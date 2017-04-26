توقعات الأبراج اليوم الخميس 27-4-2017 حظك اليوم on April 26, 2017

توقعات الأبراج, اليوم الخميس الموافق 27-4-2017 وحظك اليوم لجميع أبراج اليوم الخميس 27/4/2017 وتوقعات خبراء الأبراج, اليوم كارمن شماس حيث أن نحرص, على تقديم الأبراج بشكل يومى خصوصا أن عالم الفلك كل يوم هناك الجديد فى حيث أن, اليوم الخميس الموافق السادس والعشرون من أبريل, سينتقل القمر من برج الحمل النارى إلى برج الثور الترابى.

توقعات برج الحمل اليوم الخميس 27-4-2017

تأثيرات النيو مون, اليوم التى يتواجد فى برج الثور و هو البيت الثانى لك ومعنى النيو مون هو شيء جديد يحدث وشيء جديد, لبرج الحمل فى بيت المصارى, وبيت الأمتحانات وفى بيت التواصل مع الأخرين حتى تقيم الأخرين أو الأخرين يقومون بتقيمك وقد يكون عندك أمتحان, اليوم ياعزيزى أو علاقة تشعر منها, الإزعاج وقد تجعل تشعر بعدم أهمية نفسك هذة فترة تقيم لمولود برج الحمل يمكن مولود برج الحمل يعانى, من الناحية المهنية أو يقوم بالعمل, على مسائلة مالية أو شخص لايعطيك التى تريدة أو يأتى فى بالك الدخول فى استثمارات و بعض المشاريع وبعض المعاملات, المالية وفى بعض مواليد برج الحمل, قد يحصلون على تكريم أو يسمعون خبر سار هذة تأثيرات السوبر مون.

الأكثر حظا لمواليد برج الحمل اليوم الخميس : مواليد 6,7 نسيان / أبريل.

الاقل حظا لمواليد برج الحمل اليوم الخميس : مواليد 15,16 نسيان / أبريل وذلك بسبب تأثيرات كوكب أورانوس.

توقعات برج الثور اليوم الخميس 27-4-2017

يدخل اليوم ياعزيزى, مولود برج الثور السوبر مون إلى برجك لذلك عليك الأحتفال بهذا الحدث حيث سيكون هناك صفحة جديدة, وستقوم باتخاذ بعض القرارات وأنت, التى تقرر وتأخذ القرارات فى الكثير من المواقف اليوم وأنت التى ترفض كل ما لاتريدة مولود, برج الثور اليوم أنت من أقوى الأبراج بسبب السوبر مون, كل القوة الكونية متواجدة اليوم عند مولود برج الثور يمكن أن تكتشف حقيقة أو تصل إلى قناعة مولود برج الثور, أنت اليوم شخص كتير قوى, وسيكون لديك الثقة العالية فى نفسك وعليك أن تكون لديك الجرأة فالحظوظ تدعمك وبقوة وعليك بالتحرك, اليوم ياعزيزى لاداعى للكسل كما قلت, لك الحظوظ تدعمك وبقوة وحاول أن تحسن حياتك والكون سيقلب لك الأوراق حتى ستلاحظ, فى أيام قليل أنك دخلت فى مرحلة جديدة, قد تسمع أخبار سعيدة اليوم.

الأكثر حظا لمواليد برج الثور اليوم الخميس : مواليد 10,11 أيار / مايو بسبب دعم كوكب بلوتو.

توقعات برج الجوزاء اليوم الخميس 27-4-2017

مولود برج الجوزاء السوبر مون, المتواجد فى برج الثور متواجد لك فى بيت الثانى عشر البيت التى تشعر بحب الجلوس, لوحدك ولاتريد أن تقابل أحد هناك أسرار وخبايا قديمة, تفكر فيها اليوم أنت تدعو اليوم للتفكير فيها مرة أخرى وبتحاول التخلص منها مولود برج الجوزاء, لاداعى للقلق من هذا النيو مون لانى هى فقط, مواجهة مع نفسك لكن عليك مواجهة نفسك بكل هدوء وبكل موضوعية هو يوم غير مناسب حتى تأخذ قرارات, فقط عليك مراجعة الأمور اليوم هو يوم فارغ, من الطاقة للأعمال المهمة وعليك الأنتباة من المحتلون وعليك أيضا الأنتباة لصحتك وعليك الأنتباة, أيضا من خيبات الأمل خصوصا, أن اليوم الخميس هو من أضعف أيام الشهر.

