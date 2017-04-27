حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ابراج اليوم الجمعة 28-4-2017 توقعات الابراج اليوم 28 ابريل 2017 on April 27, 2017

حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ابراج اليوم الجمعة 28-4-2017 توقعات الابراج اليوم 28 ابريل 2017 Abraj Today

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حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ابراج اليوم الجمعة 28/4/2017 توقعات الابراج اليوم 28 ابريل 2017 Abraj Today

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حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ابراج اليوم الجمعة 28/4/2017 توقعات الابراج اليوم 28 ابريل 2017 Abraj Today

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حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ابراج اليوم الجمعة 28/4/2017 توقعات الابراج اليوم 28 ابريل 2017 Abraj Today

حظك اليوم 28/4/2017 برج الثور

يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور. افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. توخ الحذر عند لوم الآخرين – فمن الممكن أن تكون قد ارتكبت أخطاءً أيضًا. إذا كنت متفتحًا تجاه الأشياء الجديدة، فسوف تتعلم

المزيد عن نفسك.

حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ابراج اليوم الجمعة 28/4/2017 توقعات الابراج اليوم 28 ابريل 2017 Abraj Today

حظك اليوم 28/4/2017 برج الجوزاء

يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك – في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة. اعد اكتشاف هدوئك وسوف تخرج من هذه المرحلة أقوى.

حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ابراج اليوم الجمعة 28/4/2017 توقعات الابراج اليوم 28 ابريل 2017 Abraj Today

حظك اليوم 28/4/2017 برج السرطان

تستطيع أخذ نفس عميق والاسترخاء، وقد حان الوقت لكي تفكر في نتائج المجهود الذي قمت به. استغل هذه المرحلة لتحسين حالتك الصحية. سوف تعطيك الفيتامينات والهواء النقي عقدًا جديدًا من الحياة والذي سيكون في غاية الأهمية. تستطيع التمتع بحياتك الخاصة أكثر وقضاء أوقات أكثر مع أصدقائك وعائلتك في حالة عدم وجود سوء تفاهم ونزاعات.

حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ابراج اليوم الجمعة 28/4/2017 توقعات الابراج اليوم 28 ابريل 2017 Abraj Today

حظك اليوم 28/4/2017 برج الاسد

سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط. ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شيء. سوف يساعك هذا على توفير طاقتك للأشياء الهامة بحق، خاصة في العمل. يجب أيضًا أن تفكر في صحتك، لأنه على المدى الطويل لن يعود عليك بالفائدة أن تستهلك كل قوتك في مدة زمنية قصيرة.

حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ابراج اليوم الجمعة 28/4/2017 توقعات الابراج اليوم 28 ابريل 2017 Abraj Today

حظك اليوم 28/4/2017 برج العذراء

اعتني بصحتك، فقد تشعر بالإرهاق والاضطراب اليوم، حيث هناك بشائر بمصاعب وشيكة الحدوث في الأفق. تعلم كيفية مواجهتها بالصبر والتركيز في تحقيق توازن داخلي وكبح رغبتك في إحراز تقدمًا مهما كلف الأمر. بدلاً من حرق تلك الطاقة ظاهريًا، استخدمها لتحقيق نوع من السلام الداخلي، فتكون هذه الفترة أقل إرهاقًا. قد تجد أن نتائج تلك الأمور مقبول وغير المتوقع لها.

حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ابراج اليوم الجمعة 28/4/2017 توقعات الابراج اليوم 28 ابريل 2017 Abraj Today

حظك اليوم 28/4/2017 برج الميزان

إن العراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة طويلة تظهر تدريجيًا وتتحول إلى واقع، وبات تفاديها مستحيلاً. واجه تلك التحديات في أسرع وقت، حتى وإن كانت المهمة صعبة. كلما تأخرت في ذلك، تراكمت العراقيل ووجب عليك مضاعفة المجهود لتجاوزها.

حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ابراج اليوم الجمعة 28/4/2017 توقعات الابراج اليوم 28 ابريل 2017 Abraj Today

حظك اليوم 28/4/2017 برج العقرب

هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار هامة، فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك الذاتية. لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدلاً من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك. قد تكتشف فرصة أو فرصتين لتحسين الأمور.

حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ابراج اليوم الجمعة 28/4/2017 توقعات الابراج اليوم 28 ابريل 2017 Abraj Today

حظك اليوم 28/4/2017 برج القوس

بسبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد. لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير في الموقف بتمعن. قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة. اذا لم يكن هذا هو الوضع، فتذكر إن مخطط الرحلة غايتك في حد ذاته.

حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ابراج اليوم الجمعة 28/4/2017 توقعات الابراج اليوم 28 ابريل 2017 Abraj Today

حظك اليوم 28/4/2017 برج الجدى

بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من أجل المساعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين، حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مساعدة لكن حاول ألا تغفل عن أهدافك لأنك الآن تملك القوة اللازمة لتحقيقها.

حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ابراج اليوم الجمعة 28/4/2017 توقعات الابراج اليوم 28 ابريل 2017 Abraj Today

حظك اليوم 28/4/2017 برج الدلو

بما أنك شخص اجتماعي بحق، وبما أنك ربما قد تكون قد أهملت واحد أو اثنين من معارفك مؤخرًا، يجب عليك الآن إصلاح هذه العلاقات مرة أخرى ومعاودة التواصل. ترتفع فرص حل نزاع ما بين الأسرة أو الأصدقاء للأبد. سوف تمر بساعات لا تُنسى من التناغم والتضامن، وهذا قد يلطف الأوقات الصعبة.

حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ابراج اليوم الجمعة 28/4/2017 توقعات الابراج اليوم 28 ابريل 2017 Abraj Today

حظك اليوم 28/4/2017 برج الحوت

الخطط التي قمت بوضعها منذ وقتٍ طويل أوشكت أن تتحقق، فلا تتباطأ بعد الآن وحتى وإن كانت لديك بعض الشكوك. سوف تحصل على مساعدة من جميع الجوانب، لكن يجب أيضًا أن تستجيب بانفتاح للنقد البنّاء – فالهدف الوحيد منه هو مساعدتك. لا تنس أيضًا أن تعمل شيئًا من أجل جسدك خلال هذه الفترات العصيبة اهتم بنظامك الغذائي وحقق التوازن من خلال مابريلة الرياضة، فهكذا فقط يمكنك تحمل التوتر الذي سوف تواجهه.

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بقدوم فترة اختبار هامة، فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك الذاتية. لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدلاً من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك. قد تكتشف فرصة أو فرصتين لتحسين الأمور.حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ابراج اليوم الجمعة 28/4/2017 توقعات الابراج اليوم 28 ابريل 2017 Abraj Todayحظك اليوم 28/4/2017 برج القوسبسبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد. لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير في الموقف بتمعن. قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة. اذا لم يكن هذا هو الوضع، فتذكر إن مخطط الرحلة غايتك في حد ذاته.حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ابراج اليوم الجمعة 28/4/2017 توقعات الابراج اليوم 28 ابريل 2017 Abraj Todayحظك اليوم 28/4/2017 برج الجدىبما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من أجل المساعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين، حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مساعدة لكن حاول ألا تغفل عن أهدافك لأنك الآن تملك القوة اللازمة لتحقيقها.حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ابراج اليوم الجمعة 28/4/2017 توقعات الابراج اليوم 28 ابريل 2017 Abraj Todayحظك اليوم 28/4/2017 برج الدلوبما أنك شخص اجتماعي بحق، وبما أنك ربما قد تكون قد أهملت واحد أو اثنين من معارفك مؤخرًا، يجب عليك الآن إصلاح هذه العلاقات مرة أخرى ومعاودة التواصل. ترتفع فرص حل نزاع ما بين الأسرة أو الأصدقاء للأبد. سوف تمر بساعات لا تُنسى من التناغم والتضامن، وهذا قد يلطف الأوقات الصعبة.حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ابراج اليوم الجمعة 28/4/2017 توقعات الابراج اليوم 28 ابريل 2017 Abraj Todayحظك اليوم 28/4/2017 برج الحوتالخطط التي قمت بوضعها منذ وقتٍ طويل أوشكت أن تتحقق، فلا تتباطأ بعد الآن وحتى وإن كانت لديك بعض الشكوك. سوف تحصل على مساعدة من جميع الجوانب، لكن يجب أيضًا أن تستجيب بانفتاح للنقد البنّاء – فالهدف الوحيد منه هو مساعدتك. لا تنس أيضًا أن تعمل شيئًا من أجل جسدك خلال هذه الفترات العصيبة اهتم بنظامك الغذائي وحقق التوازن من خلال مابريلة الرياضة، فهكذا فقط يمكنك تحمل التوتر الذي سوف تواجهه.حظك اليوم الجمعة 28/4/2017 ماغي فرح , 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