ابراج اليوم الاحد 5/2/2017 نجلاء قباني حظك اليوم 5-2-2017 جاكلين عقيقي تنبؤات الابراج on February 4, 2017

نقدم لكم من موقعنا ابراج اليوم الاحد 5/2/2017 نجلاء قباني حظك اليوم الاحد 5-2-2017 «Abraj Alyawm» جاكلين عقيقي تنبؤات الابراج الاحد 5 فبراير/شباط 2017 برجك الفلكي بمتابعة توقعات و تنبؤات النجوم و الكواكب و الفلك لحظك اليوم الاحد 2016-09-25 في الصحة، العمل، الحب والزواج.

نقدم لكم, حظك اليوم الاحد 5-2-2017 غدا , ما يخبئ اليوم ابراج الاحد 5-2-2017 , توقعات اليوم الاحد 5 فبراير/شباط 2017 Abraj على موقع وطني نيوز, حيث ان الأبراج تحدّد الكثير من معالم شخصية والفرد وطباعه فى حياتة الشخصية والعاطفية ، ليس من المستبعد على الإطلاق أن يكون لها دورا أساسي أيضاً في تحديد التوافق والإنسجام العاطفي ما بين الأزواج… ففي حال كنتِ تتساءلين عن الأبراج الأكثر توافقاً مع برجكِ على الصعيد العاطفي، نأتيكِ باللائحة المفصلّة فى توقعات ابراج يوم الاحد 5 شباط 2017 ، من التوقعات الفلكية لـ“Abraj 2017” لتتعرف على حظك اليوم الاحد 5-2-2017، فى ظل التغير فى الابراج اليومية ناتى لكم بالابراج اليوم الصحيحة، و أخر أخبار الإبراج الفلكية اليومية لعلماء الفلك، حيث تم نشر منذ قليل دكاترة الفلك وعلم الابراج، توقعات الابراج يوم الاحد غدا، عبر الصفحات الشخصية وشاشات القنوات الفضائية، لتوقعات الحب والعمل والصحة وأمور الحياة اليومية التى يطلق عليها “Abraj Today” الأبراج اليومية الغربية.

ابراج اليوم لـ“ماغى فرح، جاكلين عقيقى، كارمن شماس، محمد فرعون، ميشال حايك، جوي عياد، هالة عمر” أشهر علماء الابراج الفلكية وتوقعات حظ برجك اليوم، كما يوجد ابراج صينية ولكن لا يهتم بها الكثير لزالك ننشر لكم ابراج ماغى فرح، توقعات هالة عمر، ابراج اليوم محمد فرعون، فكل هؤلاء يقدمون التوقعات اليومية لحظك اليوم وصفات اسمك من برجك ومدى التوافق العاطفي بين الاحبة والمشاكل العاطفية، ولم يقتصر علم الابراج على توقعات يومية فقط ولكن يختص ايضن تفسير الاحلام.



برجك و حظك اليوم توقعات برج الحمل اليوم

تنهي عملاً جامعياً تنال على أثره علامة عالية تستحق عليها تنويهاً وتهنئة.

عاطفياً: لا تكن متردداً في ما يتعلق بالاهتمام بالشريك، فهو ملاذك الأخير في الملمّات والمصاعب.

صحياً: عليك بممارسة بعض التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

برجك و حظك اليوم توقعات برج الثور اليوم

تباشر هذا اليوم بإجراء تغييرات إيجابية وتصحيحات مادية، وتسعى لتطوير معارفك العلمية.

عاطفياً: يحاول الشريك إسعادك بشتى الوسائل، وتظهر له بدورك الاهتمام الكافي، وتقدم له الكثير من الهدايا القيمة.

صحياً: لا تستخف بالنصيحة التي قد يقدمها إليك احد الاصدقاء، استرح بعض الشيء، وتجنب الصخب والضغوط اليومية.

برجك و حظك اليوم توقعات برج الجوزاء اليوم

كن في الواجهة واظهر لكل المراقبين ما أنت قادر عليه حين تقرر النصر.

عاطفياً قد تتلقى دعماً من الحبيب أو تستفيد من وضع جيد له. يكون مزاجك رائقاً وتبدو أكثر انفتاحاً وقدرة على تبادل الرأي.

صحياً: تستعيد عافيتك وحيويتك، وتشعر أنك تستطيع القيام بأعمالك المتعددة من دون إرهاق.

برجك و حظك اليوم توقعات برج السرطان اليوم

تزيد حماستك وتخفّ الضغوط ويصبح اللقاء أسهل من السابق، تتمتع بثقة عالية بالنفس وتقرر إدخال تعديل مناسب على حياتك، فتتخذ هذه الأخيرة طابعاً مختلفاً جميلاً ومميزاً.

