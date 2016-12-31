توقعات الحظ و الأبراج شهر يناير كانون الثاني 2017 on December 31, 2016

أبرز توقعات علماء الفلك لشهر يناير كانون الثاني من السنة الجديدة 2017، على مختلف الأصعدة العاطفية والمهنية والصحية، وال أبراج أكثر حظا وأخرى أقل حظ،حظك و برجك في السطور التالية.

توقعات برج الحمل لشهر يناير 2017:

يؤشر هذا الشهر الى مغامرة رومانسية او تعارف خلال سفر او رحلة عمل او مؤتمر، تكون الظروف مؤاتية للقيام برحلة شهر عسل جديد وذلك للتخفيف من الضغوط اليومية. قد يحمل الشهر عواطف سرية ويجعلك كريمًا مع الاحباء والاهل. تعدّل في برنامجك اليومي لتطمئن الى راحة حبيبك وتكون مشتاقًا لقضاء الوقت معه وللترفيه عن نفسك بالقرب منه، ويدعو الجو العام الى الانتباه لنبرة الصوت وعدم التسلط او فرض الرأي. حافظ على استقرارك العاطفي ولا تعرض علاقتك الحاليّة لمطبات وظروف انت بغنى عنه.

توقعات برج الثور لشهر يناير 2017:

تبشرك الأفلاك بأخبار سعيدة وتحمل إليك ارتياحًا. تستعيد مطلع العام بعض السلام في محيطك الضيّق وتهتم لشؤون منزلك ولمتطلبات احبائك. قد تعيد النظر في علاقتك العاطفية وذلك بهدف تعزيزها او اتخاذ قرار تجاهها. تملك القدرة على حسم الامور وعلى ازالة البرودة اذا كانت موجودة بين الطرفين. انه شهر دافئ يشجع على التفاهم وعلى طيّ صفحة الخلافات، لكن من المستحسن عدم الغوص في اخطاء الماضي، ومن الضروري التوصّل الى الحلول قبل تاريخ 20، ذلك ان الايام العشرة الاخيرة تحمل توترًا عامًا وقد يؤثر الجو نسبيًا في استقرار العلاقة ولا سيّما اذا كانت جديدة. في العموم، انه شهر ايجابي يمهد لاستقرار ولارتياح ولانفراج.

توقعات برج الجوزاء لشهر يناير 2017:

يشجعك هذا الشهر على تعزيز الروابط العاطفية والتفاعل مع الجنس الاخر بمنطق وموضوعية. ان كوكب الزهرة يدفعك الى البحث عن القواسم المشتركة بينك وبين الاخرين. تهتم في الاسبوع الاول بالمظاهر الخارجية والاطلالة الانيقة والجذابة، لكنك سرعان ما تعيد قراءة حساباتك وتنظر الى الامور بعمق اكثر. قد يلفت انتباهك شخص تتعامل معه في حياتك اليومية. كوكب الحب فينوس يفتح امامك باب التعارف حتى مع اجانب او غرباء، كذلك يسمح بالارتباط ويعزز العلاقة عند المرتبطين. انه شهر جيد للعازبين والمرتبطين على حد سواء.

توقعات برج السرطان لشهر يناير 2017:

تتركز الأنظار والاضواء على كل انواع العلاقات بما فيها العاطفية منها. حذار من بعض التوتر ولا سيما في الاسابيع الثلاثة الاولى. لحسن الحظ يكون لكوكب الزهرة تأثيرات ملطفة تقرب المسافة بين القلوب وتسمح بالمصالحة والتعاطف. كذلك تسمح للعازب بالتعارف وتخرجه من عزلته، انه شهر ضاغط بسبب كثرة الانشغالات والهموم، الامر الذي يؤثر سلباً في الاجواء الحميمة اذا لم تضبط الاعصاب والانفعالات. تنفرج الاجواء ويختفي معظم الهموم ابتداء من تاريخ .20

توقعات برج الأسد لشهر يناير 2017:

يفسح كوكب الزهرة المجال لتسوية اي خلاف بين الاحبّاء، ويعزّز العلاقات القائمة، ويمهّد لتعارف او لصداقة مميزة. تنشط الاجتماعيات والنشاطات الترفيهية في النصف الاول من الشهر، مفسحة في المجال للتفاؤل بانفراج وسلام وتناغم او ربما بحبّ وارتباط. اما بالنسبة الى النصف الثاني من الشهر فيكون اكثر تناغمًا ورومانسية في مجال العمل والحركة اليوميّة، وقد يقع العازب في الحبّ من شخص يتعرّف اليه من خلال مؤسسة صحيّة او استشفائية.

