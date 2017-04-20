حظك اليوم الخميس 20 ابريل 2017 توقعات ابراج اليوم 20-4-2017 on April 20, 2017

توقعات الابراج مع ماغى فرح الخميس 20-4-2017 حظك اليوم مع ماغى فرح فى الحب والمال والصحة متابعة توقعات اليوم الخميس مع ماغي فرح تعرف علي حظك اليوم توقعات برجك اليوم نقدم لكم تنبؤات ابراج الحظ يومياً حيث ننقل لكم أخبار الفلك والنجوم وآخر التوقعات الفلكيةمعرفه برجك اليوم , ابراج يوم الخميس, الابراج الصينية , حظك اليوم 20/4/2017 , برجك يوم 20-4-2017 ,

ابراج السومرية , ابراج السومريه ,حظك اليوم 2017 abraj ابراج يوم الخميس ابراج الخميس برجك الخميس برجك يوم الخميس حظك الخميس برج الخميس ابراج اليوم الخميس 20/4/2017 , حظك اليوم الخميس 20-4-2017 حظك يوم الخميس لغاية يوم الخميس حظك اليوم 20-4 لغاية 1 -4 – 2017 ابراج 2017 ابراج اليوم الخميس 20/4/2017 , حظك اليوم الخميس 20-4-2017 – برجك اليوم horoscopes , Thursday , elkhamis

اب 2017 ,شوال 2017 , 20 ابريل , ماغي فرح , الابراج الاسبوعية , الابراج اليومية , الابراج و الحب , الخميس , ابريل 2017 , البرج اليومي , ابرل , ابراج , ابراج اليوم 20 ابريل , ابراج اليوم ابريل 2017 , ابراج الخميس, ابراج الخميس 4\4\2017 , ابراج الحظ , ابراح اليوم , ابراج اليوم الخميس ابراج اليوم الخميس 20/4/2017 , برج الميزان , برج الاسد , برج الثور , برج الحمل , برج الدلو الخميس 4\4\2017 , برج الجدي 20/4/2017 , برج الجوزاء 20/4/2017 , برج السرطان 20/4/2017 , برج العذراء 20/4/2017 , برج العقرب 20/4/2017 , برج القوس 20/4/2017 , برجك 2017 ابريل اب , برجك 20/4/2017 , برجك اليوم 20/4/2017 , برجك اليوم الخميس برجك والحب 20/4/2017 , توقعات الابراج , حظك,اليوم,1 , حظك الخميس, حظك اليوم , حظك اليوم 20-4-2017 , حظك اليوم الخميس, حظك اليوم الخميس 20-4-2017 , حقيقة الابراج , شاهد برجك ابراج الياهو 2 ابراج المكتوب 2017 الابراج اليومية 2017 ترفيهي , , برامج,ماغى , كمبيوتر,الفلكية,ماجى,فرح , أغاني,1,ابريل,توقعات,الابراج,حظك,اليوم , عالمية,ابراج, اليوم, الخميس 20/4/2017,حظك, اليوم,الخميس,كارمن, شماس, 20/4/2017 , وعربية , اون , لاين,abraj, magi, farah, alyoum, May , تحميل , تنزيل , mp1 مع ماغى فرح, شعبى 201 mp1 للتحميل اغانى شعبى 201 استماع يوتيوب اغانى شعبى 201 حزين على الدرامز -اطربنى -موالى, حظك اليومالخميس , ابراج اليوم الخميس , توقعات اليوم,الخميس , حظك , برجك , توقعات , الابارج الفلكية , حظك اليوم 20-4-2017 , ابراج اليوم الخميس 20 ابريل 2017 , Abraj 20-4-2017 حظك اليوم 2017 , ابراج 2017,ابراج اليوم الخميس 20-4-2017 , حظك اليوم 20 ابريل 2017,حظك اليوم الخميس 20/4/2017 الابراج اليومية Abraj,حظك اليوم الخميس 20-4-2017 ماغي فرح,كارمن شماس,حظك اليوم 20-4-2017 , توقعات اليوم 20 ابريل 2017 , ابراج اليوم الخميس 20/4/2017,ابراج ماغى فرح اليوم الخميس 1/20-4491 ,حظك ماغى فرح 20/4/2017,حظك اليوم 20-4-2017 الابراج Abraj,حظك اليوم 20-4-2017 , ابراج الخميس 20/4/2017,حظك والابراج 20-4-2017,ابراج 20/4/2017,حظك 20-4-2017,توقعات اليوم الخميس 20/4/2017,حظك اليوم , ابراج اليوم , توقعات اليوم ,ابراج ماغي فرح , ابراج كارمن شماس , ابراج جاكلين عيقي,جميع الابراج اليوم الخميس ,ابراج شهر ايلول,حظك شهر ابريل,حظك اليوم 2017 , الأبراج اليومية , ابراج 201, حظك اليوم, ابراج شهر ستمبر,ابراج شهر ستمبر,برجك اليوم 2017,ابراج مكتوب 2017, ابراج 2017, توقعات الابراج 2017,برج الحمل 20-4-2017 , برج الثور الخميس 20-4-2017 , برج الجوزاء 20-4-2017 , برج السرطان 20-4-2017 , برج الأسد 20-4-2017 , برج العذراء 20-4-2017 , برج الميزان 20-4-2017 , برج العقرب 20-4-2017 , برج القوس 20-4-2017 , برج الجدى 20-4-2017 , برج الدلو 20-4-2017 , برج الحوت 20-4-2017 ,horoscopes ,horoscope, الثلاث , التلات برجك اليوم

