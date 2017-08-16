براج اليوم الخميس 17-8-2017 ماغي فرح, توقعات حظك اليوم في الابراج اليومية 17 اغسطس Abraj Today on August 16, 2017



حظك اليوم اكتشفة الان لترسم لنفسك حياة سعيدة وتخطط لبناء مستقبلك كما تريد بعيدا عن ضغط الحياة اليومية فى العمل والدراسة التي تسبب لك الأرق والضيق من هذه التصرفات الغير مستحبة لك فعندما تستخدم عقلك فى دراسة توقعات ابراج اليوم يمكنك التخطيط جيدا فى هذه الحياة التي تعيشها بجميع الطرق التى تجعلك تحلم وتتخيل بحياة سارة مع حبيبك أو شريك حياتك وعائلتك واصدقائك، عزيزى الزائر انت الان فى المكان الصحيح لمعرفة ابراج اليوم الخميس التي تعلمك بجميع الأمور التي متوقع أن تحدث ولكن ممكن ان لا تحدث هذه التوقعات لذلك عليك الحذر من الابراج فقد تواجه مجموعة من المشاكل فى ‘‘حظك اليوم’’ 17 اغسطس Daily Horoscope التى بعد دراستها يمكنك تخطيها لتعيش يوم جميل فهذا التوقيت جيد لتغير من حياتك عبر اكتشاف “ابراج اليوم” ولكن يجب ابلاغكم ان عالم الابراج الفلكية ليس الا للتسلية والمرح وخلق أحلام رائعة لكم برنامج ترفيهى فنحن جميعا نعرف انه لا يعلم الغيب الا الله، ونحن نجلب لكم التوقعات من اساتذه قراءة الابراج.

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الاسد برج العذراء برج الميزان برج العقرب برج القوس,برج الجد ,برج الدل برج الحوت.

حظك اليوم برج الحمل

مهنياً: حاول دراسة مجالات جديدة ومشاريع جديدة تستطيع أن تنافس من خلالها.

عاطفياً: يعزّز هذا اليوم الرومانسية ويجعلك أكثر جاذبية وبهاءً، لكن لا تمزج بين الحب والعمل في هذه الاثناء.

صحياً: كثرة المطالعة في وضع جلوس غير مريح يسبب لك آلاماً في الرقبة والعنق ويرهق نظرك.

حظك اليوم برج الثور

مهنياً: تتخلص من الكثير من الضغوط والمسؤوليات الملقاة على عاتقك اليوم وعليك أن تتولي العائلة المزيد من الاهتمام.

عاطفياً: تخشى بعض التغيرات التي تحدث في مشاعر الحبيب ولا تعرف موقفك الحالي تجاه ما يحصل.

صحياً: قد تهتم بتفاصيل تخصّ أوضاعك الصحيّة وتناقش الأمر مع بعض المعنيّين.

حظك اليوم برج الجوزاء

مهنياً: محطة جديدة ومهمة في حياتك المهنية تأمل أن تحقق من خلالها الكثير.

عاطفياً: يوم عاطفي اكثر وعداً من سابقه يحمل آفاقًا جديدة وعلاقات حلوة.

صحياً: السهر الدائم يتلف يرهقك ويبقيك في حال من الترنح نهاراً وعدم التركيز في العمل.

حظك اليوم برج السرطان

مهنياً: يحاول بعض الزملاء أن يشوّش عليك العلاقات أو يبلبل لك الأجواء فتشتد الأزمات، لكن الفرج آت لا محالة.

عاطفياً: يوم عاطفي مميز قد يحمل إليك التغييرات والحسم إيجاباً بحسب مبتغاك.

صحياً: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار.

حظك اليوم برج الاسد

مهنياً: بعض المصاعب المتعلقة بالماضي تبرز اليوم لكنك تتخطاها بسرعة قياسية وكأن شيئاً لم يكن.

عاطفياً: قد تنفعل بسبب ما يطرأ على مسألة تخصك والشريك، تتبدّل ربما المواعيد وينتابكما بعض القلق.

