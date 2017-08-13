برجك و حظك اليوم 14-8-2017 أبراج اليوم الإثنين 14 اغسطس 2017 توقعات الابراج on August 13, 2017

التوقعات اليوم من توقعات الأبراج ليومنا هذا الإثنين في توقعات أبراج اليوم من مكتوب وكذلك توقعات ماغي فرح وكارمن شماس وغيرهم من التوقعات في المجالات العملية والحب والعاطفة.

جميع التوقعات من توقعات الأبراج الإثنى عشر برجاً المتعارف عليه ويمكنكم التعرف عليها من خلال موضوعنا التالي من مواضيع توقعات الفلك والنجوم والكواكب.

ومن هذه التوقعات يمكنكم التعرف عليها وهي كالتالي (( حظك اليوم , أبراج اليوم, توقعات الأبراج , برج الحمل, برج الثور, برج الجوزاء, برج السرطان, برج الأسد, برج العذراء, برج الميزان, برج العقرب, برج القوس, برج الجدي, برج الدلو, برج الحوت )).

حظك اليوم 14-8-2017

حظك اليوم 14-8-2017 برج الحمل : مهنياً: تبرع إذا كنت تعمل في مجال الكتابة والتأليف والصحافة والنشر، عليك بالحذر الدائم والدرس المتأني لكل خطوة

عاطفياً: حذار الخلافات الطارئة والكلمات الحادّة، وإذا كنت عازباً فهذا اليوم رائع لتلبية الدعوات، فلا تكن متحفّظاً

صحياً: تدرك جيداً أن إهمال وضعك الصحي ستترتب عليه نتائج سلبية، فتحاول تغيير نمطك الغذائي

حظك اليوم 14-8-2017 برج الثور : مهنياً: تواجه بعض التأخير والتأجيل، ما يحتم عليك تجنب اتخاذ القرارات المالية الكبير، ذلك بسبب تراجع كوكب المال بالنسبة إليك أي مركور

عاطفياً: انشغال الحبيب هذا اليوم لا يعني أنه لا يحبك، وعليك أن تقدر ظروفه ومشاعره

صحياً: لا تقدم على الخطوات الناقصة صحياً، بل ادرسها جيداً حتى لو اضطررت إلى الاستعانة بأصحاب الاختصاص

حظك اليوم 14-8-2017 برج الجوزاء : مهنياً: تطرأ بعض المشكلات المالية أو الهواجس، لا تُقدم على عمل مرتجل، وحافظ على افكارك وآرائك في هذا اليوم

عاطفياً: إمنح الحبيب فرصة جديدة لتنجح علاقتك به على أمل أن تسير الأمور لاحقاً على خير ما يرام

صحياً: ممارسة تمارين رياضية خفيفة غير مرة في الأسبوع تعود بالفائدة على وضعك الصحي

حظك اليوم 14-8-2017 برج السرطان : مهنياً: لديك قدرة كبيرة على اقناع الآخرين بوجهة نظرك اليوم، وعليك أن تكون أكثر قوة وأن تعرف كيف تحمي مصلحتك في العمل

عاطفياً: تراودك فكرة الانعزال قليلاً والابتعاد عن الصخب، وخصوصاً أن حياتك العاطفية تعرف بعض التراجع

صحياً: أنت صاحب نخوة فلا تعدم أي طريقة لترفه عن نفسك وتبعد عنك هموم العمل

حظك اليوم 14-8-2017 برج الأسد : مهنياً: قد تستاء لقرار يصدر أو لأمر يتعلّق بأحد الزملاء، فتحاول مساعدته بكل ما أوتيت من قوة

عاطفياً: حافظ على سرية مشاعرك واقبل ما يحدث بدون اعتراض إذا استطعت

صحياً: تدفعك الانفعالات نحو الهاوية، فتمالك نفسك ولا تعرّض استقرارك الصحي للخطر

حظك اليوم 14-8-2017 برج العذراء : مهنياً: إذا كنت تبحث عن الفرص المناسبة، فقد حان الوقت لتحقيق ذلك، لكن عليك حسن الاختيار بين العروض المقدَّمة إليك

عاطفياً: قد تجد نفسك حائراً في بعض القرارات الحاسمة، لا بأس إذا استعنت بالشريك لئلا تقع في الخطأ

صحياً: إبتعد عن المأكولات الغنية بالمكونات المسبّبة للإصابة بالكوليسترول

حظك اليوم 14-8-2017 برج الميزان : مهنياً: الخيبة لا تعرف طريقها إليك، وتكون حكيماً في مواقفك كثيراً، فيرتد الأمر عليك إيجاباً

عاطفياً: تستقبل شريكاً جديداً في دائرة علاقاتك، لكن الحب القديم يبقى تأثيره كبيراً فيك

صحياً: يستحسن أن تبقى بعيداً عن بعض الاعتراضات التي تستفز مشاعرك وأعصابك

حظك اليوم 14-8-2017 برج القوس : مهنياً: يبدو أنك تشعر بيوم من عدم الاستقرار ومع ذلك تجد هدفك يتحقق، مع أن التقدم الذي قد تحرزه قد يكون بطيئاً

