حظك اليوم الاثنين 13-2-2017 ابراج اليوم الاثنين 13/2/2017 Abraj توقعات الأبراج اليوم الاثنين 13 فبراير شباط 2017 on February 12, 2017

Abraj Today نعرض عليكم الابراج اليوم الاثنين 13-2-2017 Abraj حظك اليوم الاثنين 13/2/2017 Abraj , توقعات الابراج اليوم الاثنين 13 يناير – شباط 2017 وسيتم تحديث الأبراج اليومية في موقع نبا العرب توقعات الأبراج اليوم الاثنين 13-2-2017 الي جميع الأبراج ، وعلي جميع الأصعدة الصعيد العاطفي والروماني والحب، للجرل والمرأة والزوج والزوجة، وستكون علي الصعيد المهني والعملي وعلي الصعيد الدراسي لجميع الأبراج،من علماء الفلك والأبراج ماغي فرح و جاكلين عقيقي و كارمن شماس، حيث اننا في تلك التوقعات نقوم بنظام المداوره يومياً بين توقعات علماء الفلك.

الابراج اليوم الاثنين 13-2-2017

سنتعرف علي جميع التفاصيل اليوم حول توقعات الابراج الأثني عشر برج الحوت وبرج السرطان وبرج الأسد وبرج الدلو وبرج القوس وبرج الجوزاء وبرج العقرب، ونتابع معكم اليوم جميع الأبراج حيث ان تلك التوقعات الصحيحة الي جميع الأبراج من مصادرها الموثوقة، حيث نتمنى ان ينال اعجابكم هذا المقال في نبأ ويمكنك التردد علي المقال لمعرفة الجديد لتحديث المقال يوميا، ويمكنك متابعتنا يوميا لمغرفة الابراج كل يوم هنا.

الابراج اليوم الاثنين 13-2-2017 هو شيئ لا يعني بالضرورة تصديقهن او لا يعني ان تلك التوقعات لابد ان تكون صحيحة، لكنها هي طريقة يتوقع بيها علماء الفلك تقارب العديد من الابراج من الكواكب والنجوم، لكن تلك التوقعات تعتمد بشكل اساسي علي أرادة الله ثم أرادة كل انسان، فدعونا ناخد تلك التوقعات بمحملها الأيجابي وهي ان تكون محفزة من اجل الاستمرار في العملن او من اجل التواخي واخذ الحذر الكافي من الوقوع في اخطاء.

توقعات برج الحمل مع حظك اليوم 13-2-2017

توقعات والتنبؤات المهنية: تتعزّز قدراتك الخلاقة وتنفتح على بعض الآفاق رافضاً التقوقع في محيطك العملي، لا بل الانطلاق نحو خوض مجالات جديدة.

توقعات والتنبؤات العاطفية: تبتسم لك الأقدار، وتجعلك متزناً وقادراً على بلورة الأمور والتأقلم مع الأوضاع العاطفية الجديدة والشعور بالراحة الكبيرة.

توقعات والتنبؤات الصحية: تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد.

خصص الفترة القادمة لإعادة الاتصال بأفراد عائلتك، فانغماسك ومشاركتك في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى استحسان وترحاب حار من الجميع. اذا كان هناك أي خلافات عائلية لم تـُحل بعد، فهناك تنبؤ بأن الآن هو الوقت الأمثل للتوفيق وحسم الأمور.

توقعات برج الثور مع حظك اليوم 13-2-2017

توقعات والتنبؤات المهنية: إن كنت من محبي المضاربة في البورصة عليك أن تستغل هذه الفرصة لأنك ستحصل على أرباح كثيرة.

توقعات والتنبؤات العاطفية: التفكير بشأن علاقتك المتوترة بالحبيب لن يجدي كما تعتقد، حاول أن تنزل إلى أرض الواقع وتعتمد على المواجهة للتخلص من ظنونك.

توقعات والتنبؤات الصحية: ابتعد عن المشروبات المنبهة اليوم، فأنت بحاجة إلى التخلص من السهر لفترات طويلة والحصول على ساعات كافية من النوم.

تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية. تأنَ في تحديد المشاكل التي تمثل حقًا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها. في هذا الشأن، إن إساءة تقدير الأشياء قد يؤدي بكل سهولة إلى مشاكل صحية.

توقعات برج الجوزاء مع حظك اليوم 13-2-2017

توقعات والتنبؤات المهنية: أخيراً يمكنك تحقيق خططك الكبيرة، فكل ما تحتاج إليه موجود ويشير إلى النجاح المهني.

توقعات والتنبؤات العاطفية: أنت تشع ثقة وحماس وتستطيع الحصول على دعم الشريك فلا ترفض المساعدة منه فقد يجعلك أقرب إلى تحقيق أحلامك.

توقعات والتنبؤات الصحية: اليوم يكون من السهل أن تحصل على تشخيص وعلاج مرض مزعج كان إلى حد ما علاجه بعيد المنال منذ فترة طويلة.