صحياً: سارع إلى زيارة الطبيب ولا سيما أن شهيتك المفتوحة دائماً تسبب لك مشكلات في المعدة.

حظك اليوم برج العذراء

مهنياً: تعيش يوماً مهماً على الصعيد المهني، فلا تسمح للمشكلات أو الضغوط بالتأثير سلباً في ثقتك بالنفس.

عاطفياً: عليك أن تحسم أمرك الآن، وحاول أن تتوصل إلى اتفاق أو تسوية مع الشريك لأنّ هذا يصبّ في مصلحتك.

صحياً: لا تنفعل أمام أي حدث بسيط قد يسبب لك أزمة عصبية أو انهياراً.

حظك اليوم برج الميزان

مهنياً: يزوّدك هذا اليوم سحراً خاصاً وجاذبية، وتشعّ ببريق يلفت الجميع، ويفتتح دورة من الاتصالات المميّزة.

عاطفياً: يبدأ اليوم مضطرباً عاطفياً، ما قد يولّد بعض الرتابة في العلاقة أو الإهمال أو اللامبالاة، لكنه ينتهي كما تشتهي.

صحياً: لا تقدم على الخطوات الناقصة صحياً، بل ادرسها جيداً حتى لو أجبرت على الاستعانة بأصحاب الاختصاص.

حظك اليوم برج العقرب

مهنياً: الحظ حليفك، يوم مناسب للقيام بالاستثمارات وشراء الأسهم والعقارات.

عاطفياً: يحاول الشريك إقناعك بأن ما تفعله غير صحيح ولكنك لا توافقه الرأي.

صحياً: بينك وبين نفسك تشعر بأن الأمور الصحية لا تسير على خير ما يرام، ومع ذلك لا تقوم بأي شيء.

حظك اليوم برج القوس

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم تأييداً عاماً ودعماً من قبل الأصدقاء ومغامرات حتى آخر الشهر.

عاطفياً: تمضي يوماً ممتعاً مع الشريك، فهو يساندك ويقف إلى جانبك على الدوام ويساعدك في إيجاد الحلول.

صحياً: خبر محزن يقلق راحتك، ويسبب لك صداعاً وتعباً نفسياً، لكن اطمئن الأمر لن يطول.

حظك اليوم برج الجدي

مهنياً: يوم ضاغط يشعرك بالتعب، وربما يشير إلى خلاف أو بعاد، ثق بمساعدة تأتيك من أصدقاء يؤدون دوراً في تحقيق بعض الإنجازات.

عاطفياً: التشبّث بالمواقف المتصلبة لا يكون في مصلحة العلاقة، بل يؤدّي الى مواجهة شرسة بينك وبين الشريك.

صحياً: لا تفسح في المجال أمام الآخرين كي يخيّروك بين السهرات والبقاء في المنزل، افعل ما تراه مناسباً لصحتك.

حظك اليوم برج الدلو

مهنياً: انتبه من الازدواجية في علاقتك المهنية وإلاّ فإنّك مقدم على أوضاع درامية.

عاطفياً: يكون النقاش إيجابياً مع الشريك وتضعان معاً برنامجاً لرحلة أو لعطلة وتبدوان مرتاحين لما تقرّرانه.

صحياً: لا تكن بخيلاً في ممارسة الرياضة، بل حاول أن تكون كذلك في تناول المأكولات بلا هوادة.

حظك اليوم برج الحوت

مهنياً: ابتعد عن الانفعالات لئلا تخسر صفقة أو تسوية أو فرصة ثمينة.

عاطفياً: تقدّم للشريك أفضل ما عندك وتحافظ على تفاؤلك وتكون متحمساً للعلاقة.

صحياً: إذا كنت تشعر بغثيان شبه دائم فما عليك سوى مراجعة الطبيب ليصف لك العلاج اللازم.