حظك اليوم الخميس 20-4-2017, من عالم الابراج الصينية ,التوقعات الفلكية للابراج ,معرفة مدى توافق برجك مع الحبيب, الابراج الهوائية ,الابراج المائية ,الابراج الصينية ,علماء الفلك والتوقعات ,الدكتورة ماغى فرح ,الدكتورة عبير اللباد ,الدكتورة هاله عمر ,تعرف على حظك اليوم مهنيا ,حظك اليوم عاطفيا ,حظك اليوم صحيا ,تعرف على رقم حظك اليوم فى برج الحمل,برج الثور وبرج الاسد وبرج القوس وبرج العقرب ,وبرج الجوزاء وبرج العزراء وبرج السرطان وبرج الميزان ,برج الجدى وبرج الدلو وبرج الحوت,تقدم خدمة حظك اليوم فى الابراج يوميا, مع علماء الفلك والابراج الصينية ,توقعات ابراج اليوم مع إبراهيم حزبون, اليوم الخميس 20-4-2017 abraj

حظك اليوم وتنبؤات الابراج اليوم الخميس 20-4-2017 نجلاء قباني

توقعات الابراج اليوم مع ليلى عبد اللطيف الخميس 20-4-2017 abraj

توقعات الابراج اليوم الخميس مع ميشال حايك اليوم الخميس 20-4-2017 abraj

توقعات وحظ الابراج مع كارمن شماس اليوم الخميس 20-4-2017 abraj

برج الحمل اليوم 20/4/2017

برج الحمل اليوم الخميس 20 ابريل 2017

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

فرصة رائعة فى طريقها إليك وتمكنك من الانتهاء من مشاريعك المعلقة بسرعة. حاول أن تستفد قدر الإمكان من هذه الفرصة ولو اضطررت إلى الخروج عن المألوف فى طريقتك لتأدية عملك.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

اليوم قد تكتشف بعض المعلومات المهمة عن شريك حياتك وستساعدك على تشكيل رأى واضح عنه وتجيب جميع الأسئلة الحائرة فى بالك فى الفترة الماضية ويمكنك اليوم أن تفهم أكثر المنطق وراء سلوكه.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

يجب أن تكون أكثر حرصًا فى عاداتك الغذائية اليومية ومن المتوقع أن تستمتع اليوم بصحة ممتازة فقط إذا تجنبت تناول الأطعمة غير المرغوب فيها والتى تؤثر على جسمك وعلى عقلك أيضًا وتجعلك خاملاً ومجهدًا طوال الوقت.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

تحتاج إلى الحفاظ على إطار مستقر من العقل والتفكير فى الأشياء بموضوعية قبل اتخاذ أى قرار سريع ومتهور، وحاول الاستفادة من خيالك وتحويل الخيال إلى رومانسية سيكون فى صالحك أيضًا.

