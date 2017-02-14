حظك اليوم مع ابراهيم حزبون اليوم الثلاثاء 14-2-2017 , حظك اليوم مع ابراهيم حزبون الثلاثاء 14 فبراير شباط 2017 on February 14, 2017

حظك اليوم مع ابراهيم حزبون اليوم الثلاثاء 14-2-2017 , حظك اليوم مع ابراهيم حزبون الثلاثاء اربعة عشر فبراير 2017.

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حظك اليوم و ابراهيم حزبون اليوم الثلاثاء 14-2-2017 , حظك اليوم مع ابراهيم حزبون الثلاثاء اربعة عشر فبراير 2017

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الحمل (21 آذار – عشرين نيسان) حظك اليوم

لا يوجد مشكلة في اجراء بحث عميق للأسباب التى أدّت إلى تفاقم الامور فهذا سيساعد على تخطي الأخطاء في المستقبل. مبادرة إيجابية من الشريك، لكنّها لن تقنعك كثيراً وخصوصاً ان التجارب السابقة في هذا المجال ليست مشجعة.

الثور (21 نيسان – عشرين أيار) حظك اليوم

يتواجد القمر وجوبيتر معاً في برجك يعني يوما ممتازاً، ووعدوداً كثيرة ونجومية تمارسها. قد يعاكس الحظ في بعض المهمّات، او يجعلك تنتظر جواباً لا يأتي. إلاّ أنّك تتصرف كمسؤول وتكون المرجعية للآخرين، قد تجد نفسك في مقابل تغييرات مهمة في هيكلية العمل او المؤسسة التى تنتمي اليها ما يستدعي التكيف السريع وحسن التصرف.

الجوزاء (21 أيار – عشرين حزيران) حظك اليوم

تواجه تقلّبات متعددة على مختلف الصعد. قد تجد نفسك في ورطة او موقف حرج قد بداعي خصم او منافس او حاسد لئيم. المجازفة ممنوعة كلياً والأجواء صعبة لا تسمح بالتقصير ولو جزئياً. يتوجّب عليك حماية استقرار عملك الحالى ان الحظّ معاكس تماماً، ولهذا السبب قد تشهد اعمالك ومصالحك تراجعاً واضحاً او تدهوراً ملموساً.

السرطان (21 حزيران – عشرين تموز) حظك اليوم

تماسك واضبط اعصابك اياك ان تقع في الخطأ جرب ان تبتعد عن النزاعات خاصة العاطفية منها التى قد تؤدي الى قطيعة اذا لم تتدارك الامر. كن حاسماً في بعض الامور ومتفهماً في بعضها الاخر وخصوصاً ان الشريك لا يستحوذ الامكانية على مواجهتك بكل الوسائل.

الاسد (21 تموز – عشرين آب) حظك اليوم

تسمح الشكوك تدخل حياتك العائلية او المهنية، لمجرد ان تصغي إلى القيل والقال من اشخاص يضمرون لك الخير ظاهراً، لكنهم في الباطن لا يتمنون لك إلى الشر. بادر إلى مصارحة الشريك بلواعجك تجاهه، فهو بحاجة إلى سماع الكلمات العذبة واللطيفة التى اعتادها منه، فلا تخيب ظنه.

العذراء (21 آب – عشرين أيلول) حظك اليوم

يخبىء هذا اليوم بمحبة كبيرة وعطفورعاية، وتتمتع بشعبية لا مثيل لها. يجتهد الكثيرون للتودد إليك، فتتلقى الدعوات من كل جهة وتشارك في مناسبات كثيرة لتلتقي وجوهاً جديدة تتضاعف على مدى الأيام.

الميزان (21 أيلول – عشرين تشرين الأول) حظك اليوم

اليوم تطرأ مساعدة ما او حظ من السماء يفتح امامك بعض الابواب المغلقة ويؤازرك لتخطي المصاعب شرط ان تتحلى بالدبلوماسية والهدوء وحسن التخطيط والبرمجة واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

العقرب (21 تشرين الاول – عشرين تشرين الثاني) حظك اليوم

ممكن ان تسوء العلاقة مع المقربين، ويبدو الاتصال صعباً. تضطر إلى تقديم بعض التنازلات من اجل إشاعة الانسجام. قد يربك وضع لأحدأفراد العائلة، وتشعر في بعض الأحيان انك غير قادر على العلاج. مطلوب منك الرقة والهدوء والتعامل بلطف وتعاطف، قد يكون الآخرون بحاجة إليك اكثر مما أنت بحاجة إليهم.

القوس (21 تشرين الثانى – عشرين كانون الأول) حظك اليوم

اليوم انت متقلب المزاج ومتوتر الاعصاب قد تشتكي من انخفاض معنوي او صحي حاذر الفوضى كُن متفهّماً ولا تعترض إجتمع بالأصدقاء ذهب عن اجتماعات العمل. . لا تهمل ، يا عزيزي، صحتك واعتن بسلامتك. أما معنوياتك فتبقى قوية صامدة لا تنهزم.

الجدي (21 كانون الاول – عشرين كانون الثاني) حظك اليوم

الفلك ليس الافضل في هذا اليوم الدى يحمل احداثا متزاحمة في العمل تشكل ضغطا عليك بحيث تفقد التحكم عليها اياك ان تضيع في التفاصيل او ان تتقبل بعض العروض الواهمة.

الدلو (21 كانون الثانى – عشرين شباط) حظك اليوم

لا تثير المتاعب والخلافات ان الجو متوتر بعض الشيء سارع الى ترتيب الاوضاع ، ترتاح للتطورات بشؤون مالية وحسابات وضرائب قد تسافر او تحضر لسفر او تحلم به قد تشعر سلام أكبر.

الحوت (21 شباط – عشرين آذار) حظك اليوم

يجب الا تعتمد العشوائية في معالجة الامور فذلك لن يؤدّي الى نتائج ايجابية وسيدفعك إلى مراجعة حساباتك سريعاً. بوادر علاقة جديدة تلوح في الأفق، ومع ذلك تحقيقها يتطلب مزيداً من الوضوح حول نهاية العلاقة السابقة.

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