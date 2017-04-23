حظك اليوم الاثنين توقعات الابراج ليوم 24-04-2017 برجك اليوم الاثنين on April 23, 2017

توقعات الابراج ليوم 24-04-2017 برجك اليوم الاثنين

حظك اليوم الاثنين توقعات الابراج ليوم 24-04-2017 برجك اليوم الاثنين

توقعات الابراج حظك اليوم 7:54 م برجك-اليوم

حظك اليوم الاثنين توقعات الابراج ليوم 24-04-2017 برجك اليوم الاثنين

حظك اليوم الاثنين توقعات الابراج ليوم 24-04-2017 برجك اليوم الاثنين

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم 24-04-2017 برجك اليوم الاثنين من موقعكم حظك اليوم – توقعات الابراج

:برج الحمل

مهنياً: تبدأ اليوم العمل بأجواء هادئة وجديدة وتحاول أن تنسجم معها لكي تتوصل إلى تحقيق النتائج المسطرة لتحقيقها رقم حظك لهذا اليوم يا برج الحمل هو 2

عاطفياً: لا تكن أنانياً في تصرفاتك مع الشريك، بل ابحث عن التواضع وتشارك آراءك معه ولا تهمله

صحياً: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من التعرض للبدانة أو بعض المشكلات الصحية الطارئة

برج الثور:

مهنياً: نجاح مهم تحدّد على أثره خطوات المرحلة المقبلة في العمل، وهذا يؤمن لك تحقيق مستقبل أفضل كما تتمني رقم حظك لهذا اليوم يا برج الثور هو 5

عاطفياً: تشعر بالسعادة لمصارحتك الحبيب بحقيقة مشاعرك، فيسعد هو بدوره وتسود العلاقة أجواء الحب الحقيقي

صحياً: استعن بخبرة أحد الأصدقاء ممن اتبع حمية غذائية ناجحة وطبقها على نفسك

برج الجوزاء:

مهنياً: اذا واصلت ما انت عليه ستصل إلى مرحلة تجد نفسك وحيداً وغير مرغوب بك، عندها لن يكون سهلاً عليك إعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً رقم حظك لهذا اليوم يا برج الجوزاء هو 8

عاطفياً: إحرص على سمعة الحبيب ولا تورّطه في أمور لا تليق به،فهذا أمر غير لائق بك أيضاً

صحياً: إيلاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا ينسيك الاهتمام بالوضع الصحي أيضاً

برج السرطان:

مهنياً: أفكارك مشوّشة خلال هذا اليوم ولا تعرف كيف تتخذ القرارات المناسبة، لكنك لن تقدم على العشوائي منها رقم حظك لهذا اليوم يا برج السرطان هو 3

عاطفياً: تتراجع جميع الضغوط وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية لتعيش فترة عسلٍ مع الحبيب ملؤُها العاطفة والسعادة

صحياً: العناية بالصحة تحتل الأهمية الكبرى في شؤونك ومشاغلك، وهذا ما يحسدك عليه الآخرون

برج الاسد:

: يبدو الارتباك واضحاً في تصرفاتك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافك المهنية واكثر تركيز على مشارعك المستقبلية رقم حظك لهذا اليوم يا برج الاسد هو 6

عاطفياً: قد تتوصّل إلى عملية تقارب ومصالحة مع الشريك، حتى لو تحمّلت بعض الملامة والانتقاد والملاحظات

صحياً: بعض الاضطرابات المعوية قد يكون ناتجاً من مأكولات تحتوي على مكونات تسبب الإزعاج

برج العذراء:

مهنياً: تتمتع بالتفاؤل وتتميز عن سواك بحماستك وثقتك بنفسك ما يساعدك على النجاح على الصعيد المهني رقم حظك لهذا اليوم يا برج العذراء هو 9

عاطفياً: تبدأ علاقة جديدة مع علمك المسبق أنها عابرةوقد لا تؤدي إلى ارتباط جدي، لكن لا بأس من المحاولة

صحياً: الحماسة هي من أكثر الصفات التي تتمتع بها، لكن بعض الأمور تتطلب أحياناً معالجات هادئة

:برج الميزان

مهنياً: ما تعانيه هذا اليوم هو مجرّد تراكمات قديمة لن تقدّم أو تؤخّر، وتجاوز ذلك ليس إلا مسألة وقت فحاول الصبر قليلا رقم حظك لهذا اليوم يا برج الميزان هو 1

عاطفياً: لا تدع تصرفات الحبيب تستفزك، بل حاول أن تواجهه بما تشعر تجاهه وحاول استعابه وليس الخصام يا عزيزي

صحياً: غالباً ما تعاكسك الظروف فتشعر بالخيبة واليأس، ما ينعكس سلباً على وضعك النفسي

برج العقرب:

مهنياً: لا تورّط نفسك في مآزق وتجنّب الصراعات ولا تقدم على عملية شراء من دون موافقة الشريك في العمل رقم حظك لهذا اليوم يا برج العقرب هو 4

عاطفياً: تشع بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة مع الشريك هذا اليوم

صحياً: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر



برج القوس:

مهنياً: حذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو إحدى السلطات القوية والفاعلة، لا تلعب بالنار وكُن متحفّظاً جدّا رقم حظك لهذا اليوم يا برج القوس هو 7

عاطفياً: الواقعية هي أكثر الأسلحة قوة لمواجهة الشريك ومصارحته، وهي تساعدك على إعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية

صحياً: حاول أن تزرع في داخلك الجهد الضروري لممارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط ينفعك صحياً

برج الجدي

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم عملاً أو عرضاً أو مشكلة في مجال مهنتك يجب أن تتفهم معطياتها لتستطيع الوصول الى حل لها دون مشاكل رقم حظك لهذا اليوم يا برج الجدي هو 9

عاطفياً: لا تتردّد في طرح وجهة نظرك على الشريك وخصوصاً إذا كنت ترى الأمور متجهة نحو الأسوأ

صحياً: قد تسمع بخبر يخصّ وضعاً صحياً لأحد أفراد العائلة، فيطغى عليك القلق والهم

برج الدلو:

مهنياً: تنفتح أمامك مجالات واسعة ومهمة وفرص ممتازة وإشراق وانفتاح، فكّر اليوم في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام الآتية رقم حظك لهذا اليوم يا برج الدلو هو 3

عاطفياً: تبحث عن حبيب قديم فارقك، أو تحنّ إلى قصّة ماضية اعتقدت أنك تخطيتها، أو تنظم لقاء خاصاً وسرياً مع من يهتف له قلبك

صحياً: تتنفس الصعداء بعدما أظهرت الفحوص الطبية خلوّ جسمك من أي مرض

برج الحوت:

مهنياً: تواجه نزاعاً مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهني، ذلك قد تكون له مضاعفات متعددة ومتنوعة، فكن حذراً رقم حظك لهذا اليوم يا برج الحوت هو 6

عاطفياً:يستجد أمر عاطفي دقيق جداً يتطلب منك التروّي وعدم التسرع في اتخاذ القرار بالانفصال أو الرحيل

صحياً: وضعك الصحي الممتاز هو نتيجة الانتباه وممارسة الرياضة يومياً وبانتظام

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