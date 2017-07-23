ابراج اليوم.. ابراج اليوم الاثنين 24-7-2017 ماغي فرح, توقعات حظك اليوم مع الابراج اليوم 24 تموز يوليو Abraj Today on July 23, 2017

ٌ نقدم اليوم لمتابعي الابراج، حظك اليوم الاثنين 24-7-2017 فى توقعات عالم ‘‘الابراج’’ مكتوب اليوم السابع التى يعرفها ويتابعها الجميع يوميا لاكتشاف Abraj Today لتعرفى ماذا يخبئ لك برجك فى عالم الابراج اليومية الذى يضم الكثير من الاسرار الفلكية بتاريخ رقم الحظ ليوم الاثنين 24 يوليو 2017، ‘‘ابراج اليوم’’ 24/7/2017 تكشف لكم الان جميع التفاصيل التى تهم برجك النهارة بيقول ايه، فانت اليوم على موعد مع التسلية بالابراج الفلكية الصحيحة التى يتابعها الجميع كل يوم لاكتشاف الحظ من الابراج Abraj Alyawm التى تختلف من برج الى اخر فى مجموعة الابراج القمرية التى لا يقدر الجميع على قراءة هذه التوقعات ولكن يوجد مختصين يقومو بدراسة عالم الابراج الفلكية التى تدور فى السماء وتظهر فى كل ليلة وتنير السماء حتى الصباح لتظهر لكم تفاصيل سرية عن حياتك فى الحب والعمل وغيرها من الامور اليومية حيث يساعدك القمر فى معرفة تفاصيل تمكنك من التفكير الطويل لحل بعض المشاكل التى تمر بيومك ليكون من اسعد ايام العمر.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الاثنين 17/7/2017..على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

كتبت: مارينا عادل

الإثنين، 17 يوليه 2017 01:05 ص

حظك اليوم برج الثور الاثنين 17 يوليو 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. سهرك إلى الفجر يوميا يسبب لك الإرهاق

يهتم البعض بمطالعة أخبار الأبراج بشكل يومى، فإذا كنت من برج الثور، الذى يتميز أصحابه بامتلاك شخصية قوية صلبة؛ وصبر طويل وهمة عالية، فنقدم لمواليد هذا البرج حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

– على الصعيد المهنى:

يمكنك أن تتنفس فى هواء ملىء بالتفاؤل. فأى خطة تضعها اليوم سوف تأتى بثمار جيدة غداً.

– على الصعيد العاطفى:

سوف تُفهم خطأً من شخصية أنت تعجب بها. فقط لا تبدأ بالحديث اليوم، وانتظره حتى يبدأ هو بالكلام.

– على الصعيد الصحى:

سهرك إلى الفجر يومياً يسبب لك إرهاقا. فعليك بالراحة والنوم المبكر حتى لا ترهق جسدك.

– توقعات علماء الفلك:

اليوم هو يومك العائلى. قم بزيارة أقاربك. اقضِ أوقات طويلة وممتعة مع أسرتك وأولادك. جدد طاقتك معهم.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين

17 يوليو 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أشياء كثيرة تتطلب اهتمامك

يتميز مواليد الجوزاء بالشخصية الجذابة للآخرين والذكية اجتماعيا ولكنه متردد وغير حاسم فى قراراته كما يعيبه تقلب المزاج السريع.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

هناك الكثير من الأشياء التى تتطلب اهتمامك اليوم وقد تشعر بأنك منزعج فكن لطيفًا مع نفسك واجلس لفترة من الوقت وفكر فى مسار العمل ثم خطط وتصرف وفقًا لذلك وقد تلتقى صديقًا قديمًا اليوم.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

أنت وشريك حياتك متحمسان جدًا وممتلئان بالأفكار ويمكنما أن تنخرطا فى بعض الأنشطة الجماعية أو ترتبا لاجتماع فى المنزل وتخلقا روابط أفضل مع الناس.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

ستتمتع بصحة ممتازة اليوم ومع ذلك تحتاج لأن تضع عينك على صحة أفراد عائلتك وقد تضطر إلى تمريض واحد منهم.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

كنت تشعر بعدم الارتياح خلال الأيام القليلة الماضية واليوم أنت على استعداد لاتخاذ نهج أكثر استباقية لهذه المشكلة وتحتاج إلى بحث عميق فى ذاتك لتفهم بالضبط أين تكمن المشكلة.