حظك اليوم الخميس 17-8-2017 فى توقعات عالم ‘‘الابراج’’ مكتوب اليوم السابع التى يعرفها ويتابعها الجميع يوميا لاكتشاف Abraj Today لتعرفى ماذا يخبئ لك برجك فى عالم الأبراج اليومية الذي يضم الكثير من الأسرار الفلكية بتاريخ رقم الحظ ليوم الخميس 17 اغسطس 2017، ‘‘ابراج اليوم’’ 17/8/2017 تكشف لكم الان جميع التفاصيل التى تهم برجك النهاردة بيقول ايه، فأنت اليوم على موعد مع التسلية بالابراج الفلكية الصحيحة التي يتابعها الجميع كل يوم لاكتشاف الحظ من الأبراج Abraj Alyawm التى تختلف من برج الى اخر فى مجموعة الأبراج القمرية التي لا يقدر الجميع على قراءة هذه التوقعات ولكن يوجد مختصين يقومو بدراسة عالم الابراج الفلكية التى تدور فى السماء وتظهر فى كل ليلة وتنير السماء حتى الصباح لتظهر لكم تفاصيل سرية عن حياتك فى الحب والعمل وغيرها من الأمور اليومية حيث يساعدك القمر فى معرفة تفاصيل تمكنك من التفكير الطويل لحل بعض المشاكل التى تمر بيومك ليكون من اسعد ايام العمر.

اعرف توقعات حظك اليوم فى الابراج

برج الحمل,برج الثور,برج الجوزاء,برج السرطان,برج الاسد,برج العذراء,برج الميزان,برج العقرب,برج القوس,برج الجدي,برج الدلو,برج الحوت.

حظك اليوم اكتشفة الان لترسم لنفسك حياة سعيدة وتخطط لبناء مستقبلك كما تريد بعيدا عن ضغط الحياة اليومية فى العمل والدراسة التي تسبب لك الأرق والضيق من هذه التصرفات الغير مستحبة لك فعندما تستخدم عقلك فى دراسة توقعات ابراج اليوم يمكنك التخطيط جيدا فى هذه الحياة التي تعيشها بجميع الطرق التى تجعلك تحلم وتتخيل بحياة سارة مع حبيبك أو شريك حياتك وعائلتك واصدقائك، عزيزى الزائر انت الان فى المكان الصحيح لمعرفة ابراج اليوم الخميس التي تعلمك بجميع الأمور التي متوقع أن تحدث ولكن ممكن ان لا تحدث هذه التوقعات لذلك عليك الحذر من الابراج فقد تواجه مجموعة من المشاكل فى ‘‘حظك اليوم’’ 17 اغسطس Daily Horoscope التى بعد دراستها يمكنك تخطيها لتعيش يوم جميل فهذا التوقيت جيد لتغير من حياتك عبر اكتشاف “ابراج اليوم” ولكن يجب ابلاغكم ان عالم الابراج الفلكية ليس الا للتسلية والمرح وخلق أحلام رائعة لكم برنامج ترفيهى فنحن جميعا نعرف انه لا يعلم الغيب الا الله، ونحن نجلب لكم التوقعات من اساتذه قراءة الابراج.

ابراج اليوم الخميس تاخذك الى عالم يملؤه الأسرار بين النجوم والكواكب التي تظهر لكم ما فى توقعات “حظك اليوم” بتحركات لكل منها اسم فنحن نتابع ايضا مواقع اخبار الابراج اليوم 17/8/2017 على اليوم السابع و ‘‘ابراج مكتوب’’ الأكثر شهرة فى العالم العربى لتتعرفي على حظ الابراج اليوم لجميع المهتمين بالابراج اليومية وتوفير البحث عن عايز اعرف حظى النهاردة بيقول ايه ونسبة التوافق فى الحب، ونستنتج لكم هذه التوقعات من عالم الفلك الذي يدور فى الأعلى حيث يكشف لنا مفاجئات كثيرة ينقلها لنا أساتذة الفلج واليانصيب لعلم “الأبراج” لكشف 12 برج بأسماء مختلفة “برج العقرب, برج الدلو, برج الجدى, برج القوس, برج العذراء, برج الثور, برج الحمل, برج الحوت, الميزان, الاسد, السرطان, الجوزاء”.

