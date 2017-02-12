ابراج اليوم الاثنين 13-2-2017 مع ماغي فرح حظك و ابراج اليوم الاثنين 13/2/2017 – توقعات الابراج اليوم الاثنين on February 12, 2017

نعرض توقعات الفلك والعلماء فقط من اجل التسلية، وعبر هذا المقال ابراج اليوم الاثنين 13-2-2017 مع ماغي فرح : حظك وابراج اليوم الاثنين 13/2/2017 – توقعات الابراج اليوم الاثنين حظ برجك في الصحة والعمل والحب، حظك اليوم الاثنين 13 فبراير 2017 ، يتوقع علماء الفلك فى الابراج السومرية تنبؤات برجك اليوم 13/2/2017 في الحب والعمل والصحة والحياة لاشهر علماء الابراج ماغى فرح وجاكلين عقيقى وكارمن شماس، بتوقعات الابراج 13-2-2017 ,13-2-2016 لحظك اليوم لكل من الابراج التالية “برج الحمل اليوم، حظك اليوم برج الحوت، حظك اليوم برج الدلو، حظك اليوم برج الجدي، حظك اليوم برج القوس،ن حظك اليوم برج العقرب، حظك اليوم برج الميزان، حظك اليوم برج العذراء، حظك اليوم برج الأسد، حظك اليوم برج السرطان، حظك اليوم برج الجوزاء، حظك اليوم برج الثور”.

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل) \ الحمل (21 آذار – 20 نيسان)

حظك اليوم برج الحمل الأحد 12 فبراير 2017 \ شباط 2017 حظك اليوم صحيا: الخسوف في منزل الصحة وعليك أن تعتني اليوم بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود.ماليا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للبحث بجدية عن حلول وتعمل بنظام لتحقيق ذلك ، حظك اليوم برج الحمل ، حاليًا، أنت قادر على الاندماج بكل سهولة ضمن فريق، دون نزاع، وتسود الأجواء تناغم وتوافق من حولك. بإمكانك الاستفادة من هذا التأثير الإيجابي في نشاطات ترفيهية مذهلة أو في العمل لدفع الأمور وتكون فرد منتج.

حظك اليوم وتوقعات برج الثور (21 أبريل – 21 مايو) \ الثور (21 نيسان – 20 أيار)

حظك اليوم برج الثور الأحد 12 فبراير 2017 \ شباط 2017 حظك اليوم اجتماعيا وماليا: من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض. عاطفيا: إذا كنت متزوجا الخسوف في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع شريك حياتك ، حظك اليوم ، أنت مفعم بالحيوية والنشاط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك في اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم إلى الأمام في مشروعاتك. لن يفيدك الاكتفاء بالأمجاد الماضية والسلبية! لديك الآن قدرة التعامل بدقة وحكمة مع جميع المواقف التي تواجهها وتتعرض لها، فتأكد من استغلالك لها بقدر الإمكان.

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء (22 مايو- 21 يونيو ) \ الجوزاء (21 أيار – 20 حزيران)

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 12 فبراير 2017 \ شباط 2017 ماليا: الخسوف في منزل المدخرات وعليك ألا تغامر وأن تخطط جيدا لتنمية مدخراتك. عاطفيا ومهنيا: المستقبل تتضح معالمه وتجد الطريق الذي تتبعه فقط اهدأ لتسيطر على الأمور ، حظك اليوم كن شجاعًا واقتسم آمالك ورغباتك مع الآخرين، وسوف تتلقى الكثير من ردود الأفعال الإيجابية التي سوف تعطيك الحافز الإضافي لتحقيق أحلامك، كما ستقوم باجتذاب المزيد من المؤيدين. حتى في مكان العمل، سوف يستمع الآخرون بسهولة إلى أفكارك، لكن لا تكن رافضًا للنصيحة والنقد، لأنها قد تكمِل وتحسِن من خططك.

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان (22 يونيو- 22 يوليو ) \ السرطان (21 حزيران – 20 تموز)

حظ برج السرطان اليوم الأحد 12 فبراير 2017 \ شباط 2017 اما عن حظك اليوم برج السرطان ماليا: تخطط لرحلة أو لقاء يربطك بإحدى الجهات الأجنبية وتتمتع اليوم بذهن صافي وقدرة على التخطيط الجيد. عائليا وعاطفيا: الخسوف في منزل الحظ يعدك بتغيير إيجابي في محيطك ويحمل لك اليوم الآمال والتطورات على الصعيد العاطفي ، في الغالب لن تصادفك أية عقبات من الآخرين، وسوف تتعرف على أشخاص جدد بسرعة وبأقل مجهود. إذا استخدمت هذه المعرفة، فسوف تتحقق الصداقات المجدية على المدى البعيد. اليوم يبدو أنه ليس هناك مشكلة لا تستطيع حلها، وتسمح لك حالتك المزاجية الجيدة وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل. فقط عليك ترك التوتر اليومي ورائك.

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد (23 يوليو– 22 أغسطس) \ الاسد(21 تموز – 20 آب )

حظ برج الاسد اليوم الأحد 12 فبراير 2017 \ شباط 2017 يمكنك اليوم العمل بشكل بنّاء من خلال الفريق، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم. سوف تتلقى دعمًا بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية، أظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات. قد تقابل اليوم حب حياتك، فافتح عينيك جيدًا ، عاطفيا واجتماعيا: المشتري في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتجنب الزهو بنفسك. اجتماعيا وماليا: الخسوف في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين إذا أردت أن تصل للحقيقة.