الأقل حظا لمواليد برج الجوزاء اليوم الخميس : مواليد 23,24,25,26,27,28 أيار / مايو وذلك بسبب كوكب المريخ التى يجلب لكم الطاقة العدوانية

توقعات برج السرطان اليوم الخميس 27-4-2017

اليوم النيو مون هذة الصفحة الجديدة, فى حياتك هى فى بيت الدعم والتأيد بالنسبة لك أنت مولود برج السرطان حيث أن هناك جهات, تساعدك أو أصحاب يقومون, بدعمك وتأيدك فى بعض القرارات والمواقف اليوم أن هناك شيء حلو كتير لمولود برج السرطان وقد تتعرف, على بعض الأشخاص التى يقدمون, لك الدعم فى المستقبل القريب والمستقبل البعيد فترة كتير حلوة عليك التعاون مع الأخرين وهى فترة من أفضل, مايكون وبالتالى لاداعى للكسل, اليوم ياصديقى برج السرطان حاول العمل على جميع الأمور الصعبة.

الأقل حظا لمواليد برج السرطان اليوم الخميس : مواليد 7,8,9 تموز / يوليو.

توقعات برج الأسد اليوم الخميس 27-4-2017

اليوم النيو مون, هو يخلق لك فى البيت العاشر بالنسبة لك مولود برج الأسد و هذا البيت التى تصل فى إلى قمة الشهرة, أنت تحت الأضواء بشكل كتير كبير اذا أنت محضر, حالك قد تتخرج من الجامعة أو المدرسة أو لديك موعود أو لقاء ويمكن أن تطلب ترقية أو تحصل على ترقية, ولكن هذة أيضا فترة دقيقة ولاتحمل, الخطأ وعليك أنت تكون جاهز ويمكن أن تضطر للذهب إلى موعود وقد تضطر إلى تقديم بحث وأبحاث, وتثبيت حضور بعض مواليد برج الأسد ينتقلون, إلى فترة أفضل وبعض مواليد برج الأسد قد يعانوا من ضغط من أحد الوالدين وبعض مواليد برج الأسد قد يصلون, إلى القمة الشهرة ولكن اليوم هناك مزاجية, وطباع صعبة مولود برج الأسد عليك الأنتباة أنت شخص ليس من السهل الحديث معك والتفاوض, معك والتفاهم معك.

الأكثر حظا لمواليد برج الأسد اليوم الخميس : مواليد 8,9,10,18,19,20,21 أب / أغسطس.

توقعات برج العذراء اليوم الخميس 27-4-2017

حلو كتير عليك هذا النيو مون, عليك ياعزيرى برج العذراء لانى هذا النيو مون يقع فى بيت إيجابى وبيت صديق لك فى البيت, التاسع بالنسبة لك التى هو بيت الأحلام والطموحات, والأمور الجديد والتجارب الجديدة مولود برج العذارء أنت شخص محظوظ جدا جدا اليوم, وفلكيا هو من أفضل أيام الأسبوع بالنسبة, لك مولود برج العذراء والشهر لذلك لاتخاف من شيء عليك أن تكون شيء لديك الجرأة ولديك طموحات وأفكار, أكثر من رائعة عليك العمل على أفكارك, وقدم أمتحاناتك وقدم جميع أعمالك فى هذا اليوم ما تخاف من شيء بالعكس تماما أنت على الطريق الصحيح, هذا النيو مون السوبر مون, هو ولادة شيء ما وأنت تخلق صفحة جديدة لك وبتركب مسار جديد وأسلوب جديد وتحصل على ماتريد, وأطلب وأتمنى ما تخاف وأحلم كما تريد ولكن, عليك العمل على تلك الأحلام وبقوة حتى تحقق ماتريد لان اليوم الخميس من أجمل الشهر.

الأكثر حظا لمواليد برج السرطان اليوم الخميس : مواليد 12,13 أيلول/ سبتمبر.

