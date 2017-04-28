حظك اليوم 29-4-2017 أبراج اليوم 29 ابريل 2017 السبت التوقعات اليومية و الأبراج و الفلك اليوم السبت on April 28, 2017

حظك اليوم 29-4-2017 أبراج اليوم 29 ابريل 2017 السبت في الحب من التوقعات اليومية من توقعات الأبراج والفلك والغرب اليوم السبت.

ومن خلال موضوعنا في أبراج اليوم سوف نضع لكم التوقعات اليومية الفلكية من حظك اليوم في الأبراج الفلكية ليومنا هذا حظك 29 ابريل 2017.

حظك اليوم 29-4-2017 أبراج اليوم 29 ابريل 2017 السبت في الحب

حظك اليوم برج الحمل 29-4-2017

أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصي أو المهني. انتفع من هذا التناغم في تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح في الأوقات العصيبة التي تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك.

برج الثور

أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصي أو المهني. انتفع من هذا التناغم في تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح في الأوقات العصيبة التي تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك.

برج الجوزاء

أنت مفعم بالحيوية والشجاعة، ولن تجد ظروفًا أفضل لتنفيذ طموحاتك. لكن تقدم بحذر، لأنه يمكن أن تفقد التركيز بسهولة من خلال التفاصيل المعقدة التي قد تبدو شيقة للغاية. تأكد من الاقتراب من الأشياء بطريقة عاقلة وحساسة وركز في الجوانب الرئيسية ولن تضطر إلى انتظار النجاح كثيرًا.

برج السرطان

لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك. توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل. على أية حال، لا تيأس، ولكن استغل الفرص التي لا تزال معروضة. بدلاً من تنفيذ كل شيء بالقوة، واجه الأشياء بشيء من التواضع.

برج الأسد

أنت اليوم غير متفق مع ذاتك، وهذا واضح في عدم الرضا العميق وكذلك في التقلبات المزاجية التي تريد فرضها على الآخرين. يجب أن تتقبل الهزائم أيضُا في الوقت الحالي. انظر للأمر على أنه مساعدة للمستقبل وحاول استخراج بعض الإيجابيات من الموقف. اشغل نفسك بالأمور التي تسعدك، وإلا فلن تستطيع التخلص من الإحباط وسوف تعادي الآخرين.

برج العذراء

يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور. افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. توخ الحذر عند لوم الآخرين – فمن الممكن أن تكون قد ارتكبت أخطاءً أيضًا. إذا كنت متفتحًا تجاه الأشياء الجديدة، فسوف تتعلم المزيد عن نفسك.

برج الميزان

حتى لو جاء النجاح بطريقة طبيعية في العمل، يجب أن تستمر في الاحتفاظ بسلامك الداخلي وأسلوبك المتواضع. بهذه الطريقة، تستطيع الاحتفاظ بصداقات العمل. اسمح لأحبائك بالإحساس بدفء عاطفتك. أنت تفهم أن الخلافات القديمة لا تهم في الوقت الحالي، بل إنها لم تكن تهم على الإطلاق من قبل. دلِل نفسك وجسدك عن طريق أخذ فترات راحة كافية بحيث تستمر صحتك جيدة لفترة أطول.

برج العقرب

الأمر يزداد صعوبة في العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة من زملائك حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك تدريجيًا إلى أن يصبح مهامًا يمكن التعامل معها. تتسم حياتك الخاصة بعدد من النزاعات. لا تدع الأمر يصيبك بالإحباط، حتى وإن واجهت الأسوأ اليوم. انتظر قليلاً، لأن الحل يأتي من الداخل في بعض الأحيان. لا تقلل من أية أعراض جسدية قد تحس بها. ابحث عن السبب.

برج القوس

بما أنك شخص اجتماعي بحق، وبما أنك ربما قد تكون قد أهملت واحد أو اثنين من معارفك مؤخرًا، يجب عليك الآن إصلاح هذه العلاقات مرة أخرى ومعاودة التواصل. ترتفع فرص حل نزاع ما بين الأسرة أو الأصدقاء للأبد. سوف تمر بساعات لا تُنسى من التناغم والتضامن، وهذا قد يلطف الأوقات الصعبة.

برج الجدي

بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من أجل المساعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين، حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مساعدة. لكن حاول ألا تغفل عن أهدافك لأنك الآن تملك القوة اللازمة لتحقيقها.

برج الدلو

ستجني ثمار مواقفك الجادة والإيجابية مع الآخرين، مما يجلب لك دعم ومساندة من مصادر لم تتوقعها ولم تفكر فيها من قبل. اغتنم هذه الفرصة لإخبارهم بتوقعاتك وتطلعاتك الشخصية عن أهم القضايا التي تشغلك، حتى تتمكن من إحداث تغييرات جذرية إيجابية في حياتك وحياة الآخرين ممن حولك.

برج الحوت

الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًاً إلى النجاح.

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