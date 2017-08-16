ابراج اليوم الاربعاء 16-8-2017 ماغي فرح, توقعات حظك اليوم في الابراج اليومية 16 اغسطس Abraj Today on August 16, 2017

حظك اليوم الاربعاء 16-8-2017 فى توقعات عالم ‘‘الابراج’’ مكتوب اليوم السابع التى يعرفها ويتابعها الجميع يوميا لاكتشاف Abraj Today لتعرفى ماذا يخبئ لك برجك فى عالم الأبراج اليومية الذي يضم الكثير من الأسرار الفلكية بتاريخ رقم الحظ ليوم الاربعاء 16 اغسطس 2017، ‘‘ابراج اليوم’’ 16/8/2017 تكشف لكم الان جميع التفاصيل التى تهم برجك النهاردة بيقول ايه، فأنت اليوم على موعد مع التسلية بالابراج الفلكية الصحيحة التي يتابعها الجميع كل يوم لاكتشاف الحظ من الأبراج Abraj Alyawm التى تختلف من برج الى اخر فى مجموعة الأبراج القمرية التي لا يقدر الجميع على قراءة هذه التوقعات ولكن يوجد مختصين يقومو بدراسة عالم الابراج الفلكية التى تدور فى السماء وتظهر فى كل ليلة وتنير السماء حتى الصباح لتظهر لكم تفاصيل سرية عن حياتك فى الحب والعمل وغيرها من الأمور اليومية حيث يساعدك القمر فى معرفة تفاصيل تمكنك من التفكير الطويل لحل بعض المشاكل التى تمر بيومك ليكون من اسعد ايام العمر.

اعرف توقعات حظك اليوم فى الابراج

برج الحمل,برج الثور,برج الجوزاء,برج السرطان,برج الاسد,برج العذراء,برج الميزان,برج العقرب,برج القوس,برج الجدي,برج الدلو,برج الحوت.

حظك اليوم اكتشفة الان لترسم لنفسك حياة سعيدة وتخطط لبناء مستقبلك كما تريد بعيدا عن ضغط الحياة اليومية فى العمل والدراسة التي تسبب لك الأرق والضيق من هذه التصرفات الغير مستحبة لك فعندما تستخدم عقلك فى دراسة توقعات ابراج اليوم يمكنك التخطيط جيدا فى هذه الحياة التي تعيشها بجميع الطرق التى تجعلك تحلم وتتخيل بحياة سارة مع حبيبك أو شريك حياتك وعائلتك واصدقائك، عزيزى الزائر انت الان فى المكان الصحيح لمعرفة ابراج اليوم الاربعاء التي تعلمك بجميع الأمور التي متوقع أن تحدث ولكن ممكن ان لا تحدث هذه التوقعات لذلك عليك الحذر من الابراج فقد تواجه مجموعة من المشاكل فى ‘‘حظك اليوم’’ 16 اغسطس Daily Horoscope التى بعد دراستها يمكنك تخطيها لتعيش يوم جميل فهذا التوقيت جيد لتغير من حياتك عبر اكتشاف “ابراج اليوم” ولكن يجب ابلاغكم ان عالم الابراج الفلكية ليس الا للتسلية والمرح وخلق أحلام رائعة لكم برنامج ترفيهى فنحن جميعا نعرف انه لا يعلم الغيب الا الله، ونحن نجلب لكم التوقعات من اساتذه قراءة الابراج.