برج الثور اليوم 20/4/2017

حظك اليوم برج الثور الخميس 20-4-2017

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى:

رغم أنك راضٍ بشكل كامل عن عملك إلا أنك تفقد أعصابك اليوم وقد تدخل فى نزاعات مع زملائك فى العمل، حاول ألا تأخذ أى قرار متهور على أساس هذه الاضطرابات اللحظية وحاول أن تتجنب الصراعات قدر الإمكان لأنه يمكن أن تفقد وظيفتك بسبب لحظة كهذه.

برج الثور على الصعيد العاطفي:

أنت مغامر وبالتالى تغامر بأن تواعد شخصًا لا تعرفه تقريبًا، ولكن ربما يخبئ لك القدر مفاجأة سارة ويصبح هذا الشخص جيدًا ويناسبك تمامًا، أنت تبحث عن شخص ذكى وجذاب ومثل هذا الشخص سيلوح فى الأفق قريبًا.

برج الثور على الصعيد الصحي:

شعور كبير بالسعادة والرفاهية يغمرك اليوم وستشعر أنك تريد أن تغمر الجميع بطاقة إيجابية وسكون على استعداد تام لتبادل المزاح مع الناس وهو ما يجعل شعبيتك كبيرة هذا اليوم وحتى عقلك سيكون متألقًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

أفكارك المبتكرة تلقى قبولاً من المحيطين بك اليوم فحاول اغتنام هذه الفرصة وعبر عن نفسك بطريقة جيدة وحافظ على سيطرتك على زمام الأمور. قد تتلقى بعض الأخبار غير المتوقعة التى تجعلك مصدومًا ولكنها لن تؤثر عليك طويلاً.

برج الجوزاء اليوم 20/4/2017

برج الجوزاء اليوم الخميس 20 ابريل 2017

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

كنت تعمل بجد فى الآونة الأخيرة وسوف تتلقى الآن التقدير والنجاح، قد تحصل على مكافأة طال انتظارها، بل قد تتاح لك فرصة مالية جيدة لم تكن تتوقعها.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

هذا هو الوقت المناسب لتعزيز علاقتك الرومانسية، وهذه العلاقة تشمل علاقتك بوالديك، وأشقائك، وعائلتك وأصدقائك، فعليك أن تدرك أن هذه العلاقات الأخرى ليست أقل أهمية من اهتمامك بشريك حياتك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

قد تتمتع بصحة جسدية جيدة، فقط عليك الاهتمام بنظام غذائك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

أنت لديك شخصية موهوبة ومثيرة للإعجاب، وسوف تحصل على الأضواء اليوم، وستحصل أيضًا على فرصة لم تكن تتوقعها، وسيكون لها تأثير عظيم على حياتك بشكل عام.

حظك اليوم برج السرطان 20/4/2017

برج السرطان اليوم الخميس 20 أبريل 2017

السرطان على الصعيد العاطفى

علاقتك بشريك حياتك بها الكثير من التوتر والقلق، تحتاج إلى الثقة أكثر فى حبيبك لإزالة التوتر الدائم فى علاقتكما.

السرطان على الصعيد المهنى

عملك يسير على ما يرام، لكنك تعانى من أزمة مالية، قد تتفاجأ بالحصول على مكافأة قريبًا تحل لك مشاكلك.

السرطان على الصعيد الصحى

تحتاج لممارسة اليوجا بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة، فهى تمنحك سلاما نفسيا وتجعل تفكر بشكل أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

مشاكلك العائلية تؤثر على عملك، حاول حلها سريعًا حتى لا تصاب بتفكك أسرى، ولكن احذر من خسارة أى شخص من أفراد عائلتك.

