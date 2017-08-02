3 نقاط لا تعرفها عن برج الأسد on August 2, 2017

يتميز برج الأسد بالعصبية المفرطة ومحاولة فرض شخصيته على الغير دائما، ويشعر وكأنه ملك ولا أحد مثله، ولكنه رغم ذلك يتميز بالشجاعة والجراءة، كما أنه بارع فى إظهار مواهبه وإبهار الآخرين وجذب انتباههم، وفى السطور المقبلة تقدم لك عين أهم 3 نقاط قد لا تعرفهم عن أبناء برج الأسد.

1 درامتيكى

عندما يقع فى الحب برج الأسد فإنه يقع بكل قوته، لأنه يتحول إلى كائن درامى يتأثر بأقل الأشياء ويحزن سريعا.

2 مثل الأطفال

فى بعض الأوقات يتحول أبناء برج الأسد إلى أطفال يتمسكون بأشيائهم ويتعلقون بها ولا يقبلون من أحد أن يشاركهم فيها

3 لديهم نشاط زائد

وقد تلاحظ هذه الملحوظة أكتر فى أطفال برج الأسد فتجد نشاطهم زائد ولديهم فرط حركة، وأيضا الكبار تجدهم كثيرين الحركة والإيماءات دائما.

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