الابراج اليوم الخميس 17-8-2017 مع ماغى فرح اشهر علماء الفلك فى العالم العربى ومحببة للجميع وتشتهر توقعات فلكيه صحيحه ومجموعة أخرى من العلماء لاكتشاف يانصيب حظك اليوم فى الحب والعمل يهتمون بنشر كل جديد لخدمتكم فى “أبراج اليوم” لكشف التوقعات المحتمل حدوثها فى “الأبراج” بعيدا عن التنجيم وكشف الطالع وقراءة الكف، مع جميع العلماء المعروفين “ماغى فرح ، جاكلين عقيقى ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ميشال حايك ، جوي عياد ، هالة عمر”، و ننشر لكم توقعات “أبراج اليوم” فى الحب والعمل والصحة، «ابراج اليوم» التى تتوقع حياتك المستقبلية.

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حظك اليوم برج العقرب الخميس 20/7/2017.. علماء الفلك: لا تنتظر خدمة الآخرين لك اليوم

قدم علماء الفلك لمواليد برج العقرب لليوم الخميس 20/7 عددا من التوقعات المهمة على مختلف الأصعدة، حيث أكدوا أن الحذر واجب لتتجنب غدر المقربين لك .

على الصعيد المهنى

قد تنشأ اليوم حالة من التوافق والصداقة الحقيقية بينك وبين زملائك بالعمل فاستمتع بها. مديرك بالعمل معجب بأدائك فى العمل الفترة الأخيرة ومن المرجح ان يرشحك لترقية كبيرة قريباً.

على الصعيد العاطفى

أنت متسرع فى دخول العلاقات العاطفية، وذلك يسبب لك أضرارا كثيرة منها الاختيار الخاطئ للأشخاص. اتخذ إجازة من العلاقات العاطفية الفترة المقبلة وأحسن تقييم الامور حتى تتمكن من اختيار الشخصية المناسبة لك.

على الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

لديك بعض المشكلات البسيطة فى المناعة تجنب حدوث المشكلات الكبيرة بخصوص هذا الشأن، بتناول الأطعمة التى تحتوى على بروتينات وفيتامينات لازمة لجسمك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

تتحمل اليوم نتيجة أخطائك الفترة الماضية، فقد انتظرت خدمة الآخرين لك ولم تقم بإنهاء أعمالك بنفسك وسيضرك ذلك كثيرا اليوم. لديك اليوم فرصة جيدة للجلوس مع الأسرة والتحدث لمدة طويلة.

حظك اليوم برج الأسد الخميس 20/7/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تفسد يومك بالانفعال

برج الأسد على الصعيد المهنى

ستحرز اليوم تقدما كبيرا فى عملك فلديك اليوم فرصة كبيرة لتحظى بإعجاب مديرك بالعمل وبإعجاب زملائك أيضاً. لا تنظر للآخرين فى العمل واستثمر تركيزك فى انجاز عملك بإخلاص.

برج الأسد على الصعيد العاطفى

شريكك يمر بظروف نفسية عصيبة ويتطلب منك ذلك الأمر المزيد من الاهتمام والاحتواء. كن بجانبه الفترة القادمة ولا تنشغل عنه لوقت كبير.

برج الأسد على الصعيد الصحى

اكتسبت الفترة الماضية وزنا زائدا عليك الانتباه لذلك حتى لا يتطور الامر وتحتاج لاستشارة الطبيب. مارس الرياضة ونظم وجباتك وتناول كميات كبيرة من المياه.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

يومك يسير باستقرار ولكن انفعالك مع بعض الامور البسيطة قد يفسد عليك يومك فانتبه لذلك، وحاول تجنب المشادات مع المحيطين بك. لا تقلق عند سماع الاخبار الغريبة اليوم وتعامل مع الأمر بهدوء.

