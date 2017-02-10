ابراج اليوم السبت 11-2-2017 حظك اليوم ماغي فرح 11/2/2017 الأبراج اليوم 11 فبراير on February 10, 2017

ابراج اليوم السبت 11-2-2017 لمعرفة حظك اليوم فى عالم الابراج الفلكية من عالم النجوم والكواكب، من خلال حركاتها برجك اليوم ,حظك اليوم ماغي فرح عالمة التوقعات اليومية التى تنشر على عبر موقع ابراج مكتوب لاكتشاف الابراج اليوم الصحيحة.اعرف توقعات حظك اليوم فى الابراج.

توقعات الابراج 2017 تكشف مايخبئه لكم المستقبل بتوقعات للتسليه فقط في حظك اليوم السبت 11 فبراير 2017 من علماء الفلك حظك اليوم مع اشهر علماء ابراج الفلك والتى ننشرها لكم بشكلا يومي، حيث يمكنكم معرفة برجك الشخصي من تاريخ ميلادك وبعد تحديد اسم برجك يمكنك اكتشاف اخر التوقعات.ابراج ليوم ماغي فرح لمتابعة اخبار الابراج اليوم فى الحب بين برجك وبرج شريك حياتك واكتشاف الشخصية من الابراج، و.

حظك اليوم ماغي فرح السبت 11-2-2017

ابراج مكتوب اليوم تكشف طالع الحظ والنصيب لشهر فبراير 2017 مع العالمة الفلكية “ماغي فرح” التى يتبعها الكثير من الاشخاص فى التوقعات التى تنشرها يوميا وننقلها لكم على “ضربة حرة” لجميع الابراج الاثنى عشر المعرفة باسمها تشبه اسماء الحيوانات وهى كالتالى “برج الجدى، برج الدلو، برج الحوت، برج الحمل، برج الثور، برج الجوزاء، برج الحوت، برج الحمل، برج الاسد، برج الجوزاء، برج العذراء” وتختلف توقعات كل برج من المجموعة عن البرج الاخر باختلاف تاريخ ميلاد كل شخص ليحدث تغيرات فى حظك في الحب وحظك في المال وحظك في العمل، ومن اشهر العلماء المعروفين فى دراسة توقعات الابراج فى العالم العربي على راسهم ماغي فرح، جوي عياد، هالة عمر، محمد فرعون، ميشال حايك، جاكلين عقيقي يتوقعون لكم ابراج اليوم.

حظك اليوم توقعات برج الحمل اليوم

مهنياً: عليك ان تكون أكثر انفتاحاً على الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم والتفاهم على الكثير من المشاريع التي تعود بالنفع على الجميع, عاطفياً: تفاهم الماضي مع الشريك، يشكّل ضمانة للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما، وانطلاق معاً بغية تأسيس حياة مشتركة على أسس متينة, صحياً: أنت ميال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين.

حظك اليوم توقعات برج الثور اليوم

مهنياً: تنعم بيوم مناسب إذ تختبر جديداً مشوّقاً، ويدعوك إلى الاحتفال ونشر الآراء ويقدّم لك خيارات كثيرة ويعزّز ثقتك بالنفس,عاطفياً: مكاسب غير متوقعة في العلاقة، وهذا ينعكس ارتياحاً عند الشريك ويزيده تعلقاً بك وإصراراً على إرضائك باستمرار,صحياً: تتخلص من هموم الماضي الثقيلة عبر القيام برحلات ترفيهية تبعدك عن القلق.

حظك اليوم توقعات برج الجوزاء اليوم

مهنياً: إعطاء الرأي قد يدفعك إلى تغيير الحقائق، ما ينعكس إيجاباً عليك,عاطفياً: مصارحة الشريك بالحقيقة صعبة، لكنها قد تحدد طبيعة العلاقة للأيام المقبلة,صحياً: الجلوس خلف المكتب وقتاً طويلاً يسبب آلاماً في الظهر وبين الكتفين.

حظك اليوم توقعات برج السرطان اليوم

مهنياً: أنصحك باستخدام قدراتك الشخصية اليوم في العمل بطريقة أفضل، وحاول ترتيب أولوياتك داخل العمل,عاطفياً:حان الوقت لقضاء العطلة المتميزة مع شريكك، أغلقا الهواتف، ولا تعلما أحداً بمكانكما، واستمتعا بكل شيء,صحياً: كن على يقين أن الرياضة بشكل منتظم هي الوحيدة القادرة على إبقائك في وضع صحي ممتاز بعد الوعكة الصحية التي ألمت بك.