على الصعيدَين الجسماني والعقلاني، أنت تشعر بأنك صحة جيدة وأنك متفق مع ذاتك. أنت تستمتع بالأمور التي تقوم بها وتريد اقتسام هذه التجارب مع من هم قريبون منك. هذا شيء جذاب ومثير للسعادة لمن هم حولك، ومن شأنه تعزيز العلاقات القديمة والجديدة على حدٍ سواء. سوف تتيح لك هذه العلاقات التأييد الذي ستحتاجه عند شعورك بعدم الثقة.

توقعات برج السرطان مع حظك اليوم 13-2-2017

توقعات والتنبؤات المهنية: ارتياح الأجواء في العمل يظهر في تعاطيك مع الزملاء، والمصارحة تعطي ثمارها، وتتحول حياتك المهنية إلى سعادة كبيرة.

توقعات والتنبؤات العاطفية: الغوص في بعض التفاصيل قد يكون مفيداً، لكنه ليس الهدف المحدّد لعلاقتك المقبلة للوصول إلى الغاية المنشودة.

توقعات والتنبؤات الصحية: تواصل تنفيذ حميتك الغذائية المترافقة مع ممارسة الرياضة بانتظام.

لقد وصلت إلى حائط سد في الوقت الحالي، ويبدو أن لا شيء يحرز تقدمًا وأنت على وشك الاستسلام. اعتبر مثل هذه الأوقات اختبارًا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك قريبًا أهمية المضي قدمًا في خططك. عندئذ، سوف تجد الطاقة اللازمة للاستمرار بصرف النظر عن العقبات. يجب أن تتخلى عنها فيما عدا ذلك وتبدأ مرة أخرى بمنظور مختلف.

توقعات برج الأسد مع حظك اليوم 13-2-2017

توقعات والتنبؤات المهنية: تكون متنوراً في تصرّفاتك وتعاملك خلال هذا اليوم، وتقدم على اتخاذ القرار السليم، وتتمتع بالهدوء والتروي والتفكير بعقلانية.

توقعات والتنبؤات العاطفية: تتقبل النقاش ولا تفرض آراءك على الحبيب بالقوة، وتكون ليناً في تعاملك معه، وتمارس مبدأ خذ واعط معه لتعرف ماذا يريد بالضبط.

توقعات والتنبؤات الصحية: تقرر مع بعض الأصدقاء الذهاب في رحلة صيد خارج البلد بغية الترفيه وممارسة هوايتك المفضلة.

لا شيء يسير في الطريق السليم في الوقت الحالي في العمل، فأنت تتعامل بالكثير من العدوانية. يجب أن تقبل أي دعم يأتي إليك لأن هذا سوف يساعدك على التعامل بطريقة أفضل وسوف يظهرك بمظهر أكثر دبلوماسية أمام وزملائك. في حياتك الخاصة، يجب أن تركز على التواصل لأن الآخرين لا يرون الأمور من منظورك. تحدث! من الناحية الصحية، لا يجب أن تستمر الأمور على ما هي عليه الآن. انتبه لنظامك الغذائي واحصل على راحة كافية، وإلا فسوف تعاني من أضرار دائمة.

توقعات برج العذراء مع حظك اليوم 13-2-2017

توقعات والتنبؤات المهنية: إذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكاسبك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق، لأنّ التجارب علمتك كيف تتصرف.

توقعات والتنبؤات العاطفية: عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الشريك، فالحقيقة غالباً ما تكون ممراً إلزامياً بغية وضع النقاط على الحروف وإنهاء المشاكل.



توقعات والتنبؤات الصحية: حاول أن تمارس رياضة المشي باستمرار، فهذا يفيد كل أعضاء الجسم.

سوف يتعرض عملك للاختبار اليوم، ولكن لا داعي للتوتر إذا كنت قادرًا على إظهار المعرفة السليمة. ستُختبر أيضًا في حياتك الخاصة، وفي هذه الحالة، يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. لا تفقد تركيزك على الهدف الحقيقي، حتى مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة. يمكنك التغلب على أي مشكلة صحية بالراحة، فالحياة ليست منافسة – لا يجب أن تحارب جاهدًا لكي تفوز.

توقعات برج الميزان مع حظك اليوم 13-2-2017

توقعات والتنبؤات المهنية: لا تخش التعبير عن رأيك جهاراً إذا كنت مقتنعاً به، حتى لو كان سيكلفك غالياً، السكوت عما تعتبره حقاً لك لا يجوز في هذه الحالة.

توقعات والتنبؤات العاطفية: عليك اليوم قبل الغد مصارحة الشريك بما تفكر فيه، الصراحة تعبّد الطريق أمامك نحو خطوات مستقبلية.

توقعات والتنبؤات الصحية: الحساسية التي تصيبك سنوياً في هذه الأيام لن تكون قوية بسبب قوة مناعتك.