حظك اليوم برج الحمل الاثنين

17 يوليو 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. هناك فرصة لتغيير وظيفتك

يتميز مواليد الحمل بالشخصية الساحرة القادرة على جذب الأنظار والحصول على إعجاب الآخرين ولكن يعيبهم الكسل الشديد والغيرة والتسرع فى اتخاذ القرارات إلى حد التهور أحيانا.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

هناك فرصة قوية لتغيير وظيفتك أو حتى اتجاه حياتك المهنية تمامًا اليوم. شيء ما تعاملت معه كهواية حتى الآن قد يتطور إلى مصدر لكسب المال. وقد تتخلى عن عملك الحالى للتركيز بدوام كامل على موهبتك .

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

كنت تتجاهل أصدقاءك فى الفترة الأخيرة واليوم مناسب لأن تخرجوا معًا فى نزهة ودية أو تشاهدوا فيلما وستلاحظ أن التوتر الذى تعانيه يتلاشى بسهولة ويمكنك التواصل مع شخص من الماضى كان قريبًا منك ذات مرة.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

أخذت استراحة طويلة من اللياقة البدنية والنظام الصحى الخاص بك لأسباب مختلفة وستعود الآن إلى المسار الصحيح وقد لا تريد أن تفعل ذلك لكنك ستدرك بوضوح اليوم ضريبة إهمال صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

قد تواجه بعض القيود من الأسرة ربما بسبب متاعب من الأقارب، ولكن هذه القيود لن تستمر لفترة طويلة ولكنها ستؤثر عليك بشدة حتى أنه لن يمكنك تجاهلها.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 17 يوليو 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..وظيفة مضمونة

يهتم البعض بمطالعة أخبار الأبراج بشكل يومى، فإذا كنت من برج الدلو، الذى يتميز أصحابه بحب الاستكشاف والاستطلاع، فنقدم لمواليد هذا البرج حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

على الصعيد المهنى

لديك اليوم رغبة كبيرة فى تغيير وظيفتك حاول التريث قبل اتخاذ مثل تلك القرارات حاول البحث عن وظيفة مضمونة أخرى قبل ترك الوظيفة الحالية واستشر المقربين لك فى هذا القرار.

على الصعيد العاطفى

لا تتسرع اليوم فى التعبير عن مشاعرك فقد تقابل بالرفض ولتجنب هذا الموقف حاول التفكير جيداً قبل التصريح بأى مشاعر عاطفية.

على الصعيد الصحى

قطعت شوطا كبيرا فى رحلة الوصول للوزن المثالى الفترة الماضية لديك اليوم فرصة جيدة للاستمرار على هذا المنوال وتحقيق ما تريده. قد تحتاج اليوم لتناول بعض العصائر الطازجة فانتبه لذلك.

توقعات علماء الفلك:

من المرجح أن يطلب منك أحد المقربين إبداء رأيك فى أمور هامة بحياته فتريث قبل إسداء النصيحة واعلم أهمية كلماتك عنده. قد تطلب منك أسرتك اليوم أن تأخذ إجازة من العمل من أجل الذهاب خارج البلاد حاول الموافقة فأنت تحتاج لذلك.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين

17 يوليو 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خطط لعشاء رومانسى ودلل شريك حياتك

يتميز مواليد العذراء بالشخصية القوية دقيقة الملاحظة القادرة على تحقيق أحلامها والوصول لأهدافها بالتخطيط الذكى، ويتميزون أيضًا بالصدق فى المشاعر ولكن يعيبهم الميل نحو توجيه الانتقادات بكثرة.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

الأوقات الصعبة انتهت لقد تعاملت بنجاح مع العقبات والأعباء التى ألقيت عليك. الآن من الضرورى جدًا أن تحافظ على هدوئك ويمكنك أن تبدأ فى الاسترخاء لأن الضغط سيقل بشكل ملحوظ فى مجال العمل.

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

أنت وشريكك كنتما مشغولان جدًا فى الآونة الأخيرة لذلك تأكد اليوم من قضاء وقت طويل فى صحبته وخطط لعشاء رومانسى، ودلل شريك حياتك قدر استطاعتك، ومن المرجح أن تقررا اليوم الانتقال إلى المستوى التالى فى العلاقة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

تتناول الطعام كثيرًا وتتبع نظامًا غذائيًا غير صحى واليوم معدتك ستتحمل العبء الأكبر، وقد تشعر بالألم فخذ الأمر ببساطة، وحاول أن تتناول طعامًا جيدًا وصحيًا وحاول أن تزيد من كمية المياه التى تشربها يوميًا.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

ستتغير الأحداث من حولك بشكل كبير يضطرك إلى اتخاذ قرار مدروس جيدًا، وتحتاج أن تكون قادرًا على اتباع الجدول الزمنى الذى وضعته فى وقت سابق، ومن المرجح أن يؤثر هذا الحدث على جميع خططك على المدى القصير.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 17 يوليو 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..العالم ملىء بالمفاجآت

إذا كنت من برج الميزان الذى يعشق أصحابه العدالة، فعليك أن تقرأ حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الميزان على الصعيد المهنى

ستحقق بعض النجاح على الصعيد المهنى اليوم، لا تتسرع فى اتخاذ قرارات بخصوص تركك للعمل وحاول التعامل بقوة وثبات وتحمل للأمور فستتحسن الأمور قريبًا.

برج الميزان على الصعيد العاطفى

لا تستغل روحك فى علاقة لن تكون مريحة لك، وبمجرد أن تنتهى تلك العلاقة سترى العالم مليئا بالمفاجآت.

برج الميزان على الصعيد الصحى

من المرجح أن تمارس الرياضة بانتظام بدءًا من اليوم حاول الاستمرار على هذا الأمر وستتمكن من الوصول للوزن الذى تتمناه فى وقت قريب.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

قد يتخلى عنك أحدهم اليوم حاول التعامل مع الأمر بثبات فلن يفيدك الندم على ما فات. لديك اليوم رغبة كبيرة فى السفر حاول ترتيب أمورك وابدأ فى التخطيط لرحلتك المقبلة.

حظك اليوم برج الأسد اليوم الاثنين 17 يوليو 2017 على الصعيد المهن

ى والعاطفى والعملى.. حكم قلبك

نقدم لمولود برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج النارى المعروف بسرعة انفعاله وغضبه، ولكنه شديد الطيبة مع الأشخاص الذين يجيدون التعامل معه، فضلاً عن تعلقه الكبير بعائلته والتقاليد الاجتماعية.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

انتقِ الأمور التى تتحدث فيها مع رؤسائك، وحاول أن تكون فى سياق العمل حتى لا تواجه ردة فعل غير متوقعة منهم، خاصة فى أجواء العمل غير المستقرة.

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

لا تتخلَ عن حبيبك من أجل المال، وعليك أن تفكر جيدًا فى مشاعرك بقلبك وليس بعقلك، فالمشاكل المادية ستحل قريبًا.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

ابحث عن المكان الذى تجد فيه راحتك النفسية، فمنه ستبدأ راحتك البدنية وعليك أن تبتعد عن الانفعال والتوتر.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة هامة فى حياته يحاول فيها أن يأخذ عددا من القرارات الهامة، بعيدًا عن ضغط الأهل والأصدقاء.

حظك اليوم برج الحوت اليوم الاثنين 17 يوليو 2017 على الصعيد المهنى و العاطفى و الصحى.. واجه مشاكلك

الغيرة والمشاعر المرهفة والحنان الجارف فى وقت واحد الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة برج الحوت، فيتسم مواليده بالعقل والحكمة والميل إلى العزلة والخجل الشديد، والغضب العارم الذى دائماً ما يصدر منهم فى عدد من المواقف ، هذه هى أبرز صفات برج الحوت الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى..

استثمر أفكارك الإبداعية فى تطوير سير العمل، وعليك أن تتجه للعمل بشكل مستقل بعيدًا عن الشركاء و المشاكل التى تواجهها معهم.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب كافية وقوية بالدرجة التى تجعلكما قادران على مواجهة مشاكل المرحلة معًا، لكن عليكما أن تتفقا على كل شىء منذ البداية وألا تتركا الأمور للصدفة.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحى..

الأرق الذى يسيطر عليك بسبب تناول مشروبات منبهة بكميات كبيرة، وعليك أن تخفف منها وتستبدلها بالتمر و الحليب الدافئ.

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش حالة من الحب والخوف من مواجهة مشاكل فى الفترة القادمة، وعليه أن يثق فى قراراته أكثر من ذلك.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 17/7/2017 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى.. لا تبحث عن صداقات جديدة الآن

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها المرح وروح الدعابة.

برج السرطان على الصعيد المهني:

لديك رغبة كبيرة فى تحقيق إنجازات جديدة على الصعيد المهنى، لكن قد تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تتأقلم على أجواء العمل الجديدة.

على الصعيد العاطفي:

لا تبحث عن صداقات جديدة الآن، واكتفِ بعلاقتك بالحبيب حتى لا تجد نفسك وسط دائرة اجتماعية كبيرة تحملك أعباء وضغوط نفسية.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

حالتك الصحية جيدة وعليك أن تتوقف عن النظام الغذائى القاسى الذى تتبعه منذ فترة طويلة، واعتمد على الفاكهة والخضروات بشكل أساسى فى يومك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يتخلى عن رغبته فى الدخول فى علاقة عاطفية جديدة، ويفكر فى الارتباط بعدما وجد تغيير فى مشاعره تجاه أحد الأشخاص الذين دخلوا حياته مجددا.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 17/7/2017 على الصعيد المهن

ى والعاطفى والصحي..لا تعطى ثقة مطلقة لأحد

نقدم لمولود برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي، وهو البرج المعروف بحبه للأصدقاء والسفر والترحال فضلاً عن خفة ظله التى تجعل الجميع ينجذب له، ويتميز أيضًا بشجاعته فى المواجهات ولكنه يخشى التورط فى المسؤوليات الكبيرة خاصة على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

ابحث عن مجال جديد تستغل فيه قدراتك الإبداعية خاصة أنك لم تطور من نفسك فى مجال عملك الحالى، ولا تعتمد على آراء المحيطين بك حتى لا تندم.

برج القوس على الصعيد العاطفي:

لا تعطى الثقة المطلقة للآخرين بسهولة حتى لا تصدم فى النتيجة بعد ذلك، فأنت لا تعرف ما يدبره الآخرون تجاهك.

برج القوس على الصعيد الصحي:

أنت بحاجة إلى زيارة لطبيب باطنى حتى تعرف أسباب خلل ضغط الدم الذى يؤثر على حالتك الصحية بشكل سلبى.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يفكر فى تغيير مجال عمله بعد شعوره بعدم وجود أى تطوير فى حياته المهنية، وقد يفكر فى الابتعاد عن الارتباط بمكان عمل معين وإقامة مشروع خاص به.

برج الجدى حظك اليوم الاثنين 17/7/2017.. نجاح جديد فى العمل بسبب ذكائك فى حل المشاكل

عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما، وتعلقه الدائم بالعادات والتقاليد وحب الأسرة يجعل منه شخص محب للغير، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى.

برج الجدى على الصعيد المهنى..

تنجح مساعيك اليوم وتبرهن على قدرتك على إدارة زملائك بعد نجاحك فى تقديم مقترحات جديدة من شأنها تعديل مسار العمل و زيادة الناحية الإنتاجية.

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

حالتك النفسية فى تحسن مستمر خاصة بعد تخلصك من ضغوطك الأسرية وحل مشاكلك مع شريك حياتك.

على الصعيد الصحى ..

لن يكون هناك مجال لطلب عطلة طويلة، فعليك الاكتفاء ببضعة ايام تقضيهم فى أحد الأماكن الهادئة حتى تستعيد طاقتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يقضى يومه يفكر فى طرق جديدة لتطوير نفسه علىا لصعيد المهنى وقد يتجه لأخذ بعض الكورسات التى يتعلم منها لغات جديدة.

حظك اليوم برج العقرب اليوم الاثنين 17 يوليو 2017 على الصعيد الصحى والعاطفى..التزم بمواعيد عملك

” يتميز مواليد العقرب بالحساسية والغيرة الشديدة ولكنهم طيبو القلب شديدو الحنان على المقربين منهم، أما فى لحظات الغضب فهم يميلون للانتقام الهادئ.

العقرب على الصعيد المهنى

عدم التزامك بمواعيد العمل يسبب لك مشكلات مستمرة مع مديرينك، فلن تحصل على الترقية التى تنتظرها طالما لا تلتزم بمواعيد العمل الرسمية والحضور باكراً.

العقرب على الصعيد العاطفى

لا تشعر بالراحة والأمان فى علاقتك العاطفية الحالية وتفكر كثيراً فى إنهاء العلاقة بشكل ودى، فاحرص على عدم التسبب فى جرح لشريكك وتوصلا لحل يرضى الطرفين.

العقرب على الصعيد الصحى

تعانى من الأنيميا الزائدة والأمر أصبح يحتاج تدخل طبيب لاتخاذ الأدوية اللازمة، فأعراض الأنيميا لا تفارقك وقد يتفاقم الأمر فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لمواليد العقرب

قرار حاسم ستتخذه خلال هذه الفترة يخص حياتك الشخصية، فلا تسمح لأحد التدخل فى قراراتك أو التأثير عليك، فبعض الأمور تحتاج قرارً منفرداً ونابعاً من العقل.

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