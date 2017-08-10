ابراج اليوم الجمعة 11-8-2017 برجك اليوم الجمعة 11 أب 2017 أعرف توقعات حظك on August 10, 2017

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برج الحمل الجمعة 11 أغسطس

حظك اليوم برج الحمل ، أنت ناجح في العمل حتى وإن لم يلاحظ أحد ذلك أو يظهر لك التقدير ، سوف يفيدك أن تظل مستعداً لمساعدة ودعم الآخرين ، يريد أحباؤك دعمك أيضًا في الوقت الحالي.

إذا لم يكن هناك أحد في الصورة ، ربما حان الوقت للبحث عن حبك الحقيقي ، لقد انتهى وقت الكسل والتردد ، فطاقتك لا تعرف الحدود.

برج الثور الجمعة 11 أغسطس

حظك اليوم برج الثور ، أصبح التعامل مع الآخرين في الآونة الأخيرة صعب للغاية ، فأنت تشعر باستمرار بعدم فهم الآخرين لك ، حتى أن أصغر الأمور قد تتسبب في الكثير من الجدل.

قد تواجه شكل من أشكال الرفض اليوم وهذا سيجعلك تتراجع بعض الشيء ، سوف ترى إنه من المفيد أحياناً الصبر على المشكلات لأنها في بعض الأحيان قد تحل نفسها بنفسها.

برج الجوزاء الجمعة 11 أغسطس

حظك اليوم برج الجوزاء ، استغل الأيام القادمة في إعادة التواصل في دائرة الأصدقاء ، فالجهود التي تقوم بها لإحياء الروابط الأسرية سوف تقابل بالسرور.

فإذا كان تاريخ العائلة تشوبه بعض العداوات القديمة ، حان الوقت لكي تدعها جانباً ، وسواء كنت الوسيط بين الخصمين أو متخذ الخطوة الأولى للتصالح مع الآخر ، لقد حان وقت نسيان الماضي.

برج السرطان الجمعة 11 أغسطس

حظك اليوم برج السرطان ، حماسك يمكنك من العمل بنجاح من خلال فريق ، كما يمكنك ترك علامتك بهدوء إذا قمت بإنجاز المهام مع الآخرين ، لكن تذكر أن نجاح المجموعة هو الأهم ، وليس الأنا الخاصة بك.

سوف ينتج عن ذلك أيضاً مناخاً جيداً في المنزل ، قد يؤدي السلوك الأناني إلى الإضرار بعلاقاتك الأسرية على المدى البعيد.

برج الأسد الجمعة 11 أغسطس

حظك اليوم برج الأسد ، سوف تواجه اليوم مشكلات جديدة في العمل ، إلا إنك سوف تتلقى دعماً في الوقت المناسب بحيث يمكنك الاستمرار في عملك بهدوء ، لا ترفض هذا الدعم وإن جاءك من مصادر غير عادية.

أما فيما يتعلق بالصحة ، فيمكنك تحديد المسار المستقبلي بإيجابية ، إذا اقتربت من الأشياء بشيء من الصبر والعناية ، يمكنك التخلي عن بعض السلوكيات غير الصحية على المدى الطويل.

برج العذراء الجمعة 11 أغسطس



حظك اليوم برج العذراء ، يتبين حاليًا أن جميع أشكال التعاون فعالة لأن أهدافك تتوافق وتتزامن مع أهداف من حولك ، اغتنم فرصة كونك مفعم بالصحة والحيوية وخلو ذهنك ، وقم في المرتبة الأولى بإنجاز الأعمال الخاصة بالفريق.

الآن أيضاً تجري المشاركات الخاصة بطريقة متناغمة وثمرة.

برج الميزان الجمعة 11 أغسطس

حظك اليوم برج الميزان ، أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيداً مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه.

استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم ، وانتفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط التي تواجهه خلال اليوم واسترجاع هدوئك.

برج العقرب الجمعة 11 أغسطس

حظك اليوم برج العقرب ، العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي ، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك ، حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات.

إذا جرت الأمور على غير المتوقع ، قد تكون النتائج في نهاية المطاف إيجابية كغير المتوقع ، كل تجربة تمر بها تجعل من مسار حياتك ممتع ومفيد.

برج القوس الجمعة 11 أغسطس

حظك اليوم برج القوس ، يبدو أن كل شيء يعمل تلقائياً ، وتحل المصاعب مباشرة بمجرد توليك إياها ، لكن للأسف لن يستمر هذا الوضع دائماً ، لذا يجب أن تنتفع من هذه الفترة انتفاع كلي.

انتهز فرصة عدم وجود أي هموم وانشغالات لديك وأقضِ الوقت مع أصدقائك وعائلتك ، فستشعر بأن الروابط بينك وبينهم تقوى.

برج الجدي الجمعة 11 أغسطس

عن حظك اليوم برج الجدي ، بما أنك قد بذلت طاقتك بتهور وعشوائية في الوقت الحالي ، أدى ذلك إلى ظهور الخلافات بدلاً من النجاح لكن ، يجب أن تكون على دراية بنقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بك وأن لا تحاول أن تلعب بواحدة ضد الأخرى.

يجب أن تقبل وجود النقيضين وحاول التوفيق بينهما ، هكذا سوف تظهر لمن هم حولك كشخص أفضل.

برج الدلو الجمعة 11 أغسطس

حظك اليوم برج الدلو ، توقفت الأشياء دون سبب واضح ، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع ، يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها.

قد تستغرق وقتًا أطول في الوصول إلى هدفك ، ولكنك قد تكسب المزيد من الخبرات القيمة أثناء ذلك.

برج الحوت الجمعة 11 أغسطس

اما حظك اليوم برج الحوت ، في بعض الأحيان ، يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل. كن شجاعاً وانظر إلى هذه الانتكاسات على إنها فرص للتغيير إلى الأحسن. إذا قمت بذلك ، فسوف تخرج من أعماق اليأس في حالة أفضل. سوف تتخذ قرارات قريبًا في حياتك الخاصة.

التزم برأيك ، ولكن استمع أيضاً إلى ما يقوله الآخرون من حولك ، تظهر هذه الظروف الصعبة أيضاً في شكل جسدي. خذ وقتك للاستمتاع بالمزيد من السلام والهدوء.

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