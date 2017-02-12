ابراج اليوم الاحد 12-2-2017 تعرف على برجك اليوم أعرف حظك on February 12, 2017

نقدم لكم التوقعات ليوم الاحد 12-2-2017, تعرف على حظك وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج اليوم الاحد 12-2-2017, التوقعات الفلكية فى الابراج , حظك وبرجك اليوم الاحد 12-2-2017.

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برج الحمل الاحد 12 فبراير 2017

ابراج اليوم حظك اليوم برج الحمل ، ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش ، من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل ، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور الاحد 12 فبراير 2017

ابراج اليوم حظك اليوم برج الثور ، يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك.

ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية ، حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء الاحد 12 فبراير 2017

ابراج اليوم حظك اليوم برج الجوزاء ، قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك ، لا تقلق ولا تيأس.

إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم ، ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان الاحد 12 فبراير 2017

ابراج اليوم حظك اليوم برج السرطان ، تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا.

عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك ، حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل ، ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد الاحد 12 فبراير 2017

ابراج اليوم حظك اليوم برج الأسد ، ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما.

تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء الاحد 12 فبراير 2017

ابراج اليوم حظك اليوم برج العذراء ، تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين.

من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان الاحد 12 فبراير 2017

ابراج اليوم حظك اليوم برج الميزان ، لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك ، الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل.

عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب الاحد 12 فبراير 2017

ابراج اليوم حظك اليوم برج العقرب ، أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم ، تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز.

ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك ، استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس الاحد 12 فبراير 2017

ابراج اليوم حظك اليوم برج القوس ، لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما.

إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم ، ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي الاحد 12 فبراير 2017

ابراج اليوم حظك اليوم برج الجدي ، تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل ، سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة ، اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو الاحد 12 فبراير 2017

ابراج اليوم حظك اليوم برج الدلو ، كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد ، اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت الاحد 12 فبراير 2017

ابراج اليوم حظك اليوم برج الحوت ، استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك ، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة.

لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

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