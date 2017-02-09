توقعات الأبراج ليوم الجمعة 10-2-2017

مهنياً: يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة ولكنها غير معلنة، وتحتاج في هذا الوقت إلى التسامح والصبر والانفتاح لتفهم الآخرين.
عاطفياً: قد يطرأ عنصر من الماضي يبدّل بعض المعطيات والخطط المقررة لبناء المستقبل مع الشريك لتفادي أزمات يمكن أن تعكر صفو العلاقة.
صحياً: أبشّرك بوضع صحي مستقر نتيجة الراحة التي حصلت عليها أخيراً.
الثور :
مهنياً: تصادف تغييرات كبيرة في العمل، والوظيفة التي حلمت بها أصبحت ممكنة.
عاطفياً: موجات عاطفية مفاجئة، ورغم ذلك شريك حياتك قد يتصرف بعدوانية أكثر من المعتاد، ومن المتوقع أن تكون في حيرة مع كيفية التعامل مع هذا.
صحياً :يبدو أن صحتك وطاقتك في أوج قوتها اليوم، يمكنك الخروج لممارسة النشاط البدني مثل الجري أو اللعب في صالة الألعاب الرياضية.
الجوزاء :
مهنياً: حاذر عدم الاستقرار وتجنّب التنقُّلات غير المدروسة، وحاول أن تجد أمنك بالقرب من المحيط الضيّق.
عاطفياً: لا يجوز التأجيل والإهمال في الحب بعد اليوم، تجد عدة حوافز تمنحك الجرأة والعزيمة لإكمال خطواتك العاطفية التي تأخرت بعض الشيء.
صحياً: تناور بعض الشيء قبل التقيد بالإرشادت الطبية، لكن سرعان ما تلتزمها حرفياً.
السرطان :
مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جديدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك.
عاطفياً: أوقات سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في بعد أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه.
صحياً: عليك بتهدئة أعصابك وأخذ الأمور ببساطة وروية وحكمة.
الأسد :
مهنياً: ضغوط العمل تكون كبيرة، إلا أنك تمتلك القدرة على التكيّف مع كل المستجدات والتغيرات التي قد تطرأ على صعيد المراكز.
عاطفياً: حب الشريك لك عملة نادرة هذه الأيام، وتصرّفاتك الرائعة معه في معظم الأحيان.
صحياً: تشعر في قرارة نفسك أن وضعك الصحي المتردي بحاجة إلى عناية ومتابعة دقيقتين.
العذراء :
مهنياً: يندر أن تعاني في المكتب التوتر في علاقتك مع زملائك، ويبدو أن العمل الجماعي هذه الأيام غير معقد على الإطلاق وفي غاية الإنتاج.
عاطفياً: تحاول أن تبني علاقتك العاطفية المقبلة على أسس متينة لكي تكون المرة الأخيرة التي ترتبط فيها.
صحياً: ينقص جسمك الفيتامين سي، وهو يتوافر في الحمضيات، فحاول أن تتناولها باستمرار.
مهنياً: أفكار الماضي تحاوطك من كل اتجاه، وتحاول خنق قدراتك الإبداعية بكل الأشكال! حاول أن تبتعد عنها قدر الإمكان، الأمر ليس جيداً.
عاطفياً: مزاجك سيّئ اليوم ولا تستطيع تقبل أي نوع من أنواع النقاش حول أي شيء، وشريكك مقدر لهذا الأمر ويحترم رغبتك بالانفراد.
صحياً: خذ الاحتياطات اللازمة لئلا تصاب بنزلة برد وتكون مضاعفاتها كبيرة عليك.
العقرب :
مهنياً: قد تواجه بعض العوائق لتحقيق التقدّم، لكنك قادر على تخطي الصعوبات مهما تكن كبيرة بإرادتك الصلبة وبعزمك الذي لا يلين.
عاطفياً: المزاج الهادئ والأجواء الجيّدة هما الحل الأنسب لأفضل علاقة ممكنة مع الشريك وتجنب مشاكل جديدة في المستقبل.
صحياً: تكون عرضة لانتكاسة صحية نتيجة فيروس معين يصيب معدتك.
القوس :
مهنياً: تتعزز علاقاتك بزملاء العمل بشكل أكبر فتستطيع التعاون معهم ضمن فريق عمل متجانس ومتقارب لتحقيق الأهداف المشتركة.
عاطفياً: سحرك وجاذبيتك يطغيان اليوم، فالحبيب لا يستطيع أن يرفض لك طلباً أو حاجة لأنك تحتل مكانة كبيرة في قلبه.
صحياً: تختار تمضية معظم أيام هذا الشهر على البحر لممارسة السباحة أطول وقت ممكن.
الجدي :
مهنياً: يشير هذا اليوم إلى فرصة جديدة لكسب الأرباح لكن يطلب إليك الهدوء والابتعاد عن المغامرات والمحافظة على الممتلكات.
عاطفياً: تتلقى الكثير من الدعوات وقد تلتقي خلالها الشخص المناسب للبدء بعلاقة جديدة وجدية والتفكير في الارتباط والاستقرار.
صحياً: تستعد لبدء مرحلة جديدة من حياتك الصحية قوامها الرشاقة والنشاط وممارسة الرياضة.
الدلو :
مهنياً: لا تتلاعب بأعصاب الآخرين، لأن ذلك قد يترك انعكاسات سلبية على علاقتك بالزملاء.
عاطفياً: لا بد من تجديد علاقتك بالحبيب سواء عن طريق الرسائل الرومانسية أو الهدايا البسيطة.
صحياً: راقب صحتك وابتعد عن التشنج الجسدي والفكري لأنهما يسببان لك الإرهاق، وأنت بغنى عن ذلك.
الحوت :
مهنياً: مصاعب غير محسوبة النتائج، وهذا قد يدفعك ربما إلى السفر وتأجيل الحلول إلى ما بعد عودتك وأخذك قسطاً من الراحة.
عاطفياً: تعيش أجواء ممتازة في علاقتك مع الشريك، فتسهل عليك الأمور وتشعر بالاستقرار وعدم الارتباك في التعاطي.
صحياً: قد ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط وهذا ليس في مصلحتك.
توقعات الأبراج ليوم الجمعة 10-2-2017