حظك اليوم توقعات برج الاسد اليوم

مهنياً: نجاحاتك المتتالية في العمل تجعلك كثير الأحلام خلال هذه المرحلة، وتسعى إلى تحقيق الكثير من الطموحات التي تراودك.عاطفياً: تحاول الابتعاد عن خوض الجدل كثيراً مع الحبيب لئلا يبتعد عنك وتصبح وحيداً، وربما يصبح من الصعب استعادته إلا بعد مدة طويلة وأخذ وردّ,صحياً: لا تدع الهواجس تسيطر عليك وتقلق راحتك وبالك، بل خفف عن نفسك وانطلق في رحلة ترفيهية.

حظك اليوم توقعات برج العذراء اليوم

مهنياً: ترقية في العمل بعد عناء سنوات، فاليوم أسعد أيامك المهنية وتتشارك فرحته مع من كان له فضل كبير عليك,عاطفياً: تعيش حالة حب ولكن من طرف واحد، فلا تستسلم لذلك، بل حاول تغيير الأمور نحو الأفضل,صحياً: عليك الانتباه إلى عدم الإكثار من الطعام الدسم الذي بسبب لك البدانة في مدة قصيرة جداً.

حظك اليوم توقعات برج الميزان اليوم

مهنياً: تأتي أحداث لتترك انعكاسات إيجابية على شعبيتك وعلاقاتك الشخصية والاجتماعية في محيطك,عاطفياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدّم إليك في غضون أيام,صحياً: إذا أكثرت من تناول المنبهات في فترة بعد الظهر فلا تستغرب الأرق ليلاً.

حظك اليوم توقعات برج العقرب اليوم

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن روحانيات وانتماءات عقائدية وفكرية قد تباشر اليوم، وخصوصاً أنك في وضع مريح,عاطفياً: التصرف بمزاجية مع الشريك يدفعه إلى الابتعاد عنك وتجنبك تدريجياً، حاول تحسين تعاطيك معه,صحياً: على الرغم من حيويتك فإن حياتك المهنية قد تحثك على استجماع قواك والاعتناء بصحتك أكثر فأكثر.

حظك اليوم توقعات برج القوس اليوم

مهنياً: لا تتعجب عندما يقترب منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم، لكن لا تكن مغروراً، اشترك في المشروعات المختلفة لأنها قد تقدم لك الإلهام لخططك الخاصة,عاطفياً: الرومانسية هي الطريق الأسهل إلى قلب الشريك، فتذلل المصاعب مهما بلغ حجمها وتقربك منه,صحياً: أنت عرضة للإصابة بالحساسية إذا تعرضت كثيراً للشمس، فكن حذراً.

حظك اليوم توقعات برج الجدي اليوم

مهنياً: فرص استثنائية للسفر والتواصل مع بعض الأطراف الخارجية، أو للقاء شخص غريب عنك يحمل إليك مشروعاً,عاطفياً: التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوّة اليوم قبل الغد، والمرحلة المقبلة قد تكون أفضل إذا أحسنت التصرّف,صحياً: عليك مراجعة الطبيب عند الضرورة، لكن لا داعي إلى القلق والخوف.

حظك اليوم توقعات برج الدلو اليوم

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تفكر في قضية مالية تتعلق بأسهم أو مستندات أو ضمانات أو عائدات مشتركة مع بعض الأطراف,عاطفياً: لا تدع المخاوف تسيطر عليك وبادر للتقرب إلى الحبيب قبل أن تخسره بلحظة، وعندها قلا تستطيع تعوضه,صحياً: طباعك السيئة ومزاجك المتقلب سببهما الضغوط التي تتعرض لها أخيراً.

حظك اليوم توقعات برج الحوت اليوم

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من فسخ عقد او تسارع الأحداث بشأن بعض الشراكات التي يشوبها بعض الغموض,عاطفياً: تعثّر بعض العلاقات العاطفية وتراجع عن ارتباط سببه على الأرجح سوء تفاهم بسيط استجد وكبح فراملك,صحياً: قد تصاب بأزمة صحية مفاجئة يتسبب بها أحد المحيطين بك وتترك وحيداً.

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