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر ) \ برج العذراء (21 آب – 20 ايلول )

حظ برج العذراء اليوم الأحد 12 فبراير 2017 \ شباط 2017 اما عن حظك اليوم برج العذراء ماليا: قد تناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة. اجتماعيا: الخسوف في منزلك الحادي عشر مما يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأصدقاء والاحتفال معهم ، اما عن حظك اليوم برج العذراء قد يكون اليوم مضطربًا، فمن ناحية، الكثير من الأشياء لن تسير على رغبتك، ومن ناحية أخرى، ستجد نفسك في مواقف صعبة بسبب من هم حولك. لا تبالغ في ردة فعلك، ولكن حاول استعادة هدوئك، وحاول فرض ذلك على الآخرين وعندئذ سوف تخرج سالمًا من هذا الموقف غير السار.

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر) \ برج الميزان (21 أيلول – 20 تشرين الأول)

حظ برج الميزان اليوم الأحد 12 فبراير 2017 \ شباط 2017 حظك اليوم برج الميزان عاطفيا: الخسوف في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحرك بحذر ولتكن متعقلا وراجع وأفكارك على المستوى العاطفي اجتماعيا: ما زال الفلك ينصحك أن تتروى وتحترس وتدرس الأمور أولا ، اما عن حظك اليوم برج الميزان ، في العمل، أنت ذو تأثير مهدئ، ويلجأ إليك الزملاء لطلب النصيحة والمساعدة، وما أحسن هذا بالنسبة لثقتك وإيمانك بذاتك. تستطيع مواجهة أي شيء بسهولة. لكن لا تنسى أقرب الأمور إلى قلبك لأنك عندئذ سوف تمر بتجربة التناغم الكامل مع أحبائك. حالتك الصحية ممتازة، ولكن قد تتحسن أكثر من خلال الأنشطة الرياضية. هذه هي أحدى طرق الإعداد لأوقات صعبة قادمة.

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب (23 أكتوبر-22 نوفمبر) \ برج العقرب (21 تشرين الأول – 20 تشرين الثاني)

حظ برج العقرب اليوم الأحد 12 فبراير 2017 \ شباط 2017 حظك اليوم برج العقرب مهنيا واجتماعيا: الخسوف في برجك يجعلك متحفزا وعليك بالصبر. عاطفيا: تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع شريك الحياة أو شريك العمل ، حظك اليوم برج العقرب اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف. إذا استمريت في العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى. الوضع مشابه في حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء. ابحث عن الحلول للتناقضات وسوء التفاهم من خلال التواصل الهادف. يشكل التوتر خطرًا على صحتك، فابحث عن خط وسط بين الاسترخاء والنشاط.

حظك اليوم وتوقعات برج القوس (23 نوفمبر – 21 ديسمبر) \ برج القوس (21 تشرين الثاني – 20 كانون الأول)

حظك اليوم برج القوس الأحد 12 فبراير 2017 \ شباط 2017 حظك اليوم برج القوس ماليا: الخسوف في منزل المال وعليك أن تهتم بتنظيم نفقاتك إذا أردت أن تجتاز الأزمات

عاطفيا: إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك بالابتعاد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب ، حاليًا أنت ممزق بين الرغبة في إنجاز الأمور وخيبة الأمل لوجود حدود لذلك. لا تستخدم إصرار غير المشروط في كسر الحواجز، لأن المحيطين بك قد يفقدون صبرهم ويهجروك. انتظر حتى تهدأ الأمور ويمكنك التعامل مع الآخرين بتفهم وصبر أكثر.

حظك اليوم وتوقعات برج الجدى (22 ديسمبر – 20 يناير) \ برج الجدي (21 كانون الأول – 20 كانون الثاني)

حظ برج الجدي اليوم الأحد 12 فبراير 2017 \ شباط 2017 عائليا: الخسوف يعمل لصالحك ويمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرصا متعددة وتدير العقول بلباقتك. عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالشجاعة للقيام بخطوة جريئة ، على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن. حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة. الآن يجب أن تستخدم قوتك بحكمة؛ لا تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغيرة. لا تسيء استخدام طاقتك وقدرتك على الاحتمال بحيث لا يكون لها تأثير.

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو (21 يناير – 20 فبراير) \ برج الدلو (21 كانون الثاني – 20 شباط)

حظك اليوم برج الدلو الأحد 12 فبراير 2017 \ شباط 2017 حظك اليوم برج الدلو عائليا: الخسوف يسلط الضوء على منزل العائلة ويدفعك للاهتمام بمسائل عائلية وعليك أن تحذر التسرع.

اجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك ، اما عن حظك اليوم برج الدلو كل ما تقوم بعمله حاليًا يتم على الفور وعلى أكمل وجه. كل شخص تتعامل معه من أصدقاء أو معارف أو زملاء بالعمل معجبون بحماسك وموهبتك في التعامل مع الأمور من الجانب الجيد وقدرتك على أداء كل شيء بكفاءة، مما يزيد من ثقتك بنفسك بدرجة عالية. احرص على تبادل هذا الإعجاب بنفس القدر وأن لا تنتابك النرجسية، فمتى ساءت الأمور وصارت بالعكس ، فإنك ستحتاج إلى ذلك الدعم والمعاملة.

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت (20 فبراير – 20 مارس) \ برج الحوت (21 شباط – 20 آذار)

حظ برج الحوت الأحد 12 فبراير 2017 \ شباط 2017 حظك اليوم برج الحوت اجتماعيا وعاطفيا: الخسوف في منزل الحب يدعمك وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم. ماليا ومهنيا: يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية ، حظك اليوم برج الحوت لأول مرة خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة. استراتيجية الحلول التي تنتهجها في المعتاد لا تحسن من الأمور، مهما حاولت مرارًا وتكرارًا. كنوع من التغيير، حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ منهجًا جديدًا! القيام بتغيير حاسم سيكون المخرج للمواقف والمشاكل المستعصية.

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