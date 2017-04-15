حظك اليوم 16-4-2017 , ابراج اليوم الاحد 16-4-2017 on April 15, 2017

حظك بالابراج اليوم الاحد 16-4-2017 وماذا يخبئ لك اليوم في ابراج الاحد 16/4/2017 حيث توقعات اليوم الاحد 16 أبريل 2017 Abraj على موقع عرب نيوز, حيث ان الأبراج تحدّد الكثير من معالم شخصية والفرد وطباعه فى حياتة الشخصية والعاطفية ، ليس من المستبعد على الإطلاق أن يكون لها دورا أساسي أيضاً في تحديد التوافق والإنسجام العاطفي ما بين الأزواج… ففي حال كنتِ تتساءلين عن الأبراج الأكثر توافقاً مع برجكِ على الصعيد العاطفي، نأتيكِ باللائحة المفصلّة فى توقعات ابراج يوم الاحد 16 أبريل 2017 ، من التوقعات الفلكية لـ“Abraj 2017” لتتعرف على حظك اليوم الاحد 16-4-2017، فى ظل التغير فى الابراج اليومية ناتى لكم بالابراج اليوم الصحيحة، و أخر أخبار الإبراج الفلكية اليومية لعلماء الفلك، حيث تم نشر منذ قليل دكاترة الفلك وعلم الابراج، توقعات الابراج يوم الاحد 16-4-2017، عبر الصفحات الشخصية وشاشات القنوات الفضائية، لتوقعات الحب والعمل والصحة وأمور الحياة اليومية التى يطلق عليها “Abraj Today” الأبراج اليومية الغربية.

ابراج اليوم الاحد 16-4-2017 لـ“ماغى فرح، جاكلين عقيقى، كارمن شماس، محمد فرعون، ميشال حايك، جوي عياد، هالة عمر” أشهر علماء الابراج الفلكية وتوقعات حظ برجك اليوم الاحد 16-4-2017 ، كما يوجد ابراج صينية ولكن لا يهتم بها الكثير لزالك ننشر لكم ابراج ماغىى فرح، توقعات هالة عمر، ابراج اليوم محمد فرعون، فكل هؤلاء يقدمون التوقعات اليومية لحظك اليوم وصفات اسمك من برجك ومدى التوافق العاطفي بين الاحبة والمشاكل العاطفية، ولم يقتصر علم الابراج على توقعات يومية فقط ولكن يختص ايضن تفسير الاحلام.

أخبار الابراج اليوم الاحد 16/4/2017 ننشرها لكم على موقع عرب نيوز ، بمتابعة كل جديد علي ابراج مكتوب، التواصل الاجتماعى، لمعرفة حظك اليوم وكل ما يلم بالابراج يوم الاحد لهذا نتصدر على محرك البحث كلمات البحث عن “حظك اليوم الاحد 16-4-2017” لما نقدمة بشكل لكل الزوار عبر صفحات الموقع، الاحد فى الحب لمعرفة مدا قوة العلاقة مع الحبيب ونسبة الحب المتوقعة التى تعرف باسم الابراح والحب.

حظك اليوم الاحد 16 ابريل 2017، يتوقع علماء الفلك فى الابراج السومرية تنبؤات برجك اليوم الاحد 16/4/2017 في الحب والعمل والصحة والحياة لاشهر علماء الابراج ماغى فرح وجاكلين عقيقى وكارمن شماس، توقعات الابراج 16-4-2017 , luck today 16-4-2017 لحظك اليوم لكل من الابراج التالية “برج الحمل اليوم، حظك اليوم برج الحوت، حظك اليوم برج الدلو، حظك اليوم برج الجدي، حظك اليوم برج القوس،شاهد حظك اليوم برج العقرب، حظك اليوم برج الميزان، حظك اليوم برج العذراء، حظك اليوم برج الأسد، حظك اليوم برج السرطان، حظك اليوم برج الجوزاء، حظك اليوم برج الثور”.

حظك اليوم توقعات برج الحمل اليوم

مهنياً: تنهي عملاً جامعياً تنال على أثره علامة عالية تستحق عليها تنويهاً وتهنئة.

عاطفياً: لا تكن متردداً في ما يتعلق بالاهتمام بالشريك، فهو ملاذك الأخير في الملمّات والمصاعب.

صحياً: عليك بمأبريلة بعض التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

حظك اليوم توقعات برج الثور اليوم

مهنياً: تبدأ هذا اليوم بإجراء تغييرات إيجابية وتصحيحات مادية، وتسعى لتطوير معارفك العلمية.

عاطفياً: يحاول الشريك إسعادك بشتى الوسائل، وتظهر له بدورك الاهتمام الكافي، وتقدم له الكثير من الهدايا القيمة.

صحياً: لا تستخف بالنصيحة التي قد يقدمها إليك احد الاصدقاء، استرح بعض الشيء، وتجنب الصخب والضغوط اليومية.

حظك اليوم توقعات برج الجوزاء اليوم

مهنياً: ضع نفسك في الواجهة واظهر لكل المراقبين ما أنت قادر عليه حين تقرر النصر.

عاطفياً قد تتلقى دعماً من الحبيب أو تستفيد من وضع جيد له. يكون مزاجك رائقاً وتبدو أكثر انفتاحاً وقدرة على تبادل الرأي.

