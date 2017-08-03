أبراج الجمعة 4/8.. ابراج اليوم الجمعه 4-8-2017 Abraj Today , حظك اليوم توقعات الأبراج الجمعة 4 أغسطس/ آب2017 on August 3, 2017

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حظك اليوم برج الحمل

تزول الكثير من الهموم والمشاكل تفرح لجواب او نتيجة او انطلاقة جديدة اطو صفحة الماضي تتحمس لاتخاذ قرار او لخوض تجربة او فرصة جديدة من اجمل ايام الشهر.

حظك اليوم برج الثور

دقق في التفاصيل الادارية والمالية حيث حاذر الضغوط والتوتر والانفعال واحرص علي توافق الاراء والانسجام قد تضطر للتراجع عن مبدء أو موقف

حظك اليوم برج الجوزاء.

فترة متوترة قد تتورط في ازمة صعبة يجب اعادة تقييم الامور حاذر موقفا مفاجئا لشريك او زميل تطرا تغييرات تثير استفزازك حاذر من مشاكل في السفر

حظك اليوم برج السرطان

الفترة مهمة للقاءات لكن لا تنجرف وراء الانفعالات حتى لا تقع ضحية للاستفزاز تعاكسك الظروف فى لحظة معينه ما يسبب لك الحزن والغضب لا تخالف القوانين تمالك اعصابك اذا اردت النجاح.

حظك اليوم برج الأسد

تفرح لزوال هم او انفراج عاطفى انها فترة مناسبة للمصالحات لا تسمح بالنيل من برودة اعصابك تنشغل بمسألة عائلية او اجتماعية.

حظك اليوم برج العذراء

حذر من الضغوط الشخصيه واتقللبات المزاجيه لا تنتظر تجاوبا مع الاخرين تكثر المشاريع والمستجدات وتختلط الواجبات وتتزامن كن هادئ وموضوعيا.

حظك اليوم برج الميزان

لا تتردد بالقيان بزيارة او اتصال بتلطيف الاجواء وضح افكارك ووجهة نظرك تنشغل باتصالات متنوعة وتشترك بورشة عمل او مفاوضات او ابحاث مهمة.

حظك اليوم برج العقرب

لقااءت مثمرة تصب لمصلحة اعمالك فكن حسن الظن اذا اردت توظيف جزء من اموالك فليكن ذلك بعد دراسة دقيقة وشاملة.

حظك اليوم برج القوس

حاذر من تراجع معنوى ومن بعض المحتالين وخيبات الامل الحظوظ قليله فى انتظارك تاخير وفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمه.

حظك اليوم برج الجدي

الفتره تحمل بحث فى المواضيع التى تحتاج الى دعم وتعاون تتمتع بثقه بالنفس والقدره على المواجهات.

حظك اليوم برج الدلو

لاترتبك ولا تخالف القوانين بل احم مصالحك وعلاقاتك من الخطر والتزم بالمسؤليات بدقه حتى ولو كثرت الضغوط لتقيم موقعك.

حظك اليوم برج الحوت

تنشغل بحل مسالة طارئة تمالك اعصابك ولا تتهرب م المسئولية تظهر استفزازات متنوعة حاذر سوء التفاهم او التراجع المعنوي.

توقعات حظك اليوم برج الحمل 4/8/2017

إذا كنت من مواليد برج الحمل اليوم الجمعة 4-8-2017 تعرف على حظك اليوم وتوقعات برج الحمل على الصعيد العاطفى والصحى والعملى، تابعنا يوميًا لتتعرف على توقعات علماء الفلك لمواليد هذا البرج بصفة يومية وتأثير النجوم على حياتك.

برج الحمل 4/8/2017 مهنياً: هذا اليوم هو الأنسب لتسوية قضية عالقة أو للمصالحة أو لكسب تأييد معيّن.

برج الحمل 4/8/2017 عاطفياً: لا تؤثر فيك الضغوط فأنت تتمتع بحماية تعزّز الثقة بالنفس وتقوّي المعنويات، وتكون أنت مصدر الدّعم والثبات في هذه العلاقة.

برج الحمل 4/8/2017 صحياً: قد تنقلب الأمور رأساً على عقب، بسبب إهمالك القيام بما يلزم للحفاظ على صحتك.

توقعات حظك اليوم برج الثور 4/8/2017

إذا كنت من مواليد برج الثور اليوم الجمعة 4-8-2017 تعرف على حظك اليوم وتوقعات برجك على الصعيد العاطفى والصحى والعملى، تابعنا يوميًا لتتعرف على توقعات علماء الفلك لمواليد هذا البرج بصفة يومية وتأثير النجوم على حياتك.

برج الثور 4/8/2017 مهنياً: قد تعيش مخاوف لا أساس لها وتختلق لنفسك أزمة لشدّة توترك وتفقد قدرتك على تحليل الواقع بشكل منطقي.

برج الثور 4/8/2017 عاطفياً: قد تركز على علاقة عاطفية تسبب لك القلق والإزعاج وتنفر المقربين منك.