ابراج اليوم الاربعاء تاخذك الى عالم يملؤه الأسرار بين النجوم والكواكب التي تظهر لكم ما فى توقعات “حظك اليوم” بتحركات لكل منها اسم فنحن نتابع ايضا مواقع اخبار الابراج اليوم 16/8/2017 على اليوم السابع و ‘‘ابراج مكتوب’’ الأكثر شهرة فى العالم العربى لتتعرفي على حظ الابراج اليوم لجميع المهتمين بالابراج اليومية وتوفير البحث عن عايز اعرف حظى النهاردة بيقول ايه ونسبة التوافق فى الحب، ونستنتج لكم هذه التوقعات من عالم الفلك الذي يدور فى الأعلى حيث يكشف لنا مفاجئات كثيرة ينقلها لنا أساتذة الفلج واليانصيب لعلم “الأبراج” لكشف 12 برج بأسماء مختلفة “برج العقرب, برج الدلو, برج الجدى, برج القوس, برج العذراء, برج الثور, برج الحمل, برج الحوت, الميزان, الاسد, السرطان, الجوزاء”.

الابراج اليوم الاربعاء 16-8-2017 مع ماغى فرح اشهر علماء الفلك فى العالم العربى ومحببة للجميع وتشتهر توقعات فلكيه صحيحه ومجموعة أخرى من العلماء لاكتشاف يانصيب حظك اليوم فى الحب والعمل يهتمون بنشر كل جديد لخدمتكم فى “أبراج اليوم” لكشف التوقعات المحتمل حدوثها فى “الأبراج” بعيدا عن التنجيم وكشف الطالع وقراءة الكف، مع جميع العلماء المعروفين “ماغى فرح ، جاكلين عقيقى ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ميشال حايك ، جوي عياد ، هالة عمر”، و ننشر لكم توقعات “أبراج اليوم” فى الحب والعمل والصحة، «ابراج اليوم» التى تتوقع حياتك المستقبلية.

حظك اليوم برج الحمل

مهنياً: تعقد هذا اليوم صفقات كبيرة وتعقد اتفاقات جديدة تحصل من خلالها على أرباح جيدة.

عاطفياً: لا تبقَ صامتاً وحاول أن تناقش الحبيب في أمور متعددة لتتعرف إليه أكثر فأكثر.

صحياً: خفف من تناول ثمار البحر وخصوصاً المقلي منها، وحاول التنويع في مأكولاتك.

حظك اليوم برج الثور

مهنياً: تجد نفسك في موقف قوي، لكن يزعجك خبر يتعلق بأحد الأصدقاء أو تصرف أحد الزملاء، أرجئ المفاوضات والمواعيد.

عاطفياً: لا تثر المشاكل مع الشريك بسبب تدخلاتك الكثيرة، بل كن هادئاً في نقاشك معه ولا داعي إلى الانفعال.

صحياً: بين الصحة وإهمالها خيط رفيع، أنت وحدك القادر على عدم قطعه، بإقدامك على القيام بكل ما من شأنه إفادتك.

حظك اليوم برج الجوزاء

مهنياً: تكون هذا اليوم أكثر تسامحاً مع زملاء العمل ولا تطالبهم بالكثير، بل تساعدهم في حل في بعض المشاكل المستعصية.

عاطفياً: لا تستمر في أخطائك تجاه الشريك وكن حذراً من التدخلات وأصحاب النيات السيئة.

صحياً: الأرق الذي ينتابك ليلاً يسبب لك الإرهاق، فحاول أن تجد الحل له مع أصحاب الاختصاص.

حظك اليوم برج السرطان

مهنياً: تكون هذا اليوم أكثر مثابره وتواصل الطريق الذي رسمته لنفسك في مجالك المهني الجديد.

عاطفياً: كن أكثر قناعة بأفكارك ولا تتنازل عنها، وانطلق بعلاقة عاطفية جديدة قبل فوات الأوان واختبر طعم الحب مرة أخرى.

صحياً: سارع إلى الالتحاق بأقرب نادٍ رياضي لممارسة التمارين الرياضية المفيدة.

حظك اليوم برج الاسد

مهنياً: لحسن الحظ تعود المياه إلى مجاريها في العمل، ثم تتطور الأمور لكي تعيش مرتاحاً وتعرف ملذات كثيرة تتضاعف وتجعلك مطمئنا وسعيداً.

