برجك الاحد 23/4/2017 حظك اليوم جاكلين عقيقي , برجك الاحد 23-4-2017 حظك اليوم ماغي فرح on April 22, 2017

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برج الحمل اليوم 2017/4/23

برج الحمل تنتصر على العقبات وتسير معظم المسائل بشكل تصاعدي وسريع نحو القمة/ تفرح لجواب او نتيجة او انطلاقة جديدة/ اطو صفحة الماضي تتحمس لاتخاذ قرار

برج الثور اليوم 2017/4/23

برج الثور تبدأ ببعض الانشغالات او الواجبات الضاغطة/ قلق او مصروف شخصي ملح/ لا تسمح للأمور بالتأزم

برج الجوزاء اليوم 2017/4/23

برج الجوزاء تحمل هذه الفترة لقاء او امتحانا او طلة اعلامية استشر اهل ا لاختصاص/ استعن بالزملاء والتحالفات وقم باتصالات او بزيارات ضرورية

برج السرطان 2017/4/23

برج السرطان قد لا ترتاح بسبب كثافة الاعمال فأبكر الى عملك ولا تعرض نفسك للإرهاق

الأسد اليوم 23 ابريل 2017

برج الأسد تقوي المعنويات وتستعيد كامل حماستك الحظ بجانبك هذه الفترة

برج العذراء اليوم 2017/4/23

برج العذراء قد تظهر مسألة طارئة وتضطر لمعالجتها لا تجازف على الإطلاق خلال هذه الفترة لأنها سلبية وتحمل حزنا او خسارة او تأخيرا انها من اسوأ ايام الشهر

برج الميزان اليوم 2017/4/23

برج الميزان سارع الى التحالف ولا تبق وحيدا انت بحاجة الى الترفيه عن النفس فترة ممتازة لتعزيز شعبيتك وتحالفاتك/ وسع دائرة تحركاتك وكرر المحاولات



التعليقات

برج العقرب اليوم 2017/4/23برج العقرب من الضروري ان تحمي موقعك وان تتجنب كل ارتجال وتصرف عشوائي باستطاعتك التفوق واحراز انتصار كبير شرط تحكيم عقلك واستغلال قدرتكالقوس اليوم 23 ابريل 2017برج القوس تميل الى التفاوض والمساومة وتنشط الرحلات والاتصالاتبرج الجدي اليوم 2017/4/23برج الجدي تعرف فترة من الحلول المقبولة لكن يتوجب عليك الاصغاء الى الآخرين حاول تلطيف الاجواء واستعادة ثقة الآخرين/ اطلع على الاوراق والملفات شخصيابرج الدلو اليوم 2017/4/23برج الدلو لا تخاطر باستقرارك وسمعتك تتمتع بطاقة كبيرة والتي يجب ضبطها ضمن اطار سليم/برج الحوت اليوم 2017/4/23برج الحوت لا تسمح للواجبات بالتراكم كن اكثر تنظيما ولا تلته عن الأولويات فترة ارهاق اعباء اضافية قد ترهقك وتسبب لك القلقحظك اليوم الاحد 23-­4-­2017 حظك اليوم الاحد توقعات الابراج اليوم الاحد الأبراج اليومية 2017/برجك الاحد 23.4.2017 حظك اليوم كارمن شماس , برجك الاحد 23/4/2017 حظك اليوم جاكلين عقيقي , برجك الاحد 23-4-2017 حظك اليوم ماغي فرح .#ابراج_اليوم #الاحد #23-4-2017 Abraj_Today# يتم بناء #توقعات_الابراج على دراسة حركات #النجوم وتكون هذه الدراسه فى اوقات خاصه معينه لمعرفة حالة كل برج بالنجم الخاص به ومنها معرفة اشياء وخطوط عريضه فى حياتك حيث يعتمد على شكل التحرك التى تربط النجم #بالبرج وهل يوجد بينهما توافق ام يوجد عوائق تمنع التحرك معا ومن هه التحركات تجد التوافق او عدم التوافق ونجد انه يوجد بعض الاختلافت بين اشخاص مشتركون فى نفس البرج وهذا امر طبيعى حيث ان كل الاشخاص يختلفون فى الصفات والطباع ولايوجد تطابق تام بين الاشخاص لان الصفات والميول #والمواهب تختلف من فرد لاخر / الى كل من يسعى لمتابعة ومعرفة الابراج Abraj_Alyawm# رجاءا تذكروا ان الابراج ماهى الا علم يتوقع حدوث اشياء من عدمه مثل التنبؤ بحالة الطقس او الزلازل او البراكين هو ليس معرفه بالغيب بل هى دراسات ونبنى عليها استنتاجات لذلك كن على يقين تام ان الغيب لايعلمه غير الله واجعل قراءة هذه الابراج نوع من التسليه والفضول وابعدها عن التصديق لان كذب المنجمون ولو صدقوا / #توقعات #حظك و #ابراج_اليوم #الاحد #23/4/2017 , #الابراج_الصينية #اليوم_الاحد 23-4-2017 , #توقعات_الابراج #الفلكية و #التوقعات_اليوم 23 * 2017 , برج الحمل اليوم الاحد23/4/2017 حظك اليوم abraj Today# 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