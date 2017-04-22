توقعات الأبراج اليوم السبت 22-4-2017 حظك اليوم on April 22, 2017

توقعات الأبراج اليوم السبت 22-4-2017 حظك اليوم

سنقدم لكم توقعات الأبراج, اليوم السبت الموافق 22-4-2017 وحظك اليوم لجميع أبراج اليوم السبت 22/4/2017 وتوقعات خبراء الأبراج, اليوم كارمن شماس حيث أن نحرص, على تقديم الأبراج بشكل يومى خصوصا أن عالم الفلك كل يوم هناك الجديد فى حيث أن, اليوم السبت الموافق الواحد والعشرون من أبريل, سينتقل القمر من برج الدلو إلى برج الحوت.

توقعات برج الحمل اليوم السبت 22-4-2017

تعيش يوم سيئ ياعزيزى برج الحمل, قد يخذلك أحد الأشخاص لذلك تشعر بالصدم أو ألغاء بعض الأمور مثل حجز مطعم أو, حجز سفر أو الغاء مسائل ما اليوم وهناك, التباسات وفوضى وحزن ياعزيزى.

توقعات برج الثور اليوم السبت 22-4-2017

يوم لطيف واذا كان لديك مناسبة مثل أعياد, ميلاد أو ما شابة يمكن إقامتها اليوم ويمكنك أيضا زيارة الأهل و الأقارب اليوم, ويمكنك أيضا اليوم التعارف على أصدقاء, جدد حتى تنفتح على الحياة وأيضا قراءة الكتب اليوم سيكون أمر مناسب ورائع بالنسبة لك.

توقعات برج الجوزاء اليوم السبت 22-4-2017

الضغوط قوية عليك ياعزيزى برج الجوزاء, اليوم وهناك أحتمال أن يكون هناك تراجع فى السمعة أو تراجع فى الحظوظ تراجع, فى الأرباح هناك تعب وهناك ضغوط قد تكون من الأهل أو الأحبة.

توقعات برج السرطان اليوم السبت 22-4-2017

تعيش يوم لطيف ياعزيزى برج السرطان, لديك حظوظ قوية من الفلك والحظ حيث أن الحظوظ تدعمك وبقوة ياعزيزى برج السرطان, لذلك عليك أن تكون قوى ولدية الجرأة, ويمكنك قلب الأمور رأساً على عقب لصاحلك.

توقعات برج الأسد اليوم السبت 22-4-2017

عليك ياعزيزى مولود برج الأسد, اليوم تصحيح أخطاء التى قمت بها خلال الأيام الأخيرة وقد تدخل فى بعض المعاملات القانونية, أو إستشفائية ومالية لذلك لاداعى للتسرع وعليك طلب المساعدة.

توقعات برج العذارء اليوم السبت 22-4-2017

يملك مولود برج العذراء, طاقة كبيرة للغاية اليوم الجو العام مشرق ولكن على السيطرة على أعصابك ولاداعى, للعصبية حتى لاتدخل فى مشاكل ياعزيزى خصوصا, أن تملك حظوظ كبيرة اليوم لكن لاداعى للدخول فى مناقشات حادة.

توقعات برج الميزان اليوم السبت 22-4-2017

يعود اليوم السبت, مولود برج الميزان إلى العمل الروتينى تتزامن الكثير من الأمور الهامة هذا اليوم وهناك بعض المسائل, الصحية و المعاملات الإستشفائية أو حتى القانونية والمالية, كل هذة الأمور أنت بحاجة إلى العمل عليها والأهتمام بها اليوم ولكن برغم, من كل هذا الجو كوكب المشترى يتنقل فى برجك.

توقعات برج العقرب اليوم السبت 22-4-2017

اليوم السبت هناك أحتمال, أن يكون هناك إعادة نظر فى بعض الأمور وتقريب المسافة مع بعض الأحبة, إلى فرحة ويمكنك اليوم تقدم الأعتذار اذا أخطأت فى حق أحد, ولكن لاأضمن هذا الشيء ولكن حظ واحتمالات إيجابية.

توقعات برج القوس اليوم السبت 22-4-2017

تشعر اليوم بالتعب الجسدى, والصحى والفكرى ياعزيزى مولود برج القوس لذلك عليك الحذر قد تدخل فى مسائل عائلية, متعبة قد تكون صحية وقد تكون متعلقة بأحد, الوالدين أو أحد الأحباء وهناك ضغوط متنوعة تجعل مولود برج القوس يشعر بالتعب وحزين.

توقعات برج الجدى اليوم السبت 22-4-2017

مولود برج الجدى أنت, اليوم شخص لاتقاوم لا أحد لدية القدرة على الوقوف أمامك وتملك الطاقة الجسدية والفكرية الهائلة, التى تجعل مولود برج الجدى مقنع بكل كلماتة, وبكل تصرفاتة وناجح جدا ومتقدم جدا ولدية القدرة على منافسة الأقوياء.

توقعات برج الدلو اليوم السبت 22-4-2017

عليك الانتباه, اليوم من المصاريف المالية و الصحية أو أعطال منزلية ولذلك عليك الحذر, ياعزيزى مولود برج الدلو اليوم.

توقعات برج الحوت اليوم السبت 22-4-2017

اليوم السبت هو أفضل, أيام الأسبوع والشهر أيضا على الأطلاق وذلك بسبب تواجد القمر فى برجك ياعزيزى برج الحوت والشمس تدعمك, من بيت التواصل أفضل فترة لدخول فى مفاوضات, أو الكتابة أو التواصل مع الأخرين وقد تسمع أخبار تجعلك تشعر بالفرح.

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