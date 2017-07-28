ليلى عبد اللطيف تتنبأ بوقوع حدث كبير في مصر ومفاجأة عسكرية في الرقة on July 28, 2017

أطلت ليلى عبد اللطيف، المتنبئة الفلكية اللبنانية، في برنامج “العين بالعين” على شاشة “الجديد”، لتقدم آخر توقعاتها بما يخص المنطقة وسوريا.

وقد حذرت عبد اللطيف من موجة اغتيالات واعتداءات قد يتعرض لها دبلوماسيون عرب في أوروبا، كما توقعت أيضا وفاة إعلامي لبناني كبير.

أما بالنسبة للأزمة الخليجية فقد توقعت عبد اللطيف المزيد من التصعيد بالأزمة، كما توقعت أن قطر ستخسر حق تنظيم تصفيات كأس العالم.

أما على الصعيد الليبي فقد فجرت عبد اللطيف مفاجأة حين قالت إن حكم سيف الإسلام قادم لا محالة.

كما توقعت وقوع حدث كبير على الساحة المصرية، وبعد ذلك سيكون هناك تعاون وتنسيق أكبر بين السعودية ومصر وسيؤدي إلى ارتفاع الجنيه المصري والمزيد من الأمن والاستقرار وخاصة على الصعيد السياحي.

وفيما يتعلق بسوريا فتوقعت بأن أكثر الجبهات في سوريا ستشهد هدوءا مفاجأ بسبب تطور مهم، مما سيسمح بعودة بعض النازحين، وستشهد مدينة الرقة مفاجأة عسكرية سياسية.

وبخصوص السعودية، قالت إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيشكل ظاهرة عربية جديدة في القيادة والسياسة بسبب بعض الإجراءات الداخلية والقرارات الخارجية التي سيكون لها أثر إيجابي على جميع المستويات، وسيدخل التاريخ.

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