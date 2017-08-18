ابراج اليوم السبت 22 يوليو 2017 ماغي فرح الابراج و توقعات اليوم الحظ السبت ١٩ اب ٢٠١٧ on August 18, 2017



توقعات برج الحمل اليوم السبت 22 يوليو 2017 ماغي فرح

الابراج الأبراج, برج العذراء,برج الاسد,برج الأسد, برج الميزان, برج الجوزاء, برج الثور, برج الحمل, برج الحوت, برج الدلو, برج السرطان, برج الجدي, برج القوس, برج العقرب.

برج الحمل على الصعيد المهنى

لديك اليوم مسئولية كبيرة لتحسين صورة شركتك أمام الآخرين، حاول أن تكون على قدر الثقة التى وضعها بك زملائك ورئيسك بالعمل. قد تتغير أحوالك الفترة القادمة بالكامل فحاول أن تكون مستعداً للتغيرات الكلية.

برج الحمل على الصعيد العاطفى

اعلم جيدا أن آراء المحيطين بك فى علاقتك العاطفية قد يصيبك بالتوتر، ويتسبب فى الخلافات بينك وبين الشريك، حاول ألا تخبر أحدا عن تفاصيل علاقتك العاطفية الآراء المختلفة تضر العلاقة كثيرا.

برج الحمل على الصعيد الصحى

اهتتمت بصحتك الفترة الماضية وذلك واضح اليوم كثيراً فلقد ازدادت لياقتك البدنية بشكل ملحوظ، لديك تكليفات ببذل جهد كبير الفترة القادمة، فحاول الحفاظ على نشاطك ولياقتك البدنية. ابتعد عن تناول الكثير من الأملاح اليوم.

توقعات برج الثور اليوم السبت 22 يوليو 2017 ماغي فرح

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

قد تضطر إلى لعب أدوار مختلفة اليوم ولكن النجاح سيكون حليفك فلا تتردد فى أن تقبل أى دور، ويمكن أن تشكل مرونتك هذه دعمًا قويًا لك فى قيادتك نحو النجاح وقد تحصل على درجة أو ترقية.

برج الثور على الصعيد العاطفى

تحتاج إلى التعاطف أكثر مع شريك حياتك فكونك تحت ضغوط هائلة أو كونك مشغولاً يؤثر عليك ويؤثر على موقفك تجاه شريك حياتك، وتحتاج إلى إدراك أن الحب يتطلب الدعم غير المشروط.

برج الثور على الصعيد الصحى

الحفاظ على موقف إيجابى عقليًا يساعد الجسم والروح على التعامل مع الإجهاد الكبير الذى تعانيه، والراحة تحتاج منك إلى العودة إلى النظام الخاص بك، والذى تم تجاهله لبعض الوقت.

توقعات برج الجوزاء اليوم السبت 22 يوليو 2017 ماغي فرح

برج الجوزاء على الصعيد المهنى

لديك اليوم رغبة كبيرة فى ترك وظيفتك، فقد مررت الفترة الماضية ببعض الخلافات مع زملائك بالعمل جعلتك تنفعل فى العمل. يمكنك تخطى تلك المشكلة اليوم بتحسين الاوضاع والثبات والهدوء.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

تنتابك تلك الفترة حالة من الشعور بالوحدة فأنت تبحث عن الحبيب المثالى صعب الوجود، لا تغلق الابواب أمام الجميع وفكر جيداً فيمن يستحق التصريح له بمشاعرك الفترة القادمة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى

حالة من الإجهاد الشديد تسيطر عليك اليوم فقد أهملت فى صحتك كثيراً الفترة الماضية لكثرة تكليفاتك فى العمل، الأمر يتطلب اتخاذ إجازة طويلة وراحة تامة. نظامك الغذائى يحتاج لبعض التعديلات استشير الطبيب الخاص به للوصول لأفضل نظام غذائى يمكنك اتباعه الفترة القادمة.

توقعات برج السرطان اليوم السبت 22 يوليو 2017 ماغي فرح

برج السرطان على الصعيد المهنى

خطتك التى اشتغلت عليها على مدى الأسابيع القليلة الماضية ستظهر نتيجتها اليوم، وستحصد نتيجة تعبك خلال الفترة القادمة.