عاطفياً: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات، فقد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي

صحياً: قاوم الإغراءت التي يحاول الآخرون إيقاعك فيها فهم على ما يبدو غير مهتمين بصحتهم

حظك اليوم 14-8-2017 برج العقرب : مهنياً: يحمل هذا اليوم حظاً في المضاربات المالية ودعماً من قبل بعض السلطات أو الأهل، ويكون الوقت مناسباً للاتصال ببعض المؤسسات الكبيرة

عاطفياً: لا تستعجل الأمور وكن صبوراً، قريباً تحقق أمنيتك وترتبط بالشريك رسمياً

صحياً: لا تستسلم أمام البدانة ولا أمام كل ما يغريك على تناول الطعام الذي يضرّ صحتك

حظك اليوم 14-8-2017 برج الجدي : مهنياً: احذر مشكلات أو اضطراباً على صعيد الشراكة، وتجنب التصرف بفوضى لئلا تولد المتاعب ويكون عملك بلا جدوى

عاطفياً: تجنّب الخلافات والعدائية والكلام الجارح مع الشريك، فهي تهدّد العلاقة الجديدة بالتراجع

صحياً: الأجواء المريحة متوافرة ومساعدة للقيام بأي نشاط ينعكس إيجاباً على صحتك

حظك اليوم 14-8-2017 برج الدلو : مهنياً: يحالفك الحظ، أو تؤدي دوراً مهماً في جمع الشمل، أو تقريب وجهات النظر، أو التخفيف من أعباء بعض الزملاء

عاطفياً: تنطلق في عدة اتجاهات، وتسوّي أمورك العاطفية، وتنهمك بقضية معينة، وتبذل جهداً كبيراً لإنجاحها

صحياً: إذا أردت المحافظة على صحة سليمة وجسم رشيق، عليك بمخطط رياضي لبقية هذا الصيف

حظك اليوم 14-8-2017 برج الحوت : مهنياً: قد تمرّ بتجارب قاسية بحيث يكون اليوم فارغاً من الحصانة ومخيّباً للآمال، وتبدو متوتراً لا تحسن الاختيار

عاطفياً: بدّد المخاوف والمشاعر السلبية وركّز على الإيجابيات في شخص الحبيب

صحياً: فنجان يانسون مساء ولو في الصيف يريح معدتك ويساعدك على النوم

الأبراج هي أبراج السومرية ليوم الأحد 13 أغسطس 2017 وسوف يتم تحديث الموضوع الساعة 12 الليلة إنتظرونا

نقدم لكم التوقعات اليوم من توقعات الأبراج ليومنا هذا الإثنين في توقعات أبراج اليوم من مكتوب وكذلك توقعات ماغي فرح وكارمن شماس وغيرهم من التوقعات في المجالات العملية والحب والعاطفة.

وسوف نتظرق إلى جميع التوقعات من توقعات الأبراج الإثنى عشر برجاً المتعارف عليه ويمكنكم التعرف عليها من خلال موضوعنا التالي من مواضيع توقعات الفلك والنجوم والكواكب.

ومن هذه التوقعات يمكنكم التعرف عليها وهي كالتالي (( حظك اليوم , أبراج اليوم, توقعات الأبراج , برج الحمل, برج الثور, برج الجوزاء, برج السرطان, برج الأسد, برج العذراء, برج الميزان, برج العقرب, برج القوس, برج الجدي, برج الدلو, برج الحوت )).

حظك اليوم 14-8-2017

حظك اليوم 14-8-2017 برج الحمل : مهنياً: تبرع إذا كنت تعمل في مجال الكتابة والتأليف والصحافة والنشر، عليك بالحذر الدائم والدرس المتأني لكل خطوة

عاطفياً: حذار الخلافات الطارئة والكلمات الحادّة، وإذا كنت عازباً فهذا اليوم رائع لتلبية الدعوات، فلا تكن متحفّظاً

صحياً: تدرك جيداً أن إهمال وضعك الصحي ستترتب عليه نتائج سلبية، فتحاول تغيير نمطك الغذائي

حظك اليوم 14-8-2017 برج الثور : مهنياً: تواجه بعض التأخير والتأجيل، ما يحتم عليك تجنب اتخاذ القرارات المالية الكبير، ذلك بسبب تراجع كوكب المال بالنسبة إليك أي مركور

عاطفياً: انشغال الحبيب هذا اليوم لا يعني أنه لا يحبك، وعليك أن تقدر ظروفه ومشاعره

صحياً: لا تقدم على الخطوات الناقصة صحياً، بل ادرسها جيداً حتى لو اضطررت إلى الاستعانة بأصحاب الاختصاص

حظك اليوم 14-8-2017 برج الجوزاء : مهنياً: تطرأ بعض المشكلات المالية أو الهواجس، لا تُقدم على عمل مرتجل، وحافظ على افكارك وآرائك في هذا اليوم

عاطفياً: إمنح الحبيب فرصة جديدة لتنجح علاقتك به على أمل أن تسير الأمور لاحقاً على خير ما يرام

