الأبراج اليوم الجمعة 17-2-2017 Abraj Today حظك اليوم توقعات الأبراج اليوم الجمعة 17 فبراير – شباط 2017 on February 16, 2017



Abraj Today نعرض عليكم الأبراج اليوم الجمعة 17-2-2017 , حيث يمكنك الان ان تعرف حظك اليوم الجمعة 17/2/2017 Abraj , وسنتعرف معكم علي توقعات الأبراج اليوم الجمعة 17 فبراير شباط 2017 و سيتم تحديث الأبراج اليومية في موقع نبا العرب توقعات الأبراج اليوم الجمعة 17-2-2017 الي جميع الأبراج ، وعلي جميع الأصعدة الصعيد العاطفي والروماني والحب، للخزل والمرأة والزوج والزوجة، وستكون علي الصعيد المهني والعملي وعلي الصعيد الدراسي لجميع الأبراج، توقعات اليوم هي من الجرائد العربية ومن اليوم السابع وعرب حظن والعديد من علماء الفلك والأبراج مثل ماغي فرح وجاكلين عقيقي وكارمن شماس.

توقعات الأبراج اليوم ،الابراج اليوم الجمعة 17-2-2017 هو شيئ لا يعني بالضرورة تصديقهن او لا يعني ان تلك التوقعات لابد ان تكون صحيحة، لكنها هي طريقة يتوقع بيها علماء الفلك تقارب العديد من الابراج من الكواكب والنجوم، لكن تلك التوقعات تعتمد بشكل اساسي علي أرادة الله ثم أرادة كل انسان، فدعونا ناخد تلك التوقعات بمحملها الأيجابي وهي ان تكون محفزة من اجل الاستمرار في العملن او من اجل التواخي واخذ الحذر الكافي من الوقوع في اخطاء.

توقعات برج الحمل مع حظك اليوم 17-2-2017

برج الحمل 17-2-2017 التوقعات المهنية : الأخبار الجيدة ستدق على أبواب حظك فلا داعى للخوف أو القلق بشأن مستقبلك العملى فى هذه الأيام، لأن الحظ والتوفيق سيكون حليفكم فى تلك الفترة وستستطيعون تحقيق مالم تحققوه من قبل.

برج الحمل 17-2-2017 التوقعات العاطفية: لم ينجوا أبناء هذا البرج من المشاكل العاطفية، فعلى الرغم من أن الحظ سيبتسم لهم بالنسبة لأعمالهم إلا ان الحب سيكون نقطة ضعفهم هذه الأيام، فلا داعى لاستغراق وقت طويل فى محاولة تصليح العلاقات بين الطرفين لأن المشاكل قد تكون أكبر من هذه المحاولات.

برج الحمل 17-2-2017 التوقعات الصحية : الحالة الصحية فى استقرار ملحوظ فلم يتعرضون لأى مشاكل سواء كانت كبيرة أو صغيرة، إنما التوفيق سيطول هذا الجانب أيضا من حياتهم.

توقعات برج الثور مع حظك اليوم 17-2-2017

برج الثور 17-2-2017 التوقعات المهنية: كنت واثق واستباقى وهذه الصفات تساعدك اليوم فى تكسير أى مقابلة صعبة مع مديرك فى العمل، الانتباه إلى لغة الجسد الخاصة بك يفيدك كثيرًا فى تعاملاتك مع زملاؤك فى العمل وفى مقابلة عمل جديدة، اهتم بمظهرك وملابسك فى العمل حتى لا تنال سخرية من البعض.

برج الثور 17-2-2017 التوقعات العاطفية : اليوم مناسب لقضاء بعض الوقت مع والديك، حيث كان لديك شغل كثير جدًا فى الآونة الأخيرة، هذا هو أفضل وقت بالنسبة لك للاتصال والتعامل مع عائلتك وأقاربك، سوف يقل التوتر الخاص بك إلى حد كبير، إشراك شريكك فى زيارة والديك أو أشقائك يوطد العلاقة بينكم كثيرًا، إذا كنت واحدة، ستقابل شخص كنت تتمنى مقابلته منذ فترة كبيرة.

برج الثور 17-2-2017 التوقعات الصحية: تحدث لك بعض المتاعب اليوم نتيجة الأمراض البسيطة فى معدتك، كنت تعانى من البرد والسعال و الصداع فى الفترة الماضية، وهذا جعل وزنك يقل ويظهر عليه علامات المرض، سوف تبطئ وتيرة يومك، لا تبتئس، الفترة القادمة ستجعلك تشعر بالإعياء أكثر، لذا عليك استشارة طبيبك فى أقرب وقت.