طاقتك معدية للآخرين، كما أن الوقت مناسب لتنفيذ أفكار جديدة. القرارات التي كنت قد أرجأتها حتى الآن قد تكون هامة جدًا بالنسبة لك. لكن على الرغم من طاقتك، يجب أن لا تتصرف بتسرع وأن تكون على دراية تامة بعواقب أفعالك. فكر في الأمور بعناية وبهدوء.

توقعات برج العقرب مع حظك اليوم 13-2-2017

توقعات والتنبؤات المهنية: تواجهك اليوم أفكار جديدة، وتنجح إذا قابلت المخاطر بشجاعة، يمكنك الاعتماد على دعم زملائك في حال نجاحك.

توقعات والتنبؤات العاطفية: يجب أن تُظهر بعض الصراحة في علاقتك، الأفكار غير العادية التي تراود شريكك قد تؤدي إلى فتح مسارات جديدة، كاشفة لجانب جديد تماماً من ذاتك.

توقعات والتنبؤات الصحية: نوّع في لائحة طعامك، ولكن فلتكن مدروسة ومفيدة للصحة.

لا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية في طريقها إلى التلاشي. كن حازمًا وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن الأمور بعناية، وفكر في الأهداف التي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها. إذا استطعت تنفيذ ذلك، فسوف تجد أيضًا أن الحلول أصبحت أسهل.

توقعات برج القوس مع حظك اليوم 13-2-2017

توقعات والتنبؤات المهنية: روح الفريق التي تتمتع بها واضحة اليوم لأنك تضع الاحتياجات أولاً، وهذا ما يلاحظه زملاؤك، إذا استمررت هكذ، فسوف يعتبرونك القوة الدافعة.

توقعات والتنبؤات العاطفية: اعتن بالشريك فالآن وقت مناسب لحل النزاعات، قد يكون الاتصال به مفيداً لإيجاد حل جذري لمشكلة مستعصية، فلا مجال للتردد أو التكاسل.

توقعات والتنبؤات الصحية: يجب ان تنتقل الى ممارسة الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيداً ويفيدك على المدى المنظور.

حماسك يمكنك من العمل بنجاح من خلال فريق، كما يمكنك ترك علامتك بهدوء إذا قمت بإنجاز المهام مع الآخرين. لكن تذكر أن نجاح المجموعة هو الأهم – وليس الأنا الخاصة بك. سوف ينتج عن ذلك أيضًا مناخًا جيدًا في المنزل. قد يؤدي السلوك الأناني إلى الإضرار بعلاقاتك الأسرية على المدى البعيد.

توقعات برج الجدى مع حظك اليوم 13-2-2017

توقعات والتنبؤات المهنية: مهما سمعت من انتقادات لا تستسلم، فالشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة.

توقعات والتنبؤات العاطفية: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها، والسبب يكمن في تعاطيك معه على نحو مستغرب.

توقعات والتنبؤات الصحية: لا تكثر من شرب المنبّهات، فهي تسبب لك آلاما في المعدة وأرقاً وقلة نوم.

اليوم تستطيع إظهار معدنك، ونظرًا للجاذبية التي تتمتع بها، فإنك مجهز للعمل من خلال فريق. ماذا تنتظر؟ أنت لا تعلم إلى متى يستمر ذلك. من ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة. سوف يؤثر التناغم بين جسدك وعقلك إيجابيًا على من هم حولك، وبالتالي، المشروعات المشتركة مع الأصدقاء الجيدين هي ما وصفه الطبيب لحالتك.

توقعات برج الدلو مع حظك اليوم 13-2-2017

توقعات والتنبؤات المهنية: ابتعد عن كل أشكال التوتر، قد تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أوحزيناً، أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها منتقداً أو محاسباً.

توقعات والتنبؤات العاطفية: تجد حلولاً مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة.

توقعات والتنبؤات الصحية: لا تتوتر بل حاول أن تمضي فترة من الراحة تبعدك عن التشنجات.

توقف لوهلة وقم بحصر ما عشته من تجارب مؤخرًا ومن استنتاجاتك ستتمكن من توجيه مسار حياتك بأكثر إيجابية. هذا هو الوقت الأمثل لتنفيذ مشروعاتك الشخصية أو المهنية. سيكون الآخرين متفهمين وسيقدمون لك الدعم، فلا داعي أن تبقي الأشياء في الخفاء!

توقعات برج الحوت مع حظك اليوم 13-2-2017

توقعات والتنبؤات المهنية: تعمل فوراً على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك.

توقعات والتنبؤات العاطفية: أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها أمام الشريك منتقداً أو محاسباً، بل ناقشه في أفكاره التي يريد طرحها عليك.

توقعات والتنبؤات الصحية: الصحة نعمة من الخالق، إنما التفريط فيها نقمة منك وخطأ كبير بحق نفسك.

أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيدًا مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه. استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم، وانتفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط التي تواجهه خلال اليوم واسترجاع هدوئك.

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