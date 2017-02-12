الأبراج اليوم الأحد 12-2-2017 ميشال حايك حظك اليوم 12 شباط فبراير 2017 ميشال حايك on February 12, 2017

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برج الحمل ميشال حايك

مهنياً: تقحم نفسك بأمور لا تستطيع التعامل معها, عاطفياً:حاول ان تضع حدود لتصرفات الحبيب التى تزعجك.

برج الثور ميشال حايك

مهنياً: اذا كنت تشعر ان اسلوب العمل الذى تقوم به غير ناجح حاول ان تجد خطط بديله,عاطفياً:لا تستطيع نسيان الحب القديم مهما طال الزمان.

برج الجوزاء ميشال حايك

مهنياً: حاول ان تختار التوقيت المناسب لتطرح افكارك على رؤسائك, عاطفياً:لا تنسى الحبيب و مشاعره بانشغالاتك بمشاكل العمل.

برج السرطان ميشال حايك

مهنياً: فرصة عمل ذهبية تلوح لك و لكنك تشعر بالتردد تجاهها, عاطفياً:لا تدع مشاكلك مع الحبيب تكبر و حل الخلاف بوقته.

برج الأسد ميشال حايك

مهنياً: مكافأة ماليه تحصل عليها اليوم نتيجة عمل رائع قمت به اليوم, عاطفياً:عليك ان تتخلى عن عنادك و تعتذر للحبيب عن اخطائك.

برج العذراء ميشال حايك

مهنياً: لا تهتم بالخسارة و حاول ان تبذل المزيد من الجهد لتعوضها, عاطفياً:التزم بعلاقة عاطفية واحده.

برج الميزان ميشال حايك

مهنياً: تسير الامور اليوم بعكس ما تتمنا لا تحزن فالفرج قريب, عاطفياً:الكثير من المعجبين ينتظرون اشارة منك.

برج العقرب ميشال حايك

مهنياً: العديد من الامور تجرى لصالحك اليوم حاول ان تستغل الموقف لنفسك, عاطفياً:لا تعجبك التغيرات الجديده في علاقتك العاطفية.

برج القوس ميشال حايك

مهنياً: تشعر ان عملك الحالي لا يلبي طموحاتك و متطلباتك , عاطفياً:تدخلاتك في حياة الحبيب لا تعجبه و قد تبعده عنك.

برج الجدي ميشال حايك

مهنياً: عليك ان تبذل المزيد من الجهد لتنال رضى رؤسائك في العمل, عاطفياً:الحبيب لا يشعر بالاستقرار معك بسبب وعودك التى لا تنتهي.

برج الدلو ميشال حايك

مهنياً: تحصل على دورة تدريبية قد تضيف اليك المزيد في مستقبلك المهني عاطفياً:حاول ان تنسى قصة الحب التى عشتها و ان تبدأ من جديد.

برج الحوت ميشال حايك

مهنياً: كن حذرا من غيرة زملاء العمل و حاول ان تكون اكثر تحفظا عاطفياً:تمر بفترة عاطفية مميزة برفقة من تحب.

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