برج الثور 4/8/2017 صحياً: تناول الكمية المطلوبة منك في كل حصة طعام لأنها تكون كافية لتأمين حاجتك من الفيتامينات.

توقعات حظك اليوم برج الجوزاء 4/8/2017

إذا كنت من مواليد برج الجوزاء اليوم الجمعة 4-8-2017 تعرف على حظك اليوم وتوقعات برجك على الصعيد العاطفى والصحى والعملى، تابعنا يوميًا لتتعرف على توقعات علماء الفلك لمواليد هذا البرج بصفة يومية وتأثير النجوم على حياتك.

برج الجوزاء 4/8/2017 مهنياً: تطرأ مساعدة ما أو حظ من السماء يفتح أمامك بعض الأبواب المغلقة ويؤازرك لتخطي المصاعب.

برج الجوزاء 4/8/2017 عاطفياً: لا تفرض أي شروط على الحبيب قبل أن تستمع إلى وجهة نظره وتحللها وتخلص منها برأي.

برج الجوزاء 4/8/2017 صحياً: اعتمد نظاماً غذائياً صحياً ومدروساً يحميك من خطر التعرض لأزمات صحية خطرة.

توقعات حظك اليوم برج السرطان 4/8/2017

إذا كنت من مواليد برج السرطان اليوم الجمعة 4-8-2017 تعرف على حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيد العاطفى والصحى والعملى، تابعنا يوميًا لتتعرف على توقعات علماء الفلك لمواليد هذا البرج بصفة يومية وتأثير النجوم على حياتك.

برج السرطان 4/8/2017 مهنياً: تصغي إلى كلام إيجابي وتتلقى عرضاً جيداً يعيد إلى قلبك الاطمئنان، وتتاح لك فرصة توقيع عقد جيد وطويل الأمد.



برج السرطان 4/8/2017 عاطفياً: قد تتراجع العلاقة اليوم بسبب بعض التأخير في اتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة إلى المستقبل.برج السرطان 4/8/2017 صحياً: حاول التخفيف من تناول الأطعمة الغنية بالنشويات مساء، واستبدلها بالخضراوات على أنواعها.

توقعات حظك اليوم برج الاسد 4/8/2017

إذا كنت من مواليد برج الاسد اليوم الجمعة 4-8-2017 تعرف على حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيد العاطفى والصحى والعملى، تابعنا يوميًا لتتعرف على توقعات علماء الفلك لمواليد هذا البرج بصفة يومية وتأثير النجوم على حياتك.

برج الاسد 4/8/2017 مهنياً: يبدأ أورانوس بالتراجع ويكون القمر مناسباً في برج القوس، ويشكل طالعاً جيداً مع المشتري وأورانوس، فتشعر أنك تلمّ بكل الأمور.

برج الاسد 4/8/2017 عاطفياً: تكثر أحلامك هذا اليوم وتسعى إلى تحقيق الكثير من الطموحات العاطفية.

برج الاسد 4/8/2017 صحياً: لا تخفف من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة وحتى خلال ساعات النهار الحارّة.

توقعات حظك اليوم برج العذراء 4/8/2017

إذا كنت من مواليد برج العذراء اليوم الجمعة 4-8-2017 تعرف على حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيد العاطفى والصحى والعملى، تابعنا يوميًا لتتعرف على توقعات علماء الفلك لمواليد هذا البرج بصفة يومية وتأثير النجوم على حياتك.

برج العذراء 4/8/2017 مهنياً: توقع بعض الفرص الجيدة التي قد تفاجئك وتحيّرك إزاء الخيارات المتعدّدة.

برج العذراء 4/8/2017 عاطفياً: تربكك بعض مواقف الشريك وتضعك في موقف أضعف وتثير معه نقاشات حامية.

برج العذراء 4/8/2017 صحياً: خذ قسطاً وافياً من الراحة في العمل، وامض مع العائلة أكبر قدر ممكن من الوقت في الترفية والتسلية.

توقعات حظك اليوم برج الميزان 4/8/2017

إذا كنت من مواليد برج الميزان اليوم الجمعة 4-8-2017 تعرف على حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيد العاطفى والصحى والعملى، تابعنا يوميًا لتتعرف على توقعات علماء الفلك لمواليد هذا البرج بصفة يومية وتأثير النجوم على حياتك.

برج العذراء 4/8/2017 مهنياً: يفهم زملاءك كلامك بمعناه الحقيقي ويقدرونه عالياً، فلا تجد نفسك مضطراً للدفاع عن النفس أو لإثبات الحقيقة.

برج العذراء 4/8/2017 عاطفياً: تشعّ جاذبية وتستقطب المعجبين والمعجبات، تَوقّع أخباراً عاطفية جيّدة تفرحك كثيراً.

برج العذراء 4/8/2017 صحياً: حاول أن تكون منتظماً ودقيقاً في تمارينك الرياضية، ولا تترك حبل شهيتك على الغارب.