توقعات برج الجوزاء مع حظك اليوم 17-2-2017

برج الجوزاء 17-2-2017 التوقعات المهنية: مواليد برج الجوزاء دائما لديهم الكثير من الأفكار المبدعة فى مجال العمل، يحاولون دائما التجدد والابتكار، لديهم عيوب يحاولون دائما التغلب عليها حتى تكون الأوضاع المهنية فى حال أفضل، حاول فى الأيام المقبلة بذل قصارى جهدك فى عملك حتى تحصل على ما تريد، لديك فرصة للتميز إذا أجدت تنظيم وقتك ومعرفة ماهو مفيد وما هو لا غير ذلك، كن مدرك لما عليك فعلة فى الأيام المقبلة حتى لا تصاب بالتشتت فى عملك.

برج الجوزاء 17-2-2017 التوقعات العاطفية : تحاول دائما أن يكون لك حياة عاطفية ولكن كل شخص قابلته حاول أن يستفيد منك فقط، حاول أن تعرف كيف يكون الحب الصحيح ولا تعطى من لا يستحق حتى لا تندم يوما فمن يفعل الخير فى غير أهلة يقعد ملوما محسورا، لا تحزن على ما فاتك فدائما الأخطاء اكبر معلم فى الحياة.

برج الجوزاء 17-2-2017 التوقعات الصحية: تتوقع لك الأبراج أن تكون بصحة جيدة فى الفترة القادمة، عليك الاستمرار فى اسلوب حياتك الجديد حتى تحصل على ما تريد، أنت قادر على فعل الكثير ولكن بعد تنظيم وقتك وحياتك الداخلية.

توقعات برج السرطان مع حظك اليوم 17-2-2017

برج السرطان 17-2-2017 التوقعات المهنية: تواجه حيرة كبيرة اليوم فى الاختيار بين ما تظن أنه يجب عليك أن تفعله وبين أخلاقيات العمل، وهذا يسبب لك بعض التوتر مع زملائك ولكن اتخاذ القرار الصحيح سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على حياتك المهنية على المدى الطويل.

برج السرطان 17-2-2017 التوقعات العاطفية: الشخص الذى يمكنه أن يمنحك علاقة مثالية تستمر مدى الحياة بالقرب منك، حاول أن تستوعبه ولا تواجهه بالكثير من التعقيدات التى قد تجعله يتراجع ولا تخجل من الاقتراب منه إذا شعرت أنه الشخص المناسب.

برج السرطان 17-2-2017 التوقعات الصحية: تحتاج بعض الاسترخاء والهدوء والانتباه لنظامك الغذائى خاصة من خلال تناول الأكلات التى تحسن وتعزز قوة مناعتك، أنت عرضة للإصابة بالأمراض اليوم خاصة عند التعرض لمسببات الحساسية لذا كن حذراً.

توقعات برج الأسد مع حظك اليوم 17-2-2017

برج الأسد 17-2-2017 التوقعات المهنية: مشاكل كبيرة ستواجه أبناء هذا البرج وستطيح بأحلامهم التى طالما حاولوا الإلحاق بها، فربما سمة مشاكل وانتشار الشائعات بين أفراد العمل عن تراخى هؤلاء عن مهامهم اليومية ستكون سبب فى تراجعهم على المستوى المهنى والوظيفى.

برج الأسد 17-2-2017 التوقعات العاطفية: على الرغم من اعتقادهم بانهم حصلوا على شريك الحياة الذى طال انتظاره إلا أنهم سيتأكدون من أن كل ذلك كان وهم وليس له علاقة بالحب الحقيقى، لذلك حاولوا أن تدرسوا شريك حياتكم على نحو صحيح حتى لا تندموا على هذه العلاقات فيما بعد.

برج الأسد 17-2-2017 التوقعات الصحية : أنتم فى حاجة إلى الخضوع للفحوصات والتحاليل الطبية حتى لا تتصاعد مشاكلكم الطبية وتخرج عن مسارها الطبيعى.

توقعات برج العذراء مع حظك اليوم 17-2-2017

برج العذراء 17-2-2017 التوقعات المهنية: مواليد برج العذراء دائما يحاولون التسلق على أكتاف الأخرين فى محيط العمل، لديهم اساليب ملتوية كثيرة قد تكون مفيدة أحيانا ولكن على الأغلب قد توقع بهم فى شر أعمالهم، عليك فى الفترة القادمة أن تسير فى الطريق الصحيح لعملك حتى لا تقع فى المحذور، اجتهد وابتكر فهذا سيكن أفضل لك فى الفترات القادمة.

