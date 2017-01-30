ابراج اليوم مع ميشال حايك الاثنين 2017/1/30 توقعات الابراج وحظك اليوم on January 30, 2017

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برج الحمل اليوم الاثنين 30/1/2017

اليوم، أنت في حالة جيدة وسلوكك إيجابي، وسوف تكون قادرًا على تحفيز الآخرين بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت أولوياتك أوضح من المعتاد، وهذا يعطيك مميزات مختلفة في مكان العمل. يتيح لك زملاؤك فرصة التركيز على أهدافك اليوم، وطالما أنت لا تتمادى في هذا، سوف تكون راضيًا عن هذا اليوم.

برج الثور اليوم الاثنين 30/1/2017

اليوم سوف ينتقد عملك بطريقة قاسية، فيجب التوصل إلى خطة شاملة لاجتياز اليوم والانتهاء من مهامك. لا تكن مقيدًا في خططك، فيجب أن يشعر الآخرون بما تحاول إنجازه وقد تحصل على بعض النصائح القيمة والدعم الفعلي من الآخرين.

برج الجوزاء اليوم الاثنين 30/1/2017

الأمور في أفضل أحوالها الآن، فكل شيء تتولاه يؤدي في النهاية إلى النجاح، وهذا ليس فقط يشعرك بالفرحة وإنما يكسبك أيضًا احترام وإعجاب زملائك. تأكد من أن المهام الجديدة التي تتولاها لا تزيد عن الحد، ويكون من الأفضل تأجيل أحد المشروعات أو حتى إلغائه كليةً.

برج السرطان اليوم الاثنين 30/1/2017

كل شيء يسير على ما يرام من الناحية المهنية، فإذا صادفت بعض الأمور غير المتوقعة، يجب أن تمتنع عن اتخاذ القرارات السريعة. تحتاج الآن إلى الهدوء والصبر، وأن تفصل الأمور الهامة عن الأمور غير الهامة، وأن تصل إلى حلول مناسبة. ربما يجب أن تفكر في بعض الأساليب غير التقليدية.

برج الاسد اليوم الاثنين 30/1/2017

لا تتخذ أية قرارات دون تفكير متأني، وتخلى عن رغبتك في المديح والنجاح وقدم لزملائك المزيد من المساحة لكي ينجحوا. إذا اتخذت أية قرارات متسرعة الآن، فستجد أنها غير منتجة وربما تتبعها عواقب غير متوقعة في المستقبل. من الأفضل أن تختار إستراتيجية أكثر بساطة.

برج العذراء اليوم الاثنين 30/1/2017

يتعرض مستقبلك المهني لبعض العقبات غير المتوقعة، ولن يتم اجتيازها بسهولة. يتم تقييم أداءك في العمل بدقة أكثر من المعتاد، فلا تتردد كثيرًا، وإنما تخلص من المشكلات المزعجة قبل أن تتضخم. بهذه الطريقة سوف تعود قريبًا إلى الجلوس براحة في مكتبك دون النظر خلفك.

برج الميزان اليوم الاثنين 30/1/2017

الأمور تسير في الطريق السليم في العمل في الوقت الحالي، فليس هناك شيء لا تستطيع إنجازه. تظهر الكثير من الثقة والنزاهة في العمل وهو ما يلاحظه الآخرون. سوف يندهش زملاؤك من قدرتك على تولي المشروعات الصعبة والانتهاء منها بنجاح، ولكن كلما حدث ذلك، حاول كبت رغبتك في إثبات الذات، بعض الشيء على الأقل.

برج العقرب اليوم الاثنين 30/1/2017

تواجهك بعض التحديات غير المتوقعة، فلا تيأس وثق في إمكاناتك ومهاراتك. إذا تصرفت بعناية وبصبر، سوف تتمكن من التغلب على التعقيدات التي قد تبدو صعبة. سوف تساعدك مهارتك في التصرف في حل هذه الأمور.

برج القوس اليوم الاثنين 30/1/2017

اليوم تمتلك ذلك الشيء الغامض، فكل من يقابلك اليوم يشعر بذلك ويقدر كل ما تقدمه. يقترب منك الناس بدون تردد، وسيكون مكتبك اليوم كالبيت المفتوح، حيث يدخل الناس ليسألونك أسئلة لا حصر لها، وأيضًا لتقديم الأفكار والعروض والمقترحات. تأكد من رد الاهتمام الذي تحصل عليه، فبهذه الطريقة سوف تظل محبوبًا بين زملائك.

برج الجدي اليوم الاثنين 30/1/2017

يتصرف الأشخاص في مجال عملك معك بود، ويبدون مهتمين بما تقوله. يبدو أن روح الفريق عالية اليوم ويتضح ذلك أثناء إنجاز العديد من المهام الجماعية، ولذلك قد ترغب في إنجاز مشروعات أكثر كمجموعة بدلاً من العمل بها بمفردك. سوف ينتج عن ذلك بيئة من الإلهام والتحفيز المتبادل، والذي سوف تشعر من خلالها براحة تامة.

برج الدلو اليوم الاثنين 30/1/2017

حاول تغيير إستراتيجياتك التقليدية البالية، فهذا أفيد في هذا اليوم للتوصل إلى اكتشافات جديدة. فترك الروتين القديم في العمل قد ينتج عنه نجاح مفاجئ في الحال، وهذا سيأتي إليك بالكثير من الاهتمام. قد تجد العديد من شركاء العمل الذين كانوا ينتظرون بحماس أن يقوم شخص آخر بالخطوات الأولى في هذا الاتجاه.

برج الحوت اليوم الاثنين 30/1/2017

طاقتك واضحة لكل من يعمل معك اليوم، ويسهل عليك بدء التواصل مع الزملاء وكسب ثقة شركائك في العمل. توجد لديك إمكانية للعب دور قيادي في الأنشطة الجماعية، فأنت تفهم جيدًا ديناميكية المجموعة. قدرتك على التعامل مع طاقة المجموعة لتحقيق شيء ما تعتبر تجربة رافعة ومثمرة بالنسبة لك.

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