برج السرطان على الصعيد العاطفى

قد تضطر إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة فيما يتعلق بحياتك العاطفية، وعلى الرغم من أنك لا تريد ذلك، فهذا هو أفضل شيء لك، فعليك تقويض ثقتك، وطريقة تفسيرك للماضى سيكون لها تأثير كبير على قرارك، واذا كنت تتوقع العواقب السلبية لقراراتك، فلن تكون خسائر اثر من التاثير السلبى على عقلك وسلامك الداخلي.

برج السرطان على الصعيد الصحى

ستشعر ببعض الإجهاد الجسدى والعقلى، ولكن ذلك الشعور لن يستمر طويلا، فقط حاول أن تعود للتمارين الرياضية مع بعض من الهدوء النفسى، حتى تعود إلى لياقتك، فأنت من الأشخاص الذين يعودون إلى لياقتهم بسرعة.

توقعات برج الاسد اليوم السبت 22 يوليو 2017 ماغي فرح

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى

أنت بحاجة إلى الابتعاد عن خوض مجازفات جديدة فى العمل، خاصة أن الأعمال الحرة بحاجة الى تقدير جيد لحجم المكسب والخسارة.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى

لا تتوقف عن الحديث مع الحبيب فى مشاكله الصغيرة، فهذا أكبر دليل على اهتمامك بشئونه الصغيرة ويعكس مدى حبك له.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الصحى

لا تتخلى عن عاداتك الصحية اليومية، وتناول فنجان من العسل والليمون لتقوى مناعة جسمك.

توقعات برج العذراء اليوم السبت 22 يوليو 2017 ماغي فرح

برج العذراء على الصعيد المهنى

كن مستعدا اليوم لتقديم نفسك بصورة جيدة لرؤسائك فى العمل، فقد يدعوك أحدهم اليوم للتحدث سوياً فاستثمر تلك الفرصة وقم بتقديم نفسك بصورة جيدة.

برج العذراء على الصعيد العاطفى

قد تقابل اليوم حبيبك السابق مصادفة فى أحد الأماكن، لا تظهر الاهتمام حتى وإن كانت تلك الحقيقة، وتذكر دائماً السبب الحقيقى خلف ما حدث سابقاً. حالتك العاطفية تميل إلى بعض الاستقرار الفترة القادمة حاول أنت تحسن الاختيار المرة القادمة.

برج العذراء على الصعيد الصحى

قد تذهب اليوم للطبيب لمتابعة حالتك الصحية والوقوف على ما يتسبب فى إرهاقك الفترة الماضية، فأنت فى حاجة على راحة كافية لاستعادة طاقتك السابقة.

توقعات برج الميزان اليوم السبت 22 يوليو 2017 ماغي فرح

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

الأمور ستمر اليوم بشكل بسلس بشكل خاص فى مكان العمل، وأى مشاريع صعبة تم تأجيلها لبعض الوقت سيتم إنجازها اليوم بشكل أفضل مما كنت تتوقعه، فحاول أن تنجز قدر ما يمكنك إنجازه هذا اليوم وتستغل الفرصة.

برج الميزان على الصعيد العاطفى

من المرجح أن تفعل الكثير من المجهود من أجل التواصل مع شريك حياتك، فأنت تنظر للأمور من خلف نظارة وردية، والآن ستكون قادرًا على اعتماد نهج أكثر عقلانية ونضجًا فى الحب.

برج الميزان على الصعيد الصحى

لديك رغبة قوية لأن تحسن حالتك الصحية وهو دافع إيجابى للغاية ويجب أن تبدأ تنفيذه من رعاية جميع احتياجاتك الأساسية، وهى النوم والغذاء السليم وممارسة بعض الرياضة والحصول على القليل من الاسترخاء.

توقعات برج العقرب اليوم السبت 22 يوليو 2017 ماغي فرح

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى

تنجح مساعيك اليوم فى إقناع رؤسائك بتطوير آلية العمل، بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية، وعليك أن تحافظ على أفكارك الشخصية.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى

لا تنتظر رد فعل ايجابى، فى الوقت الذى يصدر عنك فيه أفعال سلبية وعليك أن تعييد تقييم حساباتك فى التعامل مع المقربين منك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحى

حالتك الصحية مستقرة وعليك أن تحافظ على طقوسك اليومية الخاصة بساعات نومك، حتى تحافظ على نشاط جسمك.