برج العذراء 17-2-2017 التوقعات العاطفية: على الصعيد العاطفى مواليد برج العذراء يتعاملون مع العواطف على أنهم يستطيعون التحكم بها بواسطة الأزرار لديهم قدرة كبيرة على نسيان الحبيب والبدء فى علاقة جديدة دون التأثر بأى شيء وهذا ما يجعلهم دائما فى موقف قوة وقت الفراق، يحاول المحيطون بهذا البرج تجنب الدخول فى علاقات عاطفية وإذا حدث وتم الدخول فى العلاقة يكون الطرف الاخر دائما خائف وفى وضع التأهب للرحيل.

برج العذراء 17-2-2017 التوقعات الصحية: مواليد برج العذراء دائما يشتكون من الأمراض والأوجاع فهم حساسون تجاه الألم ولا يستطيعون تحمله، وفى بعض الأحيان يجذبون انتباه من حولهم بهذه الأفعال الصبيانية غير المسوؤلة.

توقعات برج الميزان مع حظك اليوم 17-2-2017

برج الميزان 17-2-2017 التوقعات المهنية: سوف تنشأ عقبات صغيرة فى العمل لديك اليوم، صعوبة بالغة فى إنهاء المشاريع الخاصة بك ضمن المهل المحددة، العقبات هى على ما يبدو لا معنى لها، وسوف يكون من المستحيل قريبًا تجنبها، ومع ذلك، الحصول على غضب وفقدان أعصابك لن يفيدك فى شئ، حاول أن تتواصل مع زملاؤك فى العمل لحل المشاكل العالقة بينكم.

برج الميزان 17-2-2017 التوقعات العاطفية: محاولة للتوصل الى محادثة مع شريك حياتك، قد لا تحدث فى الواقع اليوم، لكنها ستحدث قريبًا جدًا، حان الوقت لكى تذهبا إلى المكان الذى كنتم تتقابلان فيه، فالأماكن القديمة قادرة على تغيير ما يعكر صفو علاقتكما، الأمور ستصبح على ما يرام خلال اليومين المقبلين.

برج الميزان 17-2-2017 التوقعات الصحية: الأمر يدفعك لإعادة النظر فى النظام الغذائى الخاص بك لكى يتضمن وجبات صحية بديلة لما تتناولة، شرب الكثير من الماء للحفاظ على ضغط الدم مطلوب جدًا فى الوقت الحالى، محاولة لمعالجة العلاقات الشخصية الخاصة بك والتى تؤثر على جهازك الهضمى وقولونك العصبى.

توقعات برج العقرب مع حظك اليوم 17-2-2017

برج العقرب 17-2-2017 التوقعات المهنية: يتميز مواليد برج العقرب بقدرة على المراوغة تجعلهم يصلون إلى ما يريدون دون اى خسائر، يحاولون طوال الوقت أن يطلعو على حياة الأخرين ولكنهم صندوق محكم الغلق عليهم فى الفترة القادمة أن يحافظو على خصوصية الأخرين، سيكون لمواليد العقرب فى الفترة القادمة مكانة كبيرة فى محيط العمل وهنا عليهم أن يكونون على قدر المسؤولية الملقاه على عاتقهم، هم على قدرها ولكن ينقصهم التركيز بشكل أكبر من قبل.

برج العقرب 17-2-2017 التوقعات العاطفية: تتوقع لك الأبراج فى الفترة القادمة ازدهار فى الحياة العاطفية فقد عرفت جيدا لماذا الحبيب كان غاضب منك حاول إلا تكرر الخطأ مرة اخرى وهذا سيجعل الحياة بينكم تسير بشكل أفضل، كن على يقين أن اجمل يوم فى حياتك لم يحن إلى اليوم، ولكن الأقدار بيد الله.

برج العقرب 17-2-2017 التوقعات الصحية: تحاول بشتى الطرق أن تجبر نفسك أن تكون حياتك صحية تحاول مرات ومرات وسوف تصل إلى ماتريد ولكن عليك التركيز أكثر حتى لا تخسر صحتك ونقودك التى أصبحت تصرف على الأطباء والأدوية فقط.

توقعات برج القوس مع حظك اليوم 17-2-2017

برج القوس 17-2-2017 التوقعات المهنية: ستلاحقك مجموعة من الأخبار السيئة التى تهز من ثقتك بنفسك ومن أدائك فى العمل، لكن لا داعى للاستسلام لهذا الوضع، لأنه لم يكون أمر دائم إنما هو مجرد موقف سيمر مرور الكرام دون أن يترك أى أزمة أو مشكلة.