توقعات برج الميزان اليوم الخميس 27-4-2017

مولود برج الميزان هذا السوبر مون, اليوم متواجد لك فى البيت الثامن معنى لذلك أن هناك ولادة لملف لمسائلة تشتغل عليها قد يكون, موضوع إرث وقد يكون موضوع بوليس, التأمين ويمكن أن تكون قضية قانونية أو صحية ويمكن أن تكون معاملة إدارية ومصاريفية فى شيء يشغلك, مولود برج الميزان هذة الأمور تحتاج, إلى الدقة وتحتاج إلى أشخاص لديهم علم بهذة المسائل ولاداعى للفلسفة اليوم وعليك طلب المساعدة, والدقة مطلوبة جدا اليوم ومن, ناحية يبدو أن هناك منظومة جديدة تقوم بالعمل عليها مولود برج الميزان تقرب المسافة بينك وبين الأخرين وتقرب من الأخرين, وتبحث عن مجال, للمصالحة وتقريب وجهة النظر حتى تصل إلى الناس وتربح وتحاول التنازل للوصول إلى حل وسط وأعتبر هذا شيء فى قمة النجاح, بالنسبة لك وعليك العمل على هذة النقطة.

الأكثر حظا لمواليد برج الميزان اليوم الخميس : مواليد 8,9,10 أكتوبر/ تشرين الأولى.

توقعات برج العقرب اليوم الخميس 27-4-2017

تمر, بفترة صعبة ياعزيزرى مولود برج العقرب وتصل إلى قمة الصعبة اليوم الخميس لانى القمر والشمس فى موقع معاكس لك وبالتالى ما هو, معنى ذلك حيث يبدو, أن هناك مؤامرة كونية ضدك ولكنها ليس ضدك أذا كنت تعرف تلعبها وأنت شخص ذكى ياعزيزى ولكن كيف تعرف, تلعبها عليك أن تكون أعصابك, اليوم هادئة ولاداعى للعصبية على الأطلاق وتجعل الأمور تسير بالهدوء وتعلم أن هناك بعض الأشخاص ضدك لذلك لاداعى, أن تأزم الموقف وعليك, أن تكون شخص دبلوماسى اليوم مولود برج العقرب لديك طاقة هائلة هائلة هائلة وقد تدخل فى علاقة جديدة سواء مهنية أو إجتماعية, أو عاطفى, أنت لاتفقدك للطاقة اليوم ولكن هذة الطاقة قد تجعلك عصبى على بعض الأشخاص ولكن أقول لك لاداعى للعصبية اليوم على الأطلاق, حتى لاتخسر, أحد والمجاملة الأخرين اليوم مطلوب جدا على الرغم أن شخص لاتحب المجاملة وتشجع الجميع لاداعى أن تخلق عداوى مع أحد بالعكس, تماما حاول, أن تخلق فرصة للإرتباط سواء المهنى أو الإجتماعى ومساعدة الأخرين وقد أحد يستفزك, لكن لاتقع فى هذ الفخ.

الأقل حظا لمواليد برج الميزان اليوم الخميس : مواليد أكتوبر/ تشرين الأولى و 1,2,3 نوفمبر.

توقعات برج القوس اليوم الخميس 27-4-2017

يقع السوبر مون, فى البيت السادس لك ياعزيزى وهذا هو بيت الصحة وبيت العمل الروتينى ضرورى أن يكون هناك صفحة جديدة, وأسلوب جديد مع تعاملك مع الحياة الروتينية, حان الوقت للتغير علينا أن ندخل شيء جديد على النظام اليومى وعلينا العمل على فاعلة أكثر وعليك الأنتباة, لصحتك وعلينا قراء شيء مفيد, أو التعلم لغة جديد أهم شيء هو الأستفاد من نهارك ياعزيرى بالتعلم شيء جديد حان الوقت للتعليم وحان, الوقت حتى تشتغل على أمور بتفيدك, صحيا وعقليا وجسديا رجيم جديد أو دايت جديد وأسلوب جديد روتين مختلف بفيدك عليك الأنتباة للصحة, هذا هو أهم شيء واضح جدا, أن فى مسائلة مهنية جديدة أو تقوم بعمل إضافى على الهامش أو تنطلق فى عملك إلى مرحلة أفضل أو يمكن, أمور صحية لديكم تطور.