توقعات برج القوس اليوم السبت 22 يوليو 2017 ماغي فرح

برج القوس على الصعيد المهنى

أصدقاء وزملاء العمل الذين تعرفهم قد يحاولون أن يساعدوك لكى تحصل على شىء من أجل الحب، فاستغل ذلك لأنك كنت تبحث عنه طويلا.

برج القوس على الصعيد العاطفى

اليوم سوف تبدأ فى فهم شريك حياتك، وعلاقتك به ستبدأ فى تطورها وتحسنها، فأنت شخص محظوظ فى حياتك العاطفية، ولكن أنت من عليك تطوير هذه العلاقة، فأنت تستمتع بشريك حقاً مخلص ولن تجده كثيراً.

برج القوس على الصعيد الصحى

قد يكون ردود فعل الأدوية سيئا، أو قد يتم تشخيص مرضك من أكثر من واحد، ولكن كل هذا سوف تتلاشى مع مرور الوقت،وتحتاج إلى استشارة شخص خبير فى أفضل العلاجات.

توقعات برج الجدي اليوم السبت 22 يوليو 2017 ماغي فرح

برج الجدى على الصعيد المهنى

خطتك التى اشتغلت عليها على مدى الأسابيع القليلة الماضية ستظهر نتيجتها اليوم، وستحصد نتيجة تعبك، فأنت شخص ستكون محظوظ على الصعيد العملى خلال الفترة القادمة.

برج الجدى على الصعيد العاطفى

أنت تعيش فى حالة عاطفية سيئة قد تكون بسبب بعض الأخطاء التى ارتكبتها فى الماضى أو بسبب بعض التقصير منك، فحاول أن تبدأ فى إصلاح ما قمت بإتلافه وسوف تنجح، ولكن عليك أن تبذل بعض المجهود.

برج الجدى على الصعيد الصحى

ستشعر ببعض الإجهاد الجسدى والعقلى، ولكن ذلك الشعور لن يستمر طويلاً، فقط حاول أن تعود للتمارين الرياضية مع بعض من الهدوء النفسى، حتى تعود إلى لياقتك.

توقعات برج الدلو اليوم السبت 22 يوليو 2017 ماغي فرح

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

أنت تتحرك للأمام بنجاح ولكن قد يوقف تقدمك بعض العقبات غير المتوقعة، فحاول أن تتماسك وأن تكون واثقًا من كفائتك ولا تحاول اتباع مسار شخص آخر أو تقليد أسلوب عمل أى شخص.

برج الدلو على الصعيد العاطفى

قد تضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة فى ما يتعلق بحياتك العاطفية، وعلى الرغم من أنك لا تشعر بذلك ولكن هذا هو أفضل وقت لأن تفعل ذلك، ويمكنك أن تقرر ما اذا كنت تسمح لتجارب الماضى بأن تؤثر على حياتك الحالية.

برج الدلو على الصعيد الصحى

كنت جسديًا وعقليًا قويًا جدًا فى هذه المرحلة من الزمن، لذلك يجب أن تسعى جاهدًا لتحقيق ما تريد أكثر من أى وقت مضى، وحاول التحدث مع الأشخاص من حولك مع المشاكل التى تواجهها أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

توقعات برج الحوت اليوم السبت 22 يوليو 2017 ماغي فرح

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى

لا تحسن الظن بالمحيطين بك فربما تأتيك الضربة منهم، وتكون صدمتك مضاعفة، خاصة أن مجال العمل ملىء بهذه الأفعال.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفى

تعاطفك مع الأهل والأقارب دليل على أصلك الطيب، وعليك أن تحافظ على هذه الصفات، لأنها تعكس شخصيتك الحقيقية.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحى

ابتعد عن تناول المشروبات المثلجة هذه الفترة، حتى لا تزيد مشاكل حساسية اللثة والأسنان كما حدث من قبل.

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