حظك اليوم برج الثور الخميس 20/7/2017 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. هتاخد خطوة جدية فى حياتك العاطفية مبروك مقدما

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

لا تستخدم لسانك السليط وألفاظك الجارحة فى التعامل مع مرؤوسيك، فأنت بذلك لن تجنى منهم سوى كراهيتك كما أن هذا الأسلوب غير فعال فى انتاجية العمل.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

بعد فترة من الحيرة تستقر على استكمال علاقتك بالحبيب، وتتخذ خطوات جدية تنال استحسانه وإعجابه بإقدامك على تلك الخطوة، ألف مبروك مقدما.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

عليك أن تهدئ من انفعالاتك حتى لا تكن عرضة لأمراض الضغط والسكر، فلا تعط شيئا أكثر مما يستحقه.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج الثور

كل الأمور ستسير على ما يرام، ولكن عليك بضبط انفعالاتك حتى تمر الأيام بخير عليك وعلى من حولك ولهذا أنت طبيب نفسك.

حظك اليوم برج الجدى ليوم الخميس 20/7/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تنظر خلف اليوم

عقلانى، متحمل للمسئولية حذر ومتحفظ، إنه برج الجدى أحد مواليد الأبراج الترابية،من مواليد ، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى

قد تتعثر اليوم فى طريق استكمالك لخطواتك المهنية، ولكن لا تجعل ذلك يسبب لك الاحباط فستتحسن الامور قريبا.

الجدى على الصعيد العاطفى

شريكك ينتظر منك المزيد من الاهتمام والتقدير الفترة القادمة فحاول الانتباه لذلك. علاقتكما تحتاج لمستوى جديد فكر جيداً فى تكوين اسرة فالشريك ينتظر منك تلك الخطوة.

الجدى على الصعيد الصحى

لديك اليوم فرصة جيدة لخسارة وزنك الزائد ببعض التمارين الرياضية والنظام الغذائى الصحى. طبيبك سعيد بما حققته الفترة الماضية فاستمر فى هذا الطريق.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

أنت تنظر للماضى كثيراً حاول التخلص من تلك العادة السيئة وركز أكثر على المستقبل، وتطلع له وانطلق نحو تحقيق خطوات مهمة فيه.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 20/7/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى تحتاج للقليل من الصبر والتسامح

يقدم “اليوم السابع” لمولود برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 20 يوليو 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يشتهر مواليده بالشخصية المترددة التى لا تتخذ القرارات بسهولة، ويشتهر أيضًا بتقلب المزاج ولكنه فى الوقت نفسه من الشخصيات شديدة الجاذبية القادرة على كسب ود الآخرين بسهولة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

اليوم هو يوم حظك وقد تتلقى أموالاً من شخص ساعدته فى الماضى بها ونسيتها تمامًا، وأنت أيضًا حسن الحظ فى المخططات المالية، وإذا كنت من الطلاب فإنك ترى اليوم ملامح واضحة لحياتك المهنية ويمكن أن تجتاز أية مقابلات عمل أو اختبارات بسهولة.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

أنت تميل للمغامرات العاطفية غير المحسوبة، ولكنك اليوم ستتعرض للإحراج الشديد بسبب الإقدام على مغامرة من هذا النوع والنتيجة لن تكون أبدًا فى صالحك وربما يجعلك هذا تعيد التفكير فى ما تخطط له على الصعيد العاطفي.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى

الصحة والطاقة هى نقاط قوتك اليوم ولا تبدو المهمة مستحيلة أن تكمل كل شىء فى الموعد المحدد له دون أى مشكلة، وقد تشعر بالحيوية بحيث يمكنك الخروج لممارسة نشاط بدنى مثل الجرى أو الذهاب للجيم.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

