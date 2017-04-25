حظك اليوم الاربعاء 26 ابريل 2017,توقعات ابراج اليوم الاربعاء 26-4-2017 on April 25, 2017



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حظك اليوم 26-4-2017 برج الثور

قد تستقبل ضيوفاً وأقارب فى منزلك هذا المساء فقم بواجب الضيافة بوجهٍ مُبتسم ولو كانن أحدهم ثقيلاً عليك .

حظك اليوم 26-4-2017 برج الجوزاء

لا تقم باستلام أعمال جديدة قبل أن تنهى ما بيدك بكفاءة و إتقان ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان .

حظك اليوم 26-4-2017 برج السرطان

قم بتوضيح مايُزعجك من زميلك بالعمل أو زوجتك/زوجك بالمنزل بهدوء ووضوح وأسلوب لطيف ،، بدلاً عن غضب وألفاظ لاتُنسى بسهولة .

حظك اليوم 26-4-2017 برج الاسد

التحكم فى كل صغيرة وكبيرة بالمنزل أوالعمل قد يؤدى لنتائج عكسية ، الكل يحتاج لمساحتهه الخاصّة لتنفس الهواء المُنعش ولست أنت فقط .

حظك اليوم 26-4-2017 برج العذراء

العاطفة قد تشوش على عقلك ، هذا يعنى أن تقوم بتصفية خلافاتك مع الحبيبة ولو هاتفيّاً قبلل إنغماسك فى العمل وتعثّرك فى أخطاء تتعلق بعملك .



التعليقات

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