عاطفياً: تفتح قلبك للشريك وتصارحه بأفكارك ومشاعرك بمحبة وتناقشان الموضوعات المهمة والمتعلّقة بمشاريعكما المستقبلية.

صحياً: خفف من النوم واستعض عنه بالقيام ببعض النشاطات المفيدة للجسم، كالمشي أو السباحة.

حظك اليوم برج العذراء

مهنياً: تبدو متوتّراً اليوم بعض الشيء، لكنّك سرعان ما تميل إلى التساهل والليونة لكي تتجنّب القطيعة.

عاطفياً: تحاشَ الغيرة والشكوك، وكذلك العناد والتملّكية، وحاول تفهّم حاجات الحبيب.

صحياً: حاول أن تختار كل ما يناسبك صحياً من المأكولات، وانصح الآخرين أن يفعلوا مثلك.

حظك اليوم برج الميزان

مهنياً: تجذب مصداقيتك وكفاءتك العالية وذكاؤك الكبير رجال الأعمال ويقدّمون لك العروض الكبيرة.



عاطفياً: تشعر بأنّ الشريك لا يفهمك ولا يقدّر الضغوط التي تتعرّض لها، وتحاول لفت الأنظار بأي طريقة.صحياً: لا تختلق المشكلات الشخصية حتى لو شعرت بالاستياء، وحاول تناسي الماضي الأليم.

حظك اليوم برج العقرب

مهنياً: تتاح لك فرص كثيرة لإثبات الذات ولتطوير أعمالك، فحاول أن تستغلها في الوقت المناسب.

عاطفياً: لن تتأخر في استعمال كل ما قدر لك من جاذبية وجمال بهدف التأثير في من تريد، لكنك لن تتمكن من السيطرة على المواقف.

صحياً: قد تنعكس أوضاعك في العمل وخارجه على صحتك ونفسيتك، وتجعلك متوتر الأعصاب وشديد الانفعال.

حظك اليوم برج القوس

مهنياً: تسير هذا اليوم في الاتجاه الصحيح نحو هدفك من دون أن تواجه أي مصاعب أو مشاكل أو اعتراض من أرباب العمل.

عاطفياً: زيارة مفاجئة من شخص لم تره منذ مدة تفرحك كثيراً وتحمسك للارتباط به نظراً إلى مميزاته التي تعجبك.

صحياً: تفكر في سفر برفقة أفراد العائلة، شعوراً منك بالحاجة إلى الترفيه والترويح عن النفس.

حظك اليوم برج الجدي

مهنياً: تباشر اليوم أعمالاً كثيرة متراكمة وتضع نصب عينيك اهدافاً ضخمة تسعى لتحقيقها.

عاطفياً: حاول السيطرة على انفعالاتك وابتعد عن معاتبة الحبيب وانتقاده عند كل خلاف أو خطأ صغير.

صحياً: تريّث قبل القيام بنشاطات مكثفة دفعة واحدة، خذ الأمور بالتروّي، ومهّد لها خطوة خطوة.

حظك اليوم برج الدلو

مهنياً: يعترض أحدهم على مشاريعك ويعرقل خطواتك، ما يؤثر سلباً في ثقتك بالنفس فتعيد الحسابات.

عاطفياً: أحذرك من تسرع أو تهور يؤدي إلى بعض التوتر في العلاقة بالشريك وربما إلى قطعها نهائياً.

صحياً: حاول التخفيف من الجلوس ساعات طويلة وراء مكتبك، واستفد من الوقت المتاح للقيام ببعض الحركة.

حظك اليوم برج الحوت

مهنياً: تخرج اليوم من عزلتك الطويلة، وتبدأ بتوسيع دائرة تحرّكاتك ونشاطك وتتشارك مع الآخرين في الأهداف.

عاطفياً: كُن حذراً في تعاملك مع الحبيب واحرص على سلامة العلاقة واستقرارها.