الأسد اليوم 20 أبريل 2017

حظك اليوم برج الاسد الخميس 20/4/2017

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى:

لا تكثر فى الإجازات الكثيرة لأن ذلك قد يعرضك لخصم من راتبك وهو قليل لا يحتاج إلى الخصم منه.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى:

يتوقع علماء الفلك أن هناك خبرا سعيدا فى الطريق إليك عليك أن تستعد له جيدًا، ربما يكون مولودًا فى الطريق إليك، لابد أن تظهر سعادتك بهذا الخبر.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الصحى

توقف حالاً عن تناول الأدوية دون علم الطبيب، حتى لا تصاب بمضاعفات قد تؤدى إلى تدهور حالتك الصحية أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد عليك تتعرض لأزمات عائلية كبيرة عليك ألا تتطاول على والدك ووالدتك وعليك أن تحترمهما.

برج العذراء اليوم 20/4/2017

برج العذراء اليوم الخميس 20 أبريل 2017

برج العذراء على الصعيد المهني:

كنت تواجه بعض الارتباكات فى حياتك المهنية، ولكن مشاكلك قد تحل فى الفترة المقبلة، فلا تقلق من أى قرار ستأخذه فستنجح ولكن على المدى البعيد، فقط عليك بالصبر.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

سيظهر بعض التغيرات الرئيسية فى جبهة علاقتك بشريك حياتك اليوم، وإذا كنت فى حالة عاطفية متوترة، فحان الوقت لتهتم بشريك حياتك وتعيد اكتشاف حبكما لبعض، وتخرجا من تلك الحالة السيئة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

أنت فى حالة صحية غير منتظمة، وتشعر ببعض الارتباكات، فحاول أنت تنتظم فى نظامك الغذائي، ومارس بعض الرياضات.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

اليوم قدرتك على التفكير منطقيًا ستعاق بسبب مشاكلك الخاصة وشعورك بانعدام الأمن، وبالتالى هذا ليس يوما جيدا لاتخاذ خطوة جديدة فى حياتك، فقد تشعر بالندم بعدها، فاليوم عليك فقط أن تقم بمحاولة للاسترخاء.

الميزان اليوم 20/4/2017

حظك اليوم برج الميزان الخميس 20-4-2017

برج الميزان على الصعيد المهنى

هذا هو الوقت المناسب لشراء الممتلكات، نافذة الفرص مفتوحة لك، والاستثمارات التى قمت بها فى هذا المجال سوف تجنى ثمارها الآن، يمكنك أيضًا الخوض فى الأعمال المختلفة وسوف تنجح.

برج الميزان على الصعيد العاطفى

أنت تعيش فى حالة عاطفية سيئة قد تكون بسبب بعض الأخطاء التى ارتكبتها فى الماضى أو بسبب بعض التقصير منك، فحاول أن تبدأ فى إصلاح ما قمت بإتلافه وسوف تنجح، ولكن عليك أن تبذل بعض المجهود.

برج الميزان على الصعيد الصحى

ستشعر ببعض الإجهاد الجسدى والعقلى، ولكن ذلك الشعور لن يستمر طويلاً، فقط حاول أن تعود للتمارين الرياضية مع بعض من الهدوء النفسى، حتى تعود إلى لياقتك، فأنت من الأشخاص الذين يعودون إلى لياقتهم بسرعة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

اليوم قدرتك على التفكير منطقيًا ستعاق بسبب مشاكلك الخاصة وشعورك بانعدام الأمن، وبالتالى هذا ليس يومًا جيدًا لاتخاذ خطوة جديدة فى حياتك، فقد تشعر بالندم بعدها، فاليوم عليك فقط أن تقم بمحاولة للاسترخاء.

العقرب اليوم 20 أبريل 2017

برج العقرب اليوم الخميس 20 أبريل 2017

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى:

لا تستسلم إلى حالة الملل وعدم الرغبة فى العمل التى تتملكك حتى لا تتأخر فى خطوات كنت قد أخذتها من قبل وقد تتأخر الترقية بسبب الحالة التى تمر بها.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى:

لقد حان الوقت لتتقدم فى علاقتك العاطفية، لابد أن تحولها إلى علاقة رسمية ، عليك أن تفعل ذلك فى أقرب وقت وحين تفعل عليك أن تفعلها على أكمل وجه

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحى:

عليك أن تسير كل يوم لمدة 30 دقيقة ذلك سينشط الدورة الدموية ويحسّن مناعتك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب ستواجه مشاكل مادية كبيرة وربما تتعرض للإفلاس لذلك عليك أن تؤمن نفسك وتدخر بعض المال للمستقبل.