صحياً: تستعيد عافيتك وحيويتك، وتشعر أنك تستطيع القيام بأعمالك المتعددة من دون إرهاق.

حظك اليوم توقعات برج السرطان اليوم

مهنياً: تستعيد حماستك وتخفّ الضغوط ويصبح اللقاء أسهل من السابق، تتمتع بثقة عالية بالنفس وتقرر إدخال تعديل مناسب على حياتك، فتتخذ هذه الأخيرة طابعاً مختلفاً جميلاً ومميزاً.

عاطفياً: انقلاب لمصلحتك، حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب، لتكون المسيطر في الشؤون العاطفية الرومانسية.

صحياً: مطلوب اعتماد الاعتدال خلال هذا اليوم في جميع أمورك الشخصية والصحية والابتعاد عن الأجواء والحفاظ على برودة أعصابك قدررر المستطاع.

حظك اليوم توقعات برج الاسد اليوم

مهنياً: تبشر الأوضاع بتحسّن ملموس، ذلك لغياب المعاكسات الرئيسة، تفسح لك الظروف في المجال لإنجاح مساعيك ولإثبات الحضور وتستعيد شهيّتك على الحياة.

عاطفياً: يدعوك الشريك إلى أن تتخلى قليلاً عن موقفك العدائي تجاه بعض الأمور، وأن تأخذ الحياة بصورة أكثر مرحاً وتساهلاً.

صحياً: القلق يؤثر في حياتك الصحية والنفسية وكثرة الجلوس تسبب لك آلاماً في الظهر.

حظك اليوم توقعات برج العذراء اليوم

مهنياً: تتيح لك الظروف التعبير بسهولة وطلاقة عن مختلف آرائك ومن دون حرج أوإرباك.



عاطفياً: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم لا يخفي تحديات ولا استفزازات، وهذا ما يثير إعجاب الشريك.صحياً: معظم الآلام التي تعانيها تعود إلى أسباب نفسية، أنت بحاجة إلى الراحة فقط.

حظك اليوم توقعات برج الميزان اليوم

مهنياً: عد إلى صوابك في ما يتعلق ببعض الأمور المهنية، لا تفقد اتزانك ولا تحاول أن تفرض هيمنتك على الآخرين، كن عاقلاً، وادرس الأمور بهدوء .

عاطفياً: لا تزال النجم المحبوب الذي يرغب الجميع في أن يكونوا معه في الحفلات الحلوة .

صحياً: دع التشاؤم والكآبة والحزن والشعور بالوحد على حدة، وعليك الاهتمام والعناية بنفسك قبل كل شيء .

حظك اليوم توقعات برج العقرب اليوم

مهنياً: خفّف النمط ولا تبادر الى شيء وانتبه من حرق المراحل أو من خيبة وتراجع، إيّاك والاصطدام بأحدهم .

عاطفياً: تنعم بنهاية يوم سعيد بعدما أمضيت أوقاتاً مسلية برفقة الأصدقاء والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

صحياً: إعمد إلى مراقبة صحتك وابتعد عن التشنج الجسدي والفكري .

حظك اليوم توقعات برج القوس اليوم

مهنياً: تجد نفسك في موقع الرابح ويتضح لك أنك حققت انتصارات متعددة، وهذا ما يزيدك حماسة وثقة بالنفس .

عاطفياً: أنت قليل الصبر وقاسي القلب وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت. وهذا ما يسبب إحراجاً للشريك معظم الأحيان .

صحياً: قد تكون مهملاً ولا توفر لنفسك الراحة الكافية، لا تتهاون في ذلك .

حظك اليوم توقعات برج الجدي اليوم

مهنياً: قد تتاح لك فرصة استثنائية لقلب الأمور لمصلحتك، فتبدو الشؤون المهنية مهمة جداً.

عاطفياً: يمنحك الحظ قدرة مهمة على تحقيق التقارب مع الزوج، وإذا كنت عازباً يكون الحب في مقدمة اهتماماتك وقد تقع في شباكه بجنون .

صحياً: راحتك المادية والمهنية تساعدك على الشعور بالارتياح وتحقق الانسجام والتوازن في حياتك على مختلف الصعد .

حظك اليوم توقعات برج الدلو اليوم

مهنياً: لن تتردّد في توجيه الملاحظات الجارحة، تشتدّ الضغوط وربّما تضطر إلى إهمال عملك والاهتمام بأحد أفراد العائلة أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .

عاطفياً: تركز على العلاقات الاجتماعية وخصوصاً مع أشخاص من المحيط نفسه حين تتبادلون الآراء والأفكار عن الخير لجميعكم .

صحياً: اتبع العلاجات الطبيعية البسيطة وتخلَّ عن عاداتك القديمة السيئة .

حظك اليوم توقعات برج الحوت اليوم

مهنياً: بريق أمل يطل من خلف حجاب الانتظار، كن واثقا بأن لا شيء يقدر على الحط من المعنويات المرتفعة مهما حاول أصحاب النيات السيئة إيقاعك في شركهم .

عاطفياً: تحتاج إلى رضا الشريك لا سيما أنك مرحلة حاسمة في حياتك معه .

صحياً: من المفيد أن تختبر قدرتك على التحمل، وهذا سيظهر لك مدى سلامة صحتك.

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