مع القليل من الصبر والتسامح يمكن أن يكون اليوم مثمرًا جدًا بالنسبة لك، ولكن الصبر يمكن أن يكون أكبر تحد لك الآن وأنت تحاول أن تتأقلم مع الوقت الذى يزحف ببطء ويحول بينك وبين تحقيق أحلامك.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 20/7/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى التزم بدقتك فى عملك

يقدم اليوم السابع لمولود برج الحمل حظك اليوم الخميس 20 يوليو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز مواليده بشخصية جذابة تلفت الأنظار حتى من دون أن تبذل مجهودًا كبيرًا من أجل ذلك، ولكن يعيب مواليد الحمل رغم دأبهم وحبهم للعمل أنهم كسولين وفى الوقت نفسه شديدو التسرع فى اتخاذ القرارات.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

يجب أثناء العمل أن تحب وتتبع نهجًا دقيقًا وتولى التفاصيل اهتمامًا كبيرًا وهذا هو الجانب الإيجابى المميز الخاص بك وفى نهاية هذا الأسبوع ستجد أن هذا الاهتمام بالتفاصيل يساعدك فى تحقيق مكاسب نقدية. احرص أن تلتزم بهذا النهج وتجنب التلاعب وكن صادقًا فى كل ما تفعله.

برج الحمل على الصعيد العاطفى

تأثيرات الكواكب تصنع طفرة مفاجئة فى حياتك العاطفية وقد يتصرف شريكك بشكل مختلف عن المعتاد، ومن المحتمل أن تكون عاجزًا عن التعامل مع هذه التغيرات. وإذا كنت أعزب فرغم تهربك فى المعتاد من المواعيد العاطفية إلا أنك ستجد نفسك تخرج على غير المعتاد وتقدم على هذه الخطوة.

برج الحمل على الصعيد الصحى

قد تضطر إلى إجراء بعض الفحوص الطبية الواسعة اليوم وقد تتولد لديك مخاوف صحية جديدة، ولكنها ستكون فى النهاية إنذار كاذب ولكن يجب أن تنذر إليه بمثابة تحذير وتجرى بعض التغييرات على أسلوب حياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

اليوم سيكون مثاليا سواء فى المنزل أو فى العمل ولكن إذا كنت تفكر فى الدخول فى شراكة قد واجه عقبات غير قابلة للتفسير بالنسبة لك، فحاول أن تستعين بفريق وستقطع شوطًا كبيرًا فى التخلص من هذه العقبات.

حظك اليوم لبرج الحوت الخميس 20 /7/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أنت شعلة من النشاط اليوم فاستثمر ذلك

نقدم لمولود برج الحوت فى الفترة من 18 فبراير حتى 20 مارس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يعرف عنه قدرته الكبيرة على جذب تعاطف الآخرين وكسب ودهم ولكن يعيبه أن لديه غموضا.

برج الحوت على الصعيد المهنى

تحقق اليوم بعض الانتصارات والإنجازات البسيطة فى عملك، فلديك اليوم رغبة كبيرة فى العمل وفى تحقيق أهداف كثيرة قد خططت لها الفترة الماضية.

برج الحوت على الصعيد العاطفى

حالتك العاطفية غير مستقرة اليوم التفكير الكثير يرهقك ولا تفكر فى الاستقرار الفترة المقبلة. من المرجح أن تقابل شريكك قريباً فكن على استعداد.

برج الحوت على الصعيد الصحى

حالتك الصحية تحسنت كثيراً الفترة الأخيرة فقد التزمت بتعليمات الطبيب وعليك مسئولية كبيرة الفترة المقبلة للحفاظ على هذا المستوى. بعض التمرينات الرياضية ستحافظ على وزنك الفترة المقبلة فواظب عليها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

أنت ممتلئ اليوم بالحماس والنشاط فحاول استثمار ذلك. تجنب تقلب المزاج اليوم وحاول الحفاظ على يومك خالى من التوتر والخلافات. قد تطلب منك أسرتك اليم بعض المستلزمات الإضافية فكن على استعداد.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 20/7/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خذ استراحة وامنح عقلك الاسترخاء

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

تأكد من النظر فى النتائج قصيرة المدى وطويلة المدى للقرارات والخطط المالية والمهنية التى تتخذها قبل المضى قدمًا فى تنفيذ هذه القرارات. وحاول أن تحصل على استشارة مهنية من شخص مطلع.

