ابراج اليوم 26-12-2016 حظك اليوم الاثنين برجك ابراج شهر ديسمبر – الابراج اليومية اعرف حظك وتوقعات الابراج اليوم on December 26, 2016

ابراج اليوم 26-12-2016 حظك اليوم الاثنين برجك ابراج شهر ديسمبر – الابراج اليومية اعرف حظك وتوقعات الابراج اليوم

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حظك اليوم وتوقعات برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل) \ الحمل (21 آذار – 20 نيسان)

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 26 ديسمبر 2016\ كانون الاول 2016 حظك اليوم , اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يمدك بالقدرة على العطاء وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه. مهنيا: الشمس وعطارد في منزل الحظ يشحذان موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز ، حظك اليوم برج الحمل، سيتم إعادة بحث وتقييم أراءك أو أعمالك بشكل من الأشكال. اذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية. من الأفضل الاحتياط والتحلي بالصبر: بالإضافة إلى ابتهاجك بالانتصار على هذه الأزمة الحساسة بدون عواقب، سوف تخرج منها بدروس.

حظك اليوم وتوقعات برج الثور (21 أبريل – 21 مايو) \ الثور (21 نيسان – 20 أيار)

حظك اليوم برج الثور الاثنين 26 ديسمبر 2016\ كانون الاول 2016 حظك اليوم عاطفيا: القمر والمريخ في منزلك الثاني عشر مما يجعلك مشوش العاطفة وتميل للانعزال قليلا. صحيا: كوكبان في منزل الصحة وينصحك الفلك اليوم بعدم إهمال أي عارض صحي ، حظك اليوم، نادرًا ما تمر بمثل هذه الحالة من الوضوح والهدوء التي تمر بها اليوم. سوف يساعدك هذا على تسوية خلافات قديمة مع زملاء العمل أو الأقارب. فوق هذا، سوف تختفي المشكلات في العلاقات المتبادلة والتي كنت تظن أنها لن تحل أبدًا. الآن، وقد تخلصت من أثقال الماضي، ويدعمك سلوكك الإيجابي، سوف يكون لديك مجال أوسع لتشكيل المستقبل.

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء (22 مايو- 21 يونيو ) \ الجوزاء (21 أيار – 20 حزيران)

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 26 ديسمبر 2016\ كانون الاول 2016 ، حظك اليوم اجتماعيا: القمر في برجك يجعلك تتألق قدرة على ابهار من حولك وتفتن الجميع. مهنيا: يمدك الفلك بالقدرة على التركيز واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، سوف تواجه اليوم بعض المواقف التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن المهم أن لا تفقد الثقة في قدراتك. أنت تملك القدرة على تغيير هذه الظروف. إذا كنت تواجه مشكلات في العمل كذلك، حاول أن لا تفقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة. فالمشكلات توضع أمامنا بحيث نتعلم منها. يمكنك استخدام هذه الأوقات الصعبة إيجابيًا لتحسين مهاراتك.

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان (22 يونيو- 22 يوليو ) \ السرطان (21 حزيران – 20 تموز)

حظ برج السرطان اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2016\ كانون الاول 2016 اما عن حظك اليوم برج السرطان ماليا: القمر في منزل المال ومن المحتمل أن تقوم اليوم بالتحضير لعملية بيع أو شراء مهمة. عاطفيا ومهنيا: فينوس في برجك تدعمك وتمنحك سحرا وتظهر حماسا في العمل وتكون قدوة للكثيرين ، أنت متفق مع ذاتك، فأنت واثق بنفسك وتظهر سلامًا داخليًا واضحًا، كما أنك مفعمًا بالحيوية والحماس، ونتيجة لهدوئك الخارجي، يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك. ثقتك وسعادتك بالحياة تعني أن زملائك وأصدقائك يثقون بك ويطلبون منك النصح.

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد (23 يوليو– 22 أغسطس) \ الاسد(21 تموز – 20 آب )

حظ برج الاسد اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2016\ كانون الاول 2016 حظك اليوم برج الاسد اجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالهدوء ويجعلك أكثر تفهما لظروف من حولك. عاطفيا: عدة كواكب تدعمك فلا تتردد في اظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم ، أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضًا. يؤثر ذلك على الآخرين لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء. حاول الحفاظ على هدوئك الداخلي واستخدم هذا الوقت في الإعداد لأوقات أقل إيجابية قادمة.

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر ) \ برج العذراء (21 آب – 20 ايلول )

حظ برج العذراء اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2016\ كانون الاول 2016 اما عن حظك اليوم برج العذراء مهنيا: تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن العنجهية والعناد وتجنب التحديات. عائليا: القمر والمريخ في وضع معاكس وعليك أن تحمي حياتك من أي تدخل وأن تنجح في تحويل بيتك إلى قلعة ضد العدوان الخارجي ، اما عن حظك اليوم برج العذراء اليوم يمكنك زراعة البذور لبداية جديدة، كما يمكنك الآن إجراء بعض التغيير في حياتك المهنية. إلا أن نجاحك سوف يؤدي إلى غيرة الآخرين منك، فلا تجعل ذلك يصيبك بالغرور. يؤمن أحباؤك بك إيمانًا كاملاً وكبيرًا وسوف يناقشون معك إيجابيات وسلبيات الخطط الخاصة بك. يمكنك حماية ذاتك من الفشل من خلال هذه الطريقة فقط. يجب أن تعمل عبر الأوقات العصيبة القادمة بروح من الهدوء. ربما تؤدي عطلة نهاية أسبوع مليئة بالتدليل أو فترة راحة قصيرة إلى حدوث المعجزات.

