطاقة والتفاؤل ، ولا عجب أن كل شيء تواجهه ينجح بسرعة وبكفاءة ويثمر نتيجة جيدة ، إعجاب كل من حولك بك واضح ويعزز من ثقتك بذاتك. لكن احذر من التمادي في الأهداف نتيجة للغرور أو الكثير من التمحيص ، لأن هذا الحظ الجيد الواضح سرعان ما سيتحول إلى سوء حظ.

برج الثور الاثنين 21 أغسطس حظك اليوم برج الثور ، هناك ما يعوقك عن التقدم في اتجاه أهدافك ، فلا تيأس أو تتوقع تلقي الكثير من المواساة من أي شخص ، احشد قوتك واستمر في تتبع أحلامك ، حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشيء. لا تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك ، انظر إلى هذه المشكلة كمهمة أخرى يجب إنجازها ، وثق أنه لن يقف أمامك أي شيء.

برج الجوزاء الاثنين 21 أغسطس حظك اليوم برج الجوزاء ، سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل ، كما أن روح الفريق ملحوظة ، اعمل في فريق كلما أمكن ذلك ، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك ، ما رأيك في إقامة حفلة ، أنت في حالة مزاجية جيدة ويمكنك تحَمل أي شيء ، لكن لا ترهق نفسك ، وإلا فسوف تعرض صحتك للخطر.

برج السرطان الاثنين 21 أغسطس حظك اليوم برج السرطان ، لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي ، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك ، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع ، كما قد تساعد آراء الآخرين ، سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات. ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف ، سلامتك الجسدية قد تصبح أفضل ، فكر في أسلوب حياتك ، ولكن لا تكن قاسياً على نفسك.

برج الأسد الاثنين 21 أغسطس حظك اليوم برج الأسد ، استجمع شجاعتك من أجل تحقيق المشروعات المعد لها منذ مدة ودافع عن أفكارك بالتأكيد الذاتي حتى تتغلب على المتشككين. سوف يتجاوب من حولك بإيجابية مع حماسك وسوف يحاولون تشجيعك أكثر ، هذا صحيح أيضاً بالنسبة لحياتك العاطفية ، لا تخجل من إظهار هذا الجانب المكتشف حديثًا من ذاتك ، هكذا يكون التقدم إلى الأمام.

برج العذراء الاثنين 21 أغسطس حظك اليوم برج العذراء ، يمكنك اليوم تبني موقفاً مؤيداً لتقوية الروابط الأسرية ، وسوف تتقبل عائلتك ذلك بسعادة وسوف تدعمك بشدة في خططك. هذا التعزيز في العلاقات سوف يستمر أيضاً في حياتك العاطفية. قد تتقرب من شخص محدد ، قد ينتج عن ذلك علاقة طويلة المدى.

برج الميزان الاثنين 21 أغسطس حظك اليوم برج الميزان ، لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم ، فعلى الرغم من خططك ، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. قاوم الرغبة في لوم الآخرين . إذا سارت الأمور ضد رغبتك ، توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل على أية حال ، لا تيأس ، ولكن استغل الفرص التي لا تزال معروضة ، بدلاً من تنفيذ كل شيء بالقوة ، واجه الأشياء بشيء من التواضع.

برج العقرب الاثنين 21 أغسطس حظك اليوم برج العقرب ، سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي اليوم ، مسببة لك الكثير من الضغوط ، ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحياناً بدلاً من تحمل مسئولية كل شيء. سوف يساعك هذا على توفير طاقتك للأشياء الهامة بحق ، خاصة في العمل ، يجب أيضاً أن تفكر في صحتك ، لأنه على المدى الطويل لن يعود عليك بالفائدة أن تستهلك كل قوتك في مدة زمنية قصيرة.

برج القوس الاثنين 21 أغسطس حظك اليوم برج القوس ، تعيش فترة توازن بدني وذهني متناغم ولا ظهور لأي عائق خارجي في الأفق أيضاً ، بل على النقيض ، غالبية محيطك ودي معك وخدوم وحياتك تسير بأفضل حال.

لكونك تتمتع بالحيوية أكثر ، فبإمكانك القيام بكل ما ترغب فعله مع ذلك ، عليك أن تتساءل كيف سيكون الوضع بالنسبة لك اذا صارت الأمور أصعب من الآن.

برج الجدي الاثنين 21 أغسطس حظك اليوم برج الجدي ، إن العراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة طويلة تظهر تدريجيًا وتتحول إلى واقع ، وبات تفاديها مستحيلاً. واجه تلك التحديات في أسرع وقت. حتى وإن كانت المهمة صعبة ، كلما تأخرت في ذلك ، تراكمت العراقيل ووجب عليك مضاعفة المجهود لتجاوزها.

برج الدلو الاثنين 21 أغسطس حظك اليوم برج الدلو ، بسبب الظروف المتغيرة ، يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد ، لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط ، ابدأ بإعادة التفكير في الموقف بتمعن. قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة ، اذا لم يكن هذا هو الوضع ، فتذكر إن مخطط الرحلة غايتك في حد ذاته.

برج الحوت الاثنين 21 أغسطس حظك اليوم برج الحوت ، في الوقت الحالي ، الأمور لا تسير كما تشتهيه الأنفس ، فأنت ترهق نفسك بأعباء وأعمال كثيرة محاولاً درء سوء الحظ لديك ، مما يؤثر على صحتك تأثيراً قوياً. يجب أن تقتنع بأن الأمور تتغير ولا تدوم ، وقد يستحيل حدوث الشيء في بعض الأحيان ، رفِه عن نفسك قليلاً عندما لا تسير الأمور كما تتوقع.

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