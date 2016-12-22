توقعات ابراج اليوم الجمعه 23\12\2016 مع ماغي فرح on December 22, 2016

برج الحمل اليوم 2016/12/23

على الصعيد المهنى:

تبذل كثير من المجهود فى العمل، سينعكس عليك هذا بشكل إيجابى خلال الأيام المقبلة، ستحصل على ترقية من مديرك فى العمل نظير الجهد الذى بذلته مؤخرًا، لا تتعجل الأمور حتى تحقق أحلامك المهنية.

على الصعيد العاطفى..

التجاهل لشريك الحياة لن يساعدك على حل المشاكل التى تمر بها خلال هذه الفترة، حاول أن تتبع معه أسلوب الحوار، كما أن هناك الكثير من الطرق الأخرى التى تساعدك على حل المشاكل بشكل أفضل.

على الصعيد الصحى..

حاول أن تهتم بصحتك قدر الإمكان، التدخين عادة سيئة يجب أن تتوقف عنها فوراً حتى لا تسبب لك الأمراض، كذلك يفضل أن تتبع نظام غذائى يناسبك وضعك الصحى الحالى.

برج الثور اليوم 2016/12/23

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى :

يشهد عملك ازدهار اليوم فتجنى ما زرعت فى الأيام الماضية فتحصل على انفراجات كبيرة قد لا تعد ولا تحصى.

الثور على الصعيد العاطفى :

يبدو أنك تستمتع اليوم بقضاء وقت ممتع مع أحبابك، ولكن شريك حياتك يحتاج إلى بعض الوقت ليمكنك من الوصول إلى التفاصيل التى تريدها منه، عليكما الخروج معا والتمتع ببعض الموسيقى.

الثور على الصعيد الصحى :

لفترة طويلة كنت تتجاهل صوتك الداخلى الذى يحدثك للخلود لحياة صحية، وكنت على علم بالشئ الصحيح الذى يجب عليك القيام به.

برج الجوزاء اليوم 2016/12/23

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تحتاج إلى الاستفادة بشكل قوى بمهاراتك فى الاتصال والتفاوض فى مكان عملك، ويجب أن تحرص على عدم الشكوى بصوت عال أو التحدث مع احد المحيطين بك بضجر أو شكوى، وبدلاً من ذلك كن لبقًا ودبلوماسيًا لتحقق الاستفادة القصوى من وضعك الحساس فى العمل.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

هناك علاقة جديدة واعدة تتطور فى حياتك اليوم بالنسبة لغير المرتبطين من أبناء هذا البرج، أما الأشخاص المرتبطين بعلاقة عاطفية فمن المحتمل أن تواجه علاقتهم مشكلة كبيرة ومن الضرورى أن يأخذوا خطوة إلى الوراء.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

تتناول طعام غير صحى وتاكل فى الكثير من الأحيان خارج المنزل، وهو ما يجعل معدتك تضج بالشكوى اليوم، وتشعر بألم فحاول أن تأخذ الأمر ببساطة وأن تتناول الطعام البسيط والمنزلى وأن تزيد كمية الماء فى نظامك الغذائي.

حظك اليوم برج السرطان 2016/12/23

حظك اليوم السرطان على الصعيد المهنى :

التجارب العملية التى تخوضها ستزيد اليوم ويجب الاستفادة من هذا وتشجيع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة.

السرطان على الصعيد العاطفى :

تستطيع أن تضع حداً للماضى وتبدأ حياة جديدة فيمكنك الآن المضى قدما نحو حياة جديدة.

السرطان على الصعيد الصحى :

الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات وقد تلجأ إلى استهلاك الوجبات المفضلة التى سبق وأعددتها.

برجك اليوم برج الاسد الجمعه 2016/12/23

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى اليوم مناسب جدا للتفكير فى الاستثمارات من أى نوع، وإذا كنت متعثر فى بعض الامور لا تتردد فى طلب المساعدة ممن حولك .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك ان عليك هذه الفترة بترك عقلك يحكم قلبك ويحكم العلاقة بشكل عام وخاصة ان الشريك اصبح يتعامل بطريقة فردية وبانانية واضحة وهو ما يزيد العلاقة اضطرابا .

الصعيد الصحى لمواليد برج الأسد

علماء الفلك يؤكدوا ان اليوم سيكون مريح نسبيا لك ، عليك ان تستثمر طاقتك وتضع جدول زمنى محكم من أجل الاستفادة من وقت فراغك بين الرياضة وتناول الطعام المتوازن.

برج العذراء اليوم 2016/12/23

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

أدائك اليوم فى العمل استثنائى، ومن المحتمل أن تتمتع بالثناء والانتباه من رئيسك فى العمل اليوم، ومن الممكن أن يثير هذا غيرة زملائك وحسدهم وهو ما قد يؤثر على مزاجك فى العمل، وسيكون أصعب تحدى بالنسبة لك هو أن تتعامل مع هذه الغيرة دون التأثر بها بشكل سلبي.

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

شريك حياتك قد يفاجئك اليوم، ويضع نهاية لما تشعر به من شوق ووحدة بعد انشغاله عنك لأيام طويلة فى الماضى، إذا كنت تريد أن تأخذ خطوة للأمام فى علاقتك العاطفية ستتمكن من هذا ولكن اسأل شريك حياتك فى البداية لأن هذا يجب أن يكون متبادلا.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

إذا كنت منتبها لصحتك فستستمتع اليوم بيوم ممتاز حاول أن تتجنب الأطعمة السريعة رغم الإغراءات التى تصادفك فى طريقك، وقد تحتاج جهدا كبيرًا للتخلى عن عاداتك الغذائية السيئة.

برجك اليوم برج الميزان الجمعه 23 \12\­­2016

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى يحتاج للدعم ، فشعور الحسد والغيرة من قبل زملائك قد يؤثر على مزاجك بشكل واضح، فأنت تعيش تحدى صعب وهو جعل كل هذه السلبية لاتؤثر على عقلك وجسدك أو العمل .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك انك تشعر بالقلق فى علاقتك مع الشريك لكن الامر يحتاج للمغامرة ، عليك بالتخلى عن عباءة الشعور بالقلق وتعيش لحظات مميزة وسعيدة ورومانسية مع الشريك.

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

علماء الفلك يؤكدوا انه بالضرورة إلا تدع القضايا الاجتماعية تؤثر على صحتك النفسية ، فانت ستواجه الكثير من الضغوط خلال الفترة المقبلة والتعامل بهدوء أفضل حل حتى لا تدخل حالتك المزاجية فى حالة اضطراب.

برجك اليوم برج العقرب الجمعه 23­\12\­­2016

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني:

يجب أن تحتفظ بهدوئك بشدة اليوم، خاصة أن بعض الأمور فى العمل قد تثير حفيظتك وحاول ألا تكون هجوميًا تجاه أى شخص فى العمل اليوم، وأن تخرج غصبك فى وقت لاحق بطريقة غير ضارة.

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

فى الآونة الأخيرة كنت أهملت جميع أنواع العلاقات فى حياتك ولكن يجب أن تنتبه لما حدث قبل فوات الأوان قبل أن تتسع الهوة بينك وبين المحيطين بك، وخاصة شريك حياتك الذى طال احتماله لك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

أنت أكثر عرضة هذه الأيام للبرد والسعال، خذ الاحتياطات اللازمة من حيث النظافة الشخصية وغسل اليدين فى كثير من الأحيان خاصة قبل تناول الطعام ويفضل أن تأخذ أية أدوية وقائية.

برجك اليوم برج القوس 2016/12/233 الجمعه

حظك اليوم القوس على الصعيد المهنى :

اتسم سلوكك بالتردد الفترة الماضية ولكن قد حان الوقت باتخاذ اجراءات والتخلى عن هذا الموقف إلى الأبد، وعليك اللجوء لاستشارة شخص قريب للنهوض بحياتك العملية والمهنية.

القوس على الصعيد العاطفى :

النظام الشمسى والكواكب يجلب الشعور بالبريق فى برجك فتحب بشكل مريح وتشعر الحبيب بأهميته.

القوس على الصعيد الصحى :

من الضرورى أن تنظم نظام غذائى خاص بك لتقوية مناعتك وحتى لا تكون عرضة للحساسية، فاحرص على تناول أطعمة غنية بالفيتامينات لحماية صحتك.

برج الجدي اليوم الجمعه 23 ديسمبر ۲۰۱٦

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

لحظات رومانسية تقضيها إلى جوار الحبيب اليوم، بعد كل الأحداث السيئة التى مرت على العلاقة، أنت الآن قادر على الحفاظ عليها من جديد وكذلك الشعور بالرضا اتجاه الشريك.

الجدى على الصعيد المهنى ..

تطورات جديدة حدثت فى مجال العمل، كذلك سفر لك خلال الأسابيع المقبلة إلى بلد أوروبى، فى رحلة عمرة قصيرة ولكنها مربحة للغاية على مستوى حياتك المهنية، استغل الظرف جيدًا.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

الفترة الماضية وما مر بها من أحداث كان مرهق لك للغاية، عليك أن تهتم بأوضاعك الصحية أكثر من ذلك، وتذهب إلى الطبيب الخاص بك حتى تحصل على النصيحة التى من شأنها أن تعيد إليك رشاقتك من جديد.

برجك اليوم برج الدلو الجمعه 23­\12\­­2016

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

العلاقات فى مجال العمل تساعدك كثيرًا فى الحصول على فرص كثيرة أكثر أهمية من العمل الحالى الخاص بك، استثمر كل من حولك حتى تتقدم فى حياتك المهنية.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

أنت مثال جيد لشريك الحياة، تقدم إلى الحبيب كل ما يتمناه من حب واهتمام وتقدير، كما أنه من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة أفضل لكما على مستوى العلاقة العاطفية.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

حياتك الصحية مُهملة للغاية، يحب أن تستمع إلى نصائح الأطباء وتفقد بعض الوزن حتى لا تؤذى نفسك وتصاب بأمراض السمنة الشهيرة.

برجك اليوم برج الحوت الجمعه 23­\12\­­2016

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى سوف يشهد الكثير من الاضطرابات خلال هذه الفترة وذلك يرجع للتردد الشديد الذى تتعامل به ، فأكد العلماء إنه لن يكون من السهل اختيار الطريق الصحيح ، لكنك قادر ان تتخطى هذه المرحلة الصعبة بالتعامل بالحكمة .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك ان هناك عدد كبير من العقبات تظهر بالصعيد العاطفى خلال هذه الفترة وستشهر بحالة شديدة من الاحباط فتخطى هذه المرحلة أمر ضرورى .

الصعيد الصحى لمواليد برج الحوت

علماء الفلك يؤكدوا ان هذه الفترة تعرضك المستمر للضغوط وتغير روتين حياتك اصبحت حالتك المزاجية من سيء لأسوأ ، عليك أن تأكد خطوات جادة من أجل تحسن حالتك المزاجية من الممكن بالسفر او تناول وجبه العشاء مع احدى اصدقاءك المقربين .

التعليقات