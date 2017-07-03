ابراج اليوم الاثنين 3-7-2017 ماغي فرح, توقعات حظك اليوم في الابراج 3 يوليو تموز Abraj Today on July 3, 2017

حظك اليوم الاثنين 3-7-2017 فى توقعات عالم ‘‘الابراج’’ مكتوب اليوم السابع التى يعرفها ويتابعها الجميع يوميا لاكتشاف Abraj Today لتعرفى ماذا يخبئ لك برجك فى عالم الابراج اليومية الذى يضم الكثير من الاسرار الفلكية بتاريخ رقم الحظ ليوم الاثنين 3 يوليو 2017، ‘‘ابراج اليوم’’ 3/7/2017 تكشف لكم الان جميع التفاصيل التى تهم برجك النهارة بيقول ايه، فانت اليوم على موعد مع التسلية بالابراج الفلكية الصحيحة التى يتابعها الجميع كل يوم لاكتشاف الحظ من الابراج Abraj Alyawm التى تختلف من برج الى اخر فى مجموعة الابراج القمرية التى لا يقدر الجميع على قراءة هذه التوقعات ولكن يوجد مختصين يقومو بدراسة عالم الابراج الفلكية التى تدور فى السماء وتظهر فى كل ليلة وتنير السماء حتى الصباح لتظهر لكم تفاصيل سرية عن حياتك فى الحب والعمل وغيرها من الامور اليومية حيث يساعدك القمر فى معرفة تفاصيل تمكنك من التفكير الطويل لحل بعض المشاكل التى تمر بيومك ليكون من اسعد ايام العمر.

ابراج اليوم الاثنين 3-7-2017 تعرف على برجك اليوم أعرف حظك

التوقعات الخاصة ليوم الاثنين 3-07-2017, تعرف على حظك وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج اليوم الاثنين 3-07-2017, التوقعات الفلكية فى الابراج , حظك وبرجك اليوم الاثنين 3-07-2017.

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برج الحمل الاثنين 3 يوليو

اما حظك اليوم برج الحمل ، سوف يتعرض عملك للاختبار اليوم ، ولكن لا داعي للتوتر إذا كنت قادراً على إظهار المعرفة السليمة ، ستختبر أيضاً في حياتك الخاصة ، وفي هذه الحالة ، يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك.

لا تفقد تركيزك على الهدف الحقيقي ، حتى مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة ، يمكنك التغلب على أي مشكلة صحية بالراحة ، فالحياة ليست منافسة ، لا يجب أن تحارب جاهداًُ لكي تفوز.

برج الثور الاثنين 3 يوليو

حظك اليوم برج الثور ، أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل ، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضاً ، يؤثر ذلك على الآخرين لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة ، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء.

حاول الحفاظ على هدوئك الداخلي واستخدم هذا الوقت في الإعداد لأوقات أقل إيجابية قادمة.

برج الجوزاء الاثنين 3 يوليو

حظك اليوم برج الجوزاء ، أنت متفق مع ذاتك ، فأنت واثق بنفسك وتظهر سلاماً داخلياً واضحاً ، كما أنك مفعماً بالحيوية والحماس ، ونتيجة لهدوئك الخارجي ، يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك.

ثقتك وسعادتك بالحياة تعني أن زملائك وأصدقائك يثقون بك ويطلبون منك النصح.

برج السرطان الاثنين 3 يوليو

عن حظك اليوم برج السرطان ، إنك مفعم بالحيوية ، والأنشطة الرياضية هي طريقة ممتازة لإرضاء هذه الرغبة في الحياة ، حيث أنك لائق بدنياً ، يمكنك أيضاً الاشتراك في تدريبات مستمرة ومكثفة للقوة.

استخدم هذه الطاقة في تحقيق أحلام قديمة خاصة بعملك ، سوف تجذب ثقتك في ذاتك الآخرين ، ولذلك ، لا داعي للقلق بخصوص الدعم الذي تحتاجه ، فالنجاح مضمون.

برج الأسد الاثنين 3 يوليو

حظك اليوم برج الأسد ، اليوم تستطيع إظهار معدنك ، ونظراً للجاذبية التي تتمتع بها ، فإنك مجهز للعمل من خلال فريق ، ماذا تنتظر أنت لا تعلم إلى متى يستمر ذلك ، من ناحية الصحة ، فإنك تشعر برضا تام وراحة.

