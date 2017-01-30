حظك اليوم 30-1-2017 ماغى فرح توقعات الأبراج اليوم الإثنين 30 يناير 2017 جاكلين عقيقى on January 30, 2017



توقعات برج الحمل مع حظك اليوم 30-1-2017

على الصعيد المهني عليك ان تحتفظ بهدوءك فى العمل لأن انفعالك وقراراتك المتسرعة والغاضبة ستجعلك تخسر الكثير ويجب أن تتخلى عن أسلوبك الهجومى فى التعامل مع الناس وأن تتحكم فى غضبك وتحاول التنفيس عنه بطريقة مختلفة.

الصعيد العاطفي حان الوقت للتعافى من علاقتك العاطفية السابقة وأن تترك أحقادك القديمة وتسمح لنفسك بالحب مرة أخرى وبناء حياتك من جديد وبناء علاقات جديدة.

الصعيد الصحي صحتك جيدة اليوم خاصة فى بدايات اليوم ولكن الإهمال فى نظامك الغذائى قد يتسبب فى تدهور حالتك الصحية وشعورك بالخمول والكسل وقد تواجه أيضًا مشاكل فى الأسنان فحاول أن تبحث لها عن بعض العلاجات المنزلية الشعبية.

توقعات برج الثور مع حظك اليوم 30-1-2017

على الصعيد المهني إن كنت تحب السفر والرحلات، وعملك لا يوفر لك هذا، فهذا لا يعنى أنك بحاجة إلى تغيير العمل، خذ كل فترة إجازة، وسافر إلى البلاد التى ترغب فى رؤيتها، سيقلل هذا من إحساسك بضغوط العمل.

الصعيد العاطفى لا يعنى أنك تختلف مع شريك حياتك، أن تتعامل معه وكأنه عدوك، من الوارد جداً اختلافكما، ولكن حافظ على صداقتكما وعلاقتكما وطيدة.

الصعيد الصحي يجب عليك الاهتمام بصحتك، وإن قمت بممارسة الرياضة ستشعر بفارق كبير فى صحتك، ولكن كل ما تحتاج أن تذهب للطبيب لتمشى معه على نظام غذائى صحى.

توقعات برج الجوزاء مع حظك اليوم 30-1-2017

الترقيات فى طريقها إليك والأمور المادية فى تحسن شديد، فقط تضطر إلى حضور أحد المؤتمرات التى تجد فى حضورها ثقل شديد، بسبب تواجد أشخاص أنت لا تحب التعامل معهم، لكن ذكائك المعهود سيمكنك من خوض هذا الموقف بمرونة شديدة، وستظهر بشكل ناضج ومرن كما تعودت.

على الصعيد العاطفي لم تستقر حتى الآن على شكل العلاقة التى تربطك بشخص تعرفه من زمن، وتحاول دائماً إدراج العلاقة تحت مسمى الصداقة أم الارتباط العاطفى، لكن ثمة موقف سيحدث وسيجعلك تقرر أن الوضع العاطفى هو الأقرب لعلاقتكم، وتتطلب منك الفترة القادمة أخذ خطوات جادة فى هذه العلاقة.

الصعيد الصحي حالتك الصحية فى أعلى مستوياتها، فأنت من الأشخاص الذين يعانوا من وسوسة فى النواحى الصحية، والاهتمام بالنواحى الغذائية يعطيك قوة بنيان وقوة ذهنية، تساعدك كثيراً فى إنجاز مهام بعينها فى المرحلة القادمة، حتى أن بعض الأشخاص سوف يستعينوا بك فى حل مشكلاتهم الصحية البسيطة.

توقعات برج السرطان مع حظك اليوم 30-1-2017

المهني: تحصل على بعض الثروة التى كنت فقدتها فى وقت سابق وتظهر لك بشكل غير متوقع مما يجعلك قادرا على تلبية جميع الالتزامات المالية الخاصة بك وتوفر لك فترة راحة لا بأس بها.

على الصعيد العاطفي حان الوقت لأن تتكلم بانفتاح مع شريك حياتك حول مجريات الأمور فى العلاقة وتواجهه بكل الأسرار والمخاوف التى تعيشها ولا تخاف من رد فعله فمهما كان رد فعله ستكون النتيجة فى صالحك.

على الصعيد الصحي اعتنى بنفسك بشكل جيد على الصعيدين النفسى والجسدى وحاول ان تختلط بالناس بقدر ما تستطيع واسألهم عن وجهة نظرهم فى الطريقة التى تقود بها حياتك.