توقعات برج العذراء لشهر يناير 2017:

تقوى العواطف هذا الشهر، فتزداد العلاقة المتينة متانة. تنمو العلاقة الجديدة وتزدهر. قد يقع العازب في الحبّ او يجد من يلفت انتباهه. تعيش شهرًا عاطفيًّا جميلاً تتجلّى خلاله الكثير من الامور الغامضة، وتفرح لفرح الحبيب وتفتخر بوقوفه الى جانبك. إنّه شهر رومانسي ولا سيما في اسابيعه الثلاثة الاولى. بادر الى تسوية الخلافات ولا تسمح لها بالتّأزّم. تحمل الفترة فرحًا وخبرًا سارًّا.

توقعات برج الميزان لشهر يناير 2017:

تزداد الأمور تعقيداً وتعيش أياماً صعبة على العلاقة الجديدة أو المتوترة. فحاول أيها الميزان حمايتها من الشدائد. قد يكون الشهر ثقيلاً بسبب كثرة الانشغالات أو الهموم. لا تتسرّع في اطلاق الأحكام على الأحبّاء، ذلك أنك تشعر بالاستياء لعدم تفهمهم وضعك أو لعدم تجاوبهم معك.

تلمس انفراجاً في الايام العشرة الأخيرة، وربما تتحمس للتعبير عن رأيك أو للقيام بخطوة جريئة. تسمح لك الظروف بالمصالحة وبطي صفحة الماضي وتنسجم أيها العازب حالياً مع مواليد برج الدلو والجدي والجوزاء.

توقعات برج العقرب لشهر يناير 2017:

تهتم بقضية الحبيب وتبحث عن هدية او تفاجئه بأمر ما. تنفرج اساريرك هذا الشهر، وتشعر بأنك تربح كل نقاش، الامر الذي قد يغيظ الحبيب او الشريك، لذلك حاول الا تفرض رأيك بالقوة بل بالمرونة والدبلوماسية. تكون الفترة الممتدة حتى تاريخ 19 بنّاءة، وتمنح العلاقة املاً جديدًا بالتطوّر. ان كوكب المرّيخ قد يسبّب بعض الخلافات في الايام الاقل حظًا، فتظهر مسائل شخصية او عائلية طارئة، ومن المستحسن تفادي الجدال واثارة المواضيع الحساسة بشكل خاص في الايام العشرة الأخيرة التي قد تعرّض استقرار الروابط للاهتزاز ولا سيما المتقلّبة او الجديدة منها.

توقعات برج القوس لشهر يناير 2017:

تتمتع بالحماسة الكبيرة وبالجرأة، وتشعر بشغف كبير لتغيير نمط قديم او ممل في حياتك العاطفية، قد تعلن عن نهاية خلاف او عن انتقال الى مرحلة متقدّمة كارتباط او خطبة. قد تقع في الحب او ربما تجد في شخص ما امكان التعارف والتفاهم. ينسجم العازب حاليًا مع مواليد برج القوس والجدي. اما العلاقة المتينة فهي على موعد مع الانفراجات والارتياح. قد تستعجل قرارًا او طرفًا، وتشعر بسهولة التواصل مع حبيبك. انها فترة تناغم وانسجام ولا عذر لديك لاختلاق المشاكل.

توقعات برج الدلو لشهر يناير 2017:

لا تسمح لبعض الافكار السلبية بالتأثير في مجرى حياتك، لذلك قاوم حالة التمرّد التي قد تغمرك، ولا تظهر لا مبالاة او عدم اهتمام بمتطلبات العائلة والاحبّاء. قد تكون الاجواء هادئة ومملّة بعض الشيء حتى تاريخ 19 موعد وصول الشمس الى برجك. احذر تأزيم وضع معقّد او قديم. انتظر وصول الشمس الى برجك، وستفاجأ عندها بانقلاب المعطيات والظروف الى الافضل. قد تتخذ قرارًا مهمّا في الايام العشرة الاخيرة، او ربما تسمع خبرًا او جوابًا لمسألة عالقة. تنسجم حاليًا مع مواليد برج الدلو والميزان والجوزاء والقوس.

توقعات برج الحوت لشهر يناير 2017:

بعدما واجهتك ضغوط كثيرة في الشهر الأخير من العام الماضي، ها انت تبدأ العام الجديد بنشاط وتفاؤل. تشهد حياتك العاطفية تحسّنًا ملموسًا، وعلى الارجح تختفي المشاحنات والانفعالات، وتمضي اوقاتًا مسلية ولا سيما في الاسابيع الثلاثة الاولى. حاول التعويض عن الوقت الضائع لتصحيح الاخطاء ولاستعادة ثقة الحبيب، اذا كان بالإمكان استعادتها. اما الايام العشرة الأخيرة فهي هادئة وتفسح في المجال لجلسات رومانسية، لكنها في الوقت نفسه قد تحمل مللاً ورتابة فكن متيقّظًا.

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