الأكثر حظا لمواليد برج القوس اليوم الخميس : مواليد 17,18 ديسمبر.

الأقل حظا لمواليد برج القوس اليوم الخميس : مواليد 19,20 ديسمبر عليك الحذر خصوصا أن كوكب زحل متواجد لديكم.

توقعات برج الجدى اليوم الخميس 27-4-2017

بالنسبة لك ياعزيرى مولود برج الجدى, النيو مون يقع فى بيتك الخامس وهذا هو بيت الأولاد قد يكون هناك أولاد لديكم, ولكن هذة فترة خلق وإبداع وعلم أشياء جديدة وأمور جديدة, وأفكار جديدة وهوايات ومشاريع جديدة ومعرفة وسائل للتسيلة جديدة والتعارف, على بعض الأشخاص الجدد وتنجح فى شغلكم, وفى عملك وتتقدم وبقوة هذا يوم من أفضل أيام الشهر شيء جديد يحدث لديكم حب أو مصالحة أو صداقة, وسلية تسلية جديدة أو صداقة, جديدة هناك العديد من الأمور الرائعة تحدث لكم اليوم البيت الخامس هو بيت التمنيات والحب وبيت النجاح, والتقدم هو بيت كتير إيجابى وكتير حلو.

الأكثر حظا لمواليد برج القوس اليوم الخميس : مواليد ديسمبر.

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توقعات برج الدلو اليوم الخميس 27-4-2017

مولود برج الدلو, هذا القمر الجديد يخلق فى عقر دارك وفى بيتك وفى منزلك ويخلق فى داخلك ويخلق شيء جديد لديك مواليد برج الدلو, يمكن أن يأتى, فى بالك شراء بيت أو يضبط الغرفة الخاصة بك أو البيت الخاص بك أو حياتك الخاصة الشخصية أو مسائلة, مع أهل و الأخوة أو مع شريك حياتك أو أولادك, قد تكون مسائلة إيجابية أو غير إيجابية فى شيء يخلق فى هذا المنطقة وهى فى البيت أو عقر دارك فى مسائلة, عليك أن تقوم بمواجهتها, ليس بالضرورى أن تكون مسائلة سلبية قد تكون إيجابية ولكن أيضا هناك اليوم حالة من المزاجية لذلك لاداعى للعصبية, اليوم وحاول أن تكون شخص دبلوماسى.

الأكثر حظا لمواليد برج الدلو اليوم الخميس : 4,5,6, شباط / فبراير.

توقعات برج الحوت اليوم الخميس 27-4-2017

بالنسبة لك, مولود برج الحوت هذا القمر الجديد السوبر مون التى يتواجد فى برج الثور اليوم الأربعاء هو هو بيت الأخوة بالنسبة, لك والطاقات الفكرية والجسدية التى لديك أنت أنسان, قوى جدا اليوم وتأثيرات السوبر مون ستكمل معك ياعزيزى برج الحوت لمدة شهر وسيكون لديك, أفكار وقدرة على التعبير بشكل رائع والقدرة, على التحرك أفكار سريع وكثيرة التى تأتى على بالك أنت شخص اليوم محترف ومبدع فى عملك وتقوم بدمج, عملك مع شيء من الأبداع, واذا كان عملك ليس مرتبط بالإبداع سيدخل شيء جديد إلى عملك مولود برج الحوت القمر الجديد يخلق, لك فرصة عمل جديدة ويخلق لك, فرصة عمل جديدة ويخلق لك فرصة التنقل والتواصل مع الأخرين بشكل رائع وقد يكون شيء بسيط من التواصل, مثل موبايل جديد أو كمبيوتر جديد, أو سيارة جديدة أو رحلة جديدة تقوم بها للمرة الأولى فى حياتك ويحدث تعارف مع بعض الأشخاص ويخلق لكم, فرصة جديدة ومجال جديد وقد تسمع أخبار, رائعة اليوم وهناك حركة كثيرة وزيارات كثيرة حيث أن اليوم الخميس من أجمل أيام برج الحوت حتى تبدع, بالكلام وبحل المسائل للأخرين.

الأكثر حظا لمواليد برج الدلو اليوم الخميس : 18,19 أزيار / مارس.

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