توقعات برج الأسد مع حظك اليوم 30-1-2017

على الصعيد المهني على الرغم من أنك كنت تعانى فى الفترة الماضية من سوء الحظ، إلا أن الوضع الآن سيختلف تماماً خصوصاً بعد أن تحصل على وظيفة جديدة، فضلاً عن وضعك المالى الذى سيتغير كثيراً، كل ما عليك فقط أن تقلل انفاق الـأموال فى أى أشياء غير مفيدة.

الصعيد العاطفي: اليوم سيكون جيد تماماً، فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين العمل والحياة المهنية والعائلية الخاصة بك، خصوصاً أن الشريك فى الفترة الماضية قد استاء منك كثيراً وشعر بأنك تهمله ولم تعد تهتم به كما كان يحدث فى الماضى، فمن الأفضل أن تعيد الثقة بينكما من جديد.

على الصعيد الصحي: أوضاعك الصحية ليست على ما يرام، على الرغم من أنك منذ فترة تتبع نظام غذائى من أجل تحسين أوضاعك الصحية، عليك أن تذهب كذلك إلى صالة رياضية تستعيد بها قوتك وتنعش بها حياتك.

توقعات برج العذراء مع حظك اليوم 30-1-2017

على الصعيد المهني الأجواء حولك تزداد سوء والاختيارات تزداد صعوبة، الواقع المهنى يجبرك على الاختيار بين قرارين كلاهما أصعب من الآخر، تحاول أن تستمع إلى أراء المقربين وتتعامل مع المحيطين بك بحذر شديد، اجعل الآن قدر استماعك أكثر من قدر حديثك حتى تتمكن من رؤية جميع أبعاد الموقف.

الصعيد العاطفي: حالة من الملل والركود العاطفى تسيطر عليك، تتكرر هذه الحالة وتتمكن منك بسهولة، لكنك سريعاً تعود إلى ذكرياتك التى تجعل مشاعر الحنين ترافقك فى الفترة القادمة، تواجه مواقف تحسبها بالغة الصعوبة فى بادئ الأمر، ثم تكتشف إنها الأنسب لك وسوف تعم عليك بفائدة كبيرة.

على الصعيد الصحي: نزلة برد شديدة فى طريقها إليك، وأعراض الإرهاق والتعب تظهر عليك بشكل واضح، تحتاج إلى الحصول على قسط كبير من الراحة وتناول المشروبات الدافئة حتى لا تستمر معك أعراض البرد فترة طويلة وتؤثر على مجهودك فى العمل، خاصة أن الفترة القادمة تتطلب منك جهوداً كثيرة.

توقعات برج الميزان مع حظك اليوم 30-1-2017

على الصعيد المهني ليس عيباً أن تطلب المشورة والنصيحة فى مجال عملك، فهذا لا يقلل منك، بل بالعكس سيقدره الكثيرون، وستستفاد كثيراً من نصائحهم، وستتطور فى مجال عملك.

الصعيد العاطفي: الجانب العاطفى من أهم الجوانب التى تؤثر على باقى الجوانب فى حياتك، عليك أن تخافظ على شريك حياتك، لأن بوجوده ستحلو الحياة لك.

على الصعيد الصحي: عليك ممارسة رياضة تساعدك على التأمل حتى تصفى ذهنك تماماً، من الضغوط التى تفقدك أعصابك، فغن مارست رياضة التأمل واليوغا سيساعدك هذا كثيراً.

توقعات برج العقرب مع حظك اليوم 30-1-2017

على الصعيد المهني: الفترة الماضية كانت مستقرة إلى حد كبير فيما يتعلق العمل، ولكن هذا لن يستمر كثيراً، فحظك اليوم يحذرك من أزمة طارئة بالعمل، ستحتاج منك الكثير من الوقت والجهد لمعالجتها، كما أنه سيكون هناك أزمة أخرى بالمال الذى تتحصل عليه من العمل.

على المستوى العاطفي: ستعترف بحبك لأحد الأشخاص المقربين منك، وهو ما قد يتطلب منك شجعاة لكى تخبره بحقيقة مشاعرك اتجاهه، كما أن هذا سيجعلك أكثر راحة، خصوصاً بعد أن اعترفت له عما كان يشغل بالك طوال الفترة الماضية.

على الصعيد العاطفي أوضاعك الصحية تدعو للقلق، عليك كذلك أن تعود من جديد تهتم بصحتك كما كان يحدث فى الماضى، تحتاج إلى وقت طويل من الراحة، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وهذا لن يحدث إلا إذا اتبعت نظام غذائى صارم.