عاطفياً: انقلاب لمصلحتك، حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب، لتكون المسيطر في الشؤون العاطفية الرومانسية.

صحياً: مطلوب اعتماد الاعتدال خلال هذا اليوم في جميع أمورك الشخصية والصحية والابتعاد عن الأجواء والحفاظ على برودة أعصابك قدر المستطاع.

برجك و حظك اليوم توقعات برج الاسد اليوم

الأوضاع الى تحسّن ملموس، ذلك لغياب المعاكسات الرئيسة، تفسح لك الظروف في المجال لإنجاح مساعيك ولإثبات الحضور وتستعيد شهيّتك على الحياة.

عاطفياً: يدعوك الشريك إلى أن تتخلى قليلاً عن موقفك العدائي تجاه بعض الأمور، وأن تأخذ الحياة بصورة أكثر مرحاً وتساهلاً.

صحياً: القلق يؤثر في حياتك الصحية والنفسية وكثرة الجلوس تسبب لك آلاماً في الظهر.

برجك و حظك اليوم توقعات برج العذراء اليوم

تسمح لك الظروف التعبير بسهولة وطلاقة عن مختلف آرائك ومن دون حرج أوإرباك.

عاطفياً: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم لا يخفي تحديات ولا استفزازات، وهذا ما يثير إعجاب الشريك.



صحياً: معظم الآلام التي تعانيها تعود إلى أسباب نفسية، أنت بحاجة إلى الراحة فقط.

برجك و حظك اليوم توقعات برج الميزان اليوم

يجب العودة إلى صوابك في ما يتعلق ببعض الأمور المهنية، لا تفقد اتزانك ولا تحاول أن تفرض هيمنتك على الآخرين، كن عاقلاً، وادرس الأمور بهدوء .

عاطفياً: لا تزال النجم المحبوب الذي يرغب الجميع في أن يكونوا معه في الحفلات الحلوة .

صحياً: دع التشاؤم والكآبة والحزن والشعور بالوحد على حدة، وعليك الاهتمام والعناية بنفسك قبل كل شيء .

برجك و حظك اليوم توقعات برج العقرب اليوم

عليك تخفيف النمط ولا تبادر الى شيء وانتبه من حرق المراحل أو من خيبة وتراجع، إيّاك والاصطدام بأحدهم .

عاطفياً: تنعم بنهاية يوم سعيد بعدما أمضيت أوقاتاً مسلية برفقة الأصدقاء والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

صحياً: إعمد إلى مراقبة صحتك وابتعد عن التشنج الجسدي والفكري .

برجك و حظك اليوم توقعات برج القوس اليوم

انت بموقع الرابح ويتضح لك أنك حققت انتصارات متعددة، وهذا ما يزيدك حماسة وثقة بالنفس .

عاطفياً: أنت قليل الصبر وقاسي القلب وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت. وهذا ما يسبب إحراجاً للشريك معظم الأحيان .

صحياً: قد تكون مهملاً ولا توفر لنفسك الراحة الكافية، لا تتهاون في ذلك .

برجك و حظك اليوم توقعات برج الجدي اليوم

تخلق لك فرصة استثنائية لقلب الأمور لمصلحتك، فتبدو الشؤون المهنية مهمة جداً.

عاطفياً: يمنحك الحظ قدرة مهمة على تحقيق التقارب مع الزوج، وإذا كنت عازباً يكون الحب في مقدمة اهتماماتك وقد تقع في شباكه بجنون .

صحياً: راحتك المادية والمهنية تساعدك على الشعور بالارتياح وتحقق الانسجام والتوازن في حياتك على مختلف الصعد .

برجك و حظك اليوم توقعات برج الدلو اليوم

توجه الملاحظات الجارحة، تشتدّ الضغوط وربّما تضطر إلى إهمال عملك والاهتمام بأحد أفراد العائلة أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .

عاطفياً: تركز على العلاقات الاجتماعية وخصوصاً مع أشخاص من المحيط نفسه حين تتبادلون الآراء والأفكار عن الخير لجميعكم .

صحياً: اتبع العلاجات الطبيعية البسيطة وتخلَّ عن عاداتك القديمة السيئة .

برجك و حظك اليوم توقعات برج الحوت اليوم

أمل يبرز من خلف حجاب الانتظار، كن واثقا بأن لا شيء يقدر على الحط من المعنويات المرتفعة مهما حاول أصحاب النيات السيئة إيقاعك في شركهم .

عاطفياً: تحتاج إلى رضا الشريك لا سيما أنك مرحلة حاسمة في حياتك معه .

صحياً: من المفيد أن تختبر قدرتك على التحمل، وهذا سيظهر لك مدى سلامة صحتك.

حظك اليوم 5/2/2017 ماغى فرح، توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 فبراير 2017

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