توقعات حظك اليوم برج العقرب 4/8/2017

إذا كنت من مواليد برج العقرب اليوم الجمعة 4-8-2017 تعرف على حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيد العاطفى والصحى والعملى، تابعنا يوميًا لتتعرف على توقعات علماء الفلك لمواليد هذا البرج بصفة يومية وتأثير النجوم على حياتك.

برج العقرب 4/8/2017 مهنياً: تتمتع بالمقوّمات لإحداث تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالك المهني، ويحالفك الحظ لاجتياز العقبات والتوصل الى المرتجى.

برج العقرب 4/8/2017 عاطفياً: تصل إلى برّ الأمان مع الشريك، إبتعد عن المغامرات المتهوّرة والأفكار الخيالية التي قد تسبب لك المشكلات.

برج العقرب 4/8/2017 صحياً: مرض أحد أفراد العائلة يثير قلقك، وتبقى بلا نوم ساعات طويلة وتشعر بالإحباط.

توقعات حظك اليوم برج القوس 4/8/2017

إذا كنت من مواليد برج القوس اليوم الجمعة 4-8-2017 تعرف على حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيد العاطفى والصحى والعملى، تابعنا يوميًا لتتعرف على توقعات علماء الفلك لمواليد هذا البرج بصفة يومية وتأثير النجوم على حياتك.

توقعات برج القوس اليوم الجمعة 4-8-2017 مهنياً: يكسبك إحداث بعض التغيير في محيط عملك حماسة أكبر لإنجاز مهماتك.

توقعات برج القوس اليوم الجمعة 4-8-2017 عاطفياً: تتجنّب مناقشة بعض الأمور الحساسة مع الحبيب ما يشعره بغضب كبير.

توقعات برج القوس اليوم الجمعة 4-8-2017 صحياً: إذا كنت من أصحاب القيام بالأنشطة المتعددة، فالوقت مناسب للقيام بها لأنك تتمتع بصحة جيدة.

توقعات حظك اليوم برج الجدي 4/8/2017

إذا كنت من مواليد برج الجدي اليوم الجمعة 4-8-2017 تعرف على حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيد العاطفى والصحى والعملى، تابعنا يوميًا لتتعرف على توقعات علماء الفلك لمواليد هذا البرج بصفة يومية وتأثير النجوم على حياتك.

برج الجدي 4/8/2017 مهنياً: توقّع عقداً أو تفسخ عقداً أو تجبر على تبرير وتفسير وربما الى اللجوء للقضاء أو الخضوع لبعض القوانين والقرارات العامة.

برج الجدي 4/8/2017 عاطفياً: حاول ألاّ تزيد الهموم والمتاعب وتجنّب توجيه الكلام القارص يميناً وشمالاً.

برج الجدي 4/8/2017 صحياً: الطقس الجيد يشجع على الخروج من المنزل والتوجه إلى أحضان الطبيعة لتمضية بعض الوقت.

توقعات حظك اليوم برج الدلو 4/8/2017

إذا كنت من مواليد برج الدلو اليوم الجمعة 4-8-2017 تعرف على حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيد العاطفى والصحى والعملى، تابعنا يوميًا لتتعرف على توقعات علماء الفلك لمواليد هذا البرج بصفة يومية وتأثير النجوم على حياتك.

برج الدلو 4/8/2017 مهنياً: تفتقر إلى الشجاعة في بعض الأحيان، وتحتاج إلى من يدعمك معنوياً وتلجأ إلى أحد الأصدقاء.

برج الدلو 4/8/2017 عاطفياً: تفيض حيوية وثقة زائدة بالنفس، ما ينعكس إيجاباً على الصعيد العاطفي وتخطط مع الشريك لمشروع مهم.

برج الدلو 4/8/2017 صحياً: لا تضعف أمام المغريات المضرة بصحتك، حصّن نفسك وقوِّ مناعتك، ولن تكون إلا سعيداً.

توقعات حظك اليوم برج الحوت 4/8/2017

إذا كنت من مواليد برج الحوت اليوم الجمعة 4-8-2017 تعرف على حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيد العاطفى والصحى والعملى، تابعنا يوميًا لتتعرف على توقعات علماء الفلك لمواليد هذا البرج بصفة يومية وتأثير النجوم على حياتك.

برج الحوت 4/8/2017 مهنياً: أنت لبِق وماهر وبالتأكيد تلفت أنظار أشخاص يهمك أمرهم، فلا تتردّد في استغلال الطاقة الممتازة في هذا اليوم المميز.

برج الحوت 4/8/2017 عاطفياً: على الرغم من أن الجو العام فقد يظهر شجار من هنا أو جدال من هنالك فكن متنبهاً للأمر.

برج الحوت 4/8/2017 صحياً: أنت مسموح لك صباحاً تناول فنجان قهوة، لكنك هذه الأيام تكثر من شربها مع أنها مضرة لك.

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