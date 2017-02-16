برجك الجمعة 17-2-2017 الأبراج نجلاء قباني الجمعة 17 شباط on February 16, 2017



برجك اليوم الجمعه 17-2-2017 برجك اليوم نجلاء قباني

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برج الحمل اليوم 2017/2/17

برج الحمل اليوم الجمعه #17_فبراير _۲۰۱7

الحمل

الحمل تنال اليوم مدحاً وتأييد على انجاز لم تتوقعه مما يسبب لك سعادة كبيرة فلا تعاند أو ترفض مساعدات الآخرين من حولك أو مساعدة من يحبك فالمحبة عطاء

برج الثور اليوم 2017/2/17

برجك الثور اليوم الجمعه 17 فبراير ۲۰۱7

الثور

الثور لا تعتبر نفسك شخصاً غير كفؤ إذا لم تستطع منع الأحداث السيئة من الحدوث ولكني سأعتبرك غير كفؤ إذا لم تتعامل معها بشكل صحيح

برج الجوزاء اليوم 2017/2/17

برجك الجوزاء اليوم الجمعه 17 فبراير ۲۰۱7

الجوزاء

الجوزاء العمل كثير وضاغط وأنت تقضي وقتك بين العمل والزيارات والعائلة والطوارئ ولا تملك دقيقة من الوقت للراحة أو للهدوء وكل ما يجب أن تفعله هو التنظيم

حظك اليوم برج السرطان 2017/2/17

برج السرطان اليوم الجمعه 17 فبراير ۲۰۱7

السرطان

السرطان اليوم جيد للخطوات الايجابية وللعلاقات وللسفر وللتعبير عن نفسك فكن صادقا لأنك تدرك أهمية الدور الذي تلعبه في حياة الآخرين و ربما تستعيد علاقة بشخص قديم

الأسد اليوم 5 فبراير 2017

برجك اليوم برج الاسد الجمعه 2017/2/17

الاسد

الأسد إذا أحسست أن الجو حولك أو المحيط العائلي سيدخل في نقاشات فتجنبها بالخروج من المنزل لأنه سيؤدي إلى مشكلة لست تتحملها

برج العذراء اليوم 2017/2/17

برج العذراء اليوم الجمعه 17 فبراير ۲۰۱7

العذراء

العذراء الأمور العملية والمالية تتحسن وأنت تمسك بيدك كل الوسائل اللازمة لاحتواء أي أزمة قد تصادفك أو تعرقل مسيرتك وقد تصفي حسابات مع الأشخاص الذين ضايقوك

17/2/2017 اليوم الميزان



برجك اليوم برج الميزان الجمعه17\2\­2017

الميزان

الميزان أغلب مشاكلك مالية وقد تدفع على أمور صحية كاستشارات أو مصارف أضافية غير متوقعة ولم يكن محسوبا حسابها فحافظ على مالك و ابتعد عن ما لا يلزم

5/2/2017 اليوم العقرب

برجك اليوم برج العقرب الجمعه 17­\2\­2017

العقرب

العقرب تشعر بالفرح لأنك جذاب للآخرين وتميل للظهور إضافة إلى الأمور العملية التي تمنحك سعادة و تمارس سحرك بطريقة استثنائية أو قد تفكر بتغيير الأجواء من حولك بسفر أو بزيارات

القوس اليوم 17 فبراير 2017

برجك اليوم برج القوس 2017/2/17 الجمعه

القوس

القوس أنت من الأشخاص الذين يعارضون الحلول الوسط حتى في المسائل التافهة لأن التسوية والتنازلات في عرفك الشخصي هي علامة ضعف وهذا قطعاً ليس صحيحاً لأن الحلول الوسط هي أحياناً الحلول المثلى

17/2/2017 اليوم الجدي

برج الجدي اليوم الجمعه 17 فبراير ۲۰۱7

الجدي

الجدي قرارات هامة وتجمعات مرحة وأخبار سعيدة تخصك أو تخص أحد أفراد العائلة فهذا اليوم يضفي عليك سحر خاص وتعقد صداقات جديدة وتركز على علاقة لك ناشئة أو قديمة قد تشرّعها

الدلو اليوم 5 فبراير 2017

برجك اليوم برج الدلو الجمعه 17­\2\­2017

الدلو

الدلو سهام كثيرة توجه لك من حولك ومن منافسيك في العمل أومن رؤسائك أو ممن تحب ولذلك كن أكثر انتباهاً من أي قرار يؤخذ ضدك وهو يحتاج لهدوء في التعاطي

17/2/2017 اليوم الحوت

برجك اليوم برج الحوت الجمعه 17\2\­2017

الحوت

الحوت حان الوقت لكي تهتم بمشاعرك وأفكارك وتكون جريئاً في طرحها على من حولك فأنت تخرج من حالة التمني إلى حالة الفعل وتشعر أن القدر والحظ يساعدانك ويفرحانك

برجك اليوم الجمعه 17-­2-­2017 برجك اليوم الجمعه توقعات الابراج اليوم الجمعه الأبراج اليومية 2017.

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