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر) \ برج الميزان (21 أيلول – 20 تشرين الأول)

حظ برج الميزان اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2016\ كانون الاول 2016 حظك اليوم برج الميزان عاطفيا: القمر في منزل الحب يدعمك ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة. اجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك للانطلاق وقد تقضي مع من حولك أوقاتا طيبة، اما عن حظك اليوم برج الميزان ، روح الفريق التي تتمتع بها واضحة اليوم لأنك تضع الاحتياجات أولاً، وهذا ما يلاحظه زملاؤك. إذا استمريت هكذا، فسوف يعتبرونك القوة الدافعة. اعتن بأسرتك أيضًا، فالآن وقت مناسب لحل النزاعات، وسوف يسهل عليك البدء في ذلك أيضًا. قد يكون الاتصال بالأسرة مفيدًا لصحتك بما أن الوصفات المنزلية والأمان الأسري من الأمور المفيدة عند المرض.

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب (23 أكتوبر-22 نوفمبر) \ برج العقرب (21 تشرين الأول – 20 تشرين الثاني)

حظ برج العقرب اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2016\ كانون الاول 2016 حظك اليوم برج العقرب ، مهنيا: القمر في منزل العمل.. مما يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك. اجتماعيا: المشتري في منزل العلاقات يعدك بحياة اجتماعية صاخبة وتكسب الإعجاب ، حظك اليوم برج العقرب كل شيء سهل في الوقت الحالي وأنت تستمتع حقًا بالأمور التي تقوم بها. سوف تترك أيضًا ورائك أثر من الجاذبية الإيجابية. لا تتعجب عندما يقترب منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم. لكن لا تكن مغرورًا – اشترك في المشروعات المختلفة لأنها قد تقدم لك الإلهام فيما يخص خططك الخاصة.

حظك اليوم وتوقعات برج القوس (23 نوفمبر – 21 ديسمبر) \ برج القوس (21 تشرين الثاني – 20 كانون الأول)

حظك اليوم برج القوس اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2016\ كانون الاول 2016 حظك اليوم برج القوس عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك. مهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل فاليوم غير مناسب لتوقيع أي عقود أو أوراق، اما عن حظك اليوم برج القوس توقفت الأشياء دون سبب واضح، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع، يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها. قد تستغرق وقتًا أطول في الوصول إلى هدفك، ولكنك قد تكسب المزيد من الخبرات القيمة أثناء ذلك.

حظك اليوم وتوقعات برج الجدى (22 ديسمبر – 20 يناير) \ برج الجدي (21 كانون الأول – 20 كانون الثاني)

حظ برج الجدي اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2016\ كانون الاول 2016 حظك اليوم برج الجدي علي موقع خمس خطوات ، مهنيا: تهتم اليوم بأعمالك وتثبت أقدامك بكل شجاعة وجرأة. ماليا: القمر في منزلك الثامن حتى الرابعة عصرا يمدك بأفكار مبتكرة لتنمية مستقبلك وزيادة مدخراتك ، حظك اليوم برج الجدي يبدو أن كل شيء يعمل تلقائيًا، وتُحل المصاعب مباشرةً بمجرد توليك إياها. لكن للأسف لن يستمر هذا الوضع دائمًا، لذا يجب أن تنتفع من هذه الفترة انتفاع كلي. انتهز فرصة عدم وجود أي هموم وانشغالات لديك وأقضِ الوقت مع أصدقائك وعائلتك، فستشعر بأن الروابط بينك وبينهم تقوى.

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو (21 يناير – 20 فبراير) \ برج الدلو (21 كانون الثاني – 20 شباط)

حظك اليوم برج الدلو اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2016\ كانون الاول 2016 حظك اليوم برج الدلو على، عاطفيا: الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا للإصلاح واضفاء جو من الانسجام. مهنيا: القمر يدعمك في منزل الحظ حتى الرابعة عصرا واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وتسمح الظروف بنجاح مساعيك ، اما عن حظك اليوم برج الدلو العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات. إذا جرت الأمور على غير المتوقع، قد تكون النتائج في نهاية المطاف إيجابية كغير المتوقع. كل تجربة تمر بها تجعل من مسار حياتك ممتع ومفيد.

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت (20 فبراير – 20 مارس) \ برج الحوت (21 شباط – 20 آذار)

حظ برج الحوت اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2016\ كانون الاول 2016 حظك اليوم برج الحوت ، مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل حتى الرابعة عصرا وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني. عاطفيا: المشتري في وضع معاكس وقد يتسبب لك ذلك في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع شركاء الحياة.. عليك بالصبر، حظك اليوم الاثنين 7 نوفمبر برج الحوت أنت حاليًا تتعامل مع النزاعات والخصومات بشكل عدواني وبدون داعي، مما يخلق لك معارضين وحتى أعداء. انتقد نفسك وحاول انتهاج أسلوب أكثر عقلانية وبضوابط عندما لا تكون على وفاق مع أي شخص آخر. حاول انتقاء ألفاظك والكلام حتى لا تندم على ما قلته فيما بعد. في حالة وجود شكوك، يفضل التفكير مليًا قبل الكلام والتصرف.

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