سوف يؤثر التناغم بين جسدك وعقلك إيجابياً على من هم حولك ، وبالتالي ، المشروعات المشتركة مع الأصدقاء الجيدين هي ما وصفه الطبيب لحالتك.

برج العذراء الاثنين 3 يوليو

حظك اليوم برج العذراء ، يتبين حالياً أن جميع أشكال التعاون فعالة لأن أهدافك تتوافق وتتزامن مع أهداف من حولك ، اغتنم فرصة كونك مفعم بالصحة والحيوية وخلو ذهنك ، وقم في المرتبة الأولى بإنجاز الأعمال الخاصة بالفريق.

الآن أيضًا تجري المشاركات الخاصة بطريقة متناغمة وثمرة.

برج الميزان الاثنين 3 يوليو

اما عن حظك اليوم برج الميزان ، تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك ، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية ، تأن في تحديد المشاكل التي تمثل حقاً إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها.

في هذا الشأن ، إن إساءة تقدير الأشياء قد يؤدي بكل سهولة إلى مشاكل صحية.

برج العقرب الاثنين 3 يوليو

اما حظك اليوم برج العقرب ، كل ما أنت جزء منه ينتهي على أكمل وجه ولا أهمية للمشكلات التي تواجهها ، احرص في هذه الفترة على عدم استئناف الأمور منذ البداية. بالعكس ، تخلص مما يشغلك يومياً ولا يريحك منذ زمن.

تحرر من المضايقات أيضاً التي عكرت حياتك منذ زمن. قم بإنهاء جميع الأعمال المعلقة وتخلص من جميع الالتزامات القديمة التي لم تعد متعلقة بك ، افسح المجال استعداداً لفترات ستكون بها الأمور أقل سلاسة.

برج القوس الاثنين 3 يوليو

عن حظك اليوم برج القوس ، يـُتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة وتحفيزك على حلها أصعب من المعتاد ، فلا تيأس وأعثر على بدائل ، تساءل أيضاً إلى أي درجة ستأثر تلك المشاكل سلبياً عليك شخصياً ، من الأفضل الانتظار والسماح بأن تجد المشاكل طريقها إلى الحل بمفردها.

برج الجدي الاثنين 3 يوليو

حظك اليوم برج الجدي ، إصرارك اليوم واضح جداً ، ولكنه لن يكون مفيداً لك إذا تصرفت برعونة ، قد يتخلى عنك الحلفاء القيمون لأنك تصب غضبك من نفسك على الآخرين من حولك.

لا تتهور ، وخذ خطوة إلى الوراء وحاول استعادة هدوءك ، احترس لصحتك التي هي الآن أقل من المتوسط.

برج الدلو الاثنين 3 يوليو

اما عن حظك اليوم برج الدلو ، لقد وصلت إلى حائط سد في الوقت الحالي ، ويبدو أن لا شيء يحرز تقدماً وأنت على وشك الاستسلام ، اعتبر مثل هذه الأوقات اختباراً لقوة إرادتك ، وسوف يتضح لك قريباً أهمية المضي قدماً في خططك.

عندئذ ، سوف تجد الطاقة اللازمة للاستمرار بصرف النظر عن العقبات ، يجب أن تتخلى عنها فيما عدا ذلك وتبدأ مرة أخرى بمنظور مختلف.

برج الحوت الاثنين 3 يوليو

اما عن حظك اليوم برج الحوت ، العمل الآن في غاية السهولة بالنسبة لك ، ولذلك يمكنك تخصيص وقتك لمهام أكثر أهمية ، ولكن تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف ، العلاقات الأسرية متناغمة في الوقت الحالي ، ويرجع الفضل في هذا إليك أيضاً! الخلافات القديمة بينك وبين من تحب يجب مناقشتها الآن وسوف تتمكن من حلها بسهولة ، ولذلك سوف تكون سعيداً بنفسك.

لكن ، اتخذ الإجراءات الاحتياطية من الناحية الصحية للاستعداد لأوقات صعبة قادمة.

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