برج الدلو على الصعيد العاطفى

حاول أن تكون أكثر هدوءًا فى تعاملك مع شريك حياتك، خاصة بعد التقصير الكبير فى حقه فى الفترة الماضية وهو ما يستفز مشاعره ويجعله ينفعل لأتفه الأسباب وحاول ان تجعله يشعر بتقديرك.

برج الدلو على الصعيد الصحى

العافية لا تقتصر على الجسم فقط وإنما أيضًا الحالة الذهنية وحان الوقت لإزالة فوضى عقلك، وتحصل على الاسترخاء من أجل إنعاش عقلك وستشعر بالرضا الذى كنت تفتقده لفترة طويلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

آن الأوان لتأخذ استراحة من الجدول الزمنى المحموم الذى تنخرط فيه وسينعكس هذا الهدوء على الأشخاص المحيطين بك وستحصد أخيرًا ثمار تخطيطك ومجهودك.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 20/7/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الكسل سيد الموقف اليوم

يقدم “اليوم السابع” أهم التوقعات برج السرطان، التى تمر الشمس من 22 یونیو إلی 22 يولیو، الذى يتحكم ببرج السرطان كوكب القمر، الذى يعطى مواليد برج السرطان صفات التقلّب والرقّة والمزاجية.

برج السرطان على الصعيد المهنى

احذر غدر ونفاق المحيطين بك فى العمل فالشخصيات الاستغلالية محيطة بنا فى كل مكان. ركز على تحقيق اهدافك وتجنب التعامل مع تلك الشخصيات.

برج السرطان على الصعيد العاطفى

استمر فى العلاقة التى تعطيك أمل فى الحياة وتدفعك للابتسام، فالعلاقة العاطفية التى تجلب التعاسة لك ابتعد عنها. هناك شخص ينتظر منك التعبير له عن حبك له فانظر حولك ستعرفه.

برج السرطان على الصعيد الصحى

سر دائما خلف رغبتك القوية للوصول على الوزن المثالى وستتمكن من تحقيق ذلك. تجنب تناول وجبات دسمة فى الساعات المتأخرة من الليل وستصل لهدفك قريباً.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

لديك اليوم رغبة قوية فى الاسترخاء والتوقف عن العمل. اطلب إجازة قصيرة تجدد بها طاقتك. أسرتك تنتظر منك المزيد اليوم فاحرص على التحدث معهم فهناك بعض الأمور التى تتطلب المناقشة والحسم.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 20/7/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى موقف يختبر قوة حبك وحرصك على هذه العلاقة

يقدم “اليوم السابع” لمولود برج العذراء حظك اليوم الخميس 20 يوليو 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز مواليده بقوة الشخصية ودقة الملاحظة والإصرار والمثابرة من أجل تحقيق الأحلام والوصول إلى الأهداف من خلال خطط ذكية، كما يتميز مواليد هذا البرج بالذكاء الاجتماعى الكبير ولكن يعيبهم أنهم يعشقون توجيه الانتقادات للآخرين.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى

هذا هو الوقت المناسب لأن تفصل نفسك مهنيًا عن الأشخاص الذين لا يقدمون لك أى إضافة هذه خطوة كبيرة فى حياتك المهنية، ويجب أن تقوم بها بحرص. من المتوقع أن تحصل على مكافأة مالية قريبًا فحاول أن تستثمر هذا التدفق المالى المفاجئ بذكاء.

برج العذراء على الصعيد العاطفى

من المرجح أن تواجه وضعًا استثنائيًا اليوم على الصعيد العاطفى يكون بمثابة اختبار لقوة حبك والتزامك، وحرصك على هذه العلاقة العاطفية، ويجب أن تضع فى اعتبارك أن شريك حياتك يثق بشدة بك فلا تخذله.