برج القوس 17-2-2017 التوقعات العاطفية: الحظ لم يحالف أبناء هذا البرج بالنسبة لحياتهم العاطفية فللأسف الكثير من المشاكل ستواجههم، لكن عليهم أن يتحلوا بالصبر حتى يتخطوا هذه الفترة ولا يوقعون أنفسهم فى مشاكل كبيرة ليس لها علاج أو دواء.

برج القوس 17-2-2017 التوقعات الصحية: كبوة صحية ستهاجم أبناء هذا البرج وستهدد استقرارهم الصحى، لذلك يجب أن يخافون على مصالحهم ولا ينتظرون إلحاح الطبيب ويجرون الفحوصات والتحاليل المطلوبة.

توقعات برج الجدى مع حظك اليوم 17-2-2017

برج الجدي 17-2-2017 التوقعات المهنية: حالتك الصحية ليست على ما يرام وهذا هو السر وراء تراجع إنتاجيتك هذه الأيام، احرص على أن تضع خطة يومية بالمهام المطلوبة منك وتتبعها كى تتدارك تأثير صحتك على إنتاجك لفترة مؤقتة حتى تكتشف المشكلة.

برج الجدي 17-2-2017 التوقعات العاطفية: حركة الكواكب تجعل حالتك العاطفية صاخبة وحافلة بالأحداث، وهذا يجعلك فى مزاج دفاعى قد لا يكون ملائمًا مع الحب حاول أن تتواصل مع الشريك بأسلوب أقل عدوانية لتفهمه.

برج الجدي 17-2-2017 التوقعات الصحية: المعدة هى بيت الداء. غالبية مشاكلك الصحية تأتى بسبب معدتك حاول أن تعيد النظر فى أسلوب حياتك ونظامك الغذائى وتنتبه إلى أنك لا تشرب ما يكفى من الماء.

توقعات برج الدلو مع حظك اليوم 17-2-2017

برج الدلو 17-2-2017 التوقعات المهنية : إنه يوم عظيم بالنسبة لك، لقد كنت تنتظر ترقية فى العمل لكن لسوء حظك لن تحدث هذه الترقية، حيث أن هناك عدد من زملاؤك فى العمل يعيقون تقدمك، احترس قليلا منهم، كن حذر فالفترة القادمة فى عملك سيحدث لك الكثير من المشكلات.

برج الدلو 17-2-2017 التوقعات العاطفية: أنت مقبل على خطوة إيجابية فى حياتك العاطفية، لكن بعض أقارب شريكك سيضعوك فى موقف محرج اليوم، حاول أن تتحلى بالهدوء مع شريكك ولا تختلق المشاكل فإنها ستضر بك كثيرًا، حاول أن تقف بجانب أصدقائك هذه الفترة.

برج الدلو 17-2-2017 التوقعات الصحية: قد تحتاج إلى تغيير كامل فى النمط الغذائى الخاص بك اليوم، فى خطوة جذرية ستقرر رغمًا عنك الذهاب إلى طبيب تغذية، وقد يجعل النظام الغذائى الخاص بك نباتى، وقد تمنع عنك بعض الأطعمة، لذا يجب الحرص والحفاظ على معدتك التى أتلفتها الوجبات السريعة.

توقعات برج الحوت مع حظك اليوم 17-2-2017

برج الحوت 17-2-2017 التوقعات المهنية : لديك فائض كبير من الطاقة يجعلك تشعر وكأنك تتمتع بقوة خارقة، تحقق الكثير من الإنجازات اليوم وتمتلك قدرة كبيرة على تحفيز فريقك وتشجيعه وتتولى المسؤوليات المختلفة برحابة صدر. استغل هذه الطاقة قدر الإمكان واستفد منها.

برج الحوت 17-2-2017 التوقعات العاطفية: إذا كنت بصدد اتخاذ قرار مصيرى فى العلاقة توخى الحذر هذه الأيام، احترس مما تفعله وكن واعيًا بدورك وقراراتك.

برج الحوت 17-2-2017 التوقعات الصحية: الفوضى المحيطة بك تؤثر سلبا على صحتك وعلى مزاجك فضلاً عن الفوضى فى نظامك الغذائى وأسلوب حياتك المرتبك حاول أن تنظم حياتك أكثر وتنتبه لصحتك.

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