القوس اليوم 20 أبريل 2017

حظك اليوم برج القوس 20/4/2017 الخميس

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

الخروج عن المألوف يتطلب منك جرأة وتخطيط لتنفيذ افكارك غير التقليدية قبل طرحها على رؤسائك حتى لا تضع نفسك فى موقف محرج معهم.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

لا تندهش عند الاستماع إلى أخبار أصدقائك من الغرباء فأنت من وضعت بينك وبينهم حاجز كبير، وقد تجمعك عدة مواقف صدامية معهم.

برج القوس على الصعيد الصحى:

الشعور بالقىء وآلام المعدة قد يكون بسبب الأطعمة التى تتناولها من الخارج والوجبات السريعة التى تؤثر على حالتك الصحية بشكل عام.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

لا تترك شئونك الشخصية مشاعًا للآخرين وحاول أن تحتفظ بأسرارك داخلك حتى لا تندم على الثقة التى تعطيها للبعض دون أن تتأكد من استحقاقهم لها أولًا.

الجدي اليوم 20/4/2017

برج الجدي اليوم الخميس 20 أبريل 2017

برج الجدى على الصعيد المهنى

ترددك الدائم فى المطالبة بحقوقك المالية يتسبب فى ضياعها وعدم القدرة على الحصول عليها بشكل منتظم مثل زملائك، خذ قرارك ولا تتردد.

برج الجدى على الصعيد العاطفى

الوقت مناسب للدخول فى علاقة عاطفية جديدة، خاصة أن علاقتك السابقة انتهت منذ فترة كبيرة وتحتاج إلى تغيير جذرى فى حياتك العاطفية.

على الصعيد الصحى

لا تقاوم شعورك بالحاجة إلى مزيد من الراحة، خاصة أنك كنت تعانى من إرهاق شديد فى الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يفكر فى شئونه الخاصة بعيدًا عن تقييمات الآخرين التى تمنعه عن ممارسة حياته بشكل طبيعى.

الدلو اليوم 20 أبريل 2017

حظك اليوم برج الدلو الخميس 20-4-2017

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى:

شريك حياتك يمر بأزمة نفسية صعبة، حاول أن تقف بجانبه وتدعمه وتساعده على الخروج من مشكلاته.

الدلو على الصعيد المهنى:

بذلت مجهودا متميزا فى عملك خلال الفترة الماضية ومن المحتمل أن تحصل على مكافأة مالية أو ترقية فى عملك، اجعل ذلك يحمسك دائمًا على إنجاز مهامك.

برج الدلو على الصعيد الصحى:

قد تتعرض لدور برد خلال هذه الأيام نتيجة تغييرات الجو، احرص على تناول مشروب ساخن كل يوم قبل النوم.

توقعات علماء الفلك للدلو فى المرحلة المقبلة:

تحتاج إلى الجلوس كثيرًا مع أصدقائك خلال هذه الفترة لاستشارتهم فى بعض المشكلات التى تقف أمامك ولا تجد لها حلاً.

الحوت اليوم 20/4/2017

حظك اليوم برج الحوت الخميس 20/4/2017

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى

اليوم سيكون حافلا بالإنجازات إن التزمت بقواعد المهنية وعدم الخروج عن السياق فى الحديث وتحكمت بأعصابك حتى لا تخسر تعاطف رؤسائك معك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفى

ربما تكون اليوم أفضل من أمس وسيفاجئك الأصدقاء بدعوة على العشاء تنسى فيها كثير من المشاكل التى تسيطر على تفكيرك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحى

انتظر حتى تتأكد من الأعراض التى تظهر عليك بين الحين والآخر، فقد تكون بسبب الإرهاق والتفكير المتواصل وعدم الحصول على ساعات كافية من النوم.

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعود على حياته الطبيعية بعد فترة من القلق والتوتر والتفكير فى قرارات مصيرية على الصعيدين العاطفى والأسرى.

التعليقات