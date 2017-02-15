ابراج اليوم الخميس 16-2-2017 تعرف على برجك توقعات الابراج الخميس 16 شباط 2017 on February 15, 2017

نقدم التوقعات ليوم الخميس 16-2-2017, تعرف على حظك وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك, نعرض توقعات الأبراج غداً الخميس 16-2-2017, التوقعات الفلكية فى الابراج , حظك وبرجك غداً الخميس 16-2-2017.

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برج الخميس 16 فبراير حظك غداً برج الحمل

تظهر جرأة كبيرة و تفيض بالطاقة. ابحث عن بعض العمل! اترك صغار الأمور لضيّقي الأفق ، فأمامك سمك أكبر ، وبطاقتك النارية، يمكن أن تجعل أيّ شيء يحدث. فقط ركز الاهداف الكبيرة التي تستحق العمل و التعب و ستجد الطريق الصحيح .

برج الثور الخميس 16 فبراير حظك غداً برج الثور

سوء التفاهم بينك وبين شريكك سيتبدد بسرعة ، وسمائك الغرامية ستصبح مشمسة ثانية ، إذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة. سترى فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك ، ستجد حلولاً جيدة لمشاكلك العائلية ، اتخذ أسلوب حياة أكثر رويّة .

برج الجوزاء الخميس 16 فبراير حظك غداً برج الجوزاء

لأنك صرفت مالك بدون حساب وعلاوة على ذلك صرفته على الأدوات التي ربما لا فائدة منها ، لذا ستجد نفسك الآن في حالة مالية صعبة جداً وستشعر بندم مؤلم. الحل هو باتخاذ بعض الاجراءات السريعة و الاحتياطية تحسبا لهذه الفترة العائلة سوف تدعمك لتخطي الأزمة .

برج السرطان الخميس 16 فبراير حظك غداً برج السرطان

لا تثق بعض الأشخاص الذين يخفون نواياهم الحقيقية عنك ، أنت تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا وقتك.

بالصدفة ، سوف لن تأخذ مدة طويلة لحصولك على جائزة ، مما سيحفزك أكثر ، في العائلة هنالك بعض التغيير من الطرف الآخر قد يكون سببه الغيرة.

برج الأسد الخميس 16 فبراير حظك غداً برج الأسد

نهض ودافع عن حقوقك فأنت تستحق الأفضل ، كل الأنظار موجهة إليك غداً ، عليك أن لا ترتبك و أن لا تحس بالرهبة. اتخذ خطوات جريئة و آراء قوية ، اتبع حدسك فهو لن يخذلك ، لا تقع فريسة الضعف فخذا الوقت غير مناسب لذلك .

برج العذراء الخميس 16 فبراير حظك غداً برج العذراء

ستكون عرضة لبعض الأمراض الطبيعية و بشكل خاص إلى اضطرابات الجهاز الهضمي ، أبعد كل ما تشك بأنه ممرض. و خصوصا المأكولا ت التي سببت لك سابقا مشكلة صحية حاول ان تمتع بالطبيعة اكثر ابحث عن مكان هادئ لتمضية بعض الوقت غداً.

برج الميزان الخميس 16 فبراير حظك غداً برج الميزان

تمتلك أفكاراً غير عادية و ربما في أكثر من مجال واحد ، عجل باستغلالها ، ستقوم بمحاولة لتقوي محيط عائلتك. لعمل ذلك ، لن تتردد في إثارة مناقشات حميمة وفي إعطاء الكلمة إلى كل شخص لكي يحل بعض المشاكل الأساسية.

برج العقرب الخميس 16 فبراير حظك غداً برج العقرب

النجوم ستساعدك في حل صعوباتك الصغيرة على الصعيد العاطفي ، سوء التفاهم بينك وبين شريكك سيتبدد بسرعة، وسمائك الغرامية ستصبح مشمسة ثانية. العمل يبدو في وضع متحسن تدريجيا لا تقلق من انه لا توجد جائزة سريعة لك ستحصل عليه لاحقا .

برج القوس الخميس 16 فبراير حظك غداً برج القوس

احذر من الأوهام : ابق صامداً في قراراتك ومخلصاً لآراء مجموعتك ، علاقة غرامية ستتحول إلى علاقة صداقة ، ستكون بصحة ممتازة و مرح ممتاز ومعنويات عالية. لديك فرصة لازدهار شخصيتك ، تطلعاتك المادية ورغبتك في التوسع ستسمح لك بإنجاز بعض النجاحات.

برج الجدي الخميس 16 فبراير حظك غداً برج الجدي

انت في قمة نجاحك العملي و المالي لا تفوت فرصة ان تكون سعيدا بما انجزته ابتعد عن الامور التي تجعلك تحس بالضغط النفسي و حاول ا تتمتع اكثر بحياتك التي اضعت الكثير منها في سبيل الوصول الى هذا الهدف انت شخص مرموق عاطفيا الحب بانتظارك لا تفوته الآن .

برج الدلو الخميس 16 فبراير حظك غداً برج الدلو

تصرفك مثل الفلفل ، يضيف قليلاً من نكهة التوابل ، لكن إذا أكثرت منه أكثر من اللازم ، فيمكن أن يكون مزعجاً ويجعلك تعطس مثل المجنون. كن متسامحاً ، جد المرح في المكان ، لا تدع الافكار السوداء تخيم على علاقاتك غداً ابحث عن كل ما مبهج و جديد .

برج الحوت الخميس 16 فبراير حظك غداً برج الحوت

تعلم أن تتحمل الآراء والناس المختلفين ، بل أكثر من ذلك ، تعلم أن تفهمهم ، أنت مرتبط بوجهة نظر معينة. لكن أن تدخل صراعاً حولها فقط ، فهذا ليس الطريق الصحيح الآن ، حاول أن تتفق مع الاصدقاء و الزملاء في العمل كي تتمكن من تحقيق امانيك .

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