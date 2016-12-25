توقعات الابراج اليوم الإثنين 26 كانون الأول 2016 تعرف على برجك اليوم مع ماغي فرح 26-12-2016 on December 25, 2016

برج الحمل 26-12-2016

أصحاب برج الحمل حظك لليوم:المرأة من برج الحمل مهنياً:لا تتخذي قرارات سريعة لمجرد رغبتك في حل المشاكل خذي وقتك في التفكير عاطفياً:أنت تعرفين كيف تستعيدين ثقة الحبيب فلا تتأخري عن هذه الخطوة.الرجل من برج الحمل:مهنياً:حافظ على هدوئك اليوم فلا داعي للتوتر أو الإنفعال عاطفياً:كن عفوياً في تصرفاتك مع الحبيب فهو يحبك كما أنت.

برج الثور 26-12-2016

أصحاب برج الثور حظك لليوم:المرأة من برج الثور مهنياً:أهدافك واضحة وتعرفين ما الذى تريدينه بالتحديد فلا تدعي أحد يحبطك عاطفياً:لا تستطيعين الإبتعاد عن الحبيب أكثر فلم لا تبادري وتتقربي منه أكثر.الرجل من برج الثور:مهنياً:تمر بيوم جيد وهادئ خالي من المشاكل تنجز من خلاله الكثير عاطفياً:الحبيب محتار معك ولا يعرف ما الذى تريده من علاقتك به كن أكثر وضوحاً.

برج الجوزاء 26-12-2016

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم:المرأة من برج الجوزاء مهنياً:تشعرين بالتفاؤل اليوم ويعود إليك الأمل بسبب تغيرات جديدة في العمل عاطفياً:لا تكوني كثيرة الشكوك فأنت ترهقين الحبيب بتصرفاتك.الرجل من برج الجوزاء:مهنياً:تتعاطف مع أحد زملاء العمل وتقدم له يد المساعدة عاطفياً:لا تذكر مغامراتك العاطفية أمام الحبيب فأنت تعلم أن ذلك يغضبه.

برج السرطان 26-12-2016

أصحاب برج السرطان حظك لليوم:المرأة من برج السرطان مهنياً:لا تتصرفي بعشوائية عليكي أن تتخذي القرارات المناسبة بوقتها المناسب عاطفياً:بعدك عن الحبيب ليس في مصلحتك عليك ان تبادري في المصالحة.الرجل من برج السرطان:مهنياً:تحتاج أن تكتسب المزيد من الخبره قبل أن تقرر الدخول في مجال جديد عاطفياً:عليك أن تكون حازماً تجاه مواقفك مع الحبيب.

برج الأسد 26-12-2016

أصحاب برج الأسد حظك لليوم:المرأة من برج الأسد مهنياً:لا تدخلي في أحاديث غير ضرورية مع زملاء العمل ولا تكوني ثرثارة عاطفياً:أنت واقعة في الحب فلم تستمرين في إنكار هذه الحقيقة؟الرجل من برج الأسد:مهنياً:عليك أن تضع الاولويات وأن تعمل على تنفيذها وفقاً لما تراه مناسباً عاطفياً:تقرب من الحبيب وشاطره إهتماماتك فهذا سيقرب المسافة بينكما.

برج العذراء 26-12-2016

أصحاب برج العذراء حظك لليوم:المرأة من برج العذراء مهنياً:عليكي أن تبدي المزيد من الحماسه في عملك وتعرفي كيف تتعاملي مع مشاكل العمل بذكاء عاطفياً:كوني متحفظة ولا تفشي أسرار علاقتك لأحد.الرجل من برج العذراء:مهنياً:لا يمكنك أن تبقى في مكانك عليك أن تتحرك وتبحث عن الأفضل عاطفياً:تفكر جدياً في إتخاذ الخطوة المناسبة التى تربطك بالحبيب.

برج الميزان 26-12-2016



برج العقرب 26-12-2016

برج القوس 26-12-2016

برج الجدي 26-12-2016

برج الدلو 26-12-2016

برج الحوت 26-12-2016

أصحاب برج الميزان حظك لليوم:المرأة من برج الميزان مهنياً:لا تتأثري بما ترينه في العمل وركزي فقد على عملك وطريقة الأداء عاطفياً:لا تكوني سلبية في طريقة تفكيرك تجاه الحبيب وانظري الى الجانب الإيجابي.الرجل من برج الميزان:مهنياً:إحذر أن تخوض في أية إستثمارات غير مضمونة اليوم عاطفياً:عليك أن تتغير إن كنت تريد الإستمرار مع الحبيب.أصحاب برج العقرب حظك لليوم:المرأة من برج العقرب مهنياً:تكلفي اليوم للعمل مع أحد الأشخاص الجدد في مهمة جديدة عاطفياً:عليكي ان تعرفي سبب حزن الحبيب منك وأن تبادري الى المصالحة.الرجل من برج العقرب:مهنياً:عليك أن تغير من أسلوبك في العمل فلا تعتمد نفس الطريقة في كل مره عاطفياً:تصرفات الحبيب تقودك الى الجنون وتشعر أنك لن تستمر بهذه العلاقة.أصحاب برج القوس حظك لليوم:المرأة من برج القوس مهنياً:كوني حذره اليوم فالبعض يحاول أن يسبب لك المشاكل عاطفياً:عليكي أن تضعي حدوداً للشائعات التى تلاحق حياتك العاطفية.الرجل من برج القوس:مهنياً:عليك اليوم أن تفكر جيداً قبل أن تبدي رأيك أو ان تعطي أي تعليق عاطفياً:المعجبون من حولك كثر ولكنك مازلت حائراً وتفكر من تريد.أصحاب برج الجدي حظك لليوم:المرأة من برج الجدي مهنياً:قد تمضي يومك في إنهاء الكثير من الأعمال المتراكمة ولا تكادين أن تفارقي مكتبك عاطفياً:لا تسكتي على تصرفات الحبيب التى لا تعجبك وناقشيه بها.الرجل من برج الجدي:مهنياً:رؤسائك في العمل معجبون بعملك وسرعة البديهة التى تتمتع بها عاطفياً:تشعر بالإنجذاب تجاه أحدهم ولا تعرف كيف تعترف لها بحقيقة مشاعرك.أصحاب برج الدلو حظك لليوم:المرأة من برج الدلو مهنياً:لديكي اليوم الكثير من الفرص ******* عليكي ان تعرفي كيف تستغلينها جيداً عاطفياً:الحبيب يعد لك مفاجأة سارة تدخل السرور الى قلبك اليوم.الرجل من برج الدلو:مهنياً:تمر بيوم بطئ بسبب تراكم الأعمال الروتينية عليك عاطفياً:تمضي سهرة رومانسية برفقة الحبيب وتتقرب منه أكثر.أصحاب برج الحوت حظك لليوم:المرأة من برج الحوت مهنياً:كوني حذرة من الغيرة فنجاحك يثير حسد الآخرين عاطفياً:عليكي أن تكوني صبورة إن أردتي أن يشعر الحبيب بمشاعرك .الرجل من برج الحوت:مهنياً:تبدو قلقاً اليوم تجاه بعض التغيرات التى تحدث في العمل وتنتظر القرارات عاطفياً:الحبيب مستعد ليقدم الكثير في سبيل البقاء معك فلم تعامله بهذه القسوة .

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