توقعات برج القوس مع حظك اليوم 30-1-2017

الصعيد المهني: حان الوقت لتجرى اتصالات واسعة مع المحيطين بك وتوسع شبكة علاقاتك وأن تجرى محادثات مؤثرة مع الآخرين لتحصل على مكان أفضل وترقية فى مجال عملك وحاول أن تتحلى بالتفاؤل.

على الصعيد العاطفي: انت الآن قادرًا على معرفة أى نوع من الشريك تريد أن تمضى حياتك معه وقد تصادف هذا الشخص المثالى بالنسبة لك قريبا وستشعر من اللحظة الأولى أنه هذا هو الشخص الذى تريده فتتبع حدسك.

الصعيد الصحي: صحتك الجسدية جيدة لكن الأمر لا ينطبق على صحتك النفسية والعقلية فتركيزك بحالة متدهورة جدًا وتشعر بإجهاد عقلى شديد وتحتاج لتصحيح هذا الوضع بصورة عاجلة.

توقعات برج الجدى مع حظك اليوم 30-1-2017

على الصعيد المهني: تطرح مجموعة من الأفكار الجيدة لكنها لا تلقى قبول من المحيطين بك، بسبب سوء تنفيذ بعض الخطط السابقة، تحتاج إلى استعادة طاقتك الذهنية أولا ثم فكر فى مشورعات جديدة، وحاول أن تشرك نفسك فى مشروعات مع الزملاء حتى تستفيد بالخبرات الجديدة وتستطيع أن تطور أفكارك.

على الصعيد العاطفي: حب جديد يطارد قلبك ويجعلك تنظر إلى المحيطين نظرة مختلفة، الاختيار بين القديم والحديث فى النواحى العاطفية لن يعود عليك بأرباح بقدر ما يكبدك من خسائر، أنت من الشخصيات التى لا تختار إلا بعد استشارة العقل، لكن هذه المرة تترك العنان لقلبك حتى يخلصك من حديث العقل.

على الصعيد الصحي: مجموعة من الأعراض المرضية تظهر عليك هذه الفترة، وتكتشف إصابتك بأحد الأمراض التى كان من الممكن أن تتجنبها، إن تعاملت مع النواحى الصحية باهتمام أكثر من ذلك، لا تستدعى هذه الفترة القلق بقدر ما تستوجب الالتزام بتعليمات الطبيب وتوخى الحذر.

توقعات برج الدلو مع حظك اليوم 30-1-2017

على الصعيد المهني: إن كنت تمر بضغوط كثيرة فى العمل، فتأكد أن هذا لن يدوم، فلا شىء يدوم هكذا على الدوام، كل ما تحتاج أن تتحلى فقط بمزيد من الصبر حتى تمر هذه الفترة.

على الصعيد العاطفي: إن حدث وأخطأت فى حق شريكة حياتك، عليك مصالحتها والتعبير لها عن ما دفعك لفعل هذا، لا تتردد فى الاعتذار، فالاعتذار من شيم الرجال.

على الصعيد الصحي: بمحافظتك على طقوسك وعاداتك الصحية، بالـاكيد تشعر بفارق كبير فى لياقتك البدنية، وتجد الكثير من التعليقات التى تحفزك على الاستمرار فى هذا الطريق، استمر وحافظ دوماً على صحتك، فهى أثمن ما تملك.

توقعات برج الحوت مع حظك اليوم 30-1-2017

على الصعيد المهني: اليوم ملائم جدًا لمقابلات العمل والخضوع لأى اختبار فى العمل ومن المتوقع أن يحالفك الحظ فى هذه الأشياء، خاصة أنك تتمتع بطاقة إيجابية قادرة على دفع أى طاقة سلبية بفضل وجود الشمس فى برجك ولكن على الصعيد المالى كن حذرًا من إقراض المال لأى شخص اليوم.

على الصعيد العاطفي: الأمر يتطلب منك الكثير من الصبر للتعامل مع شريك حياتك خاصة أن هناك أشياء كثيرة قد تهدد صفو السلام والوئام فى علاقتك وحاول ان تتجنب الخلافات الطفيفة والتافهة.

على الصعيد الصحي: تضع الجمال على رأس أولولياتك هذا اليوم وقد تخضع لعلاجات تجميلية واسعة تتراوح بين البسيطة مثل التدليك والكبيرة مثل جراحات التجميل.. تفكر أيضًا فى تغيير نمط حياتك للحفاظ على جمالك وهذا مجهود رائع انت بحاجة إليه.

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