صحياً: ممارسة تمارين رياضية خفيفة غير مرة في الأسبوع تعود بالفائدة على وضعك الصحي

حظك اليوم 14-8-2017 برج السرطان : مهنياً: لديك قدرة كبيرة على اقناع الآخرين بوجهة نظرك اليوم، وعليك أن تكون أكثر قوة وأن تعرف كيف تحمي مصلحتك في العمل

عاطفياً: تراودك فكرة الانعزال قليلاً والابتعاد عن الصخب، وخصوصاً أن حياتك العاطفية تعرف بعض التراجع

صحياً: أنت صاحب نخوة فلا تعدم أي طريقة لترفه عن نفسك وتبعد عنك هموم العمل

حظك اليوم 14-8-2017 برج الأسد : مهنياً: قد تستاء لقرار يصدر أو لأمر يتعلّق بأحد الزملاء، فتحاول مساعدته بكل ما أوتيت من قوة

عاطفياً: حافظ على سرية مشاعرك واقبل ما يحدث بدون اعتراض إذا استطعت

صحياً: تدفعك الانفعالات نحو الهاوية، فتمالك نفسك ولا تعرّض استقرارك الصحي للخطر

حظك اليوم 14-8-2017 برج العذراء : مهنياً: إذا كنت تبحث عن الفرص المناسبة، فقد حان الوقت لتحقيق ذلك، لكن عليك حسن الاختيار بين العروض المقدَّمة إليك

عاطفياً: قد تجد نفسك حائراً في بعض القرارات الحاسمة، لا بأس إذا استعنت بالشريك لئلا تقع في الخطأ

صحياً: إبتعد عن المأكولات الغنية بالمكونات المسبّبة للإصابة بالكوليسترول

حظك اليوم 14-8-2017 برج الميزان : مهنياً: الخيبة لا تعرف طريقها إليك، وتكون حكيماً في مواقفك كثيراً، فيرتد الأمر عليك إيجاباً

عاطفياً: تستقبل شريكاً جديداً في دائرة علاقاتك، لكن الحب القديم يبقى تأثيره كبيراً فيك

صحياً: يستحسن أن تبقى بعيداً عن بعض الاعتراضات التي تستفز مشاعرك وأعصابك

حظك اليوم 14-8-2017 برج القوس : مهنياً: يبدو أنك تشعر بيوم من عدم الاستقرار ومع ذلك تجد هدفك يتحقق، مع أن التقدم الذي قد تحرزه قد يكون بطيئاً

عاطفياً: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات، فقد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي

صحياً: قاوم الإغراءت التي يحاول الآخرون إيقاعك فيها فهم على ما يبدو غير مهتمين بصحتهم

حظك اليوم 14-8-2017 برج العقرب : مهنياً: يحمل هذا اليوم حظاً في المضاربات المالية ودعماً من قبل بعض السلطات أو الأهل، ويكون الوقت مناسباً للاتصال ببعض المؤسسات الكبيرة

عاطفياً: لا تستعجل الأمور وكن صبوراً، قريباً تحقق أمنيتك وترتبط بالشريك رسمياً

صحياً: لا تستسلم أمام البدانة ولا أمام كل ما يغريك على تناول الطعام الذي يضرّ صحتك

حظك اليوم 14-8-2017 برج الجدي : مهنياً: احذر مشكلات أو اضطراباً على صعيد الشراكة، وتجنب التصرف بفوضى لئلا تولد المتاعب ويكون عملك بلا جدوى

عاطفياً: تجنّب الخلافات والعدائية والكلام الجارح مع الشريك، فهي تهدّد العلاقة الجديدة بالتراجع

صحياً: الأجواء المريحة متوافرة ومساعدة للقيام بأي نشاط ينعكس إيجاباً على صحتك

حظك اليوم 14-8-2017 برج الدلو : مهنياً: يحالفك الحظ، أو تؤدي دوراً مهماً في جمع الشمل، أو تقريب وجهات النظر، أو التخفيف من أعباء بعض الزملاء

عاطفياً: تنطلق في عدة اتجاهات، وتسوّي أمورك العاطفية، وتنهمك بقضية معينة، وتبذل جهداً كبيراً لإنجاحها

صحياً: إذا أردت المحافظة على صحة سليمة وجسم رشيق، عليك بمخطط رياضي لبقية هذا الصيف

حظك اليوم 14-8-2017 برج الحوت : مهنياً: قد تمرّ بتجارب قاسية بحيث يكون اليوم فارغاً من الحصانة ومخيّباً للآمال، وتبدو متوتراً لا تحسن الاختيار

عاطفياً: بدّد المخاوف والمشاعر السلبية وركّز على الإيجابيات في شخص الحبيب

صحياً: فنجان يانسون مساء ولو في الصيف يريح معدتك ويساعدك على النوم

الأبراج هي أبراج السومرية ليوم الأحد 13 أغسطس 2017 وسوف يتم تحديث الموضوع الساعة 12 الليلة إنتظرونا

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