صحياً: قد يزعجك شخص ما بتصرفاته اللاأخلاقية فتنفعل وتثور وتفقد أعصابك.

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء,برج السرطان برج الاسد برج العذراء برج الميزان,برج العقرب برج القوس برج الجدي برج الدلو برج الحوت.

برج الحمل,برج الثور,برج الجوزاء,برج السرطان,برج الاسد,برج العذراء,برج الميزان,برج العقرب,برج القوس,برج الجدي,برج الدلو,برج الحوت.

حظك اليوم اكتشفة الان لترسم لنفسك حياة سعيدة وتخطط لبناء مستقبلك كما تريد بعيدا عن ضغط الحياة اليومية فى العمل والدراسة التي تسبب لك الأرق والضيق من هذه التصرفات الغير مستحبة لك فعندما تستخدم عقلك فى دراسة توقعات ابراج اليوم يمكنك التخطيط جيدا فى هذه الحياة التي تعيشها بجميع الطرق التى تجعلك تحلم وتتخيل بحياة سارة مع حبيبك أو شريك حياتك وعائلتك واصدقائك، عزيزى الزائر انت الان فى المكان الصحيح لمعرفة ابراج اليوم الاربعاء التي تعلمك بجميع الأمور التي متوقع أن تحدث ولكن ممكن ان لا تحدث هذه التوقعات لذلك عليك الحذر من الابراج فقد تواجه مجموعة من المشاكل فى ‘‘حظك اليوم’’ 16 اغسطس Daily Horoscope التى بعد دراستها يمكنك تخطيها لتعيش يوم جميل فهذا التوقيت جيد لتغير من حياتك عبر اكتشاف “ابراج اليوم” ولكن يجب ابلاغكم ان عالم الابراج الفلكية ليس الا للتسلية والمرح وخلق أحلام رائعة لكم برنامج ترفيهى فنحن جميعا نعرف انه لا يعلم الغيب الا الله، ونحن نجلب لكم التوقعات من اساتذه قراءة الابراج.

ابراج اليوم الاربعاء تاخذك الى عالم يملؤه الأسرار بين النجوم والكواكب التي تظهر لكم ما فى توقعات “حظك اليوم” بتحركات لكل منها اسم فنحن نتابع ايضا مواقع اخبار الابراج اليوم 16/8/2017 على اليوم السابع و ‘‘ابراج مكتوب’’ الأكثر شهرة فى العالم العربى لتتعرفي على حظ الابراج اليوم لجميع المهتمين بالابراج اليومية وتوفير البحث عن عايز اعرف حظى النهاردة بيقول ايه ونسبة التوافق فى الحب، ونستنتج لكم هذه التوقعات من عالم الفلك الذي يدور فى الأعلى حيث يكشف لنا مفاجئات كثيرة ينقلها لنا أساتذة الفلج واليانصيب لعلم “الأبراج” لكشف 12 برج بأسماء مختلفة “برج العقرب, برج الدلو, برج الجدى, برج القوس, برج العذراء, برج الثور, برج الحمل, برج الحوت, الميزان, الاسد, السرطان, الجوزاء”.

الابراج اليوم الاربعاء 16-8-2017 مع ماغى فرح اشهر علماء الفلك فى العالم العربى ومحببة للجميع وتشتهر توقعات فلكيه صحيحه ومجموعة أخرى من العلماء لاكتشاف يانصيب حظك اليوم فى الحب والعمل يهتمون بنشر كل جديد لخدمتكم فى “أبراج اليوم” لكشف التوقعات المحتمل حدوثها فى “الأبراج” بعيدا عن التنجيم وكشف الطالع وقراءة الكف، مع جميع العلماء المعروفين “ماغى فرح ، جاكلين عقيقى ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ميشال حايك ، جوي عياد ، هالة عمر”، و ننشر لكم توقعات “أبراج اليوم” فى الحب والعمل والصحة، «ابراج اليوم» التى تتوقع حياتك المستقبلية.

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