برج العذراء على الصعيد الصحى

تحتاج وقتًا طويلاً لتكتشف أى نظام غذائى يناسبك بالدرجة الأفضل ويجعل طاقتك فى قمتها، خاصة لأنك تسافر طويلاً وتستهلك أنواع مختلفة من الأطعمة وبعضها يزعج الجهاز الهضمى الخاص بك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

اليوم ستكون هادئًا وتحظى باستراحة بعد جدول مزدحم فى الأسبوع الماضى، ولكن قد يعكر صفوك أن تنشأ بعض القضايا الشخصية التى لم تتوقعها وستأخذك على حين غرة.

حظك اليوم برج القوس اليوم الخميس 20/7/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى تتمكن من التفكير بهدوء

نقدم لمولود برج القوس حظك اليوم الخميس 20 يوليو 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج النارى الذى يتميز بالعفوية والتلقائية، بالإضافة إلى الذكاء الاجتماعى الكبير وهو قادر على العمل بنظام والإمساك بزمام الأمور.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى

هذا يوم خاص للأشخاص الذين يعملون فى مجالات الضيافة والأنشطة الخيرية، ويمكن لمن يعملون فى مجال الإدارة أيضًا أن يحققوا نجاحًا كبيرًا فى العمل اليوم إذا يتمكنوا من التواصل بسهولة مع الآخرين ويحققوا النجاح. فقد لا تتسرع إذا كنت تواجه أى ضغط.

برج القوس على الصعيد العاطفى

أنت عاطفى بشدة اليوم ولديك فوضى من المشاعر الإيجابية والسلبية فى عقلك، وهذا ليس أفضل وقت لأن تأخذ أى قرار حاسم بشأن حياتك العاطفية ومع ذلك فهو وقت مميز للشعور بالحب والرومانسية.

برج القوس على الصعيد الصحى

قد ترغب فى تغيير النمط الغذائى الخاص بك تمامًا اليوم، وفى خطوة جذرية قد تقرر أن تصبح نباتيًا أو تتجه لزيادة تناولك للفواكه الطازجة والخضار، وربما تتجنب الأطباق الثقيلة والحارة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

تحالفات الكواكب تسمح لك بالتفكير الهادئ اليوم وقد يكون رد فعلك قاسيًا إلى حد ما على القضايا من الماضى التى تظهر من جديد الآن، ولكنك أكثر تعقلاً اليوم.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 20/7/2017 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. استثمر لقاء اليوم فى تقريب وجهات النظر مع حبيبك

برج الميزان على الصعيد المهنى

لا تتأثر بما يحيط بك من توتر فى نطاق عملك حاول الابتعاد عن كل من يبثون الطاقة السلبية لك. قد تحظى اليوم بإعجاب مديرك بالعمل فقد نفذت ما أملاه لك من ملاحظات فى عملك، استمر على ذلك وستحقق أهدافك فى وقت قريب.

برج الميزان على الصعيد العاطفى

من المرجح أن تقضى وقتا ممتعا اليوم مع الشريك فى الهواء الطلق. تحتاج العلاقة لهذا الوقت كثيراً فقد انشغلت عن الشريك الفترة الماضية بسبب العمل، وحاول استثمار لقاء اليوم فى تقريب وجهات النظر والإفصاح عما تشعر به تجاه الطرف الآخر.

برج الميزان على الصعيد الصحى

ابتعد اليوم عن الأدوية التى قد تسبب لك حساسية جلدية أو صدرية إذا شعرت بالإجهاد سارع باستشارة الطبيب، استمر فى المواظبة على لعب الرياضة بشكل أكثر، وحافظ على نظام طعامك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

طاقتك اليوم يشوبها بعض التكاسل فإنك تشعر برغبة شديدة فى النوم، فحاول إنجاز أعمالك مبكراً.

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