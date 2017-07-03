ابراج اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح توقعات برج اليوم ٤-٧-٢٠١٦ on July 3, 2017

توقعات برج الحمل اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى:

سوف تكون قادرًا على الاستفادة من بعض الدروس التى تعلمتها من الماضى لتفادى مشكلة فى العمل، فلديك قدرة كبيرة لجذب انتباه رؤساءك فلا تدع هذه الفرصة تمر دون نتيجة.

الحمل على الصعيد العاطفى:

قد تؤثر بعض التوترات على صحتك، فحاول تحرير نفسك من عبء العمل فى الأيام المقبلة لتجنب الشعور بالأعباء، لأن هذا قد يؤثر على علاقتك بالحبيب سواء من قريب أو بعيد دون أن تدرى.

الحمل على الصعيد الصحى:

لقد عملت بجدية فى الآونة الاخيرة وأنت بحاجة إلى الاستعداد قبل الشروع فى مهمة جديدة فيمكنك المشاركة فى الأنشطة الإبداعية أو الرياضية فى وقت فراغك لزيادة القدرة على التفكير والقدرة على التحمل البدنى، حاول السفر لتجديد عقلك.

توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح

برج الثور على الصعيد المهني:

لا تستسلم إلى حالة الملل التى تنتابك بسبب العمل، حاول أن تبتكر فى طرق أداءك للعمل حتى لا تمل بسرعة.

برج الثور على الصعيد العاطفي:

حبيبك قد يكون صديقك، ولكن صديقك لن يكون حبيبك، لا تخلط بين المنصبين حتى لا تخسر، الشخص الذى كان حبيبك لا يصلح لأن يكون صديقك لأن مشاعرك اتجاه قد تخونك.

برج الثور على الصعيد الصحي:

حالة النفسية ليست على ما يرام لذلك لابد أن تأخذ قسط من الراحة، واذهب إلى البحر واستمتع بالمزيكا الهادئة خلال جلوسك على البحر

توقعات برج الجوزاء اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

قطعت مشوارًا كبيرًا فى المجال الذى تعمل به وسيكون من الخطأ أن تترك ما أنجزته وتبدأ من جديد فى مجال جديد، إذا كنت تشعر بالضيق والرغبة فى عمل شيء جديد حاول أن يكون هذا التجديد فى طبيعة العمل الذى تقوم به وليس المجال ككل، وحاول أن تتعمق أكثر وتركز على التخصص أكثر.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

حياتك العاطفية ليست سهلة وواجهت الكثير من المشاكل من أجل الإصرار على موقفك والتمسك بشريك حياتك وهو يقدر لك هذا جيدًا فلا تضيع كل شيء فى نوبة غضب حاول أن تتحكم أكثر فى أعصابك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لديك مشاكل صحية تتعلق بالجهاز العصبى والجهاز الهضمى وكلاهما مرتبطان بالانفعال الزائد الذى تعانيه والتفكير أكثر من اللازم فى الأحداث من حولك حاول أن تحصل على بعض الاسترخاء.

توقعات برج السرطان اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح

السرطان على الصعيد المهنى

ثقتك الزائدة بنفسك هى سبب مشكلاتك الدائمة فى العمل، فغالباً ما تنظر على الآخرين باعتبارهم لا يستحقون تلك الوظيفة.

السرطان على الصعيد العاطفى

بعض تعليقاتك على تصرفات شريك حياتك تثير غضبه، احرص على اختيار كلماتك منعاً لوقوع مشكلات وتوتر علاقتكما.

السرطان على الصعيد الصحى

عليك التخلص من عادة السهر طيلة الليل، فعلامات السهر بدأت تظهر حول عينيك، ويؤثر ذلك على عملك طيلة النهار.

توقعات برج الاسد اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح

حظك اليوم الأسد على الصعيد المهنى:

تشعر بالطموح للغاية اليوم، وقد تأتيك فرص جديدة لتنفتح فى مكان عملك، وسوف تكون حريصة جدًا على الاستفادة منها. كن حذرًا أن حرصك لا تولد الغيرة بين زملائك.

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

علاقتك بالشريك اليوم فى أفضل حال تمكنت أن تتخطى ما فات من عقبات فى علاقتكما بالهدوء وفهم بكل طرف الآخر، استمر فى هذا الطريق واحرص أن تأخذ العلاقة لمستوى جديد أكثر استقرارًا.

الأسد على الصعيد الصحى:

لديك أعراض برد وقد تزيد، هذا سيزعجك جدًا، ولكن يمكنك التعامل مع كل هذا بنفسك، حاول اتباع النصائح التى تقلل هذه الأعراض، اتخاذ التدابير المناسبة لإزالة العدوى وسوف تمحو المزيد من الأمراض التى لا يمكن حتى نرى حتى الآن.

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توقعات برج العذراء اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح

حظك اليوم العذراء على الصعيد المهنى:

لا يشعر من حولك بمجال العمل بثقة كبيرة بك اليوم، وعليك ألا تظهر مشاعر الارتباك حتى لا تفقد أو تخسر صفقة مهمة، وتحتاج إلى موقف إيجابى إذا كنت تريد استرداد ثروتك غدًا وعليك أن تفهم ما لديك من قدرة على الرغم من أنك لا تشعر بالثقة.

العذراء على الصعيد العاطفى:

اليوم عظيم بالنسبة لك اليوم على الصعيد العاطفى، فقد تحصل على فرصة لتحدث قلبك اليوم ولكن عليك عدم التحدث بأى شىء قد تندم عليه فى المستقل، سوف تحصل على الكثير من الفرص لتعديل الأوضاع مع شريك حياتك.

العذراء على الصعيد الصحى:

اليوم ليس مناسب لبدء علاقات جديدة أو فتح علاقات قديمة، فسوف تكون أكثر قلقًا أثناء تحليل نفسك، ومع ذلك قد تتلقى زيارة مفاجئة من شخص قريب لك من ماضيك.

توقعات برج الميزان اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:

تشعر بالملل والانزعاج من العمل وتشعر أنك تدور فى حلقة مفرغة من الروتين فضلاً عن توتر الأعصاب. ربما حان الوقت للتفكير فى إجازة خاصة أن إنتاجيتك فى العمل تتراجع بسبب حالتك المزاجية فحاول أن تأخذ هذا القرار فى الوقت المناسب قبل أن تواجه مشكلة حقيقية فى العمل.

برج الميزان على الصعيد العاطفي

لا تقس على نفسك وتظلمها خوفًا من أن تظلم شريكك ولا تسمح له بأن يتهاون فى حقوقك أكثر من اللازم بدافع من أن تكون متفهمًا وناضجًا فهذه الضغوط الكبيرة ستؤدى فى النهاية إلى انهيارك وعدم القدرة على الاستمرار فى العلاقة.

برج الميزان على الصعيد الصحي

مشاكلك الصحية يسببها عدم التزامك بتعليمات الطبيب والعلاج الذى أقره لمشاكلك المزمنة مع الجيوب الأنفية والجهاز الهضمي. حاول أن تكون أكثر التزامًا وإلا ستصبح المشاكل أكثر إزعاجًا مما يمكنك احتماله.

توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح

الصعيد المهنى

قد يصيب عملك بعض التوتر اليوم بسبب تكليفك بأعمال إضافية، لا تجعل ذلك يفسد عليك يومك وتعامل مع الأمر بهدوء وتقبل منتصف اليوم.

الصعيد العاطفى

لديك فرصة جيدة اليوم لتحسين علاقتك مع الشريك، رغم انشغالك احرص على الانتهاء من أعمالك بشكل سريع واقض وقتًا بصحبة الشريك فعشاء على النيل كفيل بتحسين الوضع بينكما.

الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

قد تصيبك اليوم حساسية موسمية مرتبطة بتقلب الفصول تجنب الروائح النفاذة والأتربة، إذا لزم الأمر استشر الطبيب

توقعات برج القوس اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح

برج القوس على الصعيد المهني:

تحدث الكثير من التغييرات فى حياتك المهنية فى الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تحصل على عرض عمل جيد وفرصة تمثل نقلة فى حياتك المهنية ورغم المتاعب التى تواجهها لكنك ستحب مسؤولياتك الجديدة وتقبل عليها وتجد نفسك فى تحدى من أجل إثبات ذاتك.

على الصعيد العاطفي:

تتلقى اليوم دعمًا كبيرًا من شريك حياتك إذا لجأت إليه وطلبت منه أن يشاركك مخاوفك وعبرت عن القلق الذى تعانيه داخلك، واحرص على أن تعبر له بما يكفى عن مشاعرك.

برج القوس على الصعيد الصحي:

تحتاج إلى ممارسة الكثير من التمارين الرياضية فى الهواء الطلق وحاول أن تحافظ على ممارساتك لتقوية عضلاتك وتجنب أن تكون خارج البيت لوقت طويل خاصة إذا كان الطقس مزعجًا.

توقعات برج الجدي اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح

الجدى على الصعيد المهنى:

تقضى ساعات طويلة فى عملك زيادة عن عدد ساعات عملك الطبيعية، بسبب عدم التزامك بالمواعيد المحددة للعمل وكذلك لعدم اتمامك لمهامك فى مواعيدها المحددة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى:

تحتاج إلى الحديث بانفتاح أكثر مع شريك حياتك عن مشاكلك فى العلاقة واحتياجاتك ومتطلباتك من هذه العلاقة وأن تكون أكثر تفهمًا ومرونة معه فهو يحبك ويقدرك ولا يقصد أبدًا إزعاجك وسيقدر جدًا هذه اللفتة الجيدة منك.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

تفكر كثيرًا خلال هذه الفترة وهذا الأمر يصيبك بالأرق ويمنعك من النوم المتواصل طيلة الليل، حاول مواجهة هذه الأزمة حتى لا تتأثر صحتك بالسلب.

توقعات برج الدلو اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح

برج الدلو على الصعيد المهنى

قد تحصل على مكافأة مالية اليوم تقديرًا لجهودك فى العمل الفترة الماضية .تذوق طعم النجاح ولكن لا تجعل الفرحة تشغلك عن استكمال مسيرة نجاحك.

برج الدلو على الصعيد العاطفى

لديك رغبة فى المغامرة اليوم ولكن تجنب المغامرة فى العلاقات العاطفية. من المرجح أن تقضى وقتًا طويلاً مع الشريك اليوم استمتع بذلك وعوض ما فاتك بسبب انشغالك الفترة الماضية.

برج الدلو على الصعيد الصحى

قد اهملت فى صحتك الفترة الماضية ،عليك تحسين الوضع اليوم فلديك فرصة جيدة فى اتباع نظام غذائى صحى يجعلك تعوض ما حدث الفترة الماضية .اعلم دائماً أن الوقت كالسيف فاستثمر وقتك.

توقعات برج الحوت اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح



الحوت على الصعيد المهنى :

ضغوط العمل تتزايد يوماً بعد يوم لكنك قادر على جاوزها وتخطيها واتمام مهامك بشكل يرضى مديرك، فلا تجعل الآخرون يقتلون حماسك.

الحوت على الصعيد العاطفى:

تفكر كثيراً فى علاقتك العاطفية السابقة ويؤثر ذلك على علاقتك الحالية بشريك حياتك، فعليك الخروج من دائرة الماضى والاستمتاع بحياتك الجديدة.

الحوت على الصعيد الصحى:

الصداع أصبح يلازمك كثيراً خلال الفترة الأخيرة بسبب كثرة التفكير فى مشاكل العمل ومشاكل الحياة اليومية، عليك زيارة الطبيب لحل الأمر.

توقعات برج الحمل اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى:

سوف تكون قادرًا على الاستفادة من بعض الدروس التى تعلمتها من الماضى لتفادى مشكلة فى العمل، فلديك قدرة كبيرة لجذب انتباه رؤساءك فلا تدع هذه الفرصة تمر دون نتيجة. الحمل على الصعيد العاطفى:قد تؤثر بعض التوترات على صحتك، فحاول تحرير نفسك من عبء العمل فى الأيام المقبلة لتجنب الشعور بالأعباء، لأن هذا قد يؤثر على علاقتك بالحبيب سواء من قريب أو بعيد دون أن تدرى.

الحمل على الصعيد الصحى:

لقد عملت بجدية فى الآونة الاخيرة وأنت بحاجة إلى الاستعداد قبل الشروع فى مهمة جديدة فيمكنك المشاركة فى الأنشطة الإبداعية أو الرياضية فى وقت فراغك لزيادة القدرة على التفكير والقدرة على التحمل البدنى، حاول السفر لتجديد عقلك.

توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح

برج الثور على الصعيد المهني: لا تستسلم إلى حالة الملل التى تنتابك بسبب العمل، حاول أن تبتكر فى طرق أداءك للعمل حتى لا تمل بسرعة.

برج الثور على الصعيد العاطفي:

حبيبك قد يكون صديقك، ولكن صديقك لن يكون حبيبك، لا تخلط بين المنصبين حتى لا تخسر، الشخص الذى كان حبيبك لا يصلح لأن يكون صديقك لأن مشاعرك اتجاه قد تخونك.

برج الثور على الصعيد الصحي: حالة النفسية ليست على ما يرام لذلك لابد أن تأخذ قسط من الراحة، واذهب إلى البحر واستمتع بالمزيكا الهادئة خلال جلوسك على البحر

توقعات برج الجوزاء اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني: قطعت مشوارًا كبيرًا فى المجال الذى تعمل به وسيكون من الخطأ أن تترك ما أنجزته وتبدأ من جديد فى مجال جديد، إذا كنت تشعر بالضيق والرغبة فى عمل شيء جديد حاول أن يكون هذا التجديد فى طبيعة العمل الذى تقوم به وليس المجال ككل، وحاول أن تتعمق أكثر وتركز على التخصص أكثر.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي: حياتك العاطفية ليست سهلة وواجهت الكثير من المشاكل من أجل الإصرار على موقفك والتمسك بشريك حياتك وهو يقدر لك هذا جيدًا فلا تضيع كل شيء فى نوبة غضب حاول أن تتحكم أكثر فى أعصابك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لديك مشاكل صحية تتعلق بالجهاز العصبى والجهاز الهضمى وكلاهما مرتبطان بالانفعال الزائد الذى تعانيه والتفكير أكثر من اللازم فى الأحداث من حولك حاول أن تحصل على بعض الاسترخاء.

توقعات برج السرطان اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح السرطان على الصعيد المهنى

ثقتك الزائدة بنفسك هى سبب مشكلاتك الدائمة فى العمل، فغالباً ما تنظر على الآخرين باعتبارهم لا يستحقون تلك الوظيفة.

السرطان على الصعيد العاطفى

بعض تعليقاتك على تصرفات شريك حياتك تثير غضبه، احرص على اختيار كلماتك منعاً لوقوع مشكلات وتوتر علاقتكما.

السرطان على الصعيد الصحى

عليك التخلص من عادة السهر طيلة الليل، فعلامات السهر بدأت تظهر حول عينيك، ويؤثر ذلك على عملك طيلة النهار.

توقعات برج الاسد اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح حظك اليوم الأسد على الصعيد المهنى:

تشعر بالطموح للغاية اليوم، وقد تأتيك فرص جديدة لتنفتح فى مكان عملك، وسوف تكون حريصة جدًا على الاستفادة منها. كن حذرًا أن حرصك لا تولد الغيرة بين زملائك.

برج الأسد على الصعيد العاطفى: علاقتك بالشريك اليوم فى أفضل حال تمكنت أن تتخطى ما فات من عقبات فى علاقتكما بالهدوء وفهم بكل طرف الآخر، استمر فى هذا الطريق واحرص أن تأخذ العلاقة لمستوى جديد أكثر استقرارًا.

الأسد على الصعيد الصحى:

لديك أعراض برد وقد تزيد، هذا سيزعجك جدًا، ولكن يمكنك التعامل مع كل هذا بنفسك، حاول اتباع النصائح التى تقلل هذه الأعراض، اتخاذ التدابير المناسبة لإزالة العدوى وسوف تمحو المزيد من الأمراض التى لا يمكن حتى نرى حتى الآن.

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توقعات برج العذراء اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح حظك اليوم العذراء على الصعيد المهنى:

لا يشعر من حولك بمجال العمل بثقة كبيرة بك اليوم، وعليك ألا تظهر مشاعر الارتباك حتى لا تفقد أو تخسر صفقة مهمة، وتحتاج إلى موقف إيجابى إذا كنت تريد استرداد ثروتك غدًا وعليك أن تفهم ما لديك من قدرة على الرغم من أنك لا تشعر بالثقة.

العذراء على الصعيد العاطفى:

اليوم عظيم بالنسبة لك اليوم على الصعيد العاطفى، فقد تحصل على فرصة لتحدث قلبك اليوم ولكن عليك عدم التحدث بأى شىء قد تندم عليه فى المستقل، سوف تحصل على الكثير من الفرص لتعديل الأوضاع مع شريك حياتك.

العذراء على الصعيد الصحى: اليوم ليس مناسب لبدء علاقات جديدة أو فتح علاقات قديمة، فسوف تكون أكثر قلقًا أثناء تحليل نفسك، ومع ذلك قد تتلقى زيارة مفاجئة من شخص قريب لك من ماضيك.

توقعات برج الميزان اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:

تشعر بالملل والانزعاج من العمل وتشعر أنك تدور فى حلقة مفرغة من الروتين فضلاً عن توتر الأعصاب. ربما حان الوقت للتفكير فى إجازة خاصة أن إنتاجيتك فى العمل تتراجع بسبب حالتك المزاجية فحاول أن تأخذ هذا القرار فى الوقت المناسب قبل أن تواجه مشكلة حقيقية فى العمل.

برج الميزان على الصعيد العاطفي

لا تقس على نفسك وتظلمها خوفًا من أن تظلم شريكك ولا تسمح له بأن يتهاون فى حقوقك أكثر من اللازم بدافع من أن تكون متفهمًا وناضجًا فهذه الضغوط الكبيرة ستؤدى فى النهاية إلى انهيارك وعدم القدرة على الاستمرار فى العلاقة.

برج الميزان على الصعيد الصحي

مشاكلك الصحية يسببها عدم التزامك بتعليمات الطبيب والعلاج الذى أقره لمشاكلك المزمنة مع الجيوب الأنفية والجهاز الهضمي. حاول أن تكون أكثر التزامًا وإلا ستصبح المشاكل أكثر إزعاجًا مما يمكنك احتماله.

توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح

الصعيد المهنى

قد يصيب عملك بعض التوتر اليوم بسبب تكليفك بأعمال إضافية، لا تجعل ذلك يفسد عليك يومك وتعامل مع الأمر بهدوء وتقبل منتصف اليوم.

الصعيد العاطفى

لديك فرصة جيدة اليوم لتحسين علاقتك مع الشريك، رغم انشغالك احرص على الانتهاء من أعمالك بشكل سريع واقض وقتًا بصحبة الشريك فعشاء على النيل كفيل بتحسين الوضع بينكما.

الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

قد تصيبك اليوم حساسية موسمية مرتبطة بتقلب الفصول تجنب الروائح النفاذة والأتربة، إذا لزم الأمر استشر الطبيب

توقعات برج القوس اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح

برج القوس على الصعيد المهني:

تحدث الكثير من التغييرات فى حياتك المهنية فى الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تحصل على عرض عمل جيد وفرصة تمثل نقلة فى حياتك المهنية ورغم المتاعب التى تواجهها لكنك ستحب مسؤولياتك الجديدة وتقبل عليها وتجد نفسك فى تحدى من أجل إثبات ذاتك.

على الصعيد العاطفي:

تتلقى اليوم دعمًا كبيرًا من شريك حياتك إذا لجأت إليه وطلبت منه أن يشاركك مخاوفك وعبرت عن القلق الذى تعانيه داخلك، واحرص على أن تعبر له بما يكفى عن مشاعرك.

برج القوس على الصعيد الصحي:

تحتاج إلى ممارسة الكثير من التمارين الرياضية فى الهواء الطلق وحاول أن تحافظ على ممارساتك لتقوية عضلاتك وتجنب أن تكون خارج البيت لوقت طويل خاصة إذا كان الطقس مزعجًا.

توقعات برج الجدي اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح

الجدى على الصعيد المهنى:

تقضى ساعات طويلة فى عملك زيادة عن عدد ساعات عملك الطبيعية، بسبب عدم التزامك بالمواعيد المحددة للعمل وكذلك لعدم اتمامك لمهامك فى مواعيدها المحددة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى:

تحتاج إلى الحديث بانفتاح أكثر مع شريك حياتك عن مشاكلك فى العلاقة واحتياجاتك ومتطلباتك من هذه العلاقة وأن تكون أكثر تفهمًا ومرونة معه فهو يحبك ويقدرك ولا يقصد أبدًا إزعاجك وسيقدر جدًا هذه اللفتة الجيدة منك.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

تفكر كثيرًا خلال هذه الفترة وهذا الأمر يصيبك بالأرق ويمنعك من النوم المتواصل طيلة الليل، حاول مواجهة هذه الأزمة حتى لا تتأثر صحتك بالسلب.

توقعات برج الدلو اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح

برج الدلو على الصعيد المهنى

قد تحصل على مكافأة مالية اليوم تقديرًا لجهودك فى العمل الفترة الماضية .تذوق طعم النجاح ولكن لا تجعل الفرحة تشغلك عن استكمال مسيرة نجاحك.

برج الدلو على الصعيد العاطفى

لديك رغبة فى المغامرة اليوم ولكن تجنب المغامرة فى العلاقات العاطفية. من المرجح أن تقضى وقتًا طويلاً مع الشريك اليوم استمتع بذلك وعوض ما فاتك بسبب انشغالك الفترة الماضية.

برج الدلو على الصعيد الصحى

قد اهملت فى صحتك الفترة الماضية ،عليك تحسين الوضع اليوم فلديك فرصة جيدة فى اتباع نظام غذائى صحى يجعلك تعوض ما حدث الفترة الماضية .اعلم دائماً أن الوقت كالسيف فاستثمر وقتك.

توقعات برج الحوت اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ماغي فرح

الحوت على الصعيد المهنى :

ضغوط العمل تتزايد يوماً بعد يوم لكنك قادر على جاوزها وتخطيها واتمام مهامك بشكل يرضى مديرك، فلا تجعل الآخرون يقتلون حماسك.

الحوت على الصعيد العاطفى:

تفكر كثيراً فى علاقتك العاطفية السابقة ويؤثر ذلك على علاقتك الحالية بشريك حياتك، فعليك الخروج من دائرة الماضى والاستمتاع بحياتك الجديدة.

الحوت على الصعيد الصحى:

الصداع أصبح يلازمك كثيراً خلال الفترة الأخيرة بسبب كثرة التفكير فى مشاكل العمل ومشاكل الحياة اليومية، عليك